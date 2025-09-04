Папа Лъв обсъди кризата в Газа с израелския президент Исак Херцог

Папа Лъв проведе среща с израелския президент Исак Херцог, на която беше обсъдена „трагичната ситуация в Газа“, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на разговора папата призова за преговори с цел освобождаване на останалите заложници и постигане на постоянно прекратяване на огъня в палестинския анклав.

„Изразена е надежда за бързо възобновяване на преговорите, за да се осигури освобождаването на всички заложници, спешно да се постигне трайно примирие, да се улесни безопасното доставяне на хуманитарна помощ в най-засегнатите райони и да се гарантира пълно спазване на хуманитарното право“, се казва в изявление на Ватикана.

По-рано в социалната мрежа X, Исак Херцог благодари на папа Лъв за срещата и отбеляза, че е получил „топло посрещане“ във Ватикана.