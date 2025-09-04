Новини
Заместник-председателката на ЕК обвини Израел в геноцид в Газа

4 Септември, 2025 23:09 822 17

Израел отхвърли твърденията и нарече изявлението „пропаганда на Хамас“

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви днес, че военните операции на Израел в Газа представляват геноцид, предаде Ройтерс. Така тя стана първият член на Еврокомисията, който отправя подобно обвинение, предава БТА.

„Геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и да говори с един глас, въпреки че протестите в европейските градове се разрастват, а 14 държави членки на Съвета за сигурност на ООН призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви Рибера по време на церемония в Университета по политически науки в Париж.

Испанската социалистка, отговаряща за климатични и антитръстови политики, е вторият по ранг представител на ЕК след председателката Урсула фон дер Лайен. Тя няма ресор във външната политика, но коментарите ѝ бяха по-остри от предишни изявления, в които глада, разселванията и убийствата в Газа бяха описани като „много приличащи“ на геноцид.

Израел категорично отхвърли обвиненията. Министерството на външните работи в Йерусалим заяви, че твърденията на Рибера са „неоснователни“ и я обвини, че „се превръща в проводник на пропагандата на Хамас“.

Европейската комисия досега е обвинявала Израел в нарушения на човешките права в Газа, но не е използвала квалификацията „геноцид“. Междувременно Република Южна Африка заведе дело срещу Израел в Международния съд в Хага с обвинение в геноцид – иск, който премиерът Бенямин Нетаняху нарече „скандален“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    21 0 Отговор
    България се стопи с 3 500 000 човека за управлението на ГЕРБ от 2008 .Това ме е ли геноцид госпожо?

    Коментиран от #5, #8

    23:13 04.09.2025

  • 2 Вълчан Войвода

    19 0 Отговор
    ЕК обвинява Израел в геноцид, а в същото време даряват стотици милиони евра на ЦАХАЛ.

    Коментиран от #6

    23:13 04.09.2025

  • 3 европеец

    8 5 Отговор
    Аман от тия тъпи левундери в ЕС.

    23:14 04.09.2025

  • 4 Ето този геноцид ме интересува

    9 0 Отговор
    А в северомакедония липсват два милиона българи. От Беломорска Тракия липсват един милион българи. От западните покрайнини липсват двеста хиляди българи.

    23:15 04.09.2025

  • 5 Дубай Ънлимитид

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Споко, вече сме родили милион нови българчета

    23:15 04.09.2025

  • 6 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вълчан Войвода":

    И още толкова на Хамас.

    Коментиран от #7

    23:15 04.09.2025

  • 7 Вълчан Войвода

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    ЕК, като финансира и двете страни, си гарантира, че ще спечели, който и да победи

    23:17 04.09.2025

  • 8 Мицко2

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Е да ,ама циганите се увеличиха с 3 милиона и вече сте 6 милиона мммангаала е циганския Бг клозет

    23:20 04.09.2025

  • 9 НАЙ после

    8 2 Отговор
    Мара се СЕТИ да се побара по устната си стара . Толкова геноцид върху деца и жени е било само при Адолф . КОЛКО години вече - къде са санкциите .

    23:20 04.09.2025

  • 10 Никой

    3 2 Отговор
    Това няма да спре нещата. Бедността е в основата на войните. Как се преодолява бедност - има начини. Засега няма единна рецепта - например - китай си имат вече стабилност.

    23:22 04.09.2025

  • 11 Тересо

    1 5 Отговор
    я хубаво сега провери точната дефиниция за геноцид и после говори. Куха испанска лейка на фиктивна позиция във фиктивна "институция"

    23:27 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедото

    3 0 Отговор
    Отне им доста време да започнат да говорят ... колко ли ще им отнеме да започнат да действат.

    23:48 04.09.2025

  • 16 Казуар

    0 2 Отговор
    Забрави се геноцида който Хамас извършиха в израелските кибуци.

    23:58 04.09.2025

  • 17 Един не-трол

    1 0 Отговор
    Геноцид си е и то от гадните. Обричат ги на бомби, глад и липса на елементарни условия за живот. През втората световна война ние сме един от малкото държави, които са спасили евреите, защото сме ХОРА. И за мен е скандално отношението на нашата държава, към това което се случва там. И ние сме една от държавите, които могат да кажат извинявайте, но ако преди 85 години действахме както вие сега нямаше да има и един спасен - засрамете се

    00:04 05.09.2025