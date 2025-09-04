Ким Чен-ун: Наш братски дълг е да подкрепяме Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост

Лидерът на КНДР Ким Чен-ун заяви на среща с руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепи Москва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост, съобщи Корейската централна информационна агенция.
Срещата се проведе на 3 септември в кулоарите на тържествата в Китай. „Другарят Ким Чен Ун заяви, че КНДР ще продължи да подкрепя изцяло борбата на правителството, армията и народа на Русия за защита на суверенитета, териториалната цялост и интересите за сигурност на държавата, счита това за братски дълг и остава неизменно ангажирана с изпълнението на междудържавния договор между КНДР и Руската федерация“, съобщи агенцията.
Председателят на държавния съвет на КНДР по-рано заяви, че Пхенян смята помощта на Москва за братски дълг. „Ако има нещо, което можем да направим, за да помогнем на Русия, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг и ще направим всичко за това“, отбеляза той.
Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и КНДР, който е в сила от 2024 г., включва взаимна отбрана. Войници от КНДР участваха в освобождаването на определени райони на Курска област от нахлулите в тях украински сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 КимЧен
Коментиран от #3
05:38 04.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иво
05:45 04.09.2025
5 Симпатизант
05:46 04.09.2025
6 Болшой
05:47 04.09.2025
7 Ако някой
05:50 04.09.2025
8 Христо
05:53 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фен
Коментиран от #16
06:17 04.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факт
06:27 04.09.2025
16 78291
До коментар #13 от "Фен":Не знам как ти звучат ,ама ако имаше справедливост единия трябва да е в затвора и да види мъжка любов, а другия да извършва трудова дейност всеки ден заради експлоатация на народа ди
06:32 04.09.2025
17 Свободен
06:34 04.09.2025
18 Историк
06:59 04.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Русуфил хардлайнaр
07:00 04.09.2025
21 Алекс
07:01 04.09.2025
22 Снимката красноречиво показва
07:03 04.09.2025
23 Русуфил хардлайнaр
07:09 04.09.2025
24 Ким Чи
07:14 04.09.2025
25 Брейййййй
07:15 04.09.2025