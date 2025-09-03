Тръмп: Ще говоря с Путин в следващите дни, той знае позицията ми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин в близките дни, предаде „Ройтерс“, предава News.bg.

„Ще говоря с него в следващите дни и ще разбера точно какво се случва“, заяви Тръмп пред журналисти.

На въпрос какво послание има за руския лидер, американският президент отговори:

„Нямам никакво послание за президента Путин. Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение.“

Тръмп допълни, че реакцията на Вашингтон ще зависи от решението на Путин:

„В зависимост от това какво решение Путин ще вземе, ние ще бъдем доволни или недоволни, а ако сме недоволни, тогава ще видите какво ще се случи.“