Представители на ЕС ще обсъдят санкциите срещу Русия във Вашингтон на 8 септември

На 8 септември представители на ЕС ще проведат разговори във Вашингтон относно антируските санкции, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на свои източници.

По тяхна информация делегацията ще бъде водена от специалния пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О'Съливан. Срещата ще се проведе в Министерството на финансите на САЩ, където ще бъдат обсъдени инструменти за икономически натиск върху Русия, включително нови санкции.

В дискусията ще участват представители на Държавния департамент, Службата на главния търговския представител на САЩ и Белия дом.

По-рано ръководителят на Европейския съвет Антониу Коща обяви плановете на екипа на ЕС да отиде в САЩ, за да обсъди санкциите срещу Русия. Той не уточни кога точно ще се проведе срещата.

Руският президент Владимир Путин на пресконференция след посещението си в Китай заяви, че Западът използва събитията в Украйна, за да реши икономическите си проблеми в отношенията с различни страни.