Тайван ще получи първата партида тежки торпеда Mark-48 от САЩ през 2026 г.
  Тема: Тайван

Тайван ще получи първата партида тежки торпеда Mark-48 от САЩ през 2026 г.

3 Септември, 2025 17:56 556 6

Новите оръжия ще модернизират подводния флот и ще засилят отбранителния капацитет на страната

Тайван ще получи първата партида тежки торпеда Mark-48 от САЩ през 2026 г. - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайван се подготвя да приеме първата доставка на тежки торпеда Mark-48 Mod 6 Advanced Technology от Съединените щати през следващата година.

Сделката бе одобрена още през 2017 г., по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, като целта е да се заменят остарелите германски SUT торпеда, използвани от тайванските военноморски сили. От 2018 г. насам са отделени 5,46 милиарда нови тайвански долара (около 177 милиона щатски долара) за придобиването на 24 бойни и четири учебни торпеда.

Първоначално доставките бяха планирани за периода 2024–2025 г., но претърпяха забавяния. В бюджета на Министерството на националната отбрана за 2025 г. не е посочен срок за доставка. Според последния бюджетен доклад за 2026 г. обаче, четири учебни торпеда ще пристигнат още догодина, последвани от 14 бойни през 2027 г. и още 10 през 2028 г.

Новите торпеда ще бъдат интегрирани в модернизираните подводници от клас Chien Lung и при успешни изпитания – и в произведените в Тайван подводници от клас Hai Kun.

Mark-48 Mod 6 AT разполага със скорост до 55 възела (101 км/ч) и обсег от 50 километра при 40 възела (74 км/ч), което значително превъзхожда характеристиките на използваните в момента SUT. Въоръжено с бойна глава от 290 кг торпедото е способно да нанесе фатални щети на големи военни кораби, включително разрушаване на кил, което


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    1 1 Отговор
    Те и укрите приемат, но друг е въпросът колко ще им позволят да се ползват...

    17:58 03.09.2025

  • 2 Госあ

    3 4 Отговор
    Година след започването на СВО в Украйна, един китайски генерал беше казал, че Путин пипа изключително меко, ракетите които руснаците изстреляли за година, народноосвободителната щяла да изстреля за месец към острова 😂 Ше ги разкатаят, и никой няма да може да им помогне.

    Коментиран от #3

    17:59 03.09.2025

  • 3 Дартанян

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Приятелю, ти да не си назначен на щат да пишеш коментари под статии? Има си дума за това, сигурно се сещаш коя е. Прави впечатление, че си доста активен, когато трябва да прокара някакви пропагандни изречения... За един преатл питам :)

    Коментиран от #6

    18:12 03.09.2025

  • 4 В ТАКЪВ ЗВЕРСКИ СВЯТ ЖИВЕЕМ

    3 0 Отговор
    ЕЙ НА , НЕ Е ЛИ ВИДНО ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС ?? ПОДСТРЕКАТЕСТВА ! СЕГА ЩЕ НАХЪСВАМЕ ЕДНАТА С/У ДРУГАТА ,АМА ПОНЕЖЕ СА ГЛУПАЦИ , СЕ РАДВАТ НА ПРЕДСТОЯЩО САМОУБИСТВО , КОЕТО Е ТРУДНО ЗА ТЯХ ДА ГО ОСЪЗНАЯТ, ВМЕСТО ДА ЗАЯВАТ - НЕ ,ЩЕ СЕ ОПРАВИМ С МИРНИ СРЕДСТВА И ДИПЛОМАЦИЯ , НИЕ СМЕ ЕДИН НАРОД ! ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КАКЪВ СВЕТОВЕН АВТОРИТЕТ КАКЪВ СВЕТОВЕВ ОТЗВУК ЩЕ ДА ИМА ТОВА???
    НЕ ВИ ЛИ ПРИЛИЧА НА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ М/У УКР И РУС.

    18:22 03.09.2025

  • 5 УдоМача

    1 0 Отговор
    САЩ упорито работи върху това да бъде заличен!!

    18:52 03.09.2025

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дартанян":

    Преател, за това е този форум, всеки да си изразява мнението и фактите. Нещо против ? Да ви оставим козяците и урсулианците да пишете само, А ? Много интересно ли ще бъде ?

    18:53 03.09.2025