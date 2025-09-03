ФИФА глоби шест страни за расистки и дискриминационни прояви

Световната футболна централа ФИФА глоби шест национални федерации, включително действащия шампион на планетата Аржентина, за расистки обиди от страна на фенове по време на квалификациите за Световното първенство през юни.

Шестте държави, обвинени в "дискриминация и расистки обиди“, са Албания, Аржентина, Чили, Колумбия, Сърбия и Босна и Херцеговина, според списъка със санкции, публикуван от ФИФА от нейната дисциплинарна комисия. Комисията не предостави подробности по нито един от случаите.

Албанската федерация получи най-голямата глоба от 161 500 швейцарски франка (200 000 долара), наложена за поредица от обвинения на домакински мач срещу Сърбия на 7 юни, които включваха и прекъсване на националния химн и изпращане на "съобщение, което не е подходящо за спортно събитие“.

Албания и Сърбия имат историческо напрежение във футбола, което доведе до скандалната "игра с дронове“ в Белград през 2014 г. в квалификационен мач за Европейското първенство.

Отборите завършиха наравно 0:0 в Тирана през юни, а реваншът в Белград е на 11 октомври. ФИФА заяви, че Албания също трябва да намали капацитета на стадиона с 20% в следващия си домакински мач. Следващия вторник тя е домакин на Латвия в квалификационната група, водена от Англия.

Аржентина беше глобена със 120 000 швейцарски франка (149 000 долара) от ФИФА за еднократно обвинение в дискриминация или расистки обиди в мач на 10 юни срещу Колумбия в Буенос Айрес. Мачът завърши 1:1, а аржентинският халф Енцо Фернандес беше изгонен за опасен шпагат. ФИФА заяви, че той трябва да изтърпи два мача наказание и да плати глоба от 5000 швейцарски франка (6200 долара). Аржентина вече се класира за защита на титлата си догодина на Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико.

Шестцифрените глоби показват твърдост от страна на ФИФА срещу расизма и дискриминацията, откакто на годишната си среща миналата година беше отправен глобален призив към футболните организации да предприемат действия.

Чилийската футболна федерация беше глобена със 115 000 швейцарски франка (143 000 долара) за расизъм сред феновете при домакинска загуба с 0:1 срещу Аржентина на 5 юни. Колумбия получи глоба от 70 000 швейцарски франка (87 000 долара) след домакинството си срещу Перу на 6 юни.

Сърбия трябва да плати 50 000 швейцарски франка (62 000 долара) за расизъм и други инциденти в мач на 10 юни срещу Андора, а Босна и Херцеговина беше глобена с 21 000 швейцарски франка (26 000 долара) за расизъм и други нарушения при домакинството си срещу Сан Марино.

ФИФА също така предупреди националните футболни федерации да имат „план за превенция“ за бъдещи мачове.

В отделен случай от Световното клубно първенство през юни, ФИФА прекрати разследване поради липса на доказателства срещу капитана на мексиканския отбор Пачука, Густаво Кабрал, след като защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер заяви, че е бил расистки обиден от него. По това време Кабрал отрече обвинението в расизъм и заяви, че е използвал обида, често срещана в родната му Аржентина.