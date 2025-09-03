Новини
Лавров: Териториалните реалности трябва да бъдат правно признати, за да бъде устойчив мирът
  Тема: Украйна

3 Септември, 2025 05:51

Москва очаква "неутрален, извънблоков и безядрен" статут на Украйна, заяви руският външен министър

Лавров: Териториалните реалности трябва да бъдат правно признати, за да бъде устойчив мирът - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и БТА.

Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“.

Още новини от Украйна

„Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.

„В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    2 6 Отговор
    С мафията не се преговаря!

    05:05 03.09.2025

  • 3 Елементарно е да се досети човек

    8 5 Отговор
    Дъртият катър и Путлер вече много пъти си признаха, че първоначалните цели на "СВО" са само параван за империализма(кражбата на окупираните територии) на Русия. Това е единственият начин да се оправдаят колосалните загуби ( над милион убити и осакатени мужици, което е няколко пъти повече от тези на Украйна) на жива сила и техника...
    Господ си знае работата ☝️

    05:08 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    8 3 Отговор
    Да си дойдем на думата! Това дефакто е целта на "СВО". Трябва да се откраднат едни земи, че иначе за какво бяха убити толкова много руснаци.

    05:18 03.09.2025

  • 6 🐴 на празна ясла

    7 3 Отговор
    Това е заповедта на бункерния фюрер и трябва да се изпълнява. Хунтата в Кремъл и Путлер трябва да компенсират с нещо милиардите похарчени във войната и да се оправдаят за убитите.

    05:24 03.09.2025

  • 7 ТРАЙ

    4 3 Отговор
    КОНЬО ЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВА...

    05:25 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коко

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":

    “Дядо ти с потурите” в гроба се върти, че му е било много хубаво по комунизЪма…
    От едното робство, че на другото, няма що.
    Те украинците, ако беше хубаво с ушанките, нямаше да бягат от тях!?

    05:37 03.09.2025

  • 11 До арменеца Лавров

    1 0 Отговор
    Правилно, арменците трябва да признаете, ме Нагорни Карабях е на азерските турци и там повече арменци няма да стъпят. Може да благодарите на руснаците, че загубихте историческите си земи, а скоро ще загубите цяла Армения, особено на твоето участие в ликвидирането на 3000 годишна Армения.

    05:47 03.09.2025

  • 12 До кьопавото

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":

    И що? Да ти кажа, кухчо, че на село до 90те и по-късно дядовците си ходеха с потури.
    А виж и днешната младеж как се обличате, тези модерни дрешки, макар и дънкови са си потурки.

    05:50 03.09.2025

  • 13 Раковски

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ей крокодил гроозен":

    Минали са 5-6 и повече поколения от Османската власт. Нито Путин, нито днешните руснаци имат нещо общо с онуй, което наричате освобождение, но пък такива като Путин иматпобщо със Съветското робство в България и пост-съветската престъпно влияние и развитие в България.
    Крайно време е в българските учебнице да се напише истината, а не просъветски лъжи.

    05:55 03.09.2025

  • 14 Българин

    0 0 Отговор
    Реалностите са, че Украйна е независима държава с международно призната територия. Докато на нея има има и един фашистки захватчик, мир няма как да има.

    06:33 03.09.2025

