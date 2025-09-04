Русия експулсира естонски дипломат в отговор на действията на Талин

Русия обяви експулсирането на естонския дипломат Марек Юхтеги. Решението идва като ответна мярка на по-ранното изгонване на Дмитрий Прилепин - първи секретар в руското посолство в Талин, предава News.bg.

Според руското външно министерство Прилепин е бил обявен за „персона нон грата“ в Естония „без никакви основания“. Москва е връчила „силен протест“ на естонското дипломатическо представителство и е подчертала, че действията на Талин няма да останат без отговор.

„Въз основа на принципа на реципрочност служител на естонското посолство в Москва ще бъде експулсиран. Естонската страна беше информирана, че всякакви враждебни действия няма да останат без последствия“, заявиха от ведомството.

На руския дипломат е било наредено да напусне Естония на 13 август заради твърдения, че е подкопавал конституционния ред и правната система на страната, насаждал е разделение в обществото и е улеснявал престъпления срещу държавата.