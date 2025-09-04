Новини
Свят »
Китай »
Ким Чен-ун: Наш братски дълг е да подкрепяме Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост

Ким Чен-ун: Наш братски дълг е да подкрепяме Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост

4 Септември, 2025 05:28, обновена 4 Септември, 2025 05:33 782 25

  • ким чен-ун-
  • владимир путин-
  • кндр-
  • русия-
  • китай

Севернокорейският лидер разговаря с руския президент Владимир Путин в Китай

Ким Чен-ун: Наш братски дълг е да подкрепяме Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на КНДР Ким Чен-ун заяви на среща с руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепи Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Срещата се проведе на 3 септември в кулоарите на тържествата в Китай. „Другарят Ким Чен Ун заяви, че КНДР ще продължи да подкрепя изцяло борбата на правителството, армията и народа на Русия за защита на суверенитета, териториалната цялост и интересите за сигурност на държавата, счита това за братски дълг и остава неизменно ангажирана с изпълнението на междудържавния договор между КНДР и Руската федерация“, съобщи агенцията.

Председателят на държавния съвет на КНДР по-рано заяви, че Пхенян смята помощта на Москва за братски дълг. „Ако има нещо, което можем да направим, за да помогнем на Русия, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг и ще направим всичко за това“, отбеляза той.

Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и КНДР, който е в сила от 2024 г., включва взаимна отбрана. Войници от КНДР участваха в освобождаването на определени райони на Курска област от нахлулите в тях украински сили.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КимЧен

    5 4 Отговор
    С Вова имаме обща баба !

    Коментиран от #3

    05:38 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иво

    7 4 Отговор
    “Братя” са, но не те измират на фронта!

    05:45 04.09.2025

  • 5 Симпатизант

    4 3 Отговор
    Да живее дружбата между едностранно-санкционираните и несправедливо-демонизираните от Атлантизма народи !

    05:46 04.09.2025

  • 6 Болшой

    8 3 Отговор
    Театър

    05:47 04.09.2025

  • 7 Ако някой

    9 3 Отговор
    не е виждал уродливи малоумни сурати, да погледне снимката на двамата другари.

    05:50 04.09.2025

  • 8 Христо

    3 1 Отговор
    То това ясно ама кво прави нашето вице там?някой знае ли?

    05:53 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фен

    4 5 Отговор
    Ким и Путин звучат доста по-сериозно и мъжки от Макрон и Зеленски.

    Коментиран от #16

    06:17 04.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    5 0 Отговор
    Дори да няма война, милитаризацията ще засегне много Световната търговия. Много държави ще понижат значително стандарта на живот.

    06:27 04.09.2025

  • 16 78291

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Не знам как ти звучат ,ама ако имаше справедливост единия трябва да е в затвора и да види мъжка любов, а другия да извършва трудова дейност всеки ден заради експлоатация на народа ди

    06:32 04.09.2025

  • 17 Свободен

    4 1 Отговор
    Целунаха ли се?

    06:34 04.09.2025

  • 18 Историк

    4 0 Отговор
    Кой е заплашил суверенитета и териториалната цялост на Русия, освен болните мозъци? Русия е ненаситна на територии , въпреки,че има най-голямата територия в света, която не може да управлява човешки. В огромни територии хората нямат калализация и ток и средства за масово осведомяване и живеят в мизерия, а са страната с най-богати природни ресурси. Така е при диктатурите навсякъде- богат диктатор и беден народ.

    06:59 04.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русуфил хардлайнaр

    5 0 Отговор
    Опасна близост!

    07:00 04.09.2025

  • 21 Алекс

    5 0 Отговор
    Плешивое чмо вступило на кривую дорожку и скатил страну в изгои. У него в друзьях одни бандиты и террористы.

    07:01 04.09.2025

  • 22 Снимката красноречиво показва

    3 0 Отговор
    любовта между двамата къси диктатори... 💞💕💘 Гълъбчета на "мира"...

    07:03 04.09.2025

  • 23 Русуфил хардлайнaр

    4 0 Отговор
    Жълтия яко го е награбил, а бункера неучтиво се дърпа! Ким или джобния се е наплюcкал с чесън! Това видях аз

    07:09 04.09.2025

  • 24 Ким Чи

    1 0 Отговор
    От всичко най харесвам бyзките му!

    07:14 04.09.2025

  • 25 Брейййййй

    1 0 Отговор
    А бе то комунизма е много хубаво,ама Русия повече от 20 години се управлява от Путин,но не искат комунизъм,харесва им капиталистическа Русия 😂.

    07:15 04.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания