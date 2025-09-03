"Ще го направим!" - Тръмп праща Националната гвардия в "адската дупка" Чикаго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че войски на Националната гвардия ще бъдат разположени в Чикаго, Илинойс, за да помогнат в борбата с престъпността, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС. Американският президент обяви това по време на брифинг в Белия дом на 2 септември.



"Ще разполагаме войници на Националната гвардия в Чикаго. Не казвам кога, но ще ги разполагаме“, обяви Тръмп, отговаряйки на въпрос пред репортери в Белия дом.



Той цитира статистика според която 20 души са били убити, а около 75 са били ранени при стрелби в Чикаго през последните две седмици.



"Това не се случва никъде другаде по света“, продължи Тръмп, наричайки Чикаго "адска дупка“ и критикувайки губернатора на Илинойс Джей Робърт Прицкер.



"Ако губернаторът на Илинойс ми се обади, бих искал да го направи и да помоли за помощ да разположа войски на Националната гвардия там веднага бих направил. Ще го направим така или иначе. Имаме право да го направим, защото имам ангажимент да защитавам тази страна“, подчертава Тръмп, добавяйки, че смята за възможно да предприеме подобни мерки и по отношение на Балтимор, Мериленд.



Миналата неделя министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем в интервю за телевизия CBS допусна, че освен във Вашингтон и Чикаго, войски на Националната гвардия може да бъдат разположени и в редица други големи градове.



На 11 август президентът на САЩ нареди разполагането на военни във Вашингтон "за да се справят с престъпността и бездомните“, а случаят отиде в съда. Кметът на столицата Мюриел Баузър твърди, че заповедта на президента е незаконна. Държавният глава също така прехвърли полицията на града под контрола на федералното правителство и допусна, ако е необходимо, въоръжените сили да бъдат призовани за осигуряване на сигурността във Вашингтон. През седмицата, откакто Тръмп обяви разполагането на части от Националната гвардия във Вашингтон, в столицата са арестувани около 300 души.

