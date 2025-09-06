Започна прощаването с Джорджо Армани в Милано (НА ЖИВО)

Започна двудневната церемония по прощаването с италианския моден дизайнер Джорджо Армани в Милано. „Кралят на модата“, както го наричаха, починана 4 септември на 91-годишна възраст.

Прощаването се провежда в Armani/Teatro, изложбено пространство в централата на модната къща, и всеки, който желание, може да се сбогува. Както съобщава каналът Sky TG24, вече се е образувала опашка при ковчега, но по молба на самия моден дизайнер, служителите на компанията ще отидат първи. Официалното съобщение за смъртта му беше направено от името на семейството и служителите му, към които той винаги се е отнасял с дълбоко уважение.

До два дни се очакват известни личности от света на политиката, бизнеса, киното и телевизията, спорта. Армани, когото наричат „неуморен работник“, е работил във всички тези области. До последния си ден той е работил върху колекцията си, посветена на 50-годишнината на къщата. Шоуто е насрочено за края на септември в галерия Брера и ще се проведе въпреки смъртта на дизайнера.

Марката Armani има много магазини с линии в различни ценови сегменти. Кореспондент на ТАСС не е забелязал никакви особени признаци на траур в бутика на Armani в центъра на Рим. На входа има няколко цветя, но няма портрети. Служителите в магазина отказват да общуват, приемайки клиенти по обичайния начин. Някои минувачи, предимно туристи, забавят крачка, разглеждат витрината и правят снимки. „Дойдохме специално с надеждата, че снимката му ще се покаже за спомен, но не виждаме нищо особено. Армани е символ на лукс и мода за нас, той е страхотен.“ - сподели Енцо от Авелино.