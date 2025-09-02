Русия и Северна Корея могат да обсъдят среща между Путин и Ким Чен-ун

Делегациите на Русия и Северна Корея могат да обсъдят възможна среща между руския президент Владимир Путин и Ким Чен-ун, след като севернокорейският лидер пристигне тази вечер в Пекин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Работата е там, че Ким Чен-ун пристига в Пекин едва тази вечер. И едва след като пристигне, ще има възможност да се обсъди възможна среща между лидерите непосредствено с делегацията му с отчитане на графиците“, посочи Песков.
По-рано съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков каза, че възможността за среща на лидерите на Русия и Северна Корея се разглежда.
