Лидерът на КНДР Ким Чен-ун заяви на среща с руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепи Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Срещата се проведе на 3 септември в кулоарите на тържествата в Китай. „Другарят Ким Чен Ун заяви, че КНДР ще продължи да подкрепя изцяло борбата на правителството, армията и народа на Русия за защита на суверенитета, териториалната цялост и интересите за сигурност на държавата, счита това за братски дълг и остава неизменно ангажирана с изпълнението на междудържавния договор между КНДР и Руската федерация“, съобщи агенцията.

Председателят на държавния съвет на КНДР по-рано заяви, че Пхенян смята помощта на Москва за братски дълг. „Ако има нещо, което можем да направим, за да помогнем на Русия, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг и ще направим всичко за това“, отбеляза той.

Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и КНДР, който е в сила от 2024 г., включва взаимна отбрана. Войници от КНДР участваха в освобождаването на определени райони на Курска област от нахлулите в тях украински сили.