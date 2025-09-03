Новини
Свят »
Русия »
Путин: Спрете войната чрез преговори или Русия ще действа със сила
  Тема: Украйна

Путин: Спрете войната чрез преговори или Русия ще действа със сила

3 Септември, 2025 19:57, обновена 3 Септември, 2025 19:59 1 769 69

  • владимир путин-
  • преговори-
  • русия-
  • сила-
  • война-
  • украйна-
  • зеленски

Руският президент посочи, че вижда „светлина в края на тунела“ и е отворен за среща със Зеленски при добре подготвени условия

Путин: Спрете войната чрез преговори или Русия ще действа със сила - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че войната в Украйна може да бъде прекратена чрез преговори „ако здравият разум надделее“, но Русия е готова да сложи край на конфликта и чрез сила, ако това се окаже единственият вариант, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изявлението си от Китай, където е на посещение, Путин посочи, че вижда „светлина в края на тунела“, като отбеляза искрените усилия на САЩ да намерят решение за приключване на най-голямата война в Европа от Втората световна война.

Още новини от Украйна

„Мисля, че ако здравият разум надделее, ще бъде възможно да се споразумеем за приемливо решение на конфликта. Това е моето предположение“, каза Путин пред репортери в Пекин. Той добави, че вижда положителна настройка в американското правителство, което, според него, демонстрира искрено желание за намиране на решение.

Руският президент уточни: „Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила.“

Въпреки това Путин не показа готовност да смекчи исканията си към Украйна, включително да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, да сложи край на спорната „дискриминация“ срещу руснаците и рускоговорящите, и да приеме пълен контрол на Русия над региона Донбас.

Той посочи, че е готов да преговаря с украинския президент Володимир Зеленски, ако той посети Москва, но добави, че предстои да се прецени дали такава среща би имала смисъл. Путин повтори, че според него Зеленски е нелигитимен президент, тъй като мандатът му е изтекъл. Киев отхвърля тези твърдения, като аргументира, че е невъзможно да се проведат избори по време на война.

Зеленски настоява за среща с Путин, за да обсъдят условията на евентуално споразумение, докато същевременно призовава Вашингтон да наложи нови санкции на Москва, ако Путин не се съгласи. Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи, също подкрепя идеята за среща между двамата лидери и обсъжда евентуално налагане на допълнителни санкции срещу Русия.

Путин подчерта пред репортери, че винаги е бил отворен към среща със Зеленски, но тя трябва да бъде добре подготвена и да доведе до осезаеми резултати:
„Колкото до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл от нея? Нека да видим“, каза той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пияндурниците

    25 32 Отговор
    Руски войски избиха 21 войници от своите, объркали ги за украинци

    Има и много ранени .

    Коментиран от #5, #27

    20:02 03.09.2025

  • 2 Пич

    10 2 Отговор
    Много им здраве и на украинците , и на руснаците !!! Пича е корав , отказа да мре !!! След дълго време прекарано в тъмното , в което се свестявах само за да регистрирм как стрелките на часовника са отчели няколко часа...

    20:03 03.09.2025

  • 3 Тия

    11 23 Отговор
    боклуци, нямат равни в вселената даже.
    Нападнаха им рушилийката, и четвърта година, никой не ги спира тия агресори.

    20:04 03.09.2025

  • 4 Наблюдател

    21 3 Отговор
    ⚡️Вече седем кандидати от "Алтернатива за Германия" загинаха за кратък период от време в навечерието на изборите в Северен Рейн-Вестфалия, съобщава германското издание на Welt.

    По-рано New York Post съобщи, че шестима души са починали в рамките на 13 дни. Сред тях са четирима кандидати и двама резервисти от партията.

    Изборите ще се проведат на 14 септември.

    Коментиран от #14

    20:04 03.09.2025

  • 5 И КО ОБЩО ИМА С МИРА ТОВА

    22 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пияндурниците":

    АКО ИЗОБЩО Е ВЯРНО
    ИЛИ ПРОСТО ТРЯБВА ДА ИЗСЕ......РЕШ НЕЩО

    Коментиран от #50

    20:04 03.09.2025

  • 6 Забелязал

    16 21 Отговор
    Само лъжи и глупости от дъртия фашист . Върти и cyче ,като изпечен мошеник.

    20:05 03.09.2025

  • 7 Варна 3

    13 19 Отговор
    Русия да отиде на масата за преговори и да свърши войната окончателно!

    Коментиран от #17

    20:05 03.09.2025

  • 8 Аз съм против

    24 14 Отговор
    Най-добрите преговори са на бойното поле и този който печели печели всичко до полската граница.
    Господин Путин е прекалено състрадателен.

    20:06 03.09.2025

  • 9 Путинистче идиотче

    16 21 Отговор
    Войната може да спре, само ако спрат...Путин.

    Коментиран от #31

    20:06 03.09.2025

  • 10 Щом форумните укротролове

    22 10 Отговор
    вият на умряло, значи нещата се движат в правилната посока!

    20:06 03.09.2025

  • 11 путя уби над 2 милиона раши

    14 23 Отговор
    И иска още -

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    Коментиран от #15

    20:06 03.09.2025

  • 12 Спрете Путин

    14 20 Отговор
    И войната спира......

    Коментиран от #30

    20:07 03.09.2025

  • 13 Ердоган

    9 15 Отговор
    Със сила, за три дни ли?

    20:07 03.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хакерска група " Hals Enterteinmant"

    15 19 Отговор

    До коментар #11 от "путя уби над 2 милиона раши":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #22, #23, #28, #33, #47

    20:08 03.09.2025

  • 16 Пак аз

    9 13 Отговор
    А Киев за три дня когИ?

    Коментиран от #34

    20:08 03.09.2025

  • 17 За да въоръжат отново

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Варна 3":

    Украинската крайнина на руската федерация.
    Нека като си кажем истината и да се посмеем малко на розовите понита и цялата ситуация нагризналите курабийката.

    20:08 03.09.2025

  • 18 Журнализ

    7 7 Отговор
    Ще стане като в предната статия. Моторист загина при сблъсък с бетоновоз. Путин кара мотор ,но Русия не е моториста в сделката.

    20:08 03.09.2025

  • 19 .......

    10 18 Отговор
    Световен цинизъм...Рашиста, който унищожава Украйна говори за МИР. А света ГО слуша и ЦИТИРА. Дядка прекрати войната и има МИР

    20:09 03.09.2025

  • 20 Световния ред е ясен

    8 11 Отговор
    Всички срещу Путин.....Путин срещу всички

    20:09 03.09.2025

  • 21 Е то бива, бива, но чак толкова...

    11 18 Отговор
    Путин: Спрете войната...?!?
    Май започна да му пари под краката.

    20:09 03.09.2025

  • 22 Димитринчо

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Повечко са.

    20:09 03.09.2025

  • 23 путя спри да убиваш раши повече

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    И те също бяха хора!!! Като си такъв войнолюбец ,прати зетьовете си на фронта доброволци, а те на запад милиардери,с яхти и дворци а обикновените раши да умират клети

    Коментиран от #45

    20:11 03.09.2025

  • 24 Путин пак ни плаши

    6 10 Отговор
    Явно се страхуваш от нас....

    20:11 03.09.2025

  • 25 стоян георгиев

    9 12 Отговор
    С подобни изявления путлер.си прави майтап с рижата.спретв войната с преговори иначе киев за три дена...хаха...рижата се връзва което е още по смешно.

    Коментиран от #32

    20:11 03.09.2025

  • 26 Таkа.

    12 15 Отговор
    От 2022 година насам тази война "Киев за три дни" е провал. Колкото и други настъпления, това си е пълен провал за Русия. Но вече има друг проблем - военни учения на Русия в Беларус. Дано цяла Европа да е подготвена за война с Русия. Страните агресори на Европа (Русия, Беларус, Сърбия) са готови за война. Точно затова за Русия са военните учения с Беларус, а пък Сърбия готви нова война на Балканите по подобие на примера на разпадането на Югославия и войната с АОК. Това е. Както СССР е атакувал балтийските страни по време на разпадането му.

    20:11 03.09.2025

  • 27 Това е....

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пияндурниците":

    Прекрасно, чудесно......

    20:13 03.09.2025

  • 28 Смех

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Хакерска група...хахахахаххахахаха.

    20:13 03.09.2025

  • 29 Клати Курти

    12 7 Отговор
    Що трябва НВ В Путин да се отказва от нещо ,май не разбрахте ,че от време оно винаги победителят определя условията

    20:13 03.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И КОЙ ША ГО СПРЕ БЕ

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "Путинистче идиотче":

    КРЕТ...ЕН
    УРСУЛА И ШПЕРЦ ЛИ
    ИЛИ ТИ ПО........ЕРКО МЪРЛЯВ

    Коментиран от #40

    20:16 03.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това е....

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Чудесно, просто прекрасно.......

    20:17 03.09.2025

  • 34 006

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз":

    Когато обяви война на Русия!

    20:17 03.09.2025

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    6 7 Отговор
    Нищо не мой спре Пундю да прави кво си ще! Четри години татароменгяните нищо не сатвориха, значи и не могат горките! Могат само да гиберясват на орди и по тоя начин да освободят кислороден капацитет за некой кой си струва да живее повече од них! Внетен ли сме?

    20:17 03.09.2025

  • 36 Ха ха

    8 10 Отговор
    Чрез сила била готова, ПРусията! Като е готова, защо 4-та година не е завладяла Украйна, дори наполовина.

    20:17 03.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ма н аф

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "И КАТО НАБЛЮДАВА КВО":

    ЛГБТ педа лите май умирате от страх и истерия щото света се променя и ще трябва да криете червилото и възелина.

    Коментиран от #41

    20:19 03.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украйна спира Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "И КОЙ ША ГО СПРЕ БЕ":

    Вече са мъчат четири години и са още в Донбас.... ПУТИНистите де.

    Коментиран от #53

    20:20 03.09.2025

  • 41 Филип Киркоров

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Ма н аф":

    Не говори така за нас...

    20:21 03.09.2025

  • 42 Град Козлодуй

    9 6 Отговор
    Как пък един козяшки жълтопаветник не замина за Незалежная 404 да помага за Перемогата .Оня Свтельо Ултраса не се брои щото го светнаха още по трасето .

    20:21 03.09.2025

  • 43 Съдията

    10 5 Отговор
    Право куме, та в очи. Казвам ти дъще, сещай се снахо. Ако Зеленски и Западна(ла) Европа продължават да се дърпат, само ще страдат повече. Украйна териториално, а Западна(ла) Европа икономически и политически. САЩ и Русия се уговориха, кой разбрал, разбрал.😂

    Коментиран от #49

    20:21 03.09.2025

  • 44 Лично мнение

    8 8 Отговор
    Тоя ypoд започна войната ,а говори за нея все едно не го касае.
    Aбсолютен подлец и демагог .

    20:22 03.09.2025

  • 45 Страдащ путинофил

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "путя спри да убиваш раши повече":

    Това е едно от стотиците масови гробове в Русия край Воротино на убити руснаци жестоко в Украйна. Тъжна песен и сърцераздирателен текст - "Нощна птица раздира ноща - тези клети руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове"😪😪😪

    Коментиран от #51

    20:22 03.09.2025

  • 46 Дрътия Софианец

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тачо Пармака":

    Набутай го на ба щасси ,ще му излекуваш и май. сълля и простатата само с един сеанс .

    20:23 03.09.2025

  • 47 АМИ ВЯРНО Е

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    УКРО....ПИТЕ СЪВСЕМ ИСТЕРЯСАХА
    АМИ КО СТАНА С БАНДЕРОБРОЙЛЕРИТЕ
    ТОПЯТ ЛИ СЕ
    И ЩО НЕ СИ РАЗМЕНЯТЕ ПЛЕННИЦИТЕ
    НАЛИ ВАЩЕ СА БОЛУК
    И КЪДЕ СА ИЗБЯГАЛИ РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЩОТО АЗ ВИЖДАМ ТУКА САМО РУСНАЦИ ИЗБЯГАЛИ ОТ УКРАЙНА
    ТА В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    НЕКА РАЗМАЗВАНЕТО НА БАНДЕРАСКИ КРАТУ......НИ ПРОДЪЛЖИ

    20:23 03.09.2025

  • 48 Ракета фламинго

    2 4 Отговор
    Изработена в Украйна, с помощта на НАТО.....носела над тон взрив....

    20:23 03.09.2025

  • 49 1000+

    4 6 Отговор

    До коментар #43 от "Съдията":

    Километрични опашки за бензин, купони, а Украйна удря и няма да спре! Два пъти спира заради Байдън и Тръмп, трети път няма да има! На колелета и тротинетки щурмувате Покровск, на колелета и тротинетки ще пътувате орки и от Мацква до Магадан! На Файтони и каруци, като в средновековието където ви е мястото! Ама няма са плашите, дядя Вова каза, сичкото СВО вари по план! Бавно, но славно!

    Коментиран от #55, #60

    20:24 03.09.2025

  • 50 Мубахааа

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "И КО ОБЩО ИМА С МИРА ТОВА":

    Няма по-велик от руския впиянчен мужик!
    Мумбахааа, копейкииии

    20:24 03.09.2025

  • 51 гост

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Страдащ путинофил":

    И да ги съжаляваме ли сега? Чий го диреха в Украйна? Ако си бяха стояли в калните и първобитни руски села,сега щяха да са живи.

    Коментиран от #54

    20:24 03.09.2025

  • 52 Бат Тъньо Кочаня

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тачо Пармака":

    Тачо ,един як ..й дълбоко ти праскам в непоръбения пррррр.дялник ,па ако ще нека се прочуем .

    20:25 03.09.2025

  • 53 АМ ТИ УКРОПЧЕ ЩО НЕ ПОМАГАШ

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Украйна спира Путин":

    ЕДНО ЕВРО НЕ СИ ДАЛ
    САМО ЦИЦАШ ПАРИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЕ ТЪРКАЛЯШ ПИ ПЛАЖА

    Коментиран от #58

    20:26 03.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Съдията

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "1000+":

    Абе пийте ги тия хапчета, като са ви ги изписали, що се мъчите?!😂

    20:28 03.09.2025

  • 56 А така

    3 0 Отговор
    Удриииии...
    .!!!!

    20:29 03.09.2025

  • 57 Ракета фламинго

    1 3 Отговор
    Изработена в Украйна, с помощта на НАТО.....носела над тон взрив....

    20:29 03.09.2025

  • 58 От мойте данъци

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "АМ ТИ УКРОПЧЕ ЩО НЕ ПОМАГАШ":

    Правим оръжия за Украйна и трепем рашисти.

    Коментиран от #64, #68

    20:31 03.09.2025

  • 59 Факт

    2 0 Отговор
    Мир чрез сила не се удава на всеки!

    20:31 03.09.2025

  • 60 АБЕ КО СТАНА

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "1000+":

    С ОПАШКИТЕ ЗА КАРТОФИ И ЯЙЦА
    АЛО ШМАТКИ
    ИМА И ОПАШКИ ЗА ИЗНАСЯНЕ ОТ ПОКРОВСК И КУПЯНСК
    ОТ КЛЕМАНБИК ВЕЧЕ НЯМА

    20:31 03.09.2025

  • 61 На Русията

    5 3 Отговор
    На Русията силата, величието и славата са огромная бутафория. Мизерията, безпътицата и всеобщата шизофрения не са.

    20:33 03.09.2025

  • 62 Путин явно мисли

    1 2 Отговор
    Че не може да продължава войната.....

    Коментиран от #66

    20:33 03.09.2025

  • 63 граф Монте Кристо

    4 3 Отговор
    Зеленски и ес получиха достоен отговор на техните щения за лична среща,за която зеленски постоянно бълнува.,засега той е господин никой и като проведе избори ,тогава ще може да се договаря,но Путин поставя и други условия,като напр. да се проведат референдуми във всяка област в Украйна и да се види кои ще преминат към РФ и кои ще са в остатъчна Украйна.Зеления рептил ще продължава да отхвърля тези законни искания и СВО ще продължи докато всу окончателно се срине и пристъпи към капитулация.

    20:33 03.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Артилерист

    4 1 Отговор
    Искането на Зеленски всъщност е на западняците. Обърнете внимание, че Зеленски настоява ДА СЕ ОБСЪДЯТ УСЛОВИЯТА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ!!! Извинявайте, но това е несериозно, да не кажа делитантщина. Та те са президенти, а не някакви изпълнители. Те ще се срещнат, когато всичко е обсъдено и уточнено от техните щабове. Какъв е смисълът да се срещат президентите, когато няма движение по спорните въпроси? Да спорят и да се надвикват кой крив, кой прав това ли иска Зеленски/запада? Зеленски, ако не е подготвен президент, би трябвало да има подготвени съветници, които да му обяснят процедурите, преди да се стигне до президентска среща...

    20:36 03.09.2025

  • 66 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Путин явно мисли":

    ПОЯСНЯВАМ ЗА ДЕБ....ИЛИ
    РУСИЯ НЕ Е ВЪВ ВОЙНА С УКРАЙНА
    НО МОЖЕ И ДА Я ОБЯВИ

    20:36 03.09.2025

  • 67 МГАНЧЕВ

    2 0 Отговор
    Избори по време на война НЕ МОЖЕ !
    Футболното първенство и мачовете НЯМА ПРОБЛЕМИ!

    20:38 03.09.2025

  • 68 КЛОШАРИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "От мойте данъци":

    НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ
    НАЛИ СХВАЩАШ
    КАКТО И УМСТВЕННО УВРЕДЕНИТЕ

    20:39 03.09.2025

  • 69 Милен

    1 1 Отговор
    Палячо

    20:40 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания