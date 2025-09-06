Новини
Гатузо раздавал шамари в съблекалнята на Италия

6 Септември, 2025 13:29 911 2

  • дженаро гатузо-
  • футбол-
  • италия-
  • алесандро бастони

Мисля, че имахме нужда от точно това, за да се пробудим

Гатузо раздавал шамари в съблекалнята на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо е ударил няколко шамара на своите играчи на почивката при победата над Естония с 5:0 в квалификация за Мондиал 2026. Срещата беше дебют за 47-годишния специалист начело на „адзурите“. След края на първото полувреме резултатът беше 0:0 и заради това Гатузо е бил доста емоционален в съблекалнята.

„Петте гола бяха резултат на нашето желание и мотивация, както и на по-качествените играчи, с които разполагаме. Не съм бил съотборник с Гатузо, но мога да си представя какво е било усещането. Почувствах го по време почивката след първото полувреме. Той се постара да вдигне мотивацията ни, удари и няколко шамара. Мисля, че имахме нужда от точно това, за да се пробудим. Изглежда даде резултат“, заяви защитникът Алесандро Бастони, който в последната минута на мача оформи крайния резултат.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    3 0 Отговор
    С ритници щеше да вдигне лейвъла на 10...

    13:42 06.09.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Наште куци магарета дори с пистолет да ги застреля, пак ще им се подобри рязко нивото спрямо сегашното...

    14:09 06.09.2025

