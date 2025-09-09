Мая Санду: Путин иска да обърне Молдова срещу Европа

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент днес в Страсбург, пише БТА.
В речта си Санду заяви, че предстоящите парламентарни избори в Молдова на 28 септември ще бъдат най-значимите в нейната история. Резултатът ще определи „дали ще се консолидираме като стабилна демокрация“ или „Русия ни отдръпва от Европа“, превръщайки Молдова в заплаха на източната граница на Европейския съюз. Тя подчерта, че урокът на Молдова и нейното предупреждение е, че „ако нашата демокрация не може да бъде защитена, тогава никоя демокрация в Европа не е в безопасност“.
Санду засегна и процеса на присъединяване към ЕС, като подчерта, че много от сегашните държави членки на ЕС не са били пълноценни демокрации, когато са се присъединили към Евросъюза. Същите тези страни са се борили с диктатури и са преодолявали икономически трудности и „никоя от тях не го е направила сама“.
По думите ѝ дори България и Румъния са успели да се присъединят към ЕС по-малко от две десетилетия, след като са се отърсили от социалистическото си минало. „С още много за изграждане по това време, присъединяването им даде стабилност и пространство за растеж“, отбеляза тя.
Санду също така подчерта, че за Молдова присъединяването към ЕС не е просто технократски процес, „това е надпревара с времето – да закотвим нашата демокрация в Съюза, където тя ще бъде защитена от най-голямата заплаха, пред която сме изправени – Русия“.
Санду коментира и за "неограничената хибридна война на Москва в мащаб, невиждан преди пълномащабното нахлуване в Украйна“.
„Целта на Кремъл е ясна – да превземе Молдова чрез урните, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в стартова площадка за хибридни атаки срещу Европейския съюз“, подчерта тя. „Ето защо тези избори са много важни. Като ги защитаваме, ние защитаваме не само Молдова, но и регионалната сигурност и стабилност (...) Молдова може да е тестовата площадка. Но Европа е целта“.
Санду отбеляза още, че Европа е оцеляла, като се е адаптирала, възстановявала и е превърнала крехкостта в сила. Като е защитавала крехките демокрации, докато не са станали силни. Единственият път напред е да защитаваме демокрациите си със зъби и да ги защитаваме заедно“, заключи тя.
Приветствайки президента на Молдова на трибуната на ЕП, председателят на ЕП Роберта Мецола подчерта: „Всички сме дълбоко впечатлени от Вашата решителност, смелост и непоколебима ангажираност към молдовския народ, както и от Вашата неуморна работа по насочването на Молдова по пътя на демокрацията. Ние сме единни в подкрепата си за Молдова и нейния демократичен път към членство в Европейския съюз“.
3 Бий Батко Зеленски по фашистките душмани
С цел да бъдат скрити истинските причини за извънредното произшествие, в местните медии се появи информация за уж „планови учения“ на нефтогазовите обекти съвместно със спешните и специалните служби
На 8 септември около полунощ местно време в Красноармейския район на Саратовска област в Русия прогърмя мощен взрив на магистрален нефтопровод.
Както съобщиха източници на УНИАН в Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, в резултат на взрива беше изведен от строя магистралният нефтопровод „Куйбишев-Лисичанск“, който снабдяваше с нефтопродукти окупационната армия на Русия.
По информация на източника, мощността на засегнатия обект е 82 милиона тона годишно.
„Според съобщенията в местните публични групи сутринта след взривовете на мястото на произшествието е наблюдавано струпване на работници, които са се опитвали да ликвидират последиците от атаката. Това е третият обект на нефтогазовата инфраструктура на Русия, изведен от строя само за изминалото денонощие“, подчерта събеседникът.
15:58 09.09.2025
15:58 09.09.2025
15:59 09.09.2025
9 Всеки нефтопровод
До коментар #3 от "Бий Батко Зеленски по фашистките душмани":снабдява със суровина.Нефтопродуктите идват от нефтопреработвателните предприятия - рафинериите.
16:02 09.09.2025
До коментар #3 от "Бий Батко Зеленски по фашистките душмани":тия вече не знаят какво говорят

16:08 09.09.2025
16 Сандю
А аз ще съм новия "зеленски".
Ако Балтийските Тигри не изпреварят де. Че много се натискат и те напоследък да бранят новите европейски ценности и новия ред базиран на правила.
16:11 09.09.2025
16:14 09.09.2025
20 Ние, българските
Ако е така, за какво ни плащат?
16:21 09.09.2025
16:21 09.09.2025
21 Жив и здрав да ти е
До коментар #19 от "Гост":Ама да си върне войниците обратно в блатото.
16:22 09.09.2025
16:23 09.09.2025
28 И Киев е Руски
До коментар #20 от "Ние, българските":Леке
16:26 09.09.2025
16:26 09.09.2025
35 И Киев е Руски
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Още малко и ще те намери
16:37 09.09.2025
37 Културно да ти го кажа
До коментар #28 от "И Киев е Руски":Много си зле и си нечленоразделен. Успя ли да прочетеш думичката? Да ти я напиша пак, пък ти я дай на мама ти, да ти я разясни. Подлого руска.
16:39 09.09.2025
38 Факти
До коментар #22 от "Мишо Шустин":Руската икономика е 4-та в БРИКС (зад Китай, Индия и Бразилия), 5-та в Европа (зад Германия, Англия, Франция и Италия) и 11-та в света (зад гореизброените, САЩ, Япония и Канада).
16:40 09.09.2025
маша на евро-г-ейската политика и антируска истерия.
16:41 09.09.2025
40 Нормално е хора
Коментиран от #43
41 Факти
До коментар #39 от "567":Кое е по-лошо? Да нямаш деца или да убиеш милион руснаци? Според мен Путин е по-лош от Мая.
16:44 09.09.2025
43 Дано
До коментар #40 от "Нормално е хора":В Европа обикновените хора си имат свои грижи. Ипотеки, работа, здраве, образование... Изобщо не ги интересуват Путин и Зеленски.
16:53 09.09.2025
46 Що така?
До коментар #22 от "Мишо Шустин":Кои две държави са преди Русия.
Ама това не може да бъде?
