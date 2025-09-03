Тръмп: Ще говоря с Путин в следващите дни, той знае позицията ми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин в близките дни, предаде „Ройтерс“, предава News.bg.
„Ще говоря с него в следващите дни и ще разбера точно какво се случва“, заяви Тръмп пред журналисти.
На въпрос какво послание има за руския лидер, американският президент отговори:
„Нямам никакво послание за президента Путин. Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение.“
Тръмп допълни, че реакцията на Вашингтон ще зависи от решението на Путин:
„В зависимост от това какво решение Путин ще вземе, ние ще бъдем доволни или недоволни, а ако сме недоволни, тогава ще видите какво ще се случи.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хипотетично
Коментиран от #14
22:38 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 кой продаде на укрите
22:40 03.09.2025
6 Дух
Коментиран от #8, #21
22:41 03.09.2025
7 Браво ❗
Пък и да какво ли вече да я пишете....
22:44 03.09.2025
8 Урсул фон РептиЛайнян
До коментар #6 от "Дух":Розов,ако си вЕрваш на тоя дебилизъм дето тук си го надраскал, то значи ,че си спешен случай за психодиспансера...
Коментиран от #9
22:44 03.09.2025
9 Дух
До коментар #8 от "Урсул фон РептиЛайнян":Дай боже да влезна в Психодиспансера и да ми изкарат органите, вярвам си много на писаниците
22:47 03.09.2025
10 Путин
22:48 03.09.2025
11 Мдаа
22:50 03.09.2025
12 Педерасты
И Васил левски да бъде отново обесен за топките.
Батак денонощен на България!
Коментиран от #15, #22
22:53 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ясно като бел ден
До коментар #3 от "Хипотетично":А Тръм да чуе какво каза Путин в Китай.руската позиция е ясна и краваря е знае, вероятно тръмпоча пак ще говори глупости,като заплашва Велика Русия.
22:57 03.09.2025
15 Българин
До коментар #12 от "Педерасты":Сикишейн ананъ
22:58 03.09.2025
16 стоян георгиев
Коментиран от #19
23:00 03.09.2025
17 Архимандрисандрит Бибиян
23:02 03.09.2025
18 Боярйышник
23:08 03.09.2025
19 Руски шпионин( таен)
До коментар #16 от "стоян георгиев":По донесение на сигурен источник(таен),Путин изобщо не си го е преместил.
23:23 03.09.2025
20 Баш Балък
23:29 03.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отреазвяващ
23:39 03.09.2025
24 Хех
Коментиран от #26
23:44 03.09.2025
25 хихи
23:50 03.09.2025
26 хихи
До коментар #24 от "Хех":Ще му вдигне. Тримата големи свят имат де делят, няква Украйна ли ще ги скара, а България пак е от страната на Булката
23:52 03.09.2025
27 вувузевел
23:52 03.09.2025