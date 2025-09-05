Новини
Трима убити и трима ранени при руска атака в Харковска област
  Тема: Украйна

Трима убити и трима ранени при руска атака в Харковска област

5 Септември, 2025 04:09, обновена 5 Септември, 2025 04:34 468 7

Тръмп каза, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще

Трима убити и трима ранени при руска атака в Харковска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Руска атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област отне късно снощи живота на трима души, а още трима са ранени, съобщи в приложението "Телеграм" областният управител Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

"Около 21:30 ч. врагът атакува село Хотимля в Старосалтивски окръг с дрон. В резултат на удара с дрона загинаха двама 40-годишни мъже. Освен това двама мъже на 32 и 47 години бяха ранени. Ранените са откарани в болница и получават необходимата медицинска помощ. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба. Загинала е и 25-годишна цивилна жена", написа Синегубов.

По-рано Укринформ съобщи, че през целия ден руските сили са атакували украинския индустриален град Никопол, както и района на Синелников в Днепропетровска област с дронове и артилерия, като са нанесли щети на къщи и автомобили.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.


  • 1 Мъкааа

    4 7 Отговор
    Още 4 бандери при девиците

    Коментиран от #2

    04:22 05.09.2025

  • 2 Мъкааа, копейко м@лoyмна !

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мъкааа":

    Липсват ти много гънки по мозъка в кривата, русофилска кратуна.

    Коментиран от #6

    04:38 05.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ЗАПАДНИТЕ БЕЗУМЦИ
    САМО МОГАТ ДА ОБЛАЙВАТ
    МЕЧКАТА СЛОНА И ДРАКОНА :)

    Коментиран от #5

    04:45 05.09.2025

  • 4 "Нормално"

    2 2 Отговор
    Друго не се и очаква от терористите на режима в Кремъл и бункерния фюрер. Всичко се записва в тефтера.

    04:46 05.09.2025

  • 5 Хапчетата 🤔или по-добре ☝️

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    се обади на 112.

    04:48 05.09.2025

  • 6 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъкааа, копейко м@лoyмна !":

    Копийките са по опасни от копейките.

    04:48 05.09.2025

  • 7 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Интересно загиналите и ранените трябва да са връзкари щом на тия години са били живи и не са на фронта

    05:00 05.09.2025

