Американският пратеник Стив Уиткоф обсъжда сигурността на Украйна с европейски лидери в Париж

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери в Париж, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи АП. Освен това той планира да разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски, предава News.bg.
Уиткоф беше поканен да участва в т.нар. среща на „коалицията на желаещите“, където бе дискутирана международната помощ за Украйна. На дневен ред стоеше и изготвянето на планове за военна подкрепа в случай на прекратяване на войната, с цел предотвратяване на бъдеща руска агресия.
Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които ръководят инициативата, подчертаха, че всяко разполагане на европейски сили в Украйна трябва да бъде подкрепено от Съединените щати.
Междувременно в Пекин руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски в Москва. Украинският президент вече е изразил желание за подобна среща, за да бъдат обсъдени условията на евентуално мирно споразумение.
Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи, също обяви, че подкрепя провеждането на разговори между двамата лидери.
1 Баце ЕООД
15:24 04.09.2025
2 Ха ха ха
15:25 04.09.2025
3 Пич
Коментиран от #15
15:26 04.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #28
15:28 04.09.2025
5 Зеленски в Москва?
Коментиран от #33
15:28 04.09.2025
6 Нормалните де срещат в Китай,
15:28 04.09.2025
7 Селянин
15:29 04.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:32 04.09.2025
9 Уф Божкеее...!
Та те завчера Путин ,Си и Ким,вече обсъдиха... ,,сигурността на Украйна"...!
15:33 04.09.2025
10 ТРЪМП
15:33 04.09.2025
11 Баш Балък
15:36 04.09.2025
12 минувач
Коментиран от #24
15:37 04.09.2025
13 НИКО
15:38 04.09.2025
14 Истината
15:39 04.09.2025
15 честен ционист
До коментар #3 от "Пич":Обща черта с братовчедка му Мими Виткова.
15:40 04.09.2025
16 Хм...
15:41 04.09.2025
17 Как
Коментиран от #18, #25
15:44 04.09.2025
18 честен ционист
До коментар #17 от "Как":Витков е гласа и ушите на Вова извън Русия, за да не го арестуват.
15:46 04.09.2025
19 оня с големия
Урсула разказва:
— Вчера мисля, че ме стовариха в България. Посрещна ме някакъв, после изскочи още един. Набутаха ме в хеликоптер да ходим до някакъв град, където щяло да има завод. Пред завода се бяха събрали много хора да ме приветстват. Не знам защо ме псуваха на английски, италиански и български.Имаше руски знамена.
Сърцето ми слезе в петите — помислих, че ще ме закарат в Сибир.
Нямаше журналисти.
Казаха ми, че не ги пуснали, защото много щели да ме прегръщат.
После дадохме огромна пресконференция — бяха един оператор, пазачът на халето и едно куче.Двамата, дето ме водеха, започнаха да се бутат кой да говори.
Пазачът и кучето си отидоха.
Най- много ми хареса като си тръгнах и видях, че армията им е пред завода.
Казаха ми, че не било армията, а полиция.
Армията им била по-малка.
Можеха все пак да ме повозят на ефката.
Ама някаква част нямало, та не искали да рискуват живота на летеца, защото им бил един летец.
Аз говорих на оператора.
15:48 04.09.2025
20 Хм...
Тия же лаещит като са толоз храбри да събират армия и да влизат в 4о4 пък каквото сабя покаже. Че иначе само джафкат иззад ботуша на сащ и стават за смях.
15:49 04.09.2025
21 И какаво толкова обсъждат,като Путин
15:50 04.09.2025
22 Сметки без кръчмаря....
Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.
15:52 04.09.2025
23 az СВО Победа80
Стив Уиткоф напусна срещата само 20 мин. след нейното начало! Очевидна демонстрация от страна на Тръмп към европейската партия на войната.... 🤣🤣🤣
15:53 04.09.2025
24 Друг минувач....!
До коментар #12 от "минувач":Лошото е,че от цялата работа-ние страдаме...!
Урсула и компания яко ни издоиха и продължават да ни доят,изцеждайки ни до последна капка,в бездънната каца-,,Украйна"...!
15:53 04.09.2025
25 Ако е било без Русия,значи...
До коментар #17 от "Как":...само са си чешили езиците...!
15:55 04.09.2025
26 КУЧКАР
15:56 04.09.2025
27 И все пак... капитулация
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
Коментиран от #32
15:58 04.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Не много! Само ш.оро.шнята а те са един файтон.
Коментиран от #38
16:01 04.09.2025
29 Селянин
16:04 04.09.2025
30 хаха какво обсъждат тези твари
16:04 04.09.2025
31 Ей не се спряхте ве!
То,че е за наша сметка-ясно...!
Но барем накрая да има нЕкъФ резултат,а то-никъФ...!
16:05 04.09.2025
32 Прав си, донякъде ☝️
До коментар #27 от "И все пак... капитулация":Проблемът е, че русофилите са в тотална заблуда кой ще е краен победител,а това всъщност е Украйна...
Историята от Афганистан и Виетнам се повтаря.
16:07 04.09.2025
33 А бе то Путин бил ,,смешник",ама...
До коментар #5 от "Зеленски в Москва?":...Путин-на червеният килим-посрещнат с почести,като крал от Тръмп,пък Зелката,с Урсула и Макрон-ближат рани отстрани на диванчето,като безмълвни зрители...!
Коментиран от #34
16:09 04.09.2025
34 Елементарно Уотсън!
До коментар #33 от "А бе то Путин бил ,,смешник",ама...":Червеният килим е за да не скверни земята на домакините с окървавените си крака бункерния пcиxoпат и военнопрестъпник. .
16:12 04.09.2025
36 Архимандрисандрит Бибиян
16:14 04.09.2025
38 Българин
До коментар #28 от "Атина Палада":Шепа улигофрени и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.
16:16 04.09.2025
39 Урок по демокрация
Тяхната алчност става причина за няколко граждански войни в бившия СССР и милиони жертви.
16:17 04.09.2025
42 Урок по демокрация
16:22 04.09.2025
43 Урок по демокрация
16:25 04.09.2025
44 Карго 200
Този болен съветски дядо си въобразява,че човечеството ще гори въглища след 900 години.
16:25 04.09.2025