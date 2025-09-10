Това са нови нива на ескалация! Володимир Зеленски призова за реални последствия за Кремъл

Володимир Зеленски предупреждава, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е "ново ниво на ескалация", съобщават британските журналисти от Sky News.
В изявление украинският лидер казва, че "поне осем ударни дрона" са били насочени към Полша.
"Днес имаше още една стъпка на ескалация - руско-ирански "шахеди" действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не може да се нарече инцидент – става дума за най-малко осем ударни дрона, насочени към Полша", заявява Зеленски, призовавайки за реални последствия за Русия.
"Паузата в санкциите продължи твърде дълго. Отлагането на ограниченията срещу Русия и нейните съучастници означава само увеличаване на жестокостта на ударите", добавя още той.
Вследствие от днешната атака на Руската федерация над украинска територия, се наблюдава безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от "обекти от типа на дроновете."
1 Гущер
Коментиран от #11, #22, #35
11:52 10.09.2025
2 Пич
11:53 10.09.2025
3 като ми пееш зелке ле
с изтърканите плочи
освен цъкачите на крипто копейки
11:53 10.09.2025
4 Тома
Коментиран от #19, #25
11:53 10.09.2025
5 Кит
Новият световен Лидер, какво да го правиш!
11:54 10.09.2025
6 Театър
11:54 10.09.2025
7 ЕС само ще плаща!
11:54 10.09.2025
8 Някой
Тъй че си трай и чакай да ти дойде нерадостния край.
11:54 10.09.2025
9 Дух
Да бях Умрял най добре .
Коментиран от #41
11:55 10.09.2025
10 Някой
11:55 10.09.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Гущер":Зеления наркосан индивид няма да се откажа докато не въвлече евро пуделите във война..... Нищо чудно това да стане, като гледам акъла на западащите европудели.....
Коментиран от #18, #36
11:55 10.09.2025
12 🤣😂🤣😂🤣😂🤣
11:55 10.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ватенка
Нали се хвалихте че сваляте всичко вееее?
Отчаяни ходчета
11:56 10.09.2025
15 Соваж бейби
11:57 10.09.2025
16 az СВО Победа80
Досега ни обясняваха как воюващите страни са Украйна и РФ, ако беше така Киев щеше да запретне ръкави и да отговори, вместо това наблюдаваме как просроченият само хленчи някой да направел нещо срещу Москва .... 🤣🤣🤣
11:57 10.09.2025
17 Матрьошка
Коментиран от #20
11:57 10.09.2025
18 Гущер
До коментар #11 от "Европеец":Поне ще имат оправдание защо колата е в киреча, Путин е виновен, а не тяхната некадърност.
11:58 10.09.2025
19 Европеец
До коментар #4 от "Тома":Прав си.... Бившият президент дуда, в интервю каза че зеления индивид го убеждавал че падналото украинска ракета С300 преди време на полска територия била руска и дуда трябвало да задействат член 5 от натовците..... Да нищо чудно да се окаже поредната украинска пропаганда и провокация..... А може и да са били руски дронове, но един Господ знае, няма изнесени обективни данни....
11:59 10.09.2025
20 Алчни
До коментар #17 от "Матрьошка":Проблемът си е в тях, всеки си е заплюл парченце, което иска да грабне и надрусаното ползва тази им слабост.
12:01 10.09.2025
21 Майор Мишев
12:02 10.09.2025
22 1917
До коментар #1 от "Гущер":Това си е дело на зелените укри и нарккото. Чудят се как да подклаждат война. И подводният провод бе пробит от руснаците, ама се указаха - укри, и язовирът бе ударен от руснаци, а се оказаха пак укри. Укрите бият и атомната централа, добре че руснаците я пазят.Затова ппутлер им казва ннацисти и ггадове.
12:03 10.09.2025
23 Лопата Орешник
12:03 10.09.2025
24 Дааа
12:03 10.09.2025
25 1917
До коментар #4 от "Тома":То и тръбопровода под морето "беше ударен от Путтин", но се оказаха хора на нарккомана.
12:05 10.09.2025
26 Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира
Коментиран от #37, #44
12:06 10.09.2025
27 Иван рилски
12:07 10.09.2025
28 Копеи не философствай!
Коментиран от #33
12:07 10.09.2025
29 Крайно
12:08 10.09.2025
30 дядо поп
12:08 10.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 чекисть..
12:11 10.09.2025
33 Леонсио Парчето
До коментар #28 от "Копеи не философствай!":Напърво време мога да ти напълня чушкопека ,за ехтралардж капии става ли ?
12:12 10.09.2025
34 име
12:14 10.09.2025
35 Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате
До коментар #1 от "Гущер":като прочетете някоя истина казана от президента Зеленски. 🤣
Коментиран от #39, #48
12:14 10.09.2025
36 дядо поп
До коментар #11 от "Европеец":Те , лидерите ще ни вкарат във войната , въпросът е дали ще има балами да воюват за да запазят паричките им. Един евролидер или депутат взема минимум 20 тукмака в евро и в крайна сметка някой човек за 4-5 бона ще отиде да мре заради него , просто не виждам как ще стане.
12:14 10.09.2025
37 Ами
До коментар #26 от "Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира":Жална е била м@й .kaтти когато преди години те е събрала обратно от рогозката на село .
12:15 10.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Доктор Рачо Петров
До коментар #35 от "Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате":Възпален ти е само анн .УСА щот си пробвал да го избелваш с перхидрол .
12:16 10.09.2025
40 зле
12:16 10.09.2025
41 Некой си
До коментар #9 от "Дух":Добре, че стана така, та всички да видят що за малоумници управляват ЕС и НАТО!
12:16 10.09.2025
42 Реални действия
12:17 10.09.2025
43 Българин
12:17 10.09.2025
44 дядо поп
До коментар #26 от "Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира":И с това ще приключи планетата Земя , ама как да го знаеш като не го пише във вашето съвременно училище където главен даскал е чичко Гугъл.
12:19 10.09.2025
45 Дрогираният зелен
12:19 10.09.2025
46 Госあ
12:20 10.09.2025
47 Хи хи
12:20 10.09.2025
48 Президентът кай
До коментар #35 от "Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате":Президент назначен със собствен указ. Кажи си го узурпатор, за да ти олекне!
12:24 10.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.