Това са нови нива на ескалация! Володимир Зеленски призова за реални последствия за Кремъл

Джоузеф Стиглиц: Всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано

Американският носител на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц заяви, че всяко споразумение, сключено с президента на Съединените щати Доналд ...