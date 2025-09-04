Заместник-председателката на ЕК обвини Израел в геноцид в Газа

Заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви днес, че военните операции на Израел в Газа представляват геноцид, предаде Ройтерс. Така тя стана първият член на Еврокомисията, който отправя подобно обвинение, предава БТА.
„Геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и да говори с един глас, въпреки че протестите в европейските градове се разрастват, а 14 държави членки на Съвета за сигурност на ООН призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви Рибера по време на церемония в Университета по политически науки в Париж.
Испанската социалистка, отговаряща за климатични и антитръстови политики, е вторият по ранг представител на ЕК след председателката Урсула фон дер Лайен. Тя няма ресор във външната политика, но коментарите ѝ бяха по-остри от предишни изявления, в които глада, разселванията и убийствата в Газа бяха описани като „много приличащи“ на геноцид.
Израел категорично отхвърли обвиненията. Министерството на външните работи в Йерусалим заяви, че твърденията на Рибера са „неоснователни“ и я обвини, че „се превръща в проводник на пропагандата на Хамас“.
Европейската комисия досега е обвинявала Израел в нарушения на човешките права в Газа, но не е използвала квалификацията „геноцид“. Междувременно Република Южна Африка заведе дело срещу Израел в Международния съд в Хага с обвинение в геноцид – иск, който премиерът Бенямин Нетаняху нарече „скандален“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #5, #8
23:13 04.09.2025
2 Вълчан Войвода
Коментиран от #6
23:13 04.09.2025
3 европеец
23:14 04.09.2025
4 Ето този геноцид ме интересува
23:15 04.09.2025
5 Дубай Ънлимитид
До коментар #1 от "Сатана Z":Споко, вече сме родили милион нови българчета
23:15 04.09.2025
6 Запознат
До коментар #2 от "Вълчан Войвода":И още толкова на Хамас.
Коментиран от #7
23:15 04.09.2025
7 Вълчан Войвода
До коментар #6 от "Запознат":ЕК, като финансира и двете страни, си гарантира, че ще спечели, който и да победи
23:17 04.09.2025
8 Мицко2
До коментар #1 от "Сатана Z":Е да ,ама циганите се увеличиха с 3 милиона и вече сте 6 милиона мммангаала е циганския Бг клозет
23:20 04.09.2025
9 НАЙ после
23:20 04.09.2025
10 Никой
23:22 04.09.2025
11 Тересо
23:27 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дедото
23:48 04.09.2025
16 Казуар
23:58 04.09.2025
17 Един не-трол
00:04 05.09.2025