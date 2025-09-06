Новини
Тръмп: Ако "Хамас" пусне заложниците, ще им се случат много хубави неща. Ако не – трудна ситуация, ще бъде неприятно

6 Септември, 2025 08:36 394 3

  • доналд тръмп-
  • хамас-
  • заложници-
  • освобождаване-
  • хубави неща

Имате над 20 души и около 38 мъртви, чиито родители си ги искат така, сякаш са живи. Но има и много загинали, които са част от сделката, 20 мисля, някои – загинали наскоро или поне така дочувам", коментира още американският президент

Снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза, че вероятно броят на загиналите израелски заложници, задържани в плен от групировката "Хамас" се е увеличил, съобщават от БНР.

Пред журналисти Тръмп изтъкна, че Вашингтон води "задълбочени преговори" с групировката на фона на новата израелска офанзива:

"Призоваваме да пуснат хората веднага. Ако това стане, ще им се случат много хубави неща. Ако не – трудна ситуация, ще бъде неприятно. Имате над 20 души и около 38 мъртви, чиито родители си ги искат така, сякаш са живи. Но има и много загинали, които са част от сделката, 20 мисля, някои – загинали наскоро или поне така дочувам".

Тръмп няколко пъти смени броя на загиналите заложници по негови данни. По последни информации в Газа са държани в плен 47 души, за 25 от тях израелската армия твърди, че са мъртви.

Вчера израелската армия обяви, че се прицелва във високите сгради в град Газа, а малко след заповед за евакуация срина със земята 12-етажно здание, около което са били разположени палатки на бежанци.

Като причина за действията си Израел сочи факта, че сградите са използвани от терористите от Хамас.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Европеец

    1 0 Отговор
    Бай Дончо да кажа готови ли са вече плановете за строителството на курорт на изконната палестинска територия....

    08:51 06.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    "...Ще им се случат мното хубави неща.. "

    Вярно !!!
    Също като на Кадафи, Садам и Милошевич.
    Найс 😁😁😁

    09:00 06.09.2025

  • 3 Абе

    0 0 Отговор
    Ще им се случат много хубави неща! Ще видят смати девици накуп

    09:00 06.09.2025