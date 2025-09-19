Киев: Москва отново лъже, няма руски пробив в Луганска област

Украинските сили отрекоха твърденията на руското Министерство на отбраната, че Москва е превзела горското стопанство Серебрянское в Луганска област - район, който от месеци е сцена на ожесточени боеве.
"Горският район Серебрянское не е превзет. Украинските отбранителни сили смело държат линията там", заяви подполковник Олексий Белски, говорител на Днепровската оперативно-стратегическа група, пред украинската служба на БиБиСи. По думите му ситуацията остава "изключително тежка".
Според руски военни наблюдатели офанзивата в района има тактическа цел - напредване към село Ямпол, разположено между контролираните от Украйна градове Северск и Лиман. Превземането на Ямпол би изолирало двата града и създало нов натиск върху украинската отбрана.
В по-широк план операцията е част от продължаващите руски усилия за настъпление към ключовия индустриален център Славянск-Краматорск, който остава стратегическа цел за Москва от пролетта на 2022 г. Разстоянието между Ямпол и Славянск е около 20 километра, но руските сили трябва да преодолеят сериозно препятствие - бързотечната река Северски Донец.
Напредването в гористия район е бавно. През последния месец руските войски са успели да се придвижат приблизително 10 километра, според анализ на БиБиСи. Въпреки това Москва продължава настъплението към Северск и Лиман и от други направления, увеличавайки натиска по фронта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Вазелин ми дайте ! Давам кралството за вазелин!
Коментиран от #16
18:39 19.09.2025
2 Мдаа бе
18:39 19.09.2025
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #5
18:39 19.09.2025
4 Сметах,сметах
Коментиран от #9, #19
18:40 19.09.2025
5 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руски фейкове.
Коментиран от #12, #14
18:41 19.09.2025
6 Бъдеще
18:41 19.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
18:41 19.09.2025
8 руската
18:41 19.09.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Сметах,сметах":А контрнамтупа от 23 г вече трябваше да е в сибир.
И кафе то в Крим вкисна.
Коментиран от #13
18:41 19.09.2025
10 Няма край руският позор
Коментиран от #22
18:41 19.09.2025
11 Авеее
18:41 19.09.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "иzпражнението гайтанджиева":СамоИзяш се бе...
18:42 19.09.2025
13 Ко стаа бе руски боклуци?
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Превзехте ли тоя Киев за три дня че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #18, #29, #79
18:42 19.09.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "иzпражнението гайтанджиева":Новината е от Евронюз
Хахахаххх
18:43 19.09.2025
15 ХиХи
18:43 19.09.2025
16 копейки
До коментар #1 от "Пич":ми дайте, това е български русонацист.
18:43 19.09.2025
17 НЯМА БЕ НЯМА
БАНДЕР@СТИ...ТЕ СЪВСЕМ ИЗПЕРКАХА
ТОЙ И ЧАСОВ ЯР НЕ Е ПАДНАЛ
ИМА ЕДИН УКР......ОП В ЕДНО МАЗЕ
ВЕЧЕ ЦЯЛ МЕСЕЦ ЯДЕ ПЛЪХОВЕ И ПИЕ ВОДА ОТ КЕ.....НЕФА
Коментиран от #23
18:43 19.09.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Споко бе ТПК, кога-то трябва, ще го превземем, няма вас да питаме.
18:44 19.09.2025
19 а бе
До коментар #4 от "Сметах,сметах":Ти вземи първо се изкъпи и спри алкохола, па тогава се опитвай да сметаш.
Коментиран от #25
18:44 19.09.2025
20 Ццц
Коментиран от #24
18:45 19.09.2025
21 Град Козлодуй
Коментиран от #44
18:45 19.09.2025
22 Механик
До коментар #10 от "Няма край руският позор":А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.
Коментиран от #36
18:45 19.09.2025
23 има
До коментар #17 от "НЯМА БЕ НЯМА":една дребна копейка там, която очаква "добри" новини, но дали ще я дочака?
Коментиран от #53
18:46 19.09.2025
24 Руснак без крак
До коментар #20 от "Ццц":Утре влизам в Киев!Без глава!
Коментиран от #32, #37
18:47 19.09.2025
25 Алкохола
До коментар #19 от "а бе":е за срамната руска орда. Другите хора са цивилизовани.
18:47 19.09.2025
26 Сталин
Коментиран от #34
18:47 19.09.2025
27 Баш Балък
18:47 19.09.2025
28 Рошав таралеж
18:48 19.09.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Ко стана със прекратяването на огъня, ама онуй, веднага?
А кво стана със срещата на зеркомана с Путин?
А кво стана с голееееемите санкции на тръмпета?
Май май го взехте?
Коментиран от #45, #90
18:48 19.09.2025
30 Съдията
Коментиран от #35, #38
18:48 19.09.2025
31 Хихихихихи..
12 год.война у Луганск,Донбас и Крим, пред ПОКРОВСК и Донецк и....ПИ.. ЗДЕЦ! НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!! НИТО 1 , ей....
Хихихихихи
А Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, цаливаш КУ РАна,.. Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #33, #39
18:49 19.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Артилерист
До коментар #22 от "Механик":А на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!
18:53 19.09.2025
37 Ццц
До коментар #24 от "Руснак без крак":Нали ако ти тропна с крак в тъмното ще ти излезе целия евроатлантизъм през пликчетата бе? От дивана в панелката и в Москва може да влезеш, но цял живот съпротивата ти е най-много една псувня.
Коментиран от #41
18:53 19.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Град Козлодуй
До коментар #31 от "Хихихихихи..":Прав сте господине От педофил главнокомандващ и мякащи пи дори Бойци не става
Коментиран от #50
18:54 19.09.2025
40 Истината
18:56 19.09.2025
41 Механик
До коментар #37 от "Ццц":Колега време е да смениш памперса.
Коментиран от #55
18:56 19.09.2025
42 Съдията
До коментар #38 от "Да де":Това е защото все още можем да мислим и виждаме. Всички други четат "опроверженията" на Украйна и Западна(ла) Европа. Все някога ще прогледнете.😂
18:57 19.09.2025
43 Механик
Коментиран от #47
18:58 19.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Възраждане
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Какво да става?!? 2 Милиона москалчета ЧЕРНОЗЕМ.
15 км. Опашки за беГзин,..146 $ минимальная,..12 год пред ПОКРОВСК,.. ЗСУ ОСВОБОДИХА ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, и 186 селища В УКРАЙНА.
Очакваме Парад на вовка пич-КИНа у Киев, Дамаск и Лисабон,..
И...те така
Коментиран от #51, #54
18:59 19.09.2025
46 Киро
Те вече ви превзеха психически.
18:59 19.09.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Механик":Да, бандеровците, в Днепропетровска обл го знаят
19:00 19.09.2025
48 3.14К
19:00 19.09.2025
49 Тони
На четвъртата година Втарая е в Донбас!
19:01 19.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дими
До коментар #45 от "Възраждане":Повечко са.
19:01 19.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 КВИ ДОБРИ НОВИНИ МИЛО
До коментар #23 от "има":НА ДЕ Б@НДЕРИЯ НАМАЛЯВА С ПО 50-60
КВ КМ
РУСНАЦИТЕ СА В ПОКРОВСК И КУПЯНСК
В САМИТЕ ГРАДОВЕ МИЛО
ОБРЪЧА ОКОЛО КОНСТАНТИНОВКА СЕ СВИВА
ПСЕТАТА В СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА СЕ ПОДУХА ОТ УКРАИНСКО
АМИ НЯМА ДОБРИ НОВИНИ
А И РАЗНИ УКРАИНСКИ РАЗБИРАЧИ ПОЧНАХА ДА ОБЯСНЯВАТ ЧЕ ДО КАТО ИМА И ЕДНО УКРАИНСКО СЕЛО В КОЕТО НЕ СА ВЛЕЗЛИ РУСНАЦИТЕ УКРАЙНА ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА
19:02 19.09.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Възраждане":Хахаххаха, това в бандеровская реалност в която контрнаступа върви, хахх
19:02 19.09.2025
55 Ццц
До коментар #41 от "Механик":Натисни копчето над леглото и ще дойде санитарката, за да ти го смени. В Карлуково тази екстра ви е нова и не си свикнал, но ще видиш, че като те изпишат ще ти липсва.
Коментиран от #59
19:03 19.09.2025
56 Фейгин
19:04 19.09.2025
57 УДРИ ПО КОПЕЙСКАТА ИЗМЕТ!!
До коментар #52 от "Жгйгд":С ПРАВАТА ЛОПАТА!
Коментиран от #61
19:06 19.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Копейкотрошач
До коментар #55 от "Ццц":Вратлето няма да ти издържи повече от две минути.
Коментиран от #65, #66, #72, #74
19:06 19.09.2025
60 Путин
19:07 19.09.2025
61 ЩО СА СЪРДИШ
До коментар #57 от "УДРИ ПО КОПЕЙСКАТА ИЗМЕТ!!":АКО БЕШЕ СИ ИЗМИЛ ЧУШКОПЕКА НЯМАШЕ САМО ДА ТА КЮТЕ....ЧА
19:09 19.09.2025
62 Баце ЕООД
19:10 19.09.2025
63 Абе зае....БИ.
И след 12 години,..3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ оше воюва ТАМ
Хахахахаха
Коментиран от #69
19:10 19.09.2025
64 Цензура
Коментиран от #68
19:10 19.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #59 от "Копейкотрошач":С ТОЯ ДЕБЕЛИЯ Г.....З НЯМА ДА МИ СЯДАШ НА ВРАТА
А НА Х.......Я
ТАКА ЧЕ СПОКО
19:14 19.09.2025
67 И Киев е Руски
19:14 19.09.2025
68 ЛОПАЙ У ЙОТ..
До коментар #64 от "Цензура":Ху...ЕСОС!
3 ДНЯ В КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН,.А?
Хахахахаха
Оня импотентен карлик и Педофил --- Пиздюхин ,оти Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ?
Хахахахаха
Коментиран от #86
19:15 19.09.2025
69 ПОМНЯ ПОМНЯ
До коментар #63 от "Абе зае....БИ.":И ИВАЙЛОВСКИЯТ КОТЕЛ ПОМНЯ
И ДЕБАЛЦОВО ПОМНЯ
И ЕДНИ СМЕЛИ ВОЙНИЦИ ОТ ВСУ ДЕТО БЯГАХА НА РУСКА ТЕРИТОРИЯ
АМА ТИ ДЕ ШИ ПОМНИШ
С ТОЯ АСПИРИН
Коментиран от #76
19:17 19.09.2025
70 Путин
19:21 19.09.2025
71 Пастарнак
19:25 19.09.2025
72 Ццц
До коментар #59 от "Копейкотрошач":По принцип не бих ти оправял евроатлантическите ценности с врат, та ще е повече от две минути. Но аз лично предпочитам да ти счупя предателската тиква, както правехме преди да сменим съюзите, а не сега по парадите и форумите да се ежим.
Коментиран от #75, #80, #82
19:25 19.09.2025
73 МЪКЪ МЪКЪ
19:32 19.09.2025
74 Голеееееми
До коментар #59 от "Копейкотрошач":Фантазьорчета сте третополовите
Коментиран от #77
19:33 19.09.2025
75 Лесно
До коментар #72 от "Ццц":Пожелавим ти руский мир. Ама да не съм чул да мрънкаш, че ти липсват някакви ценности. Скок на марш към руский мир Сибир.
19:33 19.09.2025
76 Абе зае....БИ.
До коментар #69 от "ПОМНЯ ПОМНЯ":Помниш ми...У...Я ! ...А за..7 часа ше задържим Зеленски и 16 бандери от правителството - ( рамАзан - 24.02.22)?
2 ДНЯ и ВСЕ?
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?
3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ у СИРИЯ?
2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ а смешната могучая и Оризо-Гризачите на Ким дела година си ги връщат ?
Хехехехехехе
19:36 19.09.2025
77 Факт
До коментар #74 от "Голеееееми":То само копейки има третополови. Сами се издават. И вождът им е от тая група.
Коментиран от #81
19:37 19.09.2025
78 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:41 19.09.2025
79 Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!
До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Съборихте ли го най-накрая тоя Кримски Мост ,че стаа веч 16 пъти го гърмите и все ми ходите като гърмяни зайци...!
Амчи омръзнА ми тая работа?
Коментиран от #84, #89
19:41 19.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ДЕДО ВИЯ...
До коментар #77 от "Факт":НАЧИ,... разликата между Г--- Ейзери и ПЕ... дале е следната:
Копейки и монголя дека обичат Мъже са...г--- Еюве а ония дека обичат Пу ткин и расия са пе--- Д ерасе .
ФАКТ
19:45 19.09.2025
82 Иво
До коментар #72 от "Ццц":Нема да вземеш следващата пенсия.
19:46 19.09.2025
83 Републиканец
Коментиран от #88, #94
19:46 19.09.2025
84 Нема се стресираш ПЕДРОСА
До коментар #79 от "Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!":2 ДНЯ и ВСЕ
АааааааХахахаха
Коментиран от #92
19:46 19.09.2025
85 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
19:46 19.09.2025
86 Май искаше да кажеш :
До коментар #68 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":3 ДНЯ В КРИМ И СЕДМИЦА В МОСКВА,.А....😉🤣😂😝?
19:47 19.09.2025
87 Гост
19:47 19.09.2025
88 Путин
До коментар #83 от "Републиканец":Аз от бункера не излизам!
19:47 19.09.2025
89 ДЕДО ВИЯ
До коментар #79 от "Ко стаа бе ,Укро - боклуци?!":СТАЯ МИ...У-- ЙОТ, е--- БАЛНИК нежен
Хехехехехехе
19:48 19.09.2025
90 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашистите са все по близко до фашистка държава.Вече не признават хартата за изтезанията.
Коментиран от #93, #95
19:51 19.09.2025
91 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
92 Та значи викаш-
До коментар #84 от "Нема се стресираш ПЕДРОСА":Два дня и веч наистина го събаряте тоя Кримски мост...!
Тоя път не се шегувате,нали...😂🤣😝?!
19:53 19.09.2025
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Хартата е на Съвета на Европа,лигави го
19:56 19.09.2025
94 Лука
До коментар #83 от "Републиканец":Там пазят мядто за путин и путинисти.
19:56 19.09.2025
95 до не българина
До коментар #90 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":явно си от тях а си с дълга шия и трудно ти стига до мозъка
19:57 19.09.2025
96 Сталин
19:57 19.09.2025
97 Владика
19:59 19.09.2025
98 Ройтерс потвърдил ли е твърденията на
Или когато Киев твърди нещо, няма нужда от подобни глезотии?
20:05 19.09.2025
99 За каква Луганска област става дума?
20:08 19.09.2025