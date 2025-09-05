Новини
Свят »
Германия »
Дете бе прието в интензивно отделение, след като погълна наркотици на детска площадка

Дете бе прието в интензивно отделение, след като погълна наркотици на детска площадка

5 Септември, 2025 20:57 1 368 9

  • наркотици-
  • детска площадка-
  • дете-
  • германия-
  • волфенбютел

Баща му е пристигнал на мястото и е забелязал, че то се държи странно

Дете бе прието в интензивно отделение, след като погълна наркотици на детска площадка - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малко дете бе прието в интензивно отделение в Германия, след като погрешка е погълнало наркотици, оставени на детска площадка, предаде ДПА, съобщи БТА.

След изследвания то е дало положителна проба за кокаин, амфетамин и екстази, съобщи днес полицията. Инцидентът е станал в понеделник в северния град Волфенбютел, близо до Хановер.

18-месечното дете е било на детска площада с майка си и още едно дете. По-късно баща му е пристигнал на мястото и е забелязал, че то се държи странно, показва признаци на апатия, загуба на апетит и необичайна привързаност към играчка.

По-късно, по време на пътуване в кола, детето е повърнало "подобен на пластмаса" материал. To е откарано в болница, където след кръвни изследвания е станало ясно, че е приело наркотици. Животът му не е в опасност.

Все още не е ясно какво количество дрога е погълнало. Предстои да се направи допълнителен кръвен тест за потвърждаване и количествено установяване на веществата.

Властите незабавно са затворили площадката. При претърсването, в което били използвани и кучета, обучени да откриват наркотици, не са намерени други вещества. След това достъпът до площадката е бил възстановен.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    7 1 Отговор
    Смятай колко много дрога има в мойчланд чак и по улиците без пари

    21:00 05.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    По Демокрация от това 😎 здраве му кажи

    21:05 05.09.2025

  • 3 гдфгфдг

    13 1 Отговор
    честит капитализъм,напред към светлото бъдеще с наркотици и мигранти

    21:05 05.09.2025

  • 4 Абе

    4 1 Отговор
    Нямаше ли някакви котешкилайна да погълне ами баш наркотиците? Бащата от розовите ли е?

    Коментиран от #5

    21:10 05.09.2025

  • 5 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Бащата е баща ти

    21:20 05.09.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Браво на детето!От малко почва да поглъща от евро атлантическите ценности.💋🌈🛴🥳🤣👍

    21:28 05.09.2025

  • 7 беше държава за пример

    6 0 Отговор
    а сега е сборище на амбреажи и цигани....

    21:29 05.09.2025

  • 8 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят децата в Германия още от малки...

    21:52 05.09.2025

  • 9 Сиганка от Столипиново

    1 0 Отговор
    Много е яко вдигна Саксония

    21:54 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания