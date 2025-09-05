Трима убити и трима ранени при руска атака в Харковска област

Руска атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област отне късно снощи живота на трима души, а още трима са ранени, съобщи в приложението "Телеграм" областният управител Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.
"Около 21:30 ч. врагът атакува село Хотимля в Старосалтивски окръг с дрон. В резултат на удара с дрона загинаха двама 40-годишни мъже. Освен това двама мъже на 32 и 47 години бяха ранени. Ранените са откарани в болница и получават необходимата медицинска помощ. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба. Загинала е и 25-годишна цивилна жена", написа Синегубов.
По-рано Укринформ съобщи, че през целия ден руските сили са атакували украинския индустриален град Никопол, както и района на Синелников в Днепропетровска област с дронове и артилерия, като са нанесли щети на къщи и автомобили.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс.
Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.
В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.
Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.
