Тираните искат да живеят вечно
  Тема: Украйна

Тираните искат да живеят вечно

5 Септември, 2025 18:58 934 80

  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • русия-
  • китай-
  • тирани-
  • татяна фелгенхауер

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си.

Тираните искат да живеят вечно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Татяна Фелгенхауер:

Представете си клуб, събрал тираните, автократите и диктаторите. Той ще прилича много на преминалата току-що среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Както се разбра, в личните си разговори участниците в нея са обсъждали темите, които ги безпокоят най-много. Като например - собственото си безсмъртие!

Още новини от Украйна

72 години още не са нищо

Кадрите, на които Си Цзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун вървят, заобиколени от свитите си, подхождат отлично за учебниците по политология, посветени на диктаторските режими. Ким Чен Ун се откроява с младостта си, но другите двама - 72-годишните Путин и Си обсъждат безсмъртието. Руската държавна агенция ТАСС деликатно пише "дълголетие". Но тези хора мечтаят именно за безсмъртие. И се убеждават взаимно, че възрастта им още нищо не е. Десетилетията, в продължение на които са на власт, не им стигат - те искат повече и вярват, че съвременната наука и технологиите ще им осигурят вечен живот. И Си, и Путин разбират, че за тях това е равно на вечна власт.

Но не е ли това мечтата на всеки тиранин и диктатор? Пред перспективата да се живее до 150-годишна възраст (каквато цифра споменава Си), мащабите на днешните събития, независимо дали става дума за репресии или войни, се губят, издребняват и отстъпват на втори план. Те мечтаят да не им се налага да търсят наследници и да не се прощават с основно в живота си - безграничната власт в страната.

Животът на Путин и смъртта на всички останали

Този разговор изглежда особено зловещ на фона на войната, репресиите и отношението към цената на човешкия живот в Русия. Путин е военнопрестъпник - здравомислещите хора едва ли биха оспорили това. Но духът на смъртта витаеше около него още преди началото на пълномащабната война в Украйна: от нежеланието да спаси моряците от потъналата подводница "Курск" до убийството на неговия главен политически опонент, от пренебрежието към живота на заложниците в Беслан до демонстративното игнориране на домашното насилие - всичко това показва, че за Путин човешкият живот не значи нищо. Важни са само собствената му власт и собственият му живот.

Заради какво е готов да пожертва десетки, ако не и стотици хиляди животи? Той няма идеология, няма разбираеми цели, изпълнен е само с желанието да управлява вечно. Като тази власт се крепи на страха и смъртта. Логично е, че Путин би искал да запази този свой статус колкото може по-дълго. Той няма съмнения в безнаказаността си, така че всички биотехнологии и обещания за вечен живот не са заплаха да се доживее до Международния трибунал, а шанс да бъдат извършени още повече убийства и да бъдат завладени още повече територии.

Тържеството на безнадеждността

Слушайки разсъжденията на Путин за безсмъртието си мисля, че няма да дочакаме някогашната висока скорост на смяна на съветските политически лидери, както по времето на Брежнев, Андропов и Черненко. Путин и неговото обкръжение явно възнамеряват да живеят колкото може по-дълго. В разговорите, посветени на смяната на режима, редовно се чува, че единствената надежда е свързана с биологическия фактор, а не с (не)възможния дворцов преврат или с някакво външно влияние. Изглежда, че и самият Путин мисли така.

Но ако той наистина живее още 20-30 години, какво ще стане със страната? Какво поколение ще израсне? Колко са хората в Русия, които не са виждали никаква друга власт, освен тази на Путин? И с колко ще се увеличат руснаците, които смятат репресиите за норма на живота? Дали ще се смирят или ще се разбунтуват? Май в случая утешението е само в две тежки баналности, но от това, че думите са банални, не следва, че не са верни. Първо - прави това, което трябва, пък да става каквото ще. И второ - всеки все някога умира.

* Татяна Фелгенхауер е руска журналистка, водеща на предаването "The Breakfast show" и на Ютюб канала "Медиазона".


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Турбо глупава

    31 5 Отговор
    статия

    Коментиран от #16

    19:01 05.09.2025

  • 2 преминаващ

    21 6 Отговор
    Къде са Макарон, урсулата и Европарламента....

    Коментиран от #6

    19:01 05.09.2025

  • 3 Опорка

    21 7 Отговор
    Когато пасквилните брътвежи на дойче зеле пълнят новините, нещата на фронта в украйна и евроатлантическите им господари не вървят никак добре.

    19:03 05.09.2025

  • 4 Пич

    17 8 Отговор
    Как не ви омръзнаха тези глупости бе....???!!! На ваше място ДВ , щях да се запитам дали микробите живеят вечно !!!

    19:04 05.09.2025

  • 5 Всеки

    10 13 Отговор
    иска да живее вечно. И е нормално дядките да си говорят за тези въпроси. Това не е проблемът. Проблемът че същият този дядка, Путин, запалих войната в Украйна и изби сума си народ заради болните си амбиции да бъде като Петър Велики. Ей това е проблемът с дядките, че изкукват

    19:04 05.09.2025

  • 6 Отминаващ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "преминаващ":

    У ма.к.я. ти

    19:05 05.09.2025

  • 7 преминаващ

    16 8 Отговор
    Работя с руснаци живеещи в Крим.всички казват, че от както е руски е много по добре!!? Никой не ги е карал да гласуват под заплаха с оръжия, както показваха "националните" телевизии...

    Коментиран от #70

    19:05 05.09.2025

  • 8 Да,бе

    12 1 Отговор
    На източните тирани поне не им пречи да живеят и народите им,докато на изпозападналите населението им е за рязко редуциране според програмата им.

    19:05 05.09.2025

  • 9 Споко госпожа

    7 1 Отговор
    Никой не може да надхитри смъртта, дори и самозабравилите се диктатори.

    19:05 05.09.2025

  • 10 мьрсуль

    4 2 Отговор
    демонкрадецьт не иска вие да живеете

    19:06 05.09.2025

  • 11 пети ден едно и също пишете

    3 4 Отговор
    още ли я дъвчета тая дъвка?

    19:08 05.09.2025

  • 12 Госあ

    6 1 Отговор
    150 години е една страхотна възраст ! Както би се изразил дон портокал. Швабата по 40-45г ли иска да живеем ? М ?

    Коментиран от #71

    19:12 05.09.2025

  • 13 Кит

    1 0 Отговор
    Фелгенхауер?
    Ясно!

    19:13 05.09.2025

  • 14 Айде малко боза

    1 2 Отговор
    за скудоумниците.

    19:13 05.09.2025

  • 15 Мдаа

    3 2 Отговор
    Много точна статия! Мога само да добавя, че Тръмп се е поболял от завист, че не е бил сред този "елитен" кръг диктатори и главорези!

    19:13 05.09.2025

  • 16 Прав си

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Турбо глупава":

    Прав си,че статията е глупава,както и всичко от Дойче зеле. Пропагандата в стил 1940 не минава в днешно време

    19:15 05.09.2025

  • 17 Стара чанта

    0 2 Отговор
    Тези, които са заложили този експеримент на Земята , са предвидили това - ограничение на физическото съществуване на всеки индивид. Безумието, което се привижда на една шепа малоумници, надявам се да остане само една илюзия, въпреки напъните за ,,безсмъртие" и властване - во веки веков - с всички средства и на всяка цена.

    Коментиран от #30

    19:18 05.09.2025

  • 18 Госあ

    4 2 Отговор
    “диктатурата” в Китай прави чудеса ! И това никой не може да оспори. Стандарта на живот на МИЛИАРД и ТРИСТА МИЛИОНА човека расте прогресивно и средната продължителност на живот е по висока, отколкото в България. Науката и технологиите се развиват, а ценностната система изключва бони блу като пример за подръжание и т.н. Какво прави демокрацията ? Как е ? Нейна работа, диктаторите изобщо не се интересуват и не я коментират, само да не пипат там, където не им е работа, че ше ги плескат !

    Коментиран от #20

    19:20 05.09.2025

  • 19 сръбче..

    6 4 Отговор
    Урсулците са главен спонсор на дойчевелето за да ръсат глупости..београд и станбул немат визи с кремля и авионите ни летат пълни и навам и натам,много руских отдихают в турциио,а болгар там уже мало..двата плондера им изядоха парите с високите цени,а ние си пиеме кафето във въртящата се слдкарница на най високата сграда в питер и юръпо..

    19:20 05.09.2025

  • 20 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Госあ":

    Китайците правят това, което направиха японците, малайците, сега и виетнамците, но повярвай, няма да искаш да си като тях. Бач и това е. От 8 до 20 часа, включително събота при тях е стандарт. Работя с китаци и с петък като дадем заявката, в понеделник вече имаме работещи фичъри. За софтуер става въпрос.

    Коментиран от #27, #33, #53

    19:25 05.09.2025

  • 21 Кисело мляко

    1 0 Отговор
    И свински желатин има за всички. Да не се карат само. 😃

    19:26 05.09.2025

  • 22 Дойче идиотас

    1 1 Отговор
    Не можаха да не се издрищят....

    19:28 05.09.2025

  • 23 ЩО СЕ ПЪНЕТЕ БЕ

    1 0 Отговор
    Американските милиардери от 20 години най големите им инвестиции са в компании за удължаване на живота.

    19:30 05.09.2025

  • 27 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Ай стига ве ! Много си информиран ве ! 😂 У сащ, само лежат на моравата у двора на Малибу ! Като чичо Чарли ! Ха ха ха ха

    19:32 05.09.2025

  • 30 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стара чанта":

    Иде Армагедон

    19:33 05.09.2025

  • 33 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Японците правят това от доста дълго време, май, а ? Кво ше каеш ?

    Коментиран от #55

    19:33 05.09.2025

  • 36 Долна Саксония

    1 0 Отговор
    Ма немците туъ.пи ли са или само така изглежда

    19:33 05.09.2025

  • 52 Транскуманисти

    2 0 Отговор
    Трансхуманизмът е идеология, чиято цел е все по-голямо сливане на хората и машините. Трансхуманизмът преследва преди всичко целта за създаване на човека в нещо свръхчовешко и безсмъртно, поради което терминът е известен и като "трансхуманизъм". Trans идва от латински и означава "над", а human - "човек". Концепцията, която вече се реализира, предвижда използването на технологични процеси за разширяване на границите на човешките възможности, било то интелектуални, физически или психологически, или за пълното им преодоляване. Трансхуманисти, господа! Има ги и на запад и на изток и на север и на юг. Един дол дренки

    19:37 05.09.2025

  • 53 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Между другото, кво “работиш” ве чиче ? Защото моите на колеги на по 40г отиват на работа в 9:30 и си тръгват в 17:00. Карат чисто нови автомобили и ходят на почивка да водят децата си на Дисниленд в Япония примерно. Щото в Шанхай им е скучно. То село Шанхай ве ха ха ха ха ха

    Коментиран от #63

    19:37 05.09.2025

  • 55 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Японците го правят, ама поинтересувай се колко е смъртността на работното място и самоубийствата. Отделно, че сега китайците издигат тоя гърч на нови висоти. Как мислиш си, че могат да доставят някакво сложно устройво за 5 евро общо с доставката до Европа/САЩ? Японците могат ли така? Още ли си навит да бачкаш като китаец?

    Коментиран от #59, #62

    19:38 05.09.2025

  • 56 Глуповата повлекана

    1 0 Отговор
    Позор за медузите жълтопаветни пудели триещи на хората коментарите

    19:38 05.09.2025

  • 57 Факт

    2 1 Отговор
    Пропаганда много ниско качество. Вярват само онези, който много искат да вярват!

    19:40 05.09.2025

  • 58 Голямата глава

    1 0 Отговор
    Той и Сталин и мао дзе дун си мислеха същото. То деменцията не пита. Идва като пролетния дъжд.

    19:41 05.09.2025

  • 59 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мдаа":

    Ай се поинтересувай първо колко е средната продължителност на живот в Япония, искаш ли ? Ха ха ха нема да ти обяснявам за порядките и психологията им, и за здравеопазването, че провинциалните жълтопаветници не ги приемате тия работи.

    19:43 05.09.2025

  • 60 Така е :

    0 1 Отговор
    Ще живее много ... Защото той / Путин/ беше лекуван от рак , преди няколко години в Израел..Това е специално лечение и струва 2 милиона долара.Той за това говори за биохимични процеси.То не толкова просто .. всичките клетки на тялото се променят и човека става по млад иначе.

    19:43 05.09.2025

  • 61 Играчите на едро искат да живеят вечно

    1 0 Отговор
    докато
    бръмбарите и калинки бленуват за пенсия
    докато цицат нищоправейки
    и още повече закопавайки наивните ес данъкоплатци
    с данъците им за бункера, пришълци и нато

    19:46 05.09.2025

  • 62 Госあ

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Мдаа":

    Ше те открехна нещо, в Китайска Академия на Науките, където се проектират тези неща за по 5 евро 😂 като орбитални станции, квантови компютърни технологии и плазмени реактори, последни поколения машини за секвениране на геноми и стволови клетки се работи от 9:30 до 17:00. Разбира се, има дни в които се работи по цяла нощ, но това са изключения. Скъсват от работа магистърчетата и докторантите, но и аз бях така и напълно одобрявам. Така се калява младежта, а не с бони блу

    19:48 05.09.2025

  • 63 Читаец

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Госあ":

    Мани мани дисниленд. Големи ценности бре тез читайци . Да влечат децата си на дисниленд. Отде са го копирали?

    Коментиран от #64

    19:49 05.09.2025

  • 64 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Читаец":

    Децата водят на Дисниленд и Киото и Нара в Япония. По добре е от слънчака, вервай баце

    Коментиран от #67

    19:51 05.09.2025

  • 65 Госあ

    0 2 Отговор
    Лъхате на провинциална елементарност гайс, не ме занимавайте повече.

    19:52 05.09.2025

  • 66 А ПО ЛЕКО

    1 1 Отговор
    ДРАСКАЧИТЕ ОТ МЕРИЗ ЛИВОТО ЗЕЛЕ ЛИ ОПРЕДЕЛЯТ КОИ СА ТИРАНИТЕ.........🤦‍♀️🤣🤦‍♂️👀..

    19:58 05.09.2025

  • 68 ТранZ

    0 0 Отговор
    Това са трансхуманисти, татяно! Нека да си говорим с точните понятия!

    20:04 05.09.2025

  • 69 Тити

    0 1 Отговор
    Това в Китай беше среща на диктаторите.

    Коментиран от #74

    20:05 05.09.2025

  • 70 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "преминаващ":

    Аз работя с руснаци, които казват точно обратното на твоите думи. На кого да вярваме?
    А гласуването под заплаха с оръжия е факт и е заснето с камера.

    20:06 05.09.2025

  • 71 Дони Оранжадата

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Не, 65 години, колкото е средната продължителност на живота на мъжете в Русия.

    Коментиран от #77

    20:09 05.09.2025

  • 72 И сз тиранин

    0 0 Отговор
    И аь изкач да живея вечно, ама не ми дават

    20:15 05.09.2025

  • 73 Е.С.

    2 0 Отговор
    Дойче веле е вкиснато зеле!

    20:16 05.09.2025

  • 74 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тити":

    А срещата на евролидери какво е -срещата на надрусани?

    20:17 05.09.2025

  • 75 ха ха ха ....атлантици сър ...

    1 0 Отговор
    А Янукович беше ли диктатор че го свалихте в Украйна ???!!

    20:22 05.09.2025

  • 76 ежко

    2 0 Отговор
    Що бе?Нима Бил Гейтс, Уорън Бъфет или Рокфелер не искат да живеят вечно?Не само,че искат, ами и работят по въпроса!

    20:24 05.09.2025

  • 77 не е важно колко години си живял

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Дони Оранжадата":

    А как си ги живял . Дали си живял достойно или като козяшка подметка .

    20:24 05.09.2025

  • 78 Гориил

    1 0 Отговор
    Шокиран съм. Груба и примитивна пропаганда. И това наричате безпристрастна и обективна информация? Никулинският съд в Москва арестува задочно журналистката Татяна Фелгенхауер за неспазване на статута ѝ на чуждестранен агент. В САЩ подобно престъпление се наказва с лишаване от свобода за срок от осем до дванадесет години.

    20:26 05.09.2025

  • 79 ДВ ненормални сте

    2 0 Отговор
    ДВ жалки и смешни сте, никой не ви чете

    20:27 05.09.2025

  • 80 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Дойче зеле е като жълта долносаксонска преса

    20:27 05.09.2025