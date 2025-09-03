Зеленски планира разговор с Тръмп за допълнителни санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп допълнителни санкции срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп по видеовръзка и да разговаряме“, уточни Зеленски. Той добави, че утре ще бъде в Париж за среща на Коалицията на желаещите - група държави, оказващи военна подкрепа на Украйна.
