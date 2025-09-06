Зеленски пред ABC News: Няма да ходя в столицата на този терорист, Путин да дойде в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски в отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин да отиде в Москва, за да преговаря за дипломатическо споразумение, като за първи път повдигна въпроса за предложението в интервю пред ABC News.
„Той може да дойде в Киев“, каза Зеленски. „Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни атаки всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист.“
Путин „разбира това“, Той каза на интервюиращия.
Зеленски каза още, че предложението на Путин е имало за цел да „отложи срещата“ и потвърди, че е „готов за срещата“ във „всеки формат“.
Путин „играе игрички със Съединените щати“, допълни Зеленски.
„Ако някой не иска да се среща по време на войната, разбира се, той може да предложи нещо, което не може да бъде приемливо за мен или за други“, каза още президентът на Украйна.
Зеленски многократно е заявявал, че Путин не търси среща с него, докато продължава да води войната в Украйна.
Руският президент заяви в сряда, че „никога не е бил против срещата със Зеленски“.
„Ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва“, каза Путин. „Тази среща ще се проведе.“
Президентът Доналд Тръмп е определил срещата между двамата лидери като приоритет в усилията си да посредничи за мирно споразумение.
„В крайна сметка ще ги сложа двамата в една стая“, каза той пред Fox News през август.
Тръмп определи тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Украйна като цел на срещата си на върха в Аляска миналия месец с Путин и по-късно заяви, че двустранна среща между Путин и Зеленски ще се състои, след като украинският лидер дойде в Белия дом.
„Ще се проведе тристранна среща“, заяви президентът миналата седмица в интервю за The Daily Caller. „Двустранна...не знам за това“, каза той.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви тази седмица, че е „ясно“, че двустранна среща между Путин и Зеленски няма да се състои.
Украинският външен министър Андрий Сибиха посочи тази седмица седем държави - Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив - за които той каза, че са готови да бъдат домакини на мирни преговори, на които Зеленски ще присъства.
