Ким Чен Ун е затвърдил статута на дъщеря си като приемник на поста

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен Ун, е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като приемник на най-висшия пост в страната, заявиха пред Ройтерс депутати от Южна Корея, като се позоваха на южнокорейското разузнаване, предаде БТА.

Това е станало при посещението на върховния севернокорейски ръководител в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война, уточнява агенцията. Тогава Ким Чен Ун бе придружаван от дъщеря си.

Чу-е е останала в сградата на посолството на КНДР в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е "достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима, заяви членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.

"По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като ѝ се дава възможност да натрупа международен опит, но без да се показва", отбеляза друг депутат от разузнавателната комисия Пак Сон-уон.

Освен това севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане някъде ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.