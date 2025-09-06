Новини
Свят »
Италия »
Започна прощаването с Джорджо Армани в Милано (НА ЖИВО)

Започна прощаването с Джорджо Армани в Милано (НА ЖИВО)

6 Септември, 2025 11:03 1 198 7

  • джорджо армани-
  • италия-
  • моден дизайнер-
  • кончина-
  • прощаване-
  • церемония-
  • милано

Церемонията ще продължи 2 дни

Започна прощаването с Джорджо Армани в Милано (НА ЖИВО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Започна двудневната церемония по прощаването с италианския моден дизайнер Джорджо Армани в Милано. „Кралят на модата“, както го наричаха, починана 4 септември на 91-годишна възраст.

Прощаването се провежда в Armani/Teatro, изложбено пространство в централата на модната къща, и всеки, който желание, може да се сбогува. Както съобщава каналът Sky TG24, вече се е образувала опашка при ковчега, но по молба на самия моден дизайнер, служителите на компанията ще отидат първи. Официалното съобщение за смъртта му беше направено от името на семейството и служителите му, към които той винаги се е отнасял с дълбоко уважение.

До два дни се очакват известни личности от света на политиката, бизнеса, киното и телевизията, спорта. Армани, когото наричат „неуморен работник“, е работил във всички тези области. До последния си ден той е работил върху колекцията си, посветена на 50-годишнината на къщата. Шоуто е насрочено за края на септември в галерия Брера и ще се проведе въпреки смъртта на дизайнера.

Марката Armani има много магазини с линии в различни ценови сегменти. Кореспондент на ТАСС не е забелязал никакви особени признаци на траур в бутика на Armani в центъра на Рим. На входа има няколко цветя, но няма портрети. Служителите в магазина отказват да общуват, приемайки клиенти по обичайния начин. Някои минувачи, предимно туристи, забавят крачка, разглеждат витрината и правят снимки. „Дойдохме специално с надеждата, че снимката му ще се покаже за спомен, но не виждаме нищо особено. Армани е символ на лукс и мода за нас, той е страхотен.“ - сподели Енцо от Авелино.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    7 0 Отговор
    Вижте разликата между един ГОЛЯМ бизнесмен и човек, който иска първо на поклонението му да отидат неговите служители/работници.......а сега направете сравнение с нашите пишман "бизнесмени"..... 🤣

    11:52 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    4 7 Отговор
    Сега само това ни липсваше в България да гледаме трупа на Армани и без това Армани носеха само циганите и албанците

    11:56 06.09.2025

  • 4 Пумпарев съм от Антарктида

    4 3 Отговор
    И тази мека китка и символ на евроатлантизма ходеше,не,а "плуваше" по "левия тротоар".За такива дето се ...отзад и нямат ни деца,ни жена не жаля аз.Да си ги почитат себеподобните му.

    Коментиран от #6

    12:04 06.09.2025

  • 5 Македонскии политичар

    4 1 Отговор
    Армани за 50 ГОДИНИ с много труд и талант спестил на 91 години 12 МИЛИАРДА
    А 66 годишния РазБОЙКО тия пари с кражби и измами за 20 ГОДИНИ

    12:12 06.09.2025

  • 6 По тази

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пумпарев съм от Антарктида":

    Причина, заразените с руска пропаганда, че си останат примати.

    12:31 06.09.2025

  • 7 Павел пенев

    4 0 Отговор
    Кога е прощаването с Урсула?

    12:34 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания