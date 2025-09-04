Новини
Папа Лъв обсъди кризата в Газа с израелския президент Исак Херцог

Папа Лъв обсъди кризата в Газа с израелския президент Исак Херцог

4 Септември, 2025 16:25

Ватикана настоява за освобождаване на заложниците и трайно примирие

Папа Лъв обсъди кризата в Газа с израелския президент Исак Херцог - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв проведе среща с израелския президент Исак Херцог, на която беше обсъдена „трагичната ситуация в Газа“, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на разговора папата призова за преговори с цел освобождаване на останалите заложници и постигане на постоянно прекратяване на огъня в палестинския анклав.

„Изразена е надежда за бързо възобновяване на преговорите, за да се осигури освобождаването на всички заложници, спешно да се постигне трайно примирие, да се улесни безопасното доставяне на хуманитарна помощ в най-засегнатите райони и да се гарантира пълно спазване на хуманитарното право“, се казва в изявление на Ватикана.

По-рано в социалната мрежа X, Исак Херцог благодари на папа Лъв за срещата и отбеляза, че е получил „топло посрещане“ във Ватикана.


Ватикан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Лейнтенант Дан да се обажда на Форест Гъмп и да освобождават заложниците.

    16:30 04.09.2025

  • 2 Светски човек

    8 1 Отговор
    Обсъди, но не осъди. Католицизъм в действие.

    Коментиран от #7

    16:31 04.09.2025

  • 3 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Обсъдили са как най хуманно да избият всички палестинци ,дявола и сатаната в леговището това мислят

    16:45 04.09.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Нема начин менгянското да не проговори у секой фатмашки пемберугин, земайте корана и целувайки го си го турайте на кемането ка батю си Путйо!

    16:53 04.09.2025

  • 7 Слуга е на дявола

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Светски човек":

    Затова му се кланя.

    Толкова за римския папа, че цензорите трият...

    17:00 04.09.2025

  • 9 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    1 0 Отговор
    Сатанизмът в действие

    17:42 04.09.2025