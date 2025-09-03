Новини
Тръмп: Ще говоря с Путин в следващите дни, той знае позицията ми

3 Септември, 2025 22:34 1 077 27

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • телефонен разговор

Американският президент заяви, че решението на руския лидер ще определи реакцията на Вашингтон

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин в близките дни, предаде „Ройтерс“, предава News.bg.

„Ще говоря с него в следващите дни и ще разбера точно какво се случва“, заяви Тръмп пред журналисти.

На въпрос какво послание има за руския лидер, американският президент отговори:
„Нямам никакво послание за президента Путин. Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение.“

Тръмп допълни, че реакцията на Вашингтон ще зависи от решението на Путин:
„В зависимост от това какво решение Путин ще вземе, ние ще бъдем доволни или недоволни, а ако сме недоволни, тогава ще видите какво ще се случи.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хипотетично

    11 6 Отговор
    Нищо няма да се случи. До овладяване на зададените руски цели, ще гинат солдати.

    Коментиран от #14

    22:38 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кой продаде на укрите

    7 0 Отговор
    Къде, дълги и по-дълги оръжия? Я не се прави на "Дръж ми шапката " Кловнот Макс

    22:40 03.09.2025

  • 6 Дух

    3 12 Отговор
    Тръмпизъм Сатанизма Сексизма и Нарцисизма ще закопаят Путлерин на два метра под земята

    Коментиран от #8, #21

    22:41 03.09.2025

  • 7 Браво ❗

    9 0 Отговор
    Този път не написахте "Тема уКраИна " !!!
    Пък и да какво ли вече да я пишете....

    22:44 03.09.2025

  • 8 Урсул фон РептиЛайнян

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дух":

    Розов,ако си вЕрваш на тоя дебилизъм дето тук си го надраскал, то значи ,че си спешен случай за психодиспансера...

    Коментиран от #9

    22:44 03.09.2025

  • 9 Дух

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Урсул фон РептиЛайнян":

    Дай боже да влезна в Психодиспансера и да ми изкарат органите, вярвам си много на писаниците

    22:47 03.09.2025

  • 10 Путин

    9 0 Отговор
    Тръмп знае моята позиция ,промяна няма .За какво ще говорим в такъв случай ?

    22:48 03.09.2025

  • 11 Мдаа

    5 1 Отговор
    Преди 15 минути Байдън е издъхнал в имението си. Факти мисля, че подобна новина трябва да се отрази мигновено...

    22:50 03.09.2025

  • 12 Педерасты

    2 9 Отговор
    Искам съм българи да бъде отново начукани от турци!

    И Васил левски да бъде отново обесен за топките.

    Батак денонощен на България!

    Коментиран от #15, #22

    22:53 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ясно като бел ден

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    А Тръм да чуе какво каза Путин в Китай.руската позиция е ясна и краваря е знае, вероятно тръмпоча пак ще говори глупости,като заплашва Велика Русия.

    22:57 03.09.2025

  • 15 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Педерасты":

    Сикишейн ананъ

    22:58 03.09.2025

  • 16 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Путин ще си го премести

    Коментиран от #19

    23:00 03.09.2025

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Долен Тъп че говори Путйо, Путйо че приказва с Долен Тъп кой че мо даде месец да си мисли и те така годината си отиде!

    23:02 03.09.2025

  • 18 Боярйышник

    1 3 Отговор
    Нямаше, и наяма да има по-зависим бизнесмен от този , незнам как да го нарека нещастник.

    23:08 03.09.2025

  • 19 Руски шпионин( таен)

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    По донесение на сигурен источник(таен),Путин изобщо не си го е преместил.

    23:23 03.09.2025

  • 20 Баш Балък

    1 0 Отговор
    То твойта позиция всеки я знае, не е нужен свръх интелект, мънгизи да има, сделки да има, това ти е мантрата, елементарен си.

    23:29 03.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Винаги мнението на Тръмп е в следствие на други фактори.

    23:39 03.09.2025

  • 24 Хех

    0 0 Отговор
    Обади му се! Дано ти вдигне!

    Коментиран от #26

    23:44 03.09.2025

  • 25 хихи

    0 0 Отговор
    ако не се месеят урсулите, двамата президенти ще се разберат....(разбраха се )

    23:50 03.09.2025

  • 26 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хех":

    Ще му вдигне. Тримата големи свят имат де делят, няква Украйна ли ще ги скара, а България пак е от страната на Булката

    23:52 03.09.2025

  • 27 вувузевел

    1 1 Отговор
    Америка прави пари. Европа прави глупости. А русия каквото си иска.

    23:52 03.09.2025