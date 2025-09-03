Путин: Спрете войната чрез преговори или Русия ще действа със сила

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че войната в Украйна може да бъде прекратена чрез преговори „ако здравият разум надделее“, но Русия е готова да сложи край на конфликта и чрез сила, ако това се окаже единственият вариант, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изявлението си от Китай, където е на посещение, Путин посочи, че вижда „светлина в края на тунела“, като отбеляза искрените усилия на САЩ да намерят решение за приключване на най-голямата война в Европа от Втората световна война.

„Мисля, че ако здравият разум надделее, ще бъде възможно да се споразумеем за приемливо решение на конфликта. Това е моето предположение“, каза Путин пред репортери в Пекин. Той добави, че вижда положителна настройка в американското правителство, което, според него, демонстрира искрено желание за намиране на решение.

Руският президент уточни: „Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила.“

Въпреки това Путин не показа готовност да смекчи исканията си към Украйна, включително да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, да сложи край на спорната „дискриминация“ срещу руснаците и рускоговорящите, и да приеме пълен контрол на Русия над региона Донбас.

Той посочи, че е готов да преговаря с украинския президент Володимир Зеленски, ако той посети Москва, но добави, че предстои да се прецени дали такава среща би имала смисъл. Путин повтори, че според него Зеленски е нелигитимен президент, тъй като мандатът му е изтекъл. Киев отхвърля тези твърдения, като аргументира, че е невъзможно да се проведат избори по време на война.

Зеленски настоява за среща с Путин, за да обсъдят условията на евентуално споразумение, докато същевременно призовава Вашингтон да наложи нови санкции на Москва, ако Путин не се съгласи. Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи, също подкрепя идеята за среща между двамата лидери и обсъжда евентуално налагане на допълнителни санкции срещу Русия.

Путин подчерта пред репортери, че винаги е бил отворен към среща със Зеленски, но тя трябва да бъде добре подготвена и да доведе до осезаеми резултати:

„Колкото до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл от нея? Нека да видим“, каза той.