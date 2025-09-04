15 души загинаха в Лисабон при дерайлирането на влакче от фуникуляра Глория ВИДЕО

Днес е ден на национален траур в Португалия след като 15 души загинаха, а други 23-ма бяха ранени при дерайлирането на влакче от популярната линия на фуникуляра Глория в Лисабон, предаде БНР. Петима от пострадалите са в тежко състояние.



Кметът на португалската столица Карлуш Моедаш от своя страна обяви три дни траур на местно ниво заради трагедията. Сред жертвите се предполага, че има и чужди граждани. До момента информацията е за двама пострадали испанци и една жена от Южна Корея.



Президентът Марселу де Соуза изказа съболезнования на семействата на жертвите и пострадалите и изрази надежда скоро да се установи причината за катастрофата.



Линията, открита през 1885 г., свързва центъра на Лисабон с "Байро Алто" или "Горния квартал", известен с оживения си нощен живот. Двата ѝ вагона са прикрепени към противоположните краища на товарен кабел, като сцеплението се осигурява от електродвигателите на вагоните.



Фуникулярните линии се полагат върху стръмни наклони и често са туристически атракции.



Според първоначалните данни и кадри в социалните мрежи, влакчето в Лисабон е дерайлирало при спускане и се е ударило в сграда. Преди това се е било насочило към другия вагон в долната част на линията, който в крайна сметка е останал невредим, но преди това пътниците са скочили от прозорците му.



Съоръжението се управлява от общинската компания за обществен транспорт и от фирмата увериха, че протоколът за поддръжката му е бил спазен, а от прокуратурата вече започнаха разследване. Общинските власти от своя страна спряха всички подобни линии и разпоредиха незабавни проверки.

