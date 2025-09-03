Карни след разговор с Тръмп: Има напредък в търговските преговори между Канада и САЩ

Канадският премиер Марк Карни съобщи, че е провел дълъг и продуктивен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, обсъждайки търговия и редица други теми, предаде „Ройтерс“, предава News.bg.

Коментарите му се възприемат като още един знак за постепенно намаляване на напрежението между двете страни.

Канада и САЩ са в търговска война от началото на годината, когато Вашингтон наложи мита върху някои канадски стоки, а Отава отвърна с контрамерки.

„Говорихме подробно по широк кръг от въпроси, включително по търговски, но и геополитически. Беше добър разговор“, заяви Карни пред журналисти в Торонто преди заседание на кабинета.

Миналия месец Канада обяви, че ще премахне част от ответните мита върху американски стоки и ще засили преговорите. Ход, който получи похвала от президента Тръмп. Въпреки това Отава подчерта, че ще запази тарифите върху стоманата, алуминия и автомобилите от САЩ, определени като стратегически сектори.

Карни уточни, че екип от висши канадски представители се намира във Вашингтон за нов кръг търговски разговори. Той обаче предупреди, че напредъкът ще бъде бавен:

„Не очаквайте незабавен бял дим над някой от тези стратегически сектори, но това е видът разговор, който водим, и ще продължим да водим.“