Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия

5 Септември, 2025 22:59 970 10

Цивилните изглежда са се гмуркали за лов на ракообразни, когато изненадващо се натъкнали на отряд американски командоси

Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски морски "тюлени" са използвали огнестрелно оръжие и са убили неуточнен брой севернокорейски цивилни при провалена тайна операция за поставяне на подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес в публикация в. "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Цитирайки неназовани източници, включително настоящи и бивши военни, запознати с подробностите около все още засекретената операция, изданието посочва, че Тръмп я е одобрил по време на първия си мандат, когато е водил историческите си преговори с Ким.

Пентагонът и американското посолство в Сеул засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар на публикацията.

Цивилните изглежда са се гмуркали за лов на ракообразни, когато изненадващо се натъкнали на отряд американски морски "тюлени", които извършвали десант на морски бряг под прикритието на нощта, пише вестникът. Американските командоси открили огън и убили рибарите, излезли в морето с малка лодка, се допълва в публикацията, без се се уточнява броят на убитите.

Секретен доклад на Пентагона по-късно заключи, че убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия, се посочва в публикацията.

След последната среща на Тръмп с Ким през 2019 г., преговорите между двете държави бяха замразени, а Северна Корея продължи да развива ядрената и ракетната си програма, посочва Ройтерс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гук

    4 26 Отговор
    Радвам се.Убили са комунисти.

    23:02 05.09.2025

  • 3 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Убитите са 11 .Претоплена манджа както винаги.

    23:03 05.09.2025

  • 4 Глупасти

    1 2 Отговор
    Гейм, що пабликуватье

    23:06 05.09.2025

  • 5 И кой

    2 4 Отговор
    Го интрисуват догадките

    23:09 05.09.2025

  • 6 Тръмп се канеше пак да опита

    8 0 Отговор
    да подобри отношенията на САЩ със СК затова му спретнаха тази партенка.
    Точно когато Ким се появи в световните новини.
    Съмнително съвпадение.

    23:11 05.09.2025

  • 7 Мдам

    12 2 Отговор
    Сащисанита са гадни мpъсниkoпеленца и после се чудят, що ги мразят по целия свят и защо Русия, Китай и Северна Корея се прегърнаха срещу общя агресивен враг!

    23:12 05.09.2025

  • 8 Гук

    0 8 Отговор
    Радвам се.Упсс писах го вече.Но се радвам де.

    23:14 05.09.2025

  • 9 Работайте братя

    1 4 Отговор
    🔥🚀 Масирана атака с крилати ракети и дронове срещу pуски военни обекти на Кpимския полуостров !

    23:20 05.09.2025

  • 10 Горкият севернокорейски народ

    0 4 Отговор
    Путин у Ким убиха 12 хиляди в Украйна. И искат още да пращат. Не им пука за севернокорейския живот. За тях е просто разходен материал, докато те си правят сметки да живеят до 150 години. Що за нагли и долни животни. Това не са хора. Сатани.

    23:24 05.09.2025