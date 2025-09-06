Новини
Зеленски пред ABC News: Няма да ходя в столицата на този терорист, Путин да дойде в Киев
  Тема: Украйна

Зеленски пред ABC News: Няма да ходя в столицата на този терорист, Путин да дойде в Киев

6 Септември, 2025 05:38, обновена 6 Септември, 2025 05:49

Украинският президент отхвърли поканата на руския президент пред американската медия

Зеленски пред ABC News: Няма да ходя в столицата на този терорист, Путин да дойде в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски в отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин да отиде в Москва, за да преговаря за дипломатическо споразумение, като за първи път повдигна въпроса за предложението в интервю пред ABC News.

„Той може да дойде в Киев“, каза Зеленски. „Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни атаки всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист.“

Путин „разбира това“, Той каза на интервюиращия.

Зеленски каза още, че предложението на Путин е имало за цел да „отложи срещата“ и потвърди, че е „готов за срещата“ във „всеки формат“.

Путин „играе игрички със Съединените щати“, допълни Зеленски.

„Ако някой не иска да се среща по време на войната, разбира се, той може да предложи нещо, което не може да бъде приемливо за мен или за други“, каза още президентът на Украйна.

Зеленски многократно е заявявал, че Путин не търси среща с него, докато продължава да води войната в Украйна.

Руският президент заяви в сряда, че „никога не е бил против срещата със Зеленски“.

„Ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва“, каза Путин. „Тази среща ще се проведе.“

Президентът Доналд Тръмп е определил срещата между двамата лидери като приоритет в усилията си да посредничи за мирно споразумение.

„В крайна сметка ще ги сложа двамата в една стая“, каза той пред Fox News през август.

Тръмп определи тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Украйна като цел на срещата си на върха в Аляска миналия месец с Путин и по-късно заяви, че двустранна среща между Путин и Зеленски ще се състои, след като украинският лидер дойде в Белия дом.

„Ще се проведе тристранна среща“, заяви президентът миналата седмица в интервю за The Daily Caller. „Двустранна...не знам за това“, каза той.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви тази седмица, че е „ясно“, че двустранна среща между Путин и Зеленски няма да се състои.

Украинският външен министър Андрий Сибиха посочи тази седмица седем държави - Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив - за които той каза, че са готови да бъдат домакини на мирни преговори, на които Зеленски ще присъства.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    42 4 Отговор
    Охраната:
    - Г-н Зеленски, Путин Ви търси!
    Ze:
    - По кой телефон?
    Охраната:
    -Пред вратата е!

    05:52 06.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    48 3 Отговор
    ТОЙ ЩЕ ДОЙДЕ , ЩЕ ДОЙДЕ ПУТИН В КИЕВ
    ......
    ТОГАВА КВО ЩЕ ПРАВИТЕ ? :))
    ......
    КАТО СИ ГО КАНИТЕ САМИ :)

    05:52 06.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 1 Отговор
    КОЙТО ДЕ Е ГРИЖИЛ ЗА КУЧЕНЦЕ
    ОТ МАЛКА ПОРОДА
    ЗНАЕ ЧЕ ТЕ ИМАТ ЕДИН МНОГО ГАДЕН НАВИК
    ......
    КАТО ГИ ИЗВЕДЕШ НА РАЗХОДКА И ТЪРСЯТ
    ДА СЕ ОВЪРГАЛЯТ В ПУПУТО
    НА НЯКОЕ ГОЛЯМО КУЧЕ
    .....
    ЗА ДА МИРИШАТ КАТО ГОЛЯМО КУЧЕ :))

    05:54 06.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 1 Отговор
    Внимавай какво си пожелаваш❗🤣

    05:54 06.09.2025

  • 5 Хи их хи

    37 2 Отговор
    Бе как забрави указа, който подписа-никакви преговори с Путин? Как се променя човек, като стане готов за любене, Вовата ще дойде да го изненада из од дзадзе!

    Коментиран от #10

    05:57 06.09.2025

  • 6 Край тополите

    0 24 Отговор
    Среща в Хага !

    06:02 06.09.2025

  • 7 вехтия

    32 1 Отговор
    таз мишка,пак се нашмъркала

    06:03 06.09.2025

  • 8 Митра

    8 0 Отговор
    плаща ли за нощен труд ?

    06:03 06.09.2025

  • 9 Мефистофел

    31 2 Отговор
    Ще дойде Путин в Киев, да празнува парада на победата.

    06:03 06.09.2025

  • 10 Бен Вафлек

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Хи их хи":

    "вовата" харесва малки момченца. 👿

    Коментиран от #18

    06:05 06.09.2025

  • 11 Минало близко

    27 3 Отговор
    Путин стана "терорист" защото Украйна искаше членство във военната организация НАТО.

    06:05 06.09.2025

  • 12 оня с коня

    17 3 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    06:05 06.09.2025

  • 13 Бг гражданин

    29 3 Отговор
    Палячо,ако не го спираха англичаните отдавна щеше да е сключил мир! Сега клонът е влязъл в роля и понеже му дават трибуна всеки ден,ръси всякакви тъпотии .

    06:09 06.09.2025

  • 14 Супин

    3 15 Отговор
    Ще живея 70 години в Хага !

    06:13 06.09.2025

  • 15 Всичко

    1 13 Отговор
    Ще свърши с един атом съвсем скоро няма да има ни РФ ни Европа ни САЩ само тишина и мъртва ръка

    06:14 06.09.2025

  • 16 Механик

    26 1 Отговор
    Абе, той, Путин ще дойде в Киев, ама ти къде ще се криеш??? Пак ли в Полша или ще вазираш към балтийските клафкари? Щото в Израел си е опасно към днешна дата.

    06:14 06.09.2025

  • 17 Оценка

    28 29 Отговор
    Зеленски е абсолютно прав, че няма смисъл да се среща с бункерния фашист и военнопрестъпник. Думата на Путлер не струва и една копейка

    Коментиран от #25

    06:17 06.09.2025

  • 18 Механик

    13 21 Отговор

    До коментар #10 от "Бен Вафлек":

    Като ти гледам интелекта, май и ти си малко момченце. Вовата пробва ли те вече?
    п.п.
    Не се срамувай. На днешно време това е нормално. Е виж колегите ти как дори се гордеят, че са "олабени" вече.

    06:18 06.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зеленски да внимава

    21 3 Отговор
    какво си пожелава!!!

    Че тогава танковете може и да се изтеглят. А той след срещата да бъде назначен от Путин доживот, за Президент на Змийския Остров

    06:19 06.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    5 18 Отговор
    Президентът Зеленски просто си прави гаргара с бункерния палячо Путлер. 😂 Ясно е отдавна , че няма да има среща между тях.

    06:25 06.09.2025

  • 25 КАКТО И

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Оценка":

    ТВОЕТО МНЕНИЕ

    06:27 06.09.2025

  • 26 Име

    17 2 Отговор
    ".........Путин да дойде в Киев" - Ще дойде, не се притеснявай. С цялата си армия.

    Коментиран от #28

    06:29 06.09.2025

  • 27 Факт

    9 1 Отговор
    Глупаво. Утре Путин ща обяви тридневен мораториум. Тогава няма да има основание да не отиде!

    06:31 06.09.2025

  • 28 През кой век?

    0 15 Отговор

    До коментар #26 от "Име":

    Покровск и Часов яр 1 година не могат да превземат рашистите... 3 години и половина са в Донбас и са загубили 5 пъти повече войска от Украйна.

    06:32 06.09.2025

  • 29 Винаги

    11 1 Отговор
    Кървавият клоун (виновен за смъртта на 2 млн укра) е със заешко сърце - Азов са му обещали жив да го одерат, ако подпише нещо с Русия. Затова се прави на мъж!

    Коментиран от #34

    06:33 06.09.2025

  • 30 Йото

    15 1 Отговор
    Да казваш,че искаш преговори и да наречеш терорист,човека който търпя тероризма на азовските фашисти над собственото руско-езично население от 2014 г., си е чисто изказване на нарко-зависим,изтрещял мозък.

    06:34 06.09.2025

  • 31 Заключение

    10 12 Отговор
    Някои заблудени индивиди все още хранят илюзии, че фашистка Русия ще има краен успех в тази война. До момента (вече 3 години и половина) тази "СВО" не е постигнала и 1% от първоначално обявените цели(няма и да ги постигне) .
    3 години и половина мъки и 1 милион убити и осакатени рашисти за 1/3 от Донбас. По-голям провал едва ли може да има.
    Стигна се дотам, че Путлер да проси хиляди севернокорейци от Кимчо 😂 да освободи Курска област ...

    Коментиран от #38

    06:35 06.09.2025

  • 32 такъв разбира само от..

    8 0 Отговор
    Зеля хем губи,хем претенции

    06:36 06.09.2025

  • 33 Иванчо Иванов

    8 0 Отговор
    Бе той,че ще дойде без да го каниш!Ама ти,зельо де ще намериш миша дупка да се скриеш?

    06:37 06.09.2025

  • 34 Кървавият диктатор Путлер

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "Винаги":

    започна вероломна война която със сигурност ще загуби. Почерни милиони семейства в Русия и продължава да го прави...

    06:38 06.09.2025

  • 35 дядото

    6 2 Отговор
    този друсан гущер става все по-нагъл,а кремъл все по-очудващо толерантен към поведението му.

    06:43 06.09.2025

  • 36 Така става с президент лузър

    2 9 Отговор
    Така наречената "СВО" се провали брутално с гръм и трясък,това обаче не се признава от фашистката хунта в Кремъл. Умират милиони мужици във война която не може да бъде спечелена от агресора.
    Рашистите не могат да преглътнат провала си и упорито искат поне да откраднат чужди територии. Това е реалната им ЦЕЛ... За друго се видя, че нямат power...Нямаше да проси севернокорейци, ако имаше боеспособна армия режима на диктатора.

    Демагогията вече също не им върши работа, защото е твърде елементарна.
    Лошото е, че не осъзнават реалността, която не е в тяхна полза и обрича Русия и руснаците на още по-голяма изолация от цивилизования свят.

    Коментиран от #37

    06:43 06.09.2025

  • 37 ДЖАФКАНЕ И КВИЧЕНЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Така става с президент лузър":

    КВИЧЕНЕ И ДЖАФКАНЕ
    И ИСТЕРИЧНИ ЗАКЛИНАНИЯ
    ТЪЖНА Е СЪДБАТА НА БАНДЕРОПИТЕКА

    06:46 06.09.2025

  • 38 Орк

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Заключение":

    Гл$$$ак, погледни как се променил света. Само европа остана в миналата парадигма. Изхвърлена от политически и икономически живот.

    06:48 06.09.2025

  • 39 Ще дойде

    5 3 Отговор
    Ами ще дойде, щом го качиш, но ти едва ли ще си там.

    06:49 06.09.2025

  • 40 Този го държат

    1 3 Отговор
    Жив за да подпише капитулацията, иначе отдавна да е гушнал букета.

    06:52 06.09.2025

  • 41 Факт

    3 2 Отговор
    Кремълският, бункерен педофил може само да мечтае за среща с президента Зеленски.

    06:55 06.09.2025

  • 42 Хаха

    0 0 Отговор
    В 21 век има видео конферентни решения за организиране на срещи. Защо трябва някой да "ходи" където и да е било. Ще се душат един друг ли... Цирк. Може да се чуят и да говорят и по т телефонна линия. Това няма да направи разговора им безполезен. В крайна сметка може и чат съобщения да си изпращат, без да си чуват дори гласовете, нали така.

    06:55 06.09.2025

