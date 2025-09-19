Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Москва отново лъже, няма руски пробив в Луганска област
  Тема: Украйна

Киев: Москва отново лъже, няма руски пробив в Луганска област

19 Септември, 2025 18:36 1 293 99

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • луганска област

Според руски военни наблюдатели офанзивата в района има тактическа цел - напредване към село Ямпол, разположено между контролираните от Украйна градове Северск и Лиман

Киев: Москва отново лъже, няма руски пробив в Луганска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските сили отрекоха твърденията на руското Министерство на отбраната, че Москва е превзела горското стопанство Серебрянское в Луганска област - район, който от месеци е сцена на ожесточени боеве.

"Горският район Серебрянское не е превзет. Украинските отбранителни сили смело държат линията там", заяви подполковник Олексий Белски, говорител на Днепровската оперативно-стратегическа група, пред украинската служба на БиБиСи. По думите му ситуацията остава "изключително тежка".

Според руски военни наблюдатели офанзивата в района има тактическа цел - напредване към село Ямпол, разположено между контролираните от Украйна градове Северск и Лиман. Превземането на Ямпол би изолирало двата града и създало нов натиск върху украинската отбрана.

В по-широк план операцията е част от продължаващите руски усилия за настъпление към ключовия индустриален център Славянск-Краматорск, който остава стратегическа цел за Москва от пролетта на 2022 г. Разстоянието между Ямпол и Славянск е около 20 километра, но руските сили трябва да преодолеят сериозно препятствие - бързотечната река Северски Донец.

Напредването в гористия район е бавно. През последния месец руските войски са успели да се придвижат приблизително 10 километра, според анализ на БиБиСи. Въпреки това Москва продължава настъплението към Северск и Лиман и от други направления, увеличавайки натиска по фронта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    41 6 Отговор
    Зелю:
    - Вазелин ми дайте ! Давам кралството за вазелин!

    Коментиран от #16

    18:39 19.09.2025

  • 2 Мдаа бе

    49 9 Отговор
    Утре друго ще кажете Ще си признаете. Всеки път едно и също. Свикнахме на укролъжите.

    18:39 19.09.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 8 Отговор
    В Европе возник рекордный дефицит лекарств. @banksta

    Коментиран от #5

    18:39 19.09.2025

  • 4 Сметах,сметах

    9 25 Отговор
    Вече трябваше да са пробили Ла Манша.

    Коментиран от #9, #19

    18:40 19.09.2025

  • 5 иzпражнението гайтанджиева

    9 28 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #12, #14

    18:41 19.09.2025

  • 6 Бъдеще

    41 6 Отговор
    Стана традиция украйна да отрича руска информация, а след няколко дни да се окаже, руснаците са били прави...

    18:41 19.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 6 Отговор
    Няма няма!По- скоро окраинците превземат Масква!🌈🛴🤣🥳🖕

    18:41 19.09.2025

  • 8 руската

    9 31 Отговор
    пропаганда е последовател на гьобелсовата. Дребния убиец от север няма интелект за нещо повече.

    18:41 19.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сметах,сметах":

    А контрнамтупа от 23 г вече трябваше да е в сибир.
    И кафе то в Крим вкисна.

    Коментиран от #13

    18:41 19.09.2025

  • 10 Няма край руският позор

    6 26 Отговор
    Няма...

    Коментиран от #22

    18:41 19.09.2025

  • 11 Авеее

    29 8 Отговор
    Те руснаците все лъжат, а 1/4 от 4О4 вече тяхна, що така🙄

    18:41 19.09.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "иzпражнението гайтанджиева":

    СамоИзяш се бе...

    18:42 19.09.2025

  • 13 Ко стаа бе руски боклуци?

    8 21 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Превзехте ли тоя Киев за три дня че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #18, #29, #79

    18:42 19.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Новината е от Евронюз
    Хахахаххх

    18:43 19.09.2025

  • 15 ХиХи

    28 5 Отговор
    Те и за Авдеевка и Торецк лъжеха пък глей ти кво стана

    18:43 19.09.2025

  • 16 копейки

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ми дайте, това е български русонацист.

    18:43 19.09.2025

  • 17 НЯМА БЕ НЯМА

    23 5 Отговор
    ВСУ ДЪРЖИ ТРИ ДЪНЕРА В ЗАПАДНАТА ЧАСТ
    БАНДЕР@СТИ...ТЕ СЪВСЕМ ИЗПЕРКАХА
    ТОЙ И ЧАСОВ ЯР НЕ Е ПАДНАЛ
    ИМА ЕДИН УКР......ОП В ЕДНО МАЗЕ
    ВЕЧЕ ЦЯЛ МЕСЕЦ ЯДЕ ПЛЪХОВЕ И ПИЕ ВОДА ОТ КЕ.....НЕФА

    Коментиран от #23

    18:43 19.09.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Споко бе ТПК, кога-то трябва, ще го превземем, няма вас да питаме.

    18:44 19.09.2025

  • 19 а бе

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сметах,сметах":

    Ти вземи първо се изкъпи и спри алкохола, па тогава се опитвай да сметаш.

    Коментиран от #25

    18:44 19.09.2025

  • 20 Ццц

    27 5 Отговор
    Всяка руска "лъжа" след 3 дена се оказва украинска лъжа. Интригата е сега след колко време ще си признаят? Дрогираният още ги трепе при Бахмут ако го питаш.

    Коментиран от #24

    18:45 19.09.2025

  • 21 Град Козлодуй

    7 23 Отговор
    Пу тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    Коментиран от #44

    18:45 19.09.2025

  • 22 Механик

    9 18 Отговор

    До коментар #10 от "Няма край руският позор":

    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #36

    18:45 19.09.2025

  • 23 има

    6 16 Отговор

    До коментар #17 от "НЯМА БЕ НЯМА":

    една дребна копейка там, която очаква "добри" новини, но дали ще я дочака?

    Коментиран от #53

    18:46 19.09.2025

  • 24 Руснак без крак

    6 18 Отговор

    До коментар #20 от "Ццц":

    Утре влизам в Киев!Без глава!

    Коментиран от #32, #37

    18:47 19.09.2025

  • 25 Алкохола

    7 18 Отговор

    До коментар #19 от "а бе":

    е за срамната руска орда. Другите хора са цивилизовани.

    18:47 19.09.2025

  • 26 Сталин

    28 4 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #34

    18:47 19.09.2025

  • 27 Баш Балък

    19 4 Отговор
    Доколкото знам това е от западни и украински източници. Незнам кой лъже

    18:47 19.09.2025

  • 28 Рошав таралеж

    27 4 Отговор
    Така говореха и за Часов Яр, па изведнъж млъкнаха и забравиха за него. Е, да не забравяме, че той няма абсолютно никакво стратегическо значение и изобщо не беше укрепен.

    18:48 19.09.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 9 Отговор

    До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Ко стана със прекратяването на огъня, ама онуй, веднага?
    А кво стана със срещата на зеркомана с Путин?
    А кво стана с голееееемите санкции на тръмпета?
    Май май го взехте?

    Коментиран от #45, #90

    18:48 19.09.2025

  • 30 Съдията

    20 5 Отговор
    Няма бе, ама и Украйна постепенно я няма. А Западна(ла) Европа стои отстрани и мига тъпо на парцали.😂

    Коментиран от #35, #38

    18:48 19.09.2025

  • 31 Хихихихихи..

    5 16 Отговор
    Е..бе м ти.. могучая!! АааааааХахахаха
    12 год.война у Луганск,Донбас и Крим, пред ПОКРОВСК и Донецк и....ПИ.. ЗДЕЦ! НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!! НИТО 1 , ей....
    Хихихихихи
    А Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, цаливаш КУ РАна,.. Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #33, #39

    18:49 19.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Артилерист

    6 13 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    А на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    18:53 19.09.2025

  • 37 Ццц

    16 6 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак без крак":

    Нали ако ти тропна с крак в тъмното ще ти излезе целия евроатлантизъм през пликчетата бе? От дивана в панелката и в Москва може да влезеш, но цял живот съпротивата ти е най-много една псувня.

    Коментиран от #41

    18:53 19.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Град Козлодуй

    7 15 Отговор

    До коментар #31 от "Хихихихихи..":

    Прав сте господине От педофил главнокомандващ и мякащи пи дори Бойци не става

    Коментиран от #50

    18:54 19.09.2025

  • 40 Истината

    6 6 Отговор
    ВИЕ НЕ ЛЪЖЕТЕ ВИЕ СТЕ ВОДА НЕНАПИТА

    18:56 19.09.2025

  • 41 Механик

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Ццц":

    Колега време е да смениш памперса.

    Коментиран от #55

    18:56 19.09.2025

  • 42 Съдията

    9 5 Отговор

    До коментар #38 от "Да де":

    Това е защото все още можем да мислим и виждаме. Всички други четат "опроверженията" на Украйна и Западна(ла) Европа. Все някога ще прогледнете.😂

    18:57 19.09.2025

  • 43 Механик

    8 12 Отговор
    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    Коментиран от #47

    18:58 19.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Възраждане

    5 10 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какво да става?!? 2 Милиона москалчета ЧЕРНОЗЕМ.
    15 км. Опашки за беГзин,..146 $ минимальная,..12 год пред ПОКРОВСК,.. ЗСУ ОСВОБОДИХА ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, и 186 селища В УКРАЙНА.
    Очакваме Парад на вовка пич-КИНа у Киев, Дамаск и Лисабон,..
    И...те така

    Коментиран от #51, #54

    18:59 19.09.2025

  • 46 Киро

    9 3 Отговор
    Не е нужно да ви превземат територията.
    Те вече ви превзеха психически.

    18:59 19.09.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Да, бандеровците, в Днепропетровска обл го знаят

    19:00 19.09.2025

  • 48 3.14К

    12 4 Отговор
    Днес ФБР публикува материяли за вземани подкупи от Джо и Хънър Байдън от шефа на Бурисма Злочевски. Същият е предлагал подкуп и на Порошеко той уволни главния прокурор, за да се спре разследването, след ултиматум от Джо Байдън. По-късно обвиниха Тръмп, че е оказвал натиск към наркомана, като президент да свидетелства по делото и два пъти му искаха импийчмънт. Сега Тръмп отново се води по интригите и лъжите на комика-търорист, който му готви нов капан с демократите в предстоящите избори, където ще загуби мнозинството в конгреса и ще приключи курса.

    19:00 19.09.2025

  • 49 Тони

    6 12 Отговор
    Много бой са отнесли ратите днес в Донбас! Почти две хиляди русначета са хванали експресът към Кобзон.Путлер остава без пушечно месо.
    На четвъртата година Втарая е в Донбас!

    19:01 19.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дими

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Възраждане":

    Повечко са.

    19:01 19.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 КВИ ДОБРИ НОВИНИ МИЛО

    12 6 Отговор

    До коментар #23 от "има":

    НА ДЕ Б@НДЕРИЯ НАМАЛЯВА С ПО 50-60
    КВ КМ
    РУСНАЦИТЕ СА В ПОКРОВСК И КУПЯНСК
    В САМИТЕ ГРАДОВЕ МИЛО
    ОБРЪЧА ОКОЛО КОНСТАНТИНОВКА СЕ СВИВА
    ПСЕТАТА В СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА СЕ ПОДУХА ОТ УКРАИНСКО
    АМИ НЯМА ДОБРИ НОВИНИ
    А И РАЗНИ УКРАИНСКИ РАЗБИРАЧИ ПОЧНАХА ДА ОБЯСНЯВАТ ЧЕ ДО КАТО ИМА И ЕДНО УКРАИНСКО СЕЛО В КОЕТО НЕ СА ВЛЕЗЛИ РУСНАЦИТЕ УКРАЙНА ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА

    19:02 19.09.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 8 Отговор

    До коментар #45 от "Възраждане":

    Хахаххаха, това в бандеровская реалност в която контрнаступа върви, хахх

    19:02 19.09.2025

  • 55 Ццц

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    Натисни копчето над леглото и ще дойде санитарката, за да ти го смени. В Карлуково тази екстра ви е нова и не си свикнал, но ще видиш, че като те изпишат ще ти липсва.

    Коментиран от #59

    19:03 19.09.2025

  • 56 Фейгин

    6 2 Отговор
    Не да превзели горското стопанство,но са превзели казана за водка !

    19:04 19.09.2025

  • 57 УДРИ ПО КОПЕЙСКАТА ИЗМЕТ!!

    8 7 Отговор

    До коментар #52 от "Жгйгд":

    С ПРАВАТА ЛОПАТА!

    Коментиран от #61

    19:06 19.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Копейкотрошач

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Ццц":

    Вратлето няма да ти издържи повече от две минути.

    Коментиран от #65, #66, #72, #74

    19:06 19.09.2025

  • 60 Путин

    6 3 Отговор
    каза,че в Украйна има 700 000 ,а изпрати почти 2 милиона !

    19:07 19.09.2025

  • 61 ЩО СА СЪРДИШ

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "УДРИ ПО КОПЕЙСКАТА ИЗМЕТ!!":

    АКО БЕШЕ СИ ИЗМИЛ ЧУШКОПЕКА НЯМАШЕ САМО ДА ТА КЮТЕ....ЧА

    19:09 19.09.2025

  • 62 Баце ЕООД

    6 3 Отговор
    Хахахаха, нямам спомени някога нещо отречено от украинска страна да не е истина

    19:10 19.09.2025

  • 63 Абе зае....БИ.

    5 7 Отговор
    Па то войната зафана през 2014 у Луганск, Донецк и Крим! Хахахаха С едни Зелени Човечета,некви Музиканти от Вагнер,Менделсон, ГИРКИН ,Гиви,Моторола, Готвачи дето Педофила твърдеше, че не са руски а после си призна! Хахахахах
    И след 12 години,..3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ оше воюва ТАМ
    Хахахахаха

    Коментиран от #69

    19:10 19.09.2025

  • 64 Цензура

    6 7 Отговор
    То според смpaдливите уkpoпитeци и Часов яр, и Торецк, а и Бахмут още не са превзети.... точно тия, дето всяка дума им е лъжа, ще обвиняват Русия в лъжи...

    Коментиран от #68

    19:10 19.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ГЛЕЙ СИГА

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Копейкотрошач":

    С ТОЯ ДЕБЕЛИЯ Г.....З НЯМА ДА МИ СЯДАШ НА ВРАТА
    А НА Х.......Я
    ТАКА ЧЕ СПОКО

    19:14 19.09.2025

  • 67 И Киев е Руски

    5 6 Отговор
    Зелен пор:Азовски полк са пред дверите на Кремъл

    19:14 19.09.2025

  • 68 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    7 8 Отговор

    До коментар #64 от "Цензура":

    Ху...ЕСОС!
    3 ДНЯ В КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН,.А?
    Хахахахаха
    Оня импотентен карлик и Педофил --- Пиздюхин ,оти Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ?
    Хахахахаха

    Коментиран от #86

    19:15 19.09.2025

  • 69 ПОМНЯ ПОМНЯ

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Абе зае....БИ.":

    И ИВАЙЛОВСКИЯТ КОТЕЛ ПОМНЯ
    И ДЕБАЛЦОВО ПОМНЯ
    И ЕДНИ СМЕЛИ ВОЙНИЦИ ОТ ВСУ ДЕТО БЯГАХА НА РУСКА ТЕРИТОРИЯ
    АМА ТИ ДЕ ШИ ПОМНИШ
    С ТОЯ АСПИРИН

    Коментиран от #76

    19:17 19.09.2025

  • 70 Путин

    3 3 Отговор
    ще облече униформата,лично да провери !

    19:21 19.09.2025

  • 71 Пастарнак

    3 6 Отговор
    Рашка е идеална за лъжливото овчарче. Когато лъжеш живееш в лъжлив свят. Никой не ти вярва. . Трагедията рано или късно изгрява и тогава става страшно.

    19:25 19.09.2025

  • 72 Ццц

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Копейкотрошач":

    По принцип не бих ти оправял евроатлантическите ценности с врат, та ще е повече от две минути. Но аз лично предпочитам да ти счупя предателската тиква, както правехме преди да сменим съюзите, а не сега по парадите и форумите да се ежим.

    Коментиран от #75, #80, #82

    19:25 19.09.2025

  • 73 МЪКЪ МЪКЪ

    8 4 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци??

    19:32 19.09.2025

  • 74 Голеееееми

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Копейкотрошач":

    Фантазьорчета сте третополовите

    Коментиран от #77

    19:33 19.09.2025

  • 75 Лесно

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    Пожелавим ти руский мир. Ама да не съм чул да мрънкаш, че ти липсват някакви ценности. Скок на марш към руский мир Сибир.

    19:33 19.09.2025

  • 76 Абе зае....БИ.

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "ПОМНЯ ПОМНЯ":

    Помниш ми...У...Я ! ...А за..7 часа ше задържим Зеленски и 16 бандери от правителството - ( рамАзан - 24.02.22)?
    2 ДНЯ и ВСЕ?
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?
    3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ у СИРИЯ?
    2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ а смешната могучая и Оризо-Гризачите на Ким дела година си ги връщат ?
    Хехехехехехе

    19:36 19.09.2025

  • 77 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "Голеееееми":

    То само копейки има третополови. Сами се издават. И вождът им е от тая група.

    Коментиран от #81

    19:37 19.09.2025

  • 78 УДРИ С ЛОПАТАТА

    6 3 Отговор
    По главите на БАНДЕРИТЕ.

    19:41 19.09.2025

  • 79 Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Съборихте ли го най-накрая тоя Кримски Мост ,че стаа веч 16 пъти го гърмите и все ми ходите като гърмяни зайци...!
    Амчи омръзнА ми тая работа?

    Коментиран от #84, #89

    19:41 19.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ДЕДО ВИЯ...

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    НАЧИ,... разликата между Г--- Ейзери и ПЕ... дале е следната:
    Копейки и монголя дека обичат Мъже са...г--- Еюве а ония дека обичат Пу ткин и расия са пе--- Д ерасе .
    ФАКТ

    19:45 19.09.2025

  • 82 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    Нема да вземеш следващата пенсия.

    19:46 19.09.2025

  • 83 Републиканец

    2 2 Отговор
    Комика-терорист жив ли е още? Защо не е в Гуантанамо?

    Коментиран от #88, #94

    19:46 19.09.2025

  • 84 Нема се стресираш ПЕДРОСА

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!":

    2 ДНЯ и ВСЕ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #92

    19:46 19.09.2025

  • 85 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 3 Отговор
    Точка.

    19:46 19.09.2025

  • 86 Май искаше да кажеш :

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    3 ДНЯ В КРИМ И СЕДМИЦА В МОСКВА,.А....😉🤣😂😝?

    19:47 19.09.2025

  • 87 Гост

    1 1 Отговор
    "Москва лъже"- капиталистическата кръвожадна и безпрецедентна в човешката история диктатура да докаже, че Москва е виновна за колапса на "Цивилизацията" и абсолютно безмислената гибел на поне милион млади украинци?!🤢

    19:47 19.09.2025

  • 88 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Републиканец":

    Аз от бункера не излизам!

    19:47 19.09.2025

  • 89 ДЕДО ВИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!":

    СТАЯ МИ...У-- ЙОТ, е--- БАЛНИК нежен
    Хехехехехехе

    19:48 19.09.2025

  • 90 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите са все по близко до фашистка държава.Вече не признават хартата за изтезанията.

    Коментиран от #93, #95

    19:51 19.09.2025

  • 91 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 92 Та значи викаш-

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Нема се стресираш ПЕДРОСА":

    Два дня и веч наистина го събаряте тоя Кримски мост...!
    Тоя път не се шегувате,нали...😂🤣😝?!

    19:53 19.09.2025

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Хартата е на Съвета на Европа,лигави го

    19:56 19.09.2025

  • 94 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Републиканец":

    Там пазят мядто за путин и путинисти.

    19:56 19.09.2025

  • 95 до не българина

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    явно си от тях а си с дълга шия и трудно ти стига до мозъка

    19:57 19.09.2025

  • 96 Сталин

    4 0 Отговор
    Бандеровци, ако затворите се напълнят, в Сибир има място за всички. Чака ви кариера в дърводобива.

    19:57 19.09.2025

  • 97 Владика

    3 0 Отговор
    404 приключи! Вечнаяяяя памяяят...

    19:59 19.09.2025

  • 98 Ройтерс потвърдил ли е твърденията на

    1 0 Отговор
    на Киев, от независим източник, че чак в заглавието сте ги сложили?
    Или когато Киев твърди нещо, няма нужда от подобни глезотии?

    20:05 19.09.2025

  • 99 За каква Луганска област става дума?

    0 0 Отговор
    Луганск отдавна си е 99% руски! Тоя един процент е за да не се отпускат украинците!

    20:08 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания