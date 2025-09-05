Тираните искат да живеят вечно

Коментар на Татяна Фелгенхауер:
Представете си клуб, събрал тираните, автократите и диктаторите. Той ще прилича много на преминалата току-що среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Както се разбра, в личните си разговори участниците в нея са обсъждали темите, които ги безпокоят най-много. Като например - собственото си безсмъртие!
72 години още не са нищо
Кадрите, на които Си Цзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун вървят, заобиколени от свитите си, подхождат отлично за учебниците по политология, посветени на диктаторските режими. Ким Чен Ун се откроява с младостта си, но другите двама - 72-годишните Путин и Си обсъждат безсмъртието. Руската държавна агенция ТАСС деликатно пише "дълголетие". Но тези хора мечтаят именно за безсмъртие. И се убеждават взаимно, че възрастта им още нищо не е. Десетилетията, в продължение на които са на власт, не им стигат - те искат повече и вярват, че съвременната наука и технологиите ще им осигурят вечен живот. И Си, и Путин разбират, че за тях това е равно на вечна власт.
Но не е ли това мечтата на всеки тиранин и диктатор? Пред перспективата да се живее до 150-годишна възраст (каквато цифра споменава Си), мащабите на днешните събития, независимо дали става дума за репресии или войни, се губят, издребняват и отстъпват на втори план. Те мечтаят да не им се налага да търсят наследници и да не се прощават с основно в живота си - безграничната власт в страната.
Животът на Путин и смъртта на всички останали
Този разговор изглежда особено зловещ на фона на войната, репресиите и отношението към цената на човешкия живот в Русия. Путин е военнопрестъпник - здравомислещите хора едва ли биха оспорили това. Но духът на смъртта витаеше около него още преди началото на пълномащабната война в Украйна: от нежеланието да спаси моряците от потъналата подводница "Курск" до убийството на неговия главен политически опонент, от пренебрежието към живота на заложниците в Беслан до демонстративното игнориране на домашното насилие - всичко това показва, че за Путин човешкият живот не значи нищо. Важни са само собствената му власт и собственият му живот.
Заради какво е готов да пожертва десетки, ако не и стотици хиляди животи? Той няма идеология, няма разбираеми цели, изпълнен е само с желанието да управлява вечно. Като тази власт се крепи на страха и смъртта. Логично е, че Путин би искал да запази този свой статус колкото може по-дълго. Той няма съмнения в безнаказаността си, така че всички биотехнологии и обещания за вечен живот не са заплаха да се доживее до Международния трибунал, а шанс да бъдат извършени още повече убийства и да бъдат завладени още повече територии.
Тържеството на безнадеждността
Слушайки разсъжденията на Путин за безсмъртието си мисля, че няма да дочакаме някогашната висока скорост на смяна на съветските политически лидери, както по времето на Брежнев, Андропов и Черненко. Путин и неговото обкръжение явно възнамеряват да живеят колкото може по-дълго. В разговорите, посветени на смяната на режима, редовно се чува, че единствената надежда е свързана с биологическия фактор, а не с (не)възможния дворцов преврат или с някакво външно влияние. Изглежда, че и самият Путин мисли така.
Но ако той наистина живее още 20-30 години, какво ще стане със страната? Какво поколение ще израсне? Колко са хората в Русия, които не са виждали никаква друга власт, освен тази на Путин? И с колко ще се увеличат руснаците, които смятат репресиите за норма на живота? Дали ще се смирят или ще се разбунтуват? Май в случая утешението е само в две тежки баналности, но от това, че думите са банални, не следва, че не са верни. Първо - прави това, което трябва, пък да става каквото ще. И второ - всеки все някога умира.
* Татяна Фелгенхауер е руска журналистка, водеща на предаването "The Breakfast show" и на Ютюб канала "Медиазона".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Турбо глупава
Коментиран от #16
19:01 05.09.2025
2 преминаващ
Коментиран от #6
19:01 05.09.2025
3 Опорка
19:03 05.09.2025
4 Пич
19:04 05.09.2025
5 Всеки
19:04 05.09.2025
6 Отминаващ
До коментар #2 от "преминаващ":У ма.к.я. ти
19:05 05.09.2025
7 преминаващ
Коментиран от #70
19:05 05.09.2025
8 Да,бе
19:05 05.09.2025
9 Споко госпожа
19:05 05.09.2025
10 мьрсуль
19:06 05.09.2025
11 пети ден едно и също пишете
19:08 05.09.2025
12 Госあ
Коментиран от #71
19:12 05.09.2025
13 Кит
Ясно!
19:13 05.09.2025
14 Айде малко боза
19:13 05.09.2025
15 Мдаа
19:13 05.09.2025
16 Прав си
До коментар #1 от "Турбо глупава":Прав си,че статията е глупава,както и всичко от Дойче зеле. Пропагандата в стил 1940 не минава в днешно време
19:15 05.09.2025
17 Стара чанта
Коментиран от #30
19:18 05.09.2025
18 Госあ
Коментиран от #20
19:20 05.09.2025
19 сръбче..
19:20 05.09.2025
20 Мдаа
До коментар #18 от "Госあ":Китайците правят това, което направиха японците, малайците, сега и виетнамците, но повярвай, няма да искаш да си като тях. Бач и това е. От 8 до 20 часа, включително събота при тях е стандарт. Работя с китаци и с петък като дадем заявката, в понеделник вече имаме работещи фичъри. За софтуер става въпрос.
Коментиран от #27, #33, #53
19:25 05.09.2025
21 Кисело мляко
19:26 05.09.2025
22 Дойче идиотас
19:28 05.09.2025
23 ЩО СЕ ПЪНЕТЕ БЕ
19:30 05.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Госあ
До коментар #20 от "Мдаа":Ай стига ве ! Много си информиран ве ! 😂 У сащ, само лежат на моравата у двора на Малибу ! Като чичо Чарли ! Ха ха ха ха
19:32 05.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха,ха
До коментар #17 от "Стара чанта":Иде Армагедон
19:33 05.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Госあ
До коментар #20 от "Мдаа":Японците правят това от доста дълго време, май, а ? Кво ше каеш ?
Коментиран от #55
19:33 05.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Долна Саксония
19:33 05.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Транскуманисти
19:37 05.09.2025
53 Госあ
До коментар #20 от "Мдаа":Между другото, кво “работиш” ве чиче ? Защото моите на колеги на по 40г отиват на работа в 9:30 и си тръгват в 17:00. Карат чисто нови автомобили и ходят на почивка да водят децата си на Дисниленд в Япония примерно. Щото в Шанхай им е скучно. То село Шанхай ве ха ха ха ха ха
Коментиран от #63
19:37 05.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мдаа
До коментар #33 от "Госあ":Японците го правят, ама поинтересувай се колко е смъртността на работното място и самоубийствата. Отделно, че сега китайците издигат тоя гърч на нови висоти. Как мислиш си, че могат да доставят някакво сложно устройво за 5 евро общо с доставката до Европа/САЩ? Японците могат ли така? Още ли си навит да бачкаш като китаец?
Коментиран от #59, #62
19:38 05.09.2025
56 Глуповата повлекана
19:38 05.09.2025
57 Факт
19:40 05.09.2025
58 Голямата глава
19:41 05.09.2025
59 Госあ
До коментар #55 от "Мдаа":Ай се поинтересувай първо колко е средната продължителност на живот в Япония, искаш ли ? Ха ха ха нема да ти обяснявам за порядките и психологията им, и за здравеопазването, че провинциалните жълтопаветници не ги приемате тия работи.
19:43 05.09.2025
60 Така е :
19:43 05.09.2025
61 Играчите на едро искат да живеят вечно
бръмбарите и калинки бленуват за пенсия
докато цицат нищоправейки
и още повече закопавайки наивните ес данъкоплатци
с данъците им за бункера, пришълци и нато
19:46 05.09.2025
62 Госあ
До коментар #55 от "Мдаа":Ше те открехна нещо, в Китайска Академия на Науките, където се проектират тези неща за по 5 евро 😂 като орбитални станции, квантови компютърни технологии и плазмени реактори, последни поколения машини за секвениране на геноми и стволови клетки се работи от 9:30 до 17:00. Разбира се, има дни в които се работи по цяла нощ, но това са изключения. Скъсват от работа магистърчетата и докторантите, но и аз бях така и напълно одобрявам. Така се калява младежта, а не с бони блу
19:48 05.09.2025
63 Читаец
До коментар #53 от "Госあ":Мани мани дисниленд. Големи ценности бре тез читайци . Да влечат децата си на дисниленд. Отде са го копирали?
Коментиран от #64
19:49 05.09.2025
64 Госあ
До коментар #63 от "Читаец":Децата водят на Дисниленд и Киото и Нара в Япония. По добре е от слънчака, вервай баце
Коментиран от #67
19:51 05.09.2025
65 Госあ
19:52 05.09.2025
66 А ПО ЛЕКО
19:58 05.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ТранZ
20:04 05.09.2025
69 Тити
Коментиран от #74
20:05 05.09.2025
70 Хм Хм
До коментар #7 от "преминаващ":Аз работя с руснаци, които казват точно обратното на твоите думи. На кого да вярваме?
А гласуването под заплаха с оръжия е факт и е заснето с камера.
20:06 05.09.2025
71 Дони Оранжадата
До коментар #12 от "Госあ":Не, 65 години, колкото е средната продължителност на живота на мъжете в Русия.
Коментиран от #77
20:09 05.09.2025
72 И сз тиранин
20:15 05.09.2025
73 Е.С.
20:16 05.09.2025
74 Орк
До коментар #69 от "Тити":А срещата на евролидери какво е -срещата на надрусани?
20:17 05.09.2025
75 ха ха ха ....атлантици сър ...
20:22 05.09.2025
76 ежко
20:24 05.09.2025
77 не е важно колко години си живял
До коментар #71 от "Дони Оранжадата":А как си ги живял . Дали си живял достойно или като козяшка подметка .
20:24 05.09.2025
78 Гориил
20:26 05.09.2025
79 ДВ ненормални сте
20:27 05.09.2025
80 Ха,ха
20:27 05.09.2025