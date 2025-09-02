Новини
Русия и Северна Корея могат да обсъдят среща между Путин и Ким Чен-ун

Русия и Северна Корея могат да обсъдят среща между Путин и Ким Чен-ун

2 Септември, 2025 11:49 611 15

Обсъждането ще стане след пристигането на севернокорейския лидер в Пекин

Русия и Северна Корея могат да обсъдят среща между Путин и Ким Чен-ун - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Делегациите на Русия и Северна Корея могат да обсъдят възможна среща между руския президент Владимир Путин и Ким Чен-ун, след като севернокорейският лидер пристигне тази вечер в Пекин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Работата е там, че Ким Чен-ун пристига в Пекин едва тази вечер. И едва след като пристигне, ще има възможност да се обсъди възможна среща между лидерите непосредствено с делегацията му с отчитане на графиците“, посочи Песков.

По-рано съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков каза, че възможността за среща на лидерите на Русия и Северна Корея се разглежда.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    7 6 Отговор
    Русия да признае, че е губеща.

    Коментиран от #15

    11:50 02.09.2025

  • 2 Таkа.

    4 6 Отговор
    Русия остава вражеска държава на България. Вече ще влезем в €врото. Така няма да има фалити в дъргавата ни. В еврото ли сме, нашите фирми няма да фалират защото Евроцентралната банка ще ни спаси. Моята Европейска мечта.

    Коментиран от #10

    11:51 02.09.2025

  • 3 ДОЛУ РУZИЯ

    4 3 Отговор
    🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾. 🇧🇬❤️🇹🇷🇺🇦🇪🇺

    Коментиран от #9

    11:52 02.09.2025

  • 4 Си, Ун и Пу се договориха!

    1 7 Отговор
    България ще остане в северно корейската окупационна зона след края на войната.

    Коментиран от #6

    11:53 02.09.2025

  • 5 Диктор

    4 3 Отговор
    Руснаци-аматьори!

    11:53 02.09.2025

  • 6 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Си, Ун и Пу се договориха!":

    И да искаме да напуснем няма да ни приемат. А ще останем гладни, както в 90те. Няма да бъдем под управлението на диктатори!

    11:54 02.09.2025

  • 7 Разберете това

    3 4 Отговор
    Копейкин е искал да стане диктатор на 🇧🇬, ако стане президент. Руzофилите са малоумни и не знаят какво е патриотизъм. Пък СССР "освободил" България и са патриоти! Не, не са. Защото унижават родината ни.

    11:57 02.09.2025

  • 8 Ком

    2 0 Отговор
    На 3 септември 2025 г. на военния парад в Пекин България ще бъде представена от официална делегация от „БСП – Обединена левица“, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров.

    11:59 02.09.2025

  • 9 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Долу тебя!

    12:03 02.09.2025

  • 10 Мимч

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Таkа.":

    Ние сме си виновни,щото първо ние им станахме врагове.Ако бе мирно стояло не би чудо видяло! Нали....

    12:07 02.09.2025

  • 11 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Сега работи "Силата на Сибир 1" ,и после , "инш Аллах", идва "Силата на Сибир 2" ?

    Ами ако Монголия си поиска (Спящата земя) Сибир обратно , така , както Украинците , а Таджики,
    Казахстанци и Азери вече го направиха .... ко праим???????

    Чингис Хан и компания ще се обърнат в гроба, ако занаеха как Руските му васали , откраднаха благата на
    държавата Монголия!!!

    12:10 02.09.2025

  • 12 мдаааа

    0 0 Отговор
    Северна Корея , Китай , Венесуела , Бряг на слоновата кост и това са възможните дестинации ... 🤭

    Коментиран от #14

    12:17 02.09.2025

  • 13 Вижте

    0 0 Отговор
    какво има на Картината пред Корееца и ленинградското нищожество!

    12:28 02.09.2025

  • 14 егати

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "мдаааа":

    Ама и Бурунди, Ботсвана и Хутите бил в редиците на прогресивното човечество!

    12:29 02.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Признаваме кажете квО да ви прАИм.Балсамиране ли искате кремиране или да ви хвърлим на песовете да се забавляват с кухите ви глави

    12:31 02.09.2025

