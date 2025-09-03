Тайван ще получи първата партида тежки торпеда Mark-48 от САЩ през 2026 г.

Тайван се подготвя да приеме първата доставка на тежки торпеда Mark-48 Mod 6 Advanced Technology от Съединените щати през следващата година.

Сделката бе одобрена още през 2017 г., по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, като целта е да се заменят остарелите германски SUT торпеда, използвани от тайванските военноморски сили. От 2018 г. насам са отделени 5,46 милиарда нови тайвански долара (около 177 милиона щатски долара) за придобиването на 24 бойни и четири учебни торпеда.

Първоначално доставките бяха планирани за периода 2024–2025 г., но претърпяха забавяния. В бюджета на Министерството на националната отбрана за 2025 г. не е посочен срок за доставка. Според последния бюджетен доклад за 2026 г. обаче, четири учебни торпеда ще пристигнат още догодина, последвани от 14 бойни през 2027 г. и още 10 през 2028 г.

Новите торпеда ще бъдат интегрирани в модернизираните подводници от клас Chien Lung и при успешни изпитания – и в произведените в Тайван подводници от клас Hai Kun.

Mark-48 Mod 6 AT разполага със скорост до 55 възела (101 км/ч) и обсег от 50 километра при 40 възела (74 км/ч), което значително превъзхожда характеристиките на използваните в момента SUT. Въоръжено с бойна глава от 290 кг торпедото е способно да нанесе фатални щети на големи военни кораби, включително разрушаване на кил, което