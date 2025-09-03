Лавров: Териториалните реалности трябва да бъдат правно признати, за да бъде устойчив мирът

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и БТА.

Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“.

„Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.

„В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.