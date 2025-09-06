Новини
Представители на ЕС ще обсъдят санкциите срещу Русия във Вашингтон на 8 септември

6 Септември, 2025 08:12, обновена 6 Септември, 2025 08:16 594 7

  • ес-
  • сащ-
  • русия-
  • санкции

В дискусията ще участват представители на Държавния департамент, Службата на главния търговския представител на САЩ и Белия дом

Представители на ЕС ще обсъдят санкциите срещу Русия във Вашингтон на 8 септември - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 8 септември представители на ЕС ще проведат разговори във Вашингтон относно антируските санкции, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на свои източници.

По тяхна информация делегацията ще бъде водена от специалния пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О'Съливан. Срещата ще се проведе в Министерството на финансите на САЩ, където ще бъдат обсъдени инструменти за икономически натиск върху Русия, включително нови санкции.

В дискусията ще участват представители на Държавния департамент, Службата на главния търговския представител на САЩ и Белия дом.

По-рано ръководителят на Европейския съвет Антониу Коща обяви плановете на екипа на ЕС да отиде в САЩ, за да обсъди санкциите срещу Русия. Той не уточни кога точно ще се проведе срещата.

Руският президент Владимир Путин на пресконференция след посещението си в Китай заяви, че Западът използва събитията в Украйна, за да реши икономическите си проблеми в отношенията с различни страни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    11 1 Отговор
    Санкции ,манкции,отиде коня в ряката ,а Осрайна отече в канала безвъзвратно .

    08:31 06.09.2025

  • 2 НИКО

    11 1 Отговор
    НЕГОДНИТЕ ЕВРОПЕИЦИ ЗА ОЩЕ САНКЦИИ СИ МЕЧТАЯТ А НЕ ВИЖДАТ ЧЕ САЩ ГИ ЗАКОПАХА КАТО ТЯХНА КОЛОНИЯ ,ИДИОТИ

    08:33 06.09.2025

  • 3 Гай Турий

    9 1 Отговор
    Тайфата на желаещите дегенерати и антиевропейци отново се стягат да самоотстрелват собствените и нашите крака. Всяка санкция срещу РФ се обръща в тройно повишени цени на енергоносители, на желязо, др. метали, на химикали, суровини, на зърнени храни. Толкова малоумнаа клика не е била в управата на тоя съюз, роден като икономическа общност. Превръщат го в агресивен военен блок само и само да оцелеят, обявявайки война на вечната си мечта, да си присвоят огромните простори на изток. Тия клоуни са паноптикум, цирк, виждаме гинеколожка в танк, искат чрез заплащане на война да останат на власт, защото икономиката им банкрутира!? Купувайки 3 пъти по-скъпата американска газ те загиват, провеждат стeрилизация на себе си. Тия неудачници с психически отклонения превърнаха стара Европа от политико-икономически субект в обект на подчинени без суверенитет и в обиден васален слугинаж на световните сатани. Макарония вече се превърна в посмешище на целия свят и като такава води хорото на желаещите импотенти.

    08:40 06.09.2025

  • 4 злати

    8 1 Отговор
    тези европейци не можаха да разберат че срещу менделеевата таблица не може да се рита,както върви отиват на разорение и унищожаване на социалният живот на гражданите им

    08:40 06.09.2025

  • 5 Пенчо

    7 1 Отговор
    Сборище на вещици! Само с магии не са опитвали още,как не са се сетили досега!

    08:42 06.09.2025

  • 6 Временното явление ЕС

    5 1 Отговор
    Тези продължават да πΝκαΤ
    срещу вятъра !!!

    08:43 06.09.2025

  • 7 Гандалф

    1 0 Отговор
    Ще обсъдят с колко ще се вдигнат цените на енергийния пазар ..на газ...петрални продукти...на европейския пазар......не знам колко се отразяват тези санкций на руския пазар...но на нашия със сигурност...

    08:57 06.09.2025