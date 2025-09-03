Тръмп: Израел губи влияние заради войната в Газа

В интервю за The Daily Caller, цитирано от Fox News, Доналд Тръмп заяви, че заради митингите на леви американски политици срещу Израел и нарастващата непопулярност на войната му в Газа, страната губи влияние, пише News.bg.

„Израел, бихте разбрали това много добре, Израел беше най-силното лоби, което съм виждал. Те имаха пълен контрол над Конгреса, а сега нямат, знаете ли, малко съм изненадан да видя това“, каза той.

Тръмп, който беше силен съюзник на Израел по време на президентството си, защити войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа, но подчерта, че е наблюдавал как тя е навредила на глобалния имидж на страната.

„Значи ще трябва да приключат с тази война. Tя вреди на Израел. Няма съмнение в това. Може да печелят войната, но не печелят света на връзките с обществеността, знаете, и това им вреди.“

По думите му критиките към Израел никога не са били толкова разпространени, колкото днес. Високопоставени членове на Конгреса от Демократическата партия, включително конгресменките Александрия Окасио-Кортес и Илхан Омар, осъдиха войната в Газа и обвиниха Израел в убийство на невинни палестинци.

Въпреки това, Тръмп изрази категорична подкрепа за Израел:

„Израел е невероятен, защото, знаете ли, имам добра подкрепа от Израел. Имам. Вижте, никой не е направил повече за Израел от мен, включително скорошните атаки с Иран, унищожавайки това нещо.“

Той обвини критиците на Израел, че са забравили атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която загинаха над 1200 души:

„И хората, те забравиха за 7 октомври. Знаете ли, 7 октомври беше наистина ужасен ден, защото съм виждал снимките.“

Бившият президент добави, че някои хора отричат самото събитие, както и Холокоста:

„И знаете ли, имате хора, които отричат, че това някога се е случило, те са отричащи. Имате хора, които отричат, че Холокостът някога се е случил.“

Междувременно Израел е изправен пред обвинения в извършване на геноцид в Газа пред Международния съд на ООН. Отделно от това, Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант. Беше издадена и заповед за арест на военния командир на „Хамас“ Мохамед Дейф, но тя бе оттеглена след неговата смърт.

В понеделник водещата световна асоциация на учени по геноцид подкрепи резолюция, в която се посочва, че действията на Израел в Газа отговарят на правното определение за престъпление.

От 500-те членове на Международната асоциация на изследователите на геноцида (IAGS), 28% участваха в гласуването. От тях 86% подкрепиха резолюцията. В нея се подчертава, че „политиката и действията на Израел в Газа отговарят на правното определение за геноцид в член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид (1948 г.)“.