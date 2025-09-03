Лавров: Териториалните реалности трябва да бъдат правно признати, за да бъде устойчив мирът

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и БТА.
Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“.
„Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.
Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.
„В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.
Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
05:05 03.09.2025
3 Елементарно е да се досети човек
Господ си знае работата ☝️
05:08 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
05:18 03.09.2025
6 🐴 на празна ясла
05:24 03.09.2025
7 ТРАЙ
05:25 03.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коко
До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":“Дядо ти с потурите” в гроба се върти, че му е било много хубаво по комунизЪма…
От едното робство, че на другото, няма що.
Те украинците, ако беше хубаво с ушанките, нямаше да бягат от тях!?
05:37 03.09.2025
11 До арменеца Лавров
05:47 03.09.2025
12 До кьопавото
До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":И що? Да ти кажа, кухчо, че на село до 90те и по-късно дядовците си ходеха с потури.
А виж и днешната младеж как се обличате, тези модерни дрешки, макар и дънкови са си потурки.
05:50 03.09.2025
13 Раковски
До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":Минали са 5-6 и повече поколения от Османската власт. Нито Путин, нито днешните руснаци имат нещо общо с онуй, което наричате освобождение, но пък такива като Путин иматпобщо със Съветското робство в България и пост-съветската престъпно влияние и развитие в България.
Крайно време е в българските учебнице да се напише истината, а не просъветски лъжи.
05:55 03.09.2025
14 Българин
06:33 03.09.2025