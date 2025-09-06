Гатузо раздавал шамари в съблекалнята на Италия

Новият селекционер на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо е ударил няколко шамара на своите играчи на почивката при победата над Естония с 5:0 в квалификация за Мондиал 2026. Срещата беше дебют за 47-годишния специалист начело на „адзурите“. След края на първото полувреме резултатът беше 0:0 и заради това Гатузо е бил доста емоционален в съблекалнята.

„Петте гола бяха резултат на нашето желание и мотивация, както и на по-качествените играчи, с които разполагаме. Не съм бил съотборник с Гатузо, но мога да си представя какво е било усещането. Почувствах го по време почивката след първото полувреме. Той се постара да вдигне мотивацията ни, удари и няколко шамара. Мисля, че имахме нужда от точно това, за да се пробудим. Изглежда даде резултат“, заяви защитникът Алесандро Бастони, който в последната минута на мача оформи крайния резултат.