Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия

Американски морски "тюлени" са използвали огнестрелно оръжие и са убили неуточнен брой севернокорейски цивилни при провалена тайна операция за поставяне на подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес в публикация в. "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Цитирайки неназовани източници, включително настоящи и бивши военни, запознати с подробностите около все още засекретената операция, изданието посочва, че Тръмп я е одобрил по време на първия си мандат, когато е водил историческите си преговори с Ким.

Пентагонът и американското посолство в Сеул засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар на публикацията.

Цивилните изглежда са се гмуркали за лов на ракообразни, когато изненадващо се натъкнали на отряд американски морски "тюлени", които извършвали десант на морски бряг под прикритието на нощта, пише вестникът. Американските командоси открили огън и убили рибарите, излезли в морето с малка лодка, се допълва в публикацията, без се се уточнява броят на убитите.

Секретен доклад на Пентагона по-късно заключи, че убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия, се посочва в публикацията.

След последната среща на Тръмп с Ким през 2019 г., преговорите между двете държави бяха замразени, а Северна Корея продължи да развива ядрената и ракетната си програма, посочва Ройтерс.