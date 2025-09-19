Киев: Москва отново лъже, няма руски пробив в Луганска област

Украинските сили отрекоха твърденията на руското Министерство на отбраната, че Москва е превзела горското стопанство Серебрянское в Луганска област - район, който от месеци е сцена на ожесточени боеве.

"Горският район Серебрянское не е превзет. Украинските отбранителни сили смело държат линията там", заяви подполковник Олексий Белски, говорител на Днепровската оперативно-стратегическа група, пред украинската служба на БиБиСи. По думите му ситуацията остава "изключително тежка".

Според руски военни наблюдатели офанзивата в района има тактическа цел - напредване към село Ямпол, разположено между контролираните от Украйна градове Северск и Лиман. Превземането на Ямпол би изолирало двата града и създало нов натиск върху украинската отбрана.

В по-широк план операцията е част от продължаващите руски усилия за настъпление към ключовия индустриален център Славянск-Краматорск, който остава стратегическа цел за Москва от пролетта на 2022 г. Разстоянието между Ямпол и Славянск е около 20 километра, но руските сили трябва да преодолеят сериозно препятствие - бързотечната река Северски Донец.

Напредването в гористия район е бавно. През последния месец руските войски са успели да се придвижат приблизително 10 километра, според анализ на БиБиСи. Въпреки това Москва продължава настъплението към Северск и Лиман и от други направления, увеличавайки натиска по фронта.