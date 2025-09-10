Новини
Свят »
Украйна »
Това са нови нива на ескалация! Володимир Зеленски призова за реални последствия за Кремъл
  Тема: Украйна

Това са нови нива на ескалация! Володимир Зеленски призова за реални последствия за Кремъл

10 Септември, 2025 11:50 1 246 49

  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Отлагането на ограниченията срещу Русия и нейните съучастници означава само увеличаване на жестокостта на ударите, добавя още Зеленски

Това са нови нива на ескалация! Володимир Зеленски призова за реални последствия за Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Володимир Зеленски предупреждава, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е "ново ниво на ескалация", съобщават британските журналисти от Sky News.

В изявление украинският лидер казва, че "поне осем ударни дрона" са били насочени към Полша.

"Днес имаше още една стъпка на ескалация - руско-ирански "шахеди" действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не може да се нарече инцидент – става дума за най-малко осем ударни дрона, насочени към Полша", заявява Зеленски, призовавайки за реални последствия за Русия.

"Паузата в санкциите продължи твърде дълго. Отлагането на ограниченията срещу Русия и нейните съучастници означава само увеличаване на жестокостта на ударите", добавя още той.

Вследствие от днешната атака на Руската федерация над украинска територия, се наблюдава безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от "обекти от типа на дроновете."


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гущер

    33 40 Отговор
    Коканосов всяка сутрин, след събуждане или иска или заплашва с цел да иска. Защо му се обръща внимание, питам?

    Коментиран от #11, #22, #35

    11:52 10.09.2025

  • 2 Пич

    34 39 Отговор
    Като какъв този криминален престъпник има право да призовава ?! Дойде време за физическото му отстраняване , но то ще бъде извършено от неговите господари ! Пречи им вече!!!

    11:53 10.09.2025

  • 3 като ми пееш зелке ле

    25 38 Отговор
    кой вече те слуша на сериозно
    с изтърканите плочи

    освен цъкачите на крипто копейки

    11:53 10.09.2025

  • 4 Тома

    30 3 Отговор
    Сега цял ден ще повтарят лъжата с дроновете за да им повярваме.Помним как двама поляци трактористи бяха убити от бандеровци и постоянно говориха че руснаците били

    Коментиран от #19, #25

    11:53 10.09.2025

  • 5 Кит

    8 7 Отговор
    Могъщичък, както винаги...
    Новият световен Лидер, какво да го правиш!

    11:54 10.09.2025

  • 6 Театър

    25 3 Отговор
    Има ли събиране на ЕС или НАТО изведнъж по поръчка се "случва инцидент, който да дъвчат и да е главна тема на сбирката.

    11:54 10.09.2025

  • 7 ЕС само ще плаща!

    20 3 Отговор
    Говорителя на ЕС пак се изявява като лидер на света! Теб ще смачка Путин не ЕС и НАТО!

    11:54 10.09.2025

  • 8 Някой

    24 5 Отговор
    Драпате яко да запалите голяма война в Европ.а Но ние, обикновените европейци, предпочитаме да изгори само Украйна, а не цяла Европа.
    Тъй че си трай и чакай да ти дойде нерадостния край.

    11:54 10.09.2025

  • 9 Дух

    19 3 Отговор
    Заради този Зелен Олигофрен Зеленски цял свят тотално изтрещяха Малоумници на килограм колко жалко
    Да бях Умрял най добре .

    Коментиран от #41

    11:55 10.09.2025

  • 10 Някой

    17 1 Отговор
    Да се обяснява Зеленски как убиха едни на трактор в Полша с украинско ПВО. А може да са летели нататък, заради заглушаване на сигнали. Реално да са виновни те, но да го изкарат плюс.

    11:55 10.09.2025

  • 11 Европеец

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гущер":

    Зеления наркосан индивид няма да се откажа докато не въвлече евро пуделите във война..... Нищо чудно това да стане, като гледам акъла на западащите европудели.....

    Коментиран от #18, #36

    11:55 10.09.2025

  • 12 🤣😂🤣😂🤣😂🤣

    19 2 Отговор
    Снощи казах ли ви, че ревлю пак ще скимти, след като се правеше на непобедим и мачкаше Русия и беше стигнал до портите на Москва.😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

    11:55 10.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ватенка

    14 4 Отговор
    Гнусни укри нарочно оставят дронове несвалени за да напускат територията им
    Нали се хвалихте че сваляте всичко вееее?
    Отчаяни ходчета

    11:56 10.09.2025

  • 15 Соваж бейби

    14 3 Отговор
    Вътрешно имам усещане че това е работа на наркомана ,Русия няма нищо общо .Не мога го понасям както казваха бабите едно време чумата да го тръшне, виновен за много неща и Хитлер не е бил луд.

    11:57 10.09.2025

  • 16 az СВО Победа80

    15 3 Отговор
    Усещате ли как лицемерната лъжа, с която ни храниха от четири години лъсва в целия си блясък?

    Досега ни обясняваха как воюващите страни са Украйна и РФ, ако беше така Киев щеше да запретне ръкави и да отговори, вместо това наблюдаваме как просроченият само хленчи някой да направел нещо срещу Москва .... 🤣🤣🤣

    11:57 10.09.2025

  • 17 Матрьошка

    16 3 Отговор
    Зеленски не иска войната да свърши и непрекъснато търси поводи да нагнети напрежението и да въвлече Европа в конфликта. След като Тръмп го отряза , сега ЕС са единствените му другари и той ще ги потопи и тях заедно с Украйна.

    Коментиран от #20

    11:57 10.09.2025

  • 18 Гущер

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Поне ще имат оправдание защо колата е в киреча, Путин е виновен, а не тяхната некадърност.

    11:58 10.09.2025

  • 19 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Прав си.... Бившият президент дуда, в интервю каза че зеления индивид го убеждавал че падналото украинска ракета С300 преди време на полска територия била руска и дуда трябвало да задействат член 5 от натовците..... Да нищо чудно да се окаже поредната украинска пропаганда и провокация..... А може и да са били руски дронове, но един Господ знае, няма изнесени обективни данни....

    11:59 10.09.2025

  • 20 Алчни

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Матрьошка":

    Проблемът си е в тях, всеки си е заплюл парченце, което иска да грабне и надрусаното ползва тази им слабост.

    12:01 10.09.2025

  • 21 Майор Мишев

    7 1 Отговор
    Преди няколко дни бившият аналитик от ЦРУ Лари Джонсън в подкаста си подметна ,че нищо чудно полският самолет с правителството им катастрофирал през 2010 над Катин да предизвикано умишлено от западни разузнавателни служби за да препятства тогава затопляне на руско-полските отношения .

    12:02 10.09.2025

  • 22 1917

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гущер":

    Това си е дело на зелените укри и нарккото. Чудят се как да подклаждат война. И подводният провод бе пробит от руснаците, ама се указаха - укри, и язовирът бе ударен от руснаци, а се оказаха пак укри. Укрите бият и атомната централа, добре че руснаците я пазят.Затова ппутлер им казва ннацисти и ггадове.

    12:03 10.09.2025

  • 23 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Този напоследък само призовава! Ти да не си жрец бе, твоето маминцеее белоносо! Единствен шанс, в Москва на килимчето, развял бял потник, зови за милост към народа на 404! За себе си дори недей! Как да дойде императора в Киев, не е безопасно!? В Киев по министерския съвет падат сармички!

    12:03 10.09.2025

  • 24 Дааа

    4 4 Отговор
    НАшите копеи само тази статия чакаха

    12:03 10.09.2025

  • 25 1917

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    То и тръбопровода под морето "беше ударен от Путтин", но се оказаха хора на нарккомана.

    12:05 10.09.2025

  • 26 Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира

    1 7 Отговор
    Жална и мАка на ватенките.Изпросиха го да бъдат приключени.

    Коментиран от #37, #44

    12:06 10.09.2025

  • 27 Иван рилски

    4 1 Отговор
    Зеления да хваща самолета за Москва и да се договори с Путин и да спира да избива хората си.

    12:07 10.09.2025

  • 28 Копеи не философствай!

    2 3 Отговор
    Марш да пълниш барут!Марш!

    Коментиран от #33

    12:07 10.09.2025

  • 29 Крайно

    1 4 Отговор
    Време е да полетят към България да усусетят тукашните копейки риский мир

    12:08 10.09.2025

  • 30 дядо поп

    4 0 Отговор
    Чета и не вярвам на очите си. Всеки божи ден украинците бомбят и взривяват минимум една рафинерия и разни разпределителни станции барабар с тръбопроводите и накрая реват , че ядат дървото.

    12:08 10.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 чекисть..

    4 0 Отговор
    Как му не омръзна на тоо зеленясал бандерски мухал,да плямпа и да дава акъл на другите,стока на която е изтекла годността-отива на бунището,масква с нелегитимняк,не подписва..

    12:11 10.09.2025

  • 33 Леонсио Парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копеи не философствай!":

    Напърво време мога да ти напълня чушкопека ,за ехтралардж капии става ли ?

    12:12 10.09.2025

  • 34 име

    1 1 Отговор
    Киевската хунта кво писка? Пак ли са връчвали награди Искандеер?! Или по навик си мрънкат?

    12:14 10.09.2025

  • 35 Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гущер":

    като прочетете някоя истина казана от президента Зеленски. 🤣

    Коментиран от #39, #48

    12:14 10.09.2025

  • 36 дядо поп

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Те , лидерите ще ни вкарат във войната , въпросът е дали ще има балами да воюват за да запазят паричките им. Един евролидер или депутат взема минимум 20 тукмака в евро и в крайна сметка някой човек за 4-5 бона ще отиде да мре заради него , просто не виждам как ще стане.

    12:14 10.09.2025

  • 37 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира":

    Жална е била м@й .kaтти когато преди години те е събрала обратно от рогозката на село .

    12:15 10.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Доктор Рачо Петров

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате":

    Възпален ти е само анн .УСА щот си пробвал да го избелваш с перхидрол .

    12:16 10.09.2025

  • 40 зле

    0 1 Отговор
    тоя не са нарива веее

    12:16 10.09.2025

  • 41 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    Добре, че стана така, та всички да видят що за малоумници управляват ЕС и НАТО!

    12:16 10.09.2025

  • 42 Реални действия

    2 1 Отговор
    Зеления наркос може съвсем реално да ми цунка г0МHAТа

    12:17 10.09.2025

  • 43 Българин

    2 0 Отговор
    Пак се е надрусал завалията! Не знае какво говори !

    12:17 10.09.2025

  • 44 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Туск поиска чл.4 на НАТО да се активира":

    И с това ще приключи планетата Земя , ама как да го знаеш като не го пише във вашето съвременно училище където главен даскал е чичко Гугъл.

    12:19 10.09.2025

  • 45 Дрогираният зелен

    2 0 Отговор
    еерас пак риве на умряло.

    12:19 10.09.2025

  • 46 Госあ

    0 0 Отговор
    Мъдрите китайци казват - когато нещастието е дошло от небето, може да се намери изход, но когато сам си повикал нещастието - изход няма !

    12:20 10.09.2025

  • 47 Хи хи

    0 0 Отговор
    Тез шахеди са сглобени с чипове от перални бе ! Дошли са само да изперат и веднага се връщат !

    12:20 10.09.2025

  • 48 Президентът кай

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ха-ха-ха, много бързо се възпалявате":

    Президент назначен със собствен указ. Кажи си го узурпатор, за да ти олекне!

    12:24 10.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания