Американският пратеник Стив Уиткоф обсъжда сигурността на Украйна с европейски лидери в Париж
  Тема: Украйна

Американският пратеник Стив Уиткоф обсъжда сигурността на Украйна с европейски лидери в Париж

4 Септември, 2025 15:15, обновена 4 Септември, 2025 15:21 887 44

Очаква се среща и с Володимир Зеленски; в Пекин Путин заяви готовност за преговори

Американският пратеник Стив Уиткоф обсъжда сигурността на Украйна с европейски лидери в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери в Париж, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи АП. Освен това той планира да разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски, предава News.bg.

Уиткоф беше поканен да участва в т.нар. среща на „коалицията на желаещите“, където бе дискутирана международната помощ за Украйна. На дневен ред стоеше и изготвянето на планове за военна подкрепа в случай на прекратяване на войната, с цел предотвратяване на бъдеща руска агресия.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които ръководят инициативата, подчертаха, че всяко разполагане на европейски сили в Украйна трябва да бъде подкрепено от Съединените щати.

Междувременно в Пекин руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски в Москва. Украинският президент вече е изразил желание за подобна среща, за да бъдат обсъдени условията на евентуално мирно споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи, също обяви, че подкрепя провеждането на разговори между двамата лидери.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    16 4 Отговор
    Отдавна напусна срещата...

    15:24 04.09.2025

  • 2 Ха ха ха

    8 8 Отговор
    Брокерът на недвижими имоти Уиткоф не разбира нищо от сигурност и от преговори.

    15:25 04.09.2025

  • 3 Пич

    17 6 Отговор
    Уитков е новият Бастър Кийтън ! Когато се среща с Урсулианците вътрешно ще се изпусне от смях , но външно е стоун фейс. !!!

    Коментиран от #15

    15:26 04.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Колко войници за Украйна обещава Росен Желязков?

    Коментиран от #28

    15:28 04.09.2025

  • 5 Зеленски в Москва?

    6 17 Отговор
    Путин бил голем смешник!

    Коментиран от #33

    15:28 04.09.2025

  • 6 Нормалните де срещат в Китай,

    14 6 Отговор
    другите в Париж

    15:28 04.09.2025

  • 7 Селянин

    19 5 Отговор
    Целия Х гърми, че Уйтков напуска срещата на 20 минута и са в шок, само вие го пропуснахте това.

    15:29 04.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 8 Отговор
    Събрали се мишките да обсъдят как да сложат звънче на котката🤣❗

    15:32 04.09.2025

  • 9 Уф Божкеее...!

    15 7 Отговор
    А ве кво ще...,,обсъжда"....?!
    Та те завчера Путин ,Си и Ким,вече обсъдиха... ,,сигурността на Украйна"...!

    15:33 04.09.2025

  • 10 ТРЪМП

    12 6 Отговор
    КАКВО МОГАТ ДА РЕШАВАТ ЕДНИ АМЕРИКАНСКИ РОБИ

    15:33 04.09.2025

  • 11 Баш Балък

    11 4 Отговор
    Покраина изпусна влака, остана да развее белия парцал.

    15:36 04.09.2025

  • 12 минувач

    11 4 Отговор
    От сутрин до вечер само с укрите се занимаваме . С тая сигурност Щатите и западните станаха за смях ! Въртят се в затворен кръг и само дрънкат щуротия след щуротия .Тъй ли не се намери един прозорлив от тях да вдене , че само и единствено Путин ще решава ! Дотогава - боят ще е до посиняване и так далее !

    Коментиран от #24

    15:37 04.09.2025

  • 13 НИКО

    11 4 Отговор
    ЗАЩ ВЕЛИКИТЕ ЕВРОПЕИЦИ ИСКАТ ЩАТИТЕ ДА СТОЯТ ЗАД ТЯХ ИЗГЛЕЖДА ИМ Е ХАРЕСАЛО НА ВСИЧКИ КАК ТРЪМП ГИ ОПЪНА И ДАЖЕ СИ ПЛАТИХА И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПЛАЩАТ ЕВРОСМЕШНИЦИ ВЕЛИКИ САМО НА ДУМИ

    15:38 04.09.2025

  • 14 Истината

    10 4 Отговор
    Мишоците се разтърчаха като виждат края на 404

    15:39 04.09.2025

  • 15 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Обща черта с братовчедка му Мими Виткова.

    15:40 04.09.2025

  • 16 Хм...

    9 5 Отговор
    Тия инфантили нищо не са обсъждали. Витков е стоял 20 мин. и си е бил камшика. Не е издържал да слуша простотийте на же лаещите.

    15:41 04.09.2025

  • 17 Как

    5 3 Отговор
    Без Русия ли

    Коментиран от #18, #25

    15:44 04.09.2025

  • 18 честен ционист

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Как":

    Витков е гласа и ушите на Вова извън Русия, за да не го арестуват.

    15:46 04.09.2025

  • 19 оня с големия

    7 1 Отговор
    02.09.2025 14:51
    Урсула разказва:

    — Вчера мисля, че ме стовариха в България. Посрещна ме някакъв, после изскочи още един. Набутаха ме в хеликоптер да ходим до някакъв град, където щяло да има завод. Пред завода се бяха събрали много хора да ме приветстват. Не знам защо ме псуваха на английски, италиански и български.Имаше руски знамена.

    Сърцето ми слезе в петите — помислих, че ще ме закарат в Сибир.

    Нямаше журналисти.

    Казаха ми, че не ги пуснали, защото много щели да ме прегръщат.

    После дадохме огромна пресконференция — бяха един оператор, пазачът на халето и едно куче.Двамата, дето ме водеха, започнаха да се бутат кой да говори.

    Пазачът и кучето си отидоха.
    Най- много ми хареса като си тръгнах и видях, че армията им е пред завода.

    Казаха ми, че не било армията, а полиция.

    Армията им била по-малка.

    Можеха все пак да ме повозят на ефката.

    Ама някаква част нямало, та не искали да рискуват живота на летеца, защото им бил един летец.
    Аз говорих на оператора.

    15:48 04.09.2025

  • 20 Хм...

    4 1 Отговор
    Освен това аз не мога да разбера друго.
    Тия же лаещит като са толоз храбри да събират армия и да влизат в 4о4 пък каквото сабя покаже. Че иначе само джафкат иззад ботуша на сащ и стават за смях.

    15:49 04.09.2025

  • 21 И какаво толкова обсъждат,като Путин

    4 1 Отговор
    ясно е казал,или приемат условията му от 2022 година ,или до капитулация!

    15:50 04.09.2025

  • 22 Сметки без кръчмаря....

    6 0 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия (0препикаване на оградата на мечката) и с решението му трябва и да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.

    15:52 04.09.2025

  • 23 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    Накратко:

    Стив Уиткоф напусна срещата само 20 мин. след нейното начало! Очевидна демонстрация от страна на Тръмп към европейската партия на войната.... 🤣🤣🤣

    15:53 04.09.2025

  • 24 Друг минувач....!

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "минувач":

    Лошото е,че от цялата работа-ние страдаме...!
    Урсула и компания яко ни издоиха и продължават да ни доят,изцеждайки ни до последна капка,в бездънната каца-,,Украйна"...!

    15:53 04.09.2025

  • 25 Ако е било без Русия,значи...

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Как":

    ...само са си чешили езиците...!

    15:55 04.09.2025

  • 26 КУЧКАР

    3 3 Отговор
    Пуделите пак ще бъдат навикани.

    15:56 04.09.2025

  • 27 И все пак... капитулация

    3 6 Отговор
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    Коментиран от #32

    15:58 04.09.2025

  • 28 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не много! Само ш.оро.шнята а те са един файтон.

    Коментиран от #38

    16:01 04.09.2025

  • 29 Селянин

    0 1 Отговор
    Уиткоф е безполезен лузър който изобщо не е наясно с материята и предисторията...

    16:04 04.09.2025

  • 30 хаха какво обсъждат тези твари

    4 4 Отговор
    най вече близнаците мерц и макрон кой би бръсне за слива голям смях

    16:04 04.09.2025

  • 31 Ей не се спряхте ве!

    2 3 Отговор
    От софра,на софра...!
    То,че е за наша сметка-ясно...!
    Но барем накрая да има нЕкъФ резултат,а то-никъФ...!

    16:05 04.09.2025

  • 32 Прав си, донякъде ☝️

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "И все пак... капитулация":

    Проблемът е, че русофилите са в тотална заблуда кой ще е краен победител,а това всъщност е Украйна...
    Историята от Афганистан и Виетнам се повтаря.

    16:07 04.09.2025

  • 33 А бе то Путин бил ,,смешник",ама...

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски в Москва?":

    ...Путин-на червеният килим-посрещнат с почести,като крал от Тръмп,пък Зелката,с Урсула и Макрон-ближат рани отстрани на диванчето,като безмълвни зрители...!

    Коментиран от #34

    16:09 04.09.2025

  • 34 Елементарно Уотсън!

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "А бе то Путин бил ,,смешник",ама...":

    Червеният килим е за да не скверни земята на домакините с окървавените си крака бункерния пcиxoпат и военнопрестъпник. .

    16:12 04.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Витков е с фанелка СССР у Париж.

    16:14 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Шепа улигофрени и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.

    16:16 04.09.2025

  • 39 Урок по демокрация

    1 0 Отговор
    УССР е рожба на Ленин и болшевиките, а Украйна е рожба на алчните партийни секретари от ЦК на КПСС. Членът на ЦК на КПСС Леонид Кавчук подписва нелегално отлюспването от СССР и става пръв президент на Украйна. Партийните секретари се събрали в резервата Беловежка гора и си поделили СССР.
    Тяхната алчност става причина за няколко граждански войни в бившия СССР и милиони жертви.

    16:17 04.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Урок по демокрация

    0 0 Отговор
    Западняците се прегръщат с пребоядисаните партийни секретари и децата им в Украйна и Източна Европа и стават за смях!

    16:22 04.09.2025

  • 43 Урок по демокрация

    0 0 Отговор
    Преди да подкрепят някоя страна, западняците да проверят в интернет биографиите на лидерите и техните родители. Почти всички са комуняки или техни деца!

    16:25 04.09.2025

  • 44 Карго 200

    0 0 Отговор
    Путин каза,че запасите от въглища в Русия ще стигнат за 900 години.
    Този болен съветски дядо си въобразява,че човечеството ще гори въглища след 900 години.

    16:25 04.09.2025

