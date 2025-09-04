Американският пратеник Стив Уиткоф обсъжда сигурността на Украйна с европейски лидери в Париж

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери в Париж, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи АП. Освен това той планира да разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски, предава News.bg.

Уиткоф беше поканен да участва в т.нар. среща на „коалицията на желаещите“, където бе дискутирана международната помощ за Украйна. На дневен ред стоеше и изготвянето на планове за военна подкрепа в случай на прекратяване на войната, с цел предотвратяване на бъдеща руска агресия.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които ръководят инициативата, подчертаха, че всяко разполагане на европейски сили в Украйна трябва да бъде подкрепено от Съединените щати.

Междувременно в Пекин руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски в Москва. Украинският президент вече е изразил желание за подобна среща, за да бъдат обсъдени условията на евентуално мирно споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи, също обяви, че подкрепя провеждането на разговори между двамата лидери.