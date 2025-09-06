Тръмп: Ако "Хамас" пусне заложниците, ще им се случат много хубави неща. Ако не – трудна ситуация, ще бъде неприятно

Американският президент Доналд Тръмп каза, че вероятно броят на загиналите израелски заложници, задържани в плен от групировката "Хамас" се е увеличил, съобщават от БНР.
Пред журналисти Тръмп изтъкна, че Вашингтон води "задълбочени преговори" с групировката на фона на новата израелска офанзива:
"Призоваваме да пуснат хората веднага. Ако това стане, ще им се случат много хубави неща. Ако не – трудна ситуация, ще бъде неприятно. Имате над 20 души и около 38 мъртви, чиито родители си ги искат така, сякаш са живи. Но има и много загинали, които са част от сделката, 20 мисля, някои – загинали наскоро или поне така дочувам".
Тръмп няколко пъти смени броя на загиналите заложници по негови данни. По последни информации в Газа са държани в плен 47 души, за 25 от тях израелската армия твърди, че са мъртви.
Вчера израелската армия обяви, че се прицелва във високите сгради в град Газа, а малко след заповед за евакуация срина със земята 12-етажно здание, около което са били разположени палатки на бежанци.
Като причина за действията си Израел сочи факта, че сградите са използвани от терористите от Хамас.
1 Европеец
08:51 06.09.2025
2 Злобното Джуджи
Вярно !!!
Също като на Кадафи, Садам и Милошевич.
Найс 😁😁😁
09:00 06.09.2025
3 Абе
09:00 06.09.2025