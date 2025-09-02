Новини
Военните разходи в ЕС достигат рекордните 381 милиарда евро
  Тема: Украйна

Военните разходи в ЕС достигат рекордните 381 милиарда евро

2 Септември, 2025 12:06 531 29

Европа увеличава инвестициите в отбрана на фона на продължаващия конфликт в Украйна

Военните разходи в ЕС достигат рекордните 381 милиарда евро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разходите за въоръжение в Европейския съюз ще достигнат нов рекорд тази година, възлизащ на 381 милиарда евро, обяви Европейската агенция за отбрана (EАО), цитирана от Франс прес, предава БТА.

Миналата година те достигнаха 343 милиарда евро, което вече беше рекордно ниво в сравнение с 2023 г., според последните данни, публикувани от агенцията на ЕС по въпросите на отбраната.

„Европа отделя рекордни суми за отбраната си, за да гарантира сигурността на нашите граждани и няма да спрем дотук“, заяви ръководителката на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас, която председателства ЕАО.

Тази година близо 130 милиарда евро бяха отделени за инвестиции, като например ново въоръжение. Европейските страни значително увеличиха военните си разходи след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и темпото се ускори още повече след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Страните от НАТО, сред които има 23 държави членки на ЕС, също решиха да увеличат още повече усилията си, като отделят най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за сигурността си през следващите десет години, от които 3,5 % за строго военни разходи.

За да се постигне тази цел, „ще трябва да се удвоят усилията и да се изразходват общо над 630 милиарда евро годишно“ в ЕС, заяви Андре Денк, който е изпълнителен директор на ЕАО.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    22 3 Отговор
    така както е тръгнало Урсулите ще фалират ЕС!

    Коментиран от #4, #8, #15

    12:08 02.09.2025

  • 2 мдаааа

    1 17 Отговор
    А руснята , радва ли се , радва ...и

    Коментиран от #7

    12:08 02.09.2025

  • 3 Сандо

    14 4 Отговор
    Имат - харчат,толкова им е акъла!И няма да мине много време,когато на практика ще се реализира старата българска поговорка:"На гол евротумбак - чифте безполезни пищове".

    Коментиран от #5

    12:09 02.09.2025

  • 4 Ахааа ,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    А А 92 - нет ... ⁷

    12:09 02.09.2025

  • 5 Санде ,

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    На колхознята всичко им идва свише , а ?!🤭😁

    12:11 02.09.2025

  • 6 Феникс

    16 1 Отговор
    Мирише ми на война , жалко за децата ни!

    12:11 02.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахаха

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    нали още 2023 щеше да се разпада гнилия колективен запад

    Коментиран от #13

    12:12 02.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    18 1 Отговор
    Някой задава ли си въпроса :От къде ще ще се вземат тези пари?Жокер няма да са от шкафчетата на толупа .Данъците ще станат убийствени само ЧЕКАЙ те.

    12:12 02.09.2025

  • 10 Герги

    2 8 Отговор
    Ако трябва да стане и 1 трилион,видя се че на никой не можеш да разчиташ....но по добре късно отколкото никога.

    Коментиран от #26

    12:13 02.09.2025

  • 11 Тов. Членин

    2 5 Отговор
    Таваришчи, да живее Ким Чо !!!

    12:13 02.09.2025

  • 12 Ганьо Лапнишарански

    9 2 Отговор
    Мен ме излъгаха, че ако не гласувам, ще настъпи Рая в България.
    Сега да попитам, тези бомби и барути как да ги готвим? На фурна или тиган? С домати или с чесън?

    Коментиран от #20

    12:13 02.09.2025

  • 13 Феникс

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "хахаха":

    Той вече не съществува, но все още не са го разбрали тиквиници като твоя милост!

    Коментиран от #18

    12:14 02.09.2025

  • 14 минувач

    5 0 Отговор
    Страхът си е голямо шубе .

    12:14 02.09.2025

  • 15 Не се притеснявай....

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Като фалира ЕС ще заминеш да живееш и охолстваш в ШОС🤣, при Русия, Китай, Индия, Северна Корея, Узбекистан, Таджикистан и Амджикистан🤣, ще си живееш царски😜🤣.

    12:14 02.09.2025

  • 16 гост

    6 1 Отговор
    ЕС започна подготовката за отказ от единодушното вземане на решения заради Унгария ! Държави членки на ЕС са предложили да се промени процедурата за вземане на решения в областта на външната политика - от принцип на единодушие към одобрение с квалифицирано мнозинство, съобщава Bloomberg, позовавайки се на документ. Авторите му смятат, че подобна стъпка ще позволи да се действа по-бързо и ще лиши отделни държави от възможността да блокират мерки, подкрепяни от почти всички членове на асоциацията. "Днес всички държави повдигнаха въпроса за отблокирането. Не е задължително да участвате в него, но оставете другите да го направят", каза Калас и добави, че Унгария е отхвърлила различни "изходи", които ЕС е предложил. Самият Орбан неотдавна заяви, че Унгария може да напусне ЕС, ако членството престане да бъде изгодно за нея. Той заяви, че икономическият съюз се е превърнал в "политически проект", който налага на страните "участие във войната" и програма за равенство между половете. В същото време добави, че засега възнамерява да се "бори за промяна отвътре". Унгария продължава да бъде зависима от руските въглеводороди. През юли тя е внесла петрол на стойност 200 млн. евро чрез петролопровода "Дружба", изчислиха анализаторите от SREA. Унгария получава и газ от Газпром (за 285 млн. евро през юли), което я прави най-големият купувач на руски въглеводороди в Европа.
    Причината е позицията на Унгария, която отвреме-навреме се противопоставя на инициативите за Украйна

    Коментиран от #17

    12:15 02.09.2025

  • 17 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Нищо ново под слънцето. И рибарите така захранват отначалото, докато се закачи тъпата риба на кукичката и влезе в тигана.
    После да си протестира и шляпа с опашка колкото си иска.

    12:19 02.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Глупава Европа

    6 0 Отговор
    пълни касичката на САЩ. Затова САЩ направи тази война в Украйна. Другата цел бе да раздели Европа и Русия, чийто тандем тласкаше Европа напред.

    12:21 02.09.2025

  • 20 С каквото и да ги готвиш...

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ганьо Лапнишарански":

    тиган, гърне, на фурна или на пещ първо се консултирай с психиатър.

    12:21 02.09.2025

  • 21 Дъмбо Ди

    1 0 Отговор
    Тук всичко е черно-бяло!
    Има само правилно мислещи и всички останали са копейки!
    Има само ЕС и ШОС!
    А няма ли нещо друго?

    12:25 02.09.2025

  • 22 Обективни истини

    5 0 Отговор
    Позор, пари за смърт, отврат в 21 век да се дават ненужни пари за ненужни неща

    12:25 02.09.2025

  • 23 Караджата

    3 0 Отговор
    Последно...разходи или инвестиции?

    12:26 02.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 РУНТАВ БРЪМБАР

    2 1 Отговор
    ТИЯ ЩЕ НАПЪЛНЯТ И БЪЛГАРИЯ С БПМБИ И БАРУТ. АКО ГРЪМНАТ НА МЕСТО ЗАТРИВАНЕТО ЩЕ Е ПО БЪРЗО.
    ТУРЦИТЕ ПРОЙЗВЕЖАР СЕГА УСИЛЕНО БАЛЕСТИЧНИ РАКЕТИ. А БЪЛГАРИЯ ПУШКИ,АВТОМАТИ САЧМИ ЩЕ ИМА И БАРУТ ТОРОТИЛ И ДИНАМИТ ДА ПЛАШИМЕ ГАРГИТЕ С ТЯХ.

    12:27 02.09.2025

  • 26 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Герги":

    "Ако трябва да стане и 1 трилион"

    Ами няма проблеми - всички евроатлантици заделяйте половината си заплата за въоръжаване и парите ги дарявайте на урсулката. Ама до сега нито един евроатлантик не задели поне една заплата за укрите - защо ли? Само призовават ама да се вземат от парите на другите и техните да не се пипат и те ако може даже да се облажат от сделките. Дали ще си на същото мнение ако ти удържат половината заплата "за въоръжаване" - май друга песен ще запееш.

    12:28 02.09.2025

  • 27 Планинец

    0 0 Отговор
    ,,А войната, ех войната брате,
    дава тя възможност , шансове различни
    за печалби , тлъстички аванти
    и за жестове патриотични!

    12:29 02.09.2025

  • 28 демек заблудените европейци да чакат

    2 0 Отговор
    още мизерия мизерияинфлация чекмеджета корупция безработица
    медийна истерия за кръвожадния Мечок
    и шариа от пришълците мургави ще е спасението
    4г още същия цирк с лае нен с щъкащи бърмбари калинки

    Военните разходи в ЕС достигат рекордните 381 милиарда евро

    12:30 02.09.2025

  • 29 Икономист

    0 0 Отговор
    Това накакъв повод за хвалба ли е ,че аз нещо не загравям ,накрая да не стане същата история като със СССР -с емблемата едно Амурче чисто голо но мощно въоръжено но с лък в ръцете ,въпреки че там истината е друга - предстелството на Горбачов .Ще ядат Колективните 🌈 патрони снаряди и най вече надда Рени арабски ...ища .

    12:31 02.09.2025

