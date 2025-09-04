Новини
Русия експулсира естонски дипломат в отговор на действията на Талин

4 Септември, 2025 15:55 602 19

Русия експулсира естонски дипломат в отговор на действията на Талин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви експулсирането на естонския дипломат Марек Юхтеги. Решението идва като ответна мярка на по-ранното изгонване на Дмитрий Прилепин - първи секретар в руското посолство в Талин, предава News.bg.

Според руското външно министерство Прилепин е бил обявен за „персона нон грата“ в Естония „без никакви основания“. Москва е връчила „силен протест“ на естонското дипломатическо представителство и е подчертала, че действията на Талин няма да останат без отговор.

„Въз основа на принципа на реципрочност служител на естонското посолство в Москва ще бъде експулсиран. Естонската страна беше информирана, че всякакви враждебни действия няма да останат без последствия“, заявиха от ведомството.

На руския дипломат е било наредено да напусне Естония на 13 август заради твърдения, че е подкопавал конституционния ред и правната система на страната, насаждал е разделение в обществото и е улеснявал престъпления срещу държавата.


Русия
  • 1 честен ционист

    11 4 Отговор
    Талин е странен град. Навсякъде по улиците табели на някакъв измислен език, а всички говорят по-руски. Даже си имат и храм Александър Невски като в София и един паметник с една русалка. Там поне се разбира какво пише на руски език.

    Коментиран от #2, #6

    15:58 04.09.2025

  • 2 Тихо пръдльо!

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не си компетентен в областа на историята.

    Коментиран от #10

    16:00 04.09.2025

  • 3 Никой не говори че

    10 3 Отговор
    Прибалтийските фашизоиди държавици нарушават правата на руското население

    Коментиран от #5, #7, #8, #9

    16:02 04.09.2025

  • 4 Просто прости

    8 3 Отговор
    балтийски подлоги.няма друго определение. Страните от прибалтика се управляват от бивши фашисти или техните деца и внуци,които през ВСВ са сътрудничели на SSи немците.

    Коментиран от #11

    16:03 04.09.2025

  • 5 И тия ли фашисти ?

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не говори че":

    Сал една Русия остана нефашизирана. И още някои диктатури.

    Коментиран от #18

    16:04 04.09.2025

  • 6 Пффф...

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е,не може да си толкова "неумен",ватннник...

    16:04 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гайтанджиева

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не говори че":

    Това са руски фейкове.

    16:05 04.09.2025

  • 9 Да се отговори

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не говори че":

    Защо руското население не го харесват никъде!

    Коментиран от #12, #16

    16:06 04.09.2025

  • 10 Коко

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тихо пръдльо!":

    И ти пишеш тук както всички. Не си в позиция да казваш - кой да шумен, кой да е тих.
    Иначе можеш да си мечтаеш да си такъв, но като отвориш очи, май светът е друг.

    16:06 04.09.2025

  • 11 Ако те са подлоги

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Просто прости":

    какъв е Лукашенко???!!!

    16:07 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 доктор

    1 5 Отговор
    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    16:11 04.09.2025

  • 14 Реципрочност е невъзможна

    2 1 Отговор
    Само руските посолства навсякъде по света са пълни с ченгета. Затова им е такава и външната политика - ченгеджийска.

    Коментиран от #17

    16:11 04.09.2025

  • 15 Кажи си го в прав текст

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "охххх":

    "Кръчмар съм и любя руското население по Черноморието ни"!
    Кво има да го усукваш и да даваш оценки.

    16:14 04.09.2025

  • 16 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да се отговори":

    На теб БТВ ли ти го казаха това? Гледай БТВ и ще станеш много гумен:)))

    16:20 04.09.2025

  • 17 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реципрочност е невъзможна":

    Защо,другите посолства с балерини ли са пълни?

    16:21 04.09.2025

  • 18 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И тия ли фашисти ?":

    Началниците им в Брусел са фашисти,тия кви да са? Нашите кви да са? Естествено,като началниците си..Кво се спусне от БрУсел ...

    Коментиран от #19

    16:24 04.09.2025

  • 19 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Наще са комунисти до един.

    16:26 04.09.2025

