Защо Тръмп иска да има “министерство на войната”

Американският президент Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на "Министерството на войната”. Очаква се Тръмп да подпише президентски указ за това днес. От известно време се работи по осъществяването на този план, за който държавният глава на САЩ е говорил публично преди.
Не е ясно дали подобно решение ще може да бъде вкарано в сила веднага, пише "Ню Йорк Таймс”. По правило Американският конгрес ще трябва да приеме закон, с който да узакони преименуването на министерството. "Сигурен съм, че Конгресът ще се съгласи, ако трябва да го направим”, каза Тръмп наскоро по въпроса.
Името е променено след края на Втората световна война
Министърът на отбраната Пийт Хегсет тази седмица коментира пред американския канал "Фокс Нюз”, че САЩ иска да възроди "войнствения дух” и по този начин да отблъсква външните намеси в страната. По думите на Хегсет САЩ не търси конфликт, а иска да направи страната по-сигурна и да демонстрира военна мощ.
Това няма да е първият път, в който институцията носи името "министерство на войната”. Името е използвано до малко след края на Втората световна война, отбелязва "Ню Йорк Таймс”. Според източници в американското правителство името на министерството е избрано през 1789 г. "На всички много им харесва, че бяхме известни с това, че побеждаваме, когато се казваше Министерство на войната. После го преименуваха на Министерство на отбраната”, каза Тръмп през август.
Тръмп иска Нобелова награда за мир
Президентът на САЩ всъщност иска да се представи като миротворец, който прекратява войните, пише АРД. Публична тайна е, че Тръмп много иска да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир. Барак Обама я получи през 2009 година, докато беше президент.
От една страна САЩ участват като медиатор в разрешаването на редица конфликти по света, а от друга Вашингтон участва в бомбардирането на иранските ядрени съоръжения заедно с Израел по-рано тази година. В момента американската армия участва в борбата срещу предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела. В същото време войници са разположени и в столицата Вашингтон - причината, обявена от Тръмп, е свързана със сигурността в града.
Постепенно спиране на програмите, подпомагащи европейската сигурност
В същото време САЩ постепенно прекратяват програмите за подпомагане на сигурността на европейските армии по границата с Русия, тъй като настояват континентът да плаща повече за собствената си отбрана, пише "Файненшъл Таймс”.
Миналата седмица служители на Пентагона информираха европейските дипломати, че САЩ вече няма да финансират програми за обучение и оборудване на военни сили в източноевропейските страни, които биха били на фронтовата линия на евентуален конфликт с Русия, съобщават пред американското издание запознати с процесите. Засегнати ще бъдат най-вече Балтийските държави.
