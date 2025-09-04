Заместник-председателката на ЕК обвини Израел в геноцид в Газа

Заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви днес, че военните операции на Израел в Газа представляват геноцид, предаде Ройтерс. Така тя стана първият член на Еврокомисията, който отправя подобно обвинение, предава БТА.

„Геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и да говори с един глас, въпреки че протестите в европейските градове се разрастват, а 14 държави членки на Съвета за сигурност на ООН призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви Рибера по време на церемония в Университета по политически науки в Париж.

Испанската социалистка, отговаряща за климатични и антитръстови политики, е вторият по ранг представител на ЕК след председателката Урсула фон дер Лайен. Тя няма ресор във външната политика, но коментарите ѝ бяха по-остри от предишни изявления, в които глада, разселванията и убийствата в Газа бяха описани като „много приличащи“ на геноцид.

Израел категорично отхвърли обвиненията. Министерството на външните работи в Йерусалим заяви, че твърденията на Рибера са „неоснователни“ и я обвини, че „се превръща в проводник на пропагандата на Хамас“.

Европейската комисия досега е обвинявала Израел в нарушения на човешките права в Газа, но не е използвала квалификацията „геноцид“. Междувременно Република Южна Африка заведе дело срещу Израел в Международния съд в Хага с обвинение в геноцид – иск, който премиерът Бенямин Нетаняху нарече „скандален“.