Мая Санду: Путин иска да обърне Молдова срещу Европа
Мая Санду: Путин иска да обърне Молдова срещу Европа

9 Септември, 2025 15:55

По думите ѝ дори България и Румъния са успели да се присъединят към ЕС по-малко от две десетилетия, след като са се отърсили от социалистическото си минало

Мая Санду: Путин иска да обърне Молдова срещу Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент днес в Страсбург, пише БТА.

В речта си Санду заяви, че предстоящите парламентарни избори в Молдова на 28 септември ще бъдат най-значимите в нейната история. Резултатът ще определи „дали ще се консолидираме като стабилна демокрация“ или „Русия ни отдръпва от Европа“, превръщайки Молдова в заплаха на източната граница на Европейския съюз. Тя подчерта, че урокът на Молдова и нейното предупреждение е, че „ако нашата демокрация не може да бъде защитена, тогава никоя демокрация в Европа не е в безопасност“.

Санду засегна и процеса на присъединяване към ЕС, като подчерта, че много от сегашните държави членки на ЕС не са били пълноценни демокрации, когато са се присъединили към Евросъюза. Същите тези страни са се борили с диктатури и са преодолявали икономически трудности и „никоя от тях не го е направила сама“.

По думите ѝ дори България и Румъния са успели да се присъединят към ЕС по-малко от две десетилетия, след като са се отърсили от социалистическото си минало. „С още много за изграждане по това време, присъединяването им даде стабилност и пространство за растеж“, отбеляза тя.

Санду също така подчерта, че за Молдова присъединяването към ЕС не е просто технократски процес, „това е надпревара с времето – да закотвим нашата демокрация в Съюза, където тя ще бъде защитена от най-голямата заплаха, пред която сме изправени – Русия“.

Санду коментира и за "неограничената хибридна война на Москва в мащаб, невиждан преди пълномащабното нахлуване в Украйна“.

„Целта на Кремъл е ясна – да превземе Молдова чрез урните, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в стартова площадка за хибридни атаки срещу Европейския съюз“, подчерта тя. „Ето защо тези избори са много важни. Като ги защитаваме, ние защитаваме не само Молдова, но и регионалната сигурност и стабилност (...) Молдова може да е тестовата площадка. Но Европа е целта“.

Санду отбеляза още, че Европа е оцеляла, като се е адаптирала, възстановявала и е превърнала крехкостта в сила. Като е защитавала крехките демокрации, докато не са станали силни. Единственият път напред е да защитаваме демокрациите си със зъби и да ги защитаваме заедно“, заключи тя.

Приветствайки президента на Молдова на трибуната на ЕП, председателят на ЕП Роберта Мецола подчерта: „Всички сме дълбоко впечатлени от Вашата решителност, смелост и непоколебима ангажираност към молдовския народ, както и от Вашата неуморна работа по насочването на Молдова по пътя на демокрацията. Ние сме единни в подкрепата си за Молдова и нейния демократичен път към членство в Европейския съюз“.


