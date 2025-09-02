Германия счупи 24-годишен рекорд, Сърбия продължава да мачка на Евробаскет

Впечатляващото представяне на Германия на Евробаскет 2025 продължи и след четвъртия мач в груповата фаза. Бундестимът се разправи с Великобритания в мач за историята. Немците спечелиха със 120:57 и подобриха рекордa за най-изразителна победа през този век.

Разликата от 63 точки изпрати германците начело на престижна класация. Допреди това първенството рекордът се държеше Югославия с успеха си от 2001 г. срещу Естония със 113:58 (+55). В Топ 5 са още победите на Испания над Швеция през 2003 г. с 99:52 (+47), вчерашният успех на „Ла Фурия“ над Кипър с 91:47 (+44), както и победата на испанците над Румъния през 2017 г. с 91:50 (+41).

В Тампере германците остават перфектни с актив 4-0, като средната им резултатност е над 109 точки на мач. Великобритания пък остава на дъното в класирането на Група В.

В последните двубои от тази група Германия и Финландия ще си оспорват първото място, а британците излизат срещу Черна гора.

Тристан Да Силва се развихри с 25 точки за 25 минути. Франц Вагнер обаче бе играчът на мача с 18 точки и 10 асистенции за 18 минути игра. Денис Шрьодер добави 19 точки, а Оскар Да Силва – 13. За островитяните по 11 вкараха Майлс Хесон и Патрик Уелан.

Щабът на Германия обаче получи притеснителна вест от Мюнхен. Травмата на Йоханес Войтман е по-сериозна от очакваното и центърът няма да се върне в отбора за остатъка на Европейското първенство.

Сърбия също записа убедителна победа над Чехия с 82:60 в мач от група А. „Плавите“ взеха категоричен аванс още в първата четвърт, спечелена с 27:5, и до края контролираха изцяло събитията на паркета. Алекса Аврамович бе най-резултатен за състава на Сърбия с 14 точки, а Филип Петрушев добави още 13. Със спечелената среща сърбите вече си гарантираха участие в следващата фаза на турнира. Последният им мач в групата е срещу Турция и ще определи кой ще заеме първата позиция в група А. Никола Йокич приключи двубоя със 6 точки, 7 борби и 4 асистенции.

Литва пък стана поредният отбор, който си осигури място на осминафиналите. В здрав мач в Тампере момчетата на Римас Куртинайтис надвиха домакина Финландия с 81:78 пред 12 900 зрители. Така балтийците се присъединиха към Германия и Финландия, които вече си бяха гарантирали място в следващата фаза на турнира.

За Финландия остава още едно тежко изпитание – да се опитат да спрат победната серия на Германия в надпреварата. Литва пък има мач срещу борещия се за четвъртата позиция тим на Швеция.

Дебютантът на Европейско първенство Азуолас Тубелис блесна с 12 точки и 11 борби. Рокас Йокубайтис изигра пореден силен мач с 16 точки и 9 асистенции. Новият гард на Байерн Мюнхен обаче смълча щаба на Литва и съотборниците си, след като получи контузия в коляното в началото на четвъртата част и с мъка се прибра в съблекалнята още преди края на мача.

За Финландия Лаури Марканен вкара 19 точки, но само 7 през първото полувреме. Крилото на Юта добави и 11 борби и 6 асистенции.