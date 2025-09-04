Русия експулсира естонски дипломат в отговор на действията на Талин

Русия обяви експулсирането на естонския дипломат Марек Юхтеги. Решението идва като ответна мярка на по-ранното изгонване на Дмитрий Прилепин - първи секретар в руското посолство в Талин, предава News.bg.
Според руското външно министерство Прилепин е бил обявен за „персона нон грата“ в Естония „без никакви основания“. Москва е връчила „силен протест“ на естонското дипломатическо представителство и е подчертала, че действията на Талин няма да останат без отговор.
„Въз основа на принципа на реципрочност служител на естонското посолство в Москва ще бъде експулсиран. Естонската страна беше информирана, че всякакви враждебни действия няма да останат без последствия“, заявиха от ведомството.
На руския дипломат е било наредено да напусне Естония на 13 август заради твърдения, че е подкопавал конституционния ред и правната система на страната, насаждал е разделение в обществото и е улеснявал престъпления срещу държавата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #6
15:58 04.09.2025
2 Тихо пръдльо!
До коментар #1 от "честен ционист":Не си компетентен в областа на историята.
Коментиран от #10
16:00 04.09.2025
3 Никой не говори че
Коментиран от #5, #7, #8, #9
16:02 04.09.2025
4 Просто прости
Коментиран от #11
16:03 04.09.2025
5 И тия ли фашисти ?
До коментар #3 от "Никой не говори че":Сал една Русия остана нефашизирана. И още някои диктатури.
Коментиран от #18
16:04 04.09.2025
6 Пффф...
До коментар #1 от "честен ционист":Е,не може да си толкова "неумен",ватннник...
16:04 04.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гайтанджиева
До коментар #3 от "Никой не говори че":Това са руски фейкове.
16:05 04.09.2025
9 Да се отговори
До коментар #3 от "Никой не говори че":Защо руското население не го харесват никъде!
Коментиран от #12, #16
16:06 04.09.2025
10 Коко
До коментар #2 от "Тихо пръдльо!":И ти пишеш тук както всички. Не си в позиция да казваш - кой да шумен, кой да е тих.
Иначе можеш да си мечтаеш да си такъв, но като отвориш очи, май светът е друг.
16:06 04.09.2025
11 Ако те са подлоги
До коментар #4 от "Просто прости":какъв е Лукашенко???!!!
16:07 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 доктор
16:11 04.09.2025
14 Реципрочност е невъзможна
Коментиран от #17
16:11 04.09.2025
15 Кажи си го в прав текст
До коментар #12 от "охххх":"Кръчмар съм и любя руското население по Черноморието ни"!
Кво има да го усукваш и да даваш оценки.
16:14 04.09.2025
16 Атина Палада
До коментар #9 от "Да се отговори":На теб БТВ ли ти го казаха това? Гледай БТВ и ще станеш много гумен:)))
16:20 04.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #14 от "Реципрочност е невъзможна":Защо,другите посолства с балерини ли са пълни?
16:21 04.09.2025
18 Атина Палада
До коментар #5 от "И тия ли фашисти ?":Началниците им в Брусел са фашисти,тия кви да са? Нашите кви да са? Естествено,като началниците си..Кво се спусне от БрУсел ...
Коментиран от #19
16:24 04.09.2025
19 честен ционист
До коментар #18 от "Атина Палада":Наще са комунисти до един.
16:26 04.09.2025