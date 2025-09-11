Ким Чен Ун е затвърдил статута на дъщеря си като приемник на поста

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен Ун, е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като приемник на най-висшия пост в страната, заявиха пред Ройтерс депутати от Южна Корея, като се позоваха на южнокорейското разузнаване, предаде БТА.
Това е станало при посещението на върховния севернокорейски ръководител в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война, уточнява агенцията. Тогава Ким Чен Ун бе придружаван от дъщеря си.
Чу-е е останала в сградата на посолството на КНДР в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е "достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима, заяви членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.
"По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като ѝ се дава възможност да натрупа международен опит, но без да се показва", отбеляза друг депутат от разузнавателната комисия Пак Сон-уон.
Освен това севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане някъде ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3, #4, #15
08:52 11.09.2025
2 Ъъъъ
08:55 11.09.2025
3 Ти на ко
До коментар #1 от "оня с коня":Ня ти целия ли го ...емаш ?
08:56 11.09.2025
4 Малката Ема
До коментар #1 от "оня с коня":В Северозапада така ли ги поемате?
08:58 11.09.2025
5 Свободен
Това е висшата еволюция на комунягите!
Ха Ха
08:59 11.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
09:01 11.09.2025
8 Ей ся си…
09:02 11.09.2025
9 Ем чи то у нас е същото
09:03 11.09.2025
10 Някой
09:03 11.09.2025
11 Отвратително
Няма граници комунистическата лошотия,няма!
Коментиран от #17
09:04 11.09.2025
12 Ъ, дреме ми
До коментар #6 от "оня с коня":За някЪв ραζΠραΗ конелюбец.
Просто питах, да уточним детайлите
във връзка с поемането.
09:05 11.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кривоверен алкаш
09:10 11.09.2025
15 колилата
До коментар #1 от "оня с коня":Нали я виждаш,че прилича на увяхнал минзухар.
09:14 11.09.2025
16 режима ви рухва
09:17 11.09.2025
17 Жинъ тиранин
До коментар #11 от "Отвратително":Като Урсула?
Коментиран от #18
09:20 11.09.2025
18 Z-ахарова
До коментар #17 от "Жинъ тиранин":ДебилСи,мойДебил
09:22 11.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 4444
Ето това е комунизъм с човешко лице!
Коментиран от #22
09:34 11.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 деморкатичен данс
До коментар #20 от "4444":от къде имате тия билети?
може ли да се явите при кварталния да обясните
09:40 11.09.2025