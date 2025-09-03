Новини
Зеленски планира разговор с Тръмп за допълнителни санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

3 Септември, 2025 18:52 403 19

Украинският президент очаква видеовръзка с американския лидер по време на посещението си в Копенхаген

Зеленски планира разговор с Тръмп за допълнителни санкции срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп допълнителни санкции срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп по видеовръзка и да разговаряме“, уточни Зеленски. Той добави, че утре ще бъде в Париж за среща на Коалицията на желаещите - група държави, оказващи военна подкрепа на Украйна.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зеленски

    11 0 Отговор
    Да планира къде ще бяга

    Коментиран от #13

    18:53 03.09.2025

  • 2 дрогата

    8 0 Отговор
    Не прощава

    18:54 03.09.2025

  • 3 абе и руснаците несериозни

    10 0 Отговор
    тоя наркоман трябваше да го няма отдавна

    18:54 03.09.2025

  • 4 Атила

    10 0 Отговор
    А господин тРамп знае ли за плановете на Зеля

    18:54 03.09.2025

  • 5 Просячето

    9 0 Отговор
    Е в режим на свободно планиране 24/7

    18:55 03.09.2025

  • 6 Сталин

    11 0 Отговор
    Зеленото наркоман пак се надрусал до припадък ,мисли че санкции ще уплашат Путин ,Русия вече има нови приятели и търговски партньори,а запада са вече банкрутирали нещастници

    18:55 03.09.2025

  • 7 сусо

    4 2 Отговор
    А така момче, смачкайте я тая Русия ве, колко му е!

    18:55 03.09.2025

  • 8 АМА ВЕРНО ЛИ

    6 0 Отговор
    АМА СИГУРНО ЛИ Е
    АМА НИЕ НЕ СМЕ ДЕБ...ИЛИ НАЛИ СХВАЩАШ
    ИЛИ ПЪК НЕ
    ЩОТО МОЖЕ БИ ТИ СИ ДЕ....БИЛ

    18:55 03.09.2025

  • 9 Сталин

    9 0 Отговор
    Само забележете ,1 000 000 укри които изпукаха за ционизма и Израел не струват даже и една стотинка,милиардите които дадоха на Зеленото наркоман трябва да бъдат върнати до стотинка с редките метали,а за укрите които изгниха в окопите нито дума, скоро така и цървуланите ще ги пратят срещу Русия да мрат за ционизма и Израел

    18:56 03.09.2025

  • 10 Този политически

    7 0 Отговор
    бездарник по-добре да се оглежда за среща с Путин, той неразбран ли, че САЩ го продадоха?

    18:56 03.09.2025

  • 11 Сталин

    11 2 Отговор
    Американските компании Cargill,Dupont и Monsanto притежават 17 милиона хектара земеделска земя в Украйна,а това е 52,31% от територията на страната ,като главните акционери на тези американски компании са Vanguard, BlackRock и Blackstone ,които контролират основните световни банкови и финансови институции.
    Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
    Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това

    Коментиран от #17

    18:57 03.09.2025

  • 12 Шопо

    2 7 Отговор
    Зеленски е силен и велик политик, Русия няма шанс пред него.
    Накрая Путин ще се моли за милост, ще коленичи пред ЕС и Украйна.

    18:57 03.09.2025

  • 13 ЗеленГлист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Моля господарю, Путин ме бие!😰😪😱

    18:58 03.09.2025

  • 14 Дух

    6 1 Отговор
    На този зелен олигофрен Зеленски трябваше отдавна да му бият шута Републиканците, Тръмпландия над всичко 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 останалият свят е тотал Щета а Европа е болното дете на света с Джендър Олигофренията си

    18:58 03.09.2025

  • 15 Дух

    2 0 Отговор
    Сатанисти Нарцистични Сексисити и Тръмписти 🇺🇲🇺🇲🇺🇲☠️☠️☠️ще ви го набутат на всички либерални олигофрени и джендърни копейки

    19:00 03.09.2025

  • 16 Украинския колега на Тръм съм бе

    0 0 Отговор
    Не го ли разбрахте вече? Колко пъти журналистите да ви го набиват в главите!?

    (Зеленски)

    19:01 03.09.2025

  • 17 гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    И бойни комари и натовски гъски.

    19:04 03.09.2025

  • 18 Ццц

    0 0 Отговор
    Паляка тоя път ще удари на камък. Алф е по-голям мошеник от наркомана и знае, че трябва да стои на страната на победителите. Какъв кяр може да има от този изтръпляк? Най-много да вземе три портокала да му жунглира, за да се разсее от това, което се случва на срещатата на ШОС.

    19:04 03.09.2025

  • 19 Последния софиянец

    1 0 Отговор
    Мисля че и психото няма да може да спаси Фюрера пеДо-фил Избегал посред нощ само по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ
    👍😄👍

    19:05 03.09.2025

