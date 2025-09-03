Новини
Свят »
Израел »
Тръмп: Израел губи влияние заради войната в Газа

3 Септември, 2025 15:18 718 12

  • израел-
  • доналд тръмп-
  • война-
  • газа

Бившият президент защити Израел, но предупреди, че глобалният имидж на страната е сериозно пострадал

Тръмп: Израел губи влияние заради войната в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В интервю за The Daily Caller, цитирано от Fox News, Доналд Тръмп заяви, че заради митингите на леви американски политици срещу Израел и нарастващата непопулярност на войната му в Газа, страната губи влияние, пише News.bg.

„Израел, бихте разбрали това много добре, Израел беше най-силното лоби, което съм виждал. Те имаха пълен контрол над Конгреса, а сега нямат, знаете ли, малко съм изненадан да видя това“, каза той.

Тръмп, който беше силен съюзник на Израел по време на президентството си, защити войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа, но подчерта, че е наблюдавал как тя е навредила на глобалния имидж на страната.

„Значи ще трябва да приключат с тази война. Tя вреди на Израел. Няма съмнение в това. Може да печелят войната, но не печелят света на връзките с обществеността, знаете, и това им вреди.“

По думите му критиките към Израел никога не са били толкова разпространени, колкото днес. Високопоставени членове на Конгреса от Демократическата партия, включително конгресменките Александрия Окасио-Кортес и Илхан Омар, осъдиха войната в Газа и обвиниха Израел в убийство на невинни палестинци.

Въпреки това, Тръмп изрази категорична подкрепа за Израел:
„Израел е невероятен, защото, знаете ли, имам добра подкрепа от Израел. Имам. Вижте, никой не е направил повече за Израел от мен, включително скорошните атаки с Иран, унищожавайки това нещо.“

Той обвини критиците на Израел, че са забравили атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която загинаха над 1200 души:
„И хората, те забравиха за 7 октомври. Знаете ли, 7 октомври беше наистина ужасен ден, защото съм виждал снимките.“

Бившият президент добави, че някои хора отричат самото събитие, както и Холокоста:
„И знаете ли, имате хора, които отричат, че това някога се е случило, те са отричащи. Имате хора, които отричат, че Холокостът някога се е случил.“

Междувременно Израел е изправен пред обвинения в извършване на геноцид в Газа пред Международния съд на ООН. Отделно от това, Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант. Беше издадена и заповед за арест на военния командир на „Хамас“ Мохамед Дейф, но тя бе оттеглена след неговата смърт.

В понеделник водещата световна асоциация на учени по геноцид подкрепи резолюция, в която се посочва, че действията на Израел в Газа отговарят на правното определение за престъпление.

От 500-те членове на Международната асоциация на изследователите на геноцида (IAGS), 28% участваха в гласуването. От тях 86% подкрепиха резолюцията. В нея се подчертава, че „политиката и действията на Израел в Газа отговарят на правното определение за геноцид в член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид (1948 г.)“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма го ГАЗА!

    3 0 Отговор
    За сега Израел действах с хуманно прочистване, браво!

    15:21 03.09.2025

  • 2 Цвете

    2 2 Отговор
    О неразумни юроде, до къде докарахте Света, хамелеони?!? Няма Дипломатически отношения, Няма хора мислещи с горната си глава.Такава простотия е заляла Кълбото, че, ако се обърне, маса народ ще затрие. 🤌👌🙇‍♂️💁‍♂️🙆‍♂️

    15:22 03.09.2025

  • 3 Доналд Иванович

    4 1 Отговор
    да види имиджа на САЩ, който собственоръчно срина!

    Израел се оправя сам! Това не е първата му война с арабите!

    Коментиран от #9

    15:23 03.09.2025

  • 4 си дзън

    3 1 Отговор
    Тръмп се беше скрил по време на срещата ШОС. Си му взе диригентската палка.

    15:27 03.09.2025

  • 6 ко влияние губи Израиля

    1 0 Отговор
    ако не го помпите вие с нереални зелени банкноти получени
    срещу продажба на оръжие по целия свят. а по-кротку да не
    заприличаш и тина истерика бай Дънчо !
    И без това такава държава на мошетата няма.

    15:28 03.09.2025

  • 8 Този червей

    1 0 Отговор
    Зв какво се е загрижил?
    Нали той поддържа Израел и иска да анексисара Газа?
    Смъртоносен боклук е този рижав нещастник!

    15:29 03.09.2025

  • 9 Това не е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Иванович":

    Война с арабите, а със собствените им братя семити с общ баща Авраам, братоубийство

    15:29 03.09.2025

  • 10 Иврит

    0 0 Отговор
    Обетованата земя

    15:36 03.09.2025

  • 11 Ами

    1 0 Отговор
    Защо наричате Тръмп "Бившият президент"?
    Той все още е настоящия ... Или аз съм пропуснал нещо :)

    15:41 03.09.2025

  • 12 ИНА ДУМА НИМУ ВЯРВАЙТЕ

    0 0 Отговор
    НА ТОЯСЛАМЕНИЯ.....

    15:44 03.09.2025