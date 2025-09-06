Новини
Свят »
Италия »
Путин осуети плановете на коалицията за разполагане на сили на НАТО в Украйна
  Тема: Украйна

Путин осуети плановете на коалицията за разполагане на сили на НАТО в Украйна

6 Септември, 2025 12:51 2 654 169

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ес-
  • еманюел макрон

26 държави са се ангажирали да разположат войските си в страната след края на военния конфликт

Путин осуети плановете на коалицията за разполагане на сили на НАТО в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин осуети плановете на „коалицията на желаещите“ с изявлението си, направено на пленарната сесия на Източния икономически форум (EEF) относно последиците от влизането на войски на НАТО в Украйна, съобщи порталът L'Antidiplomatico.

„Що се отнася до евентуалните военни контингенти в Украйна, това е една от основните причини за въвличането на Украйна в НАТО. Следователно, ако някакви войски се появят там, особено сега, по време на военни операции, ние изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за тяхното унищожаване“, цитира вестникът думите на Путин.

Още новини от Украйна

На 4 септември в Париж се проведе среща на така наречената „коалиция на желаещите“, на която лидерите на европейските страни обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна. След срещата се проведе пресконференция, на която френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са се ангажирали да разположат войските си в Украйна след края на военния конфликт. Както обаче отбелязва L'Antidiplomatico, подобна реторика за „миротворчески сили“ е дестабилизиращ фактор в мирния процес и Европейският съюз умишлено се опитва да саботира преговорите.

На 30 август руският външен министър Сергей Лавров заяви, че действията на „коалицията на желаещите“ са насочени към подкопаване на очертаващия се напредък в украинското уреждане след руско-американските контакти. По-рано, в интервю за телевизионния канал NBC News, министърът заяви също, че осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 8 Отговор
    В Румъния ще правят Референдум за пращане на войски в Украйна.Започваме да събираме подписи и у нас.

    Коментиран от #91, #124, #142, #158

    12:52 06.09.2025

  • 2 БАЦЕ ЕООД

    66 5 Отговор
    Направо си ги спря преди дори да мръднат

    Коментиран от #14

    12:52 06.09.2025

  • 3 българин

    71 5 Отговор
    ШЕБЕЦИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА НА ВОЙНАТА СЕ НАС-РАА

    Коментиран от #16

    12:53 06.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    61 2 Отговор
    Какви са тези глупости.100 000 жълтопаветни колоездача са готови да тръгнат веднага и да громят руснаци след женерала атанасоф и мирчеф.

    Коментиран от #20, #21, #50

    12:53 06.09.2025

  • 5 А добро утро

    57 4 Отговор
    Много се надявам да посмеят да пратят някой и друг джендър там...За да видим пуска на орешник номер 2 !!!

    12:54 06.09.2025

  • 6 Росен Желязков

    8 26 Отговор
    България ще осигури 2 млн сини каски за Украйна.

    Коментиран от #80

    12:54 06.09.2025

  • 7 Майна

    52 1 Отговор
    Каква коалиция са тези нашмърканите?
    Първи си отива Макарон!
    След него ще бъдат избрани и останалите
    От гражданите си!
    Включително и в България!

    12:54 06.09.2025

  • 8 макроня

    50 2 Отговор
    пак ша еде шамари от бабичката

    Коментиран от #38

    12:55 06.09.2025

  • 9 Наблюдател

    44 2 Отговор
    Чак сега ли се сетихте да го напишете?
    Или чакахте инструкциите да дойдат?

    12:55 06.09.2025

  • 10 Бонев

    38 1 Отговор
    Не е вярно.Ей сега Желязков на чист украински ще го опровергае.

    12:55 06.09.2025

  • 11 Боруна Лом

    40 2 Отговор
    ЗАЩОТО Е ИСТИНСКИ ПОЛИТИК И МЪЖ! А НЕ С ЧОРАПОГАЩИ И НА ТОКЧЕТА КАТО КАТО ПОВЕЧЕТО ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ!

    12:55 06.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    41 1 Отговор
    Сига ши излезнат многополовия рюте, ония с дедото и нацистчето, ще гледат страшно и ще казват, че путин няма право да стреля по техни войници.

    12:55 06.09.2025

  • 13 Хахаха

    11 59 Отговор
    Поредната лъжа!
    Който не разбира, че Путин си заминава значи нищо не разбира. Второ! Не Путлер командва. Трето! Руският народ трябва да бъде освободен. Поклон пред армита на Украйна,защитници на Европа.

    Коментиран от #18, #71

    12:56 06.09.2025

  • 14 Как точно

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "БАЦЕ ЕООД":

    Го видя това,малоумник

    Коментиран от #25

    12:57 06.09.2025

  • 15 Пак измислици

    4 15 Отговор
    Нищо не е осветило този джендьо. Този контингент се предвижда когато е сключен мирен договор, не преди това

    Коментиран от #24

    12:57 06.09.2025

  • 16 Да не говорим

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    За твоя лайн@н живот в който нищо не ти се получи,мързел

    12:58 06.09.2025

  • 17 Киану Рийвс

    5 36 Отговор
    САЩ и НАТО тогава ще смятат Русия, Северна Корея и Иран, които воюват срещу Украйна, за законна цел. Доста лесна цел за най-могъщия военен съюз в света.

    Коментиран от #151

    12:58 06.09.2025

  • 18 Боруна Лом

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха":

    ДЖИЛЯЗКО ТИ ЛИ СИ МА?

    Коментиран от #23

    12:58 06.09.2025

  • 19 Свободен

    5 15 Отговор
    Все едно бълхата да попречи на кучето да се почеше! Ха ха

    12:58 06.09.2025

  • 20 Люси от Пловдив

    32 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето Мнение":

    Къде сте жълтопаветни, къде са ви мешките, къде са ви пушките, вдигнете меки кунки и с пискливо ура тръгвайте за фронта. Урсула е вашето знаме, макрон е вашия бог.

    Коментиран от #26, #55

    12:58 06.09.2025

  • 21 А ти кога заминаваш за Москва

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето Мнение":

    Поканата виси от месеци. Всъщност може да пишеш от там,не загрях

    Коментиран от #27

    12:59 06.09.2025

  • 22 стоян георгиев

    1 23 Отговор
    Путин нищо не е осуетил.процеса се развива активно.особеномслед идването на тръмп.от категоричен отказ да се пращат войски в украйна през 2022 до това пе ще се пратят но трябва да се види колко о как в момента.

    Коментиран от #33

    13:00 06.09.2025

  • 23 Твойта съм

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "Боруна Лом":

    И те чакам да те набия

    13:01 06.09.2025

  • 24 Вашето Мнение

    24 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пак измислици":

    Ти не вдяваш май, защо започна всичко. СВО ще има докато и последния жинжър от натю не се сети, че никога няма да стъпва в украйна или остатъците и.

    13:01 06.09.2025

  • 25 Все не си

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Как точно":

    разрал, все някой трябва да ти обяснява ... Капацитет несретен. Майка ти, може да ти обясни ако още и се занимава с подобен провал

    Коментиран от #36

    13:02 06.09.2025

  • 26 Тук на гарата сме с цветя

    0 19 Отговор

    До коментар #20 от "Люси от Пловдив":

    Да ви изпращаме за ссср. Нали ви очакват там на хубавото с господор начело

    Коментиран от #32

    13:03 06.09.2025

  • 27 Вашето Мнение

    28 0 Отговор

    До коментар #21 от "А ти кога заминаваш за Москва":

    Москва воюва с натю с 10% от капацитета си, защо мислиш, че се нуждае от мен? Виж наркомана ги лови по улиците като дивеч, ти си му нужен.

    Коментиран от #43

    13:03 06.09.2025

  • 28 бай Натю

    21 2 Отговор
    Нещо се объркаха нещата.
    В нощта на 04.08.2025 година е станало това, което ще стане повратна точка на цялата геополитическа конфронтация за последните години. Западът, в лицето на Великобритания и Франция, се е решил на безумна крачка — тайно прехвърляне на военен десант в Одеса с цел, блокиране на южното направление и проваляне на руското настъпление.

    Под вида на хуманитарна мисия, на крайбрежието на града се спуснали елитни подразделения на британския спецназ и френския чуждестранен легион. Всичко станало в обстановката на пълна секретност с пълната подкрепа от украинска страна. НАТО решило да въведе в Одеса своите първи сили, за да прегради пътя на руската армия в Приднестровието, да вземе под контрол крайбрежието, да създаде плацдарм за по- нататъшен натиск върху Крим.

    Руснаците обаче се усетили . От въздуха се е водило денонощно разузнаване. Всяко движение, всяко включване на връзка, всяка топлинна следа, веднага се проследявали и ставали цел. Руската артилерия покрила всички маршрути за евакуация. Опитите за отстъпление на британците и французите към точките за евакуация завършили с унищожение.

    Един от корабите на поддръжката, стоящ в неутрални води, бил принуден веднага да напусне района получавайки предупреждение от руска страна — следващият удар ще е по вода! За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи.

    Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района

    Коментиран от #42, #117

    13:04 06.09.2025

  • 29 Кой ще яде хурката

    1 22 Отговор
    Нека сравним двата военни полюса:
    1. Източен (азиатско-деспотичен) блок- Русия, Белорус, Китай, Северна Корея, Иран, Буркина Фасо, Нигер.
    2. Западен (демократично-свободен) блок- САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Италия, Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, балтийските държави, Украйна, всички останали държави от НАТО, Южна Корея, Япония, Австралия, Канада и т.н.

    Коментиран от #37, #39

    13:04 06.09.2025

  • 30 az СВО Победа80

    17 0 Отговор
    "Коалицията на смешниците"! 🤣🤣🤣

    13:05 06.09.2025

  • 31 Сатана Z

    21 0 Отговор
    Коалицията на ЛАЕЩИТЕ напълниха гащите с гoBна

    13:05 06.09.2025

  • 32 потника наркоман

    21 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тук на гарата сме с цветя":

    Как пък един не се записа доброволец в украинското посолство .

    Коментиран от #70

    13:05 06.09.2025

  • 33 стоенчо

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    кво каза е ? нещо пак си омазал клавиатурата

    Коментиран от #46

    13:06 06.09.2025

  • 34 Пръчат

    2 20 Отговор
    П.У.Т.И.Н. (Президент Угнетенного Тиранией Измученны Народ)

    13:06 06.09.2025

  • 35 Путин е единствения

    15 0 Отговор
    стабилизиращ фактор на мира.
    Да питат грузинците, например.

    13:06 06.09.2025

  • 36 Не бе нали ти си разбирача

    1 13 Отговор

    До коментар #25 от "Все не си":

    От групата пред входа. Колко бира изпи мързеле? Колко пъти почеса шкембето. Путинска, лакейна подметка. Типичен мързел тарикат и имитатор

    13:06 06.09.2025

  • 37 има ли смисъл да питаш

    20 2 Отговор

    До коментар #29 от "Кой ще яде хурката":

    Че то само Русия Индия ,Китай,С Корея ,Иран....са повече от половината население на Земята ....
    да не говорим че само С Корея събира 10 милиона армия ....Нато - колко ?

    Коментиран от #44, #51, #64

    13:07 06.09.2025

  • 38 Е ти поне ядеш

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "макроня":

    От твоята

    13:07 06.09.2025

  • 39 Люси от Пловдив

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кой ще яде хурката":

    А ти от кой пол си миличко?

    13:08 06.09.2025

  • 40 удри чичо Вова

    11 3 Отговор
    Таз крава не е наща .

    Коментиран от #57, #62

    13:08 06.09.2025

  • 41 минувач

    13 0 Отговор
    Нека ги изпратят войските в укрията , че да се посмеем малко ...

    13:08 06.09.2025

  • 42 Мама

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "бай Натю":

    Сине, казах ти да не гледаш толкова екшъни от старите по Диема. Състоянието ти се влошава и съчетано с това, че не си вземаш медикаментите навреме, пак почваш да се мислиш за командос и да чертаеш фантастични сценарии.

    Коментиран от #45

    13:08 06.09.2025

  • 43 Пръчат

    2 13 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето Мнение":

    А къде закопаха другите 90% от непабедимая?

    13:09 06.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 гол да го ва раш бе козяк

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "Мама":

    Карай си козите из драките .

    13:09 06.09.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 12 Отговор

    До коментар #33 от "стоенчо":

    Казвам че путин прави всичко на обратно от писаното за него.уж осуети пращането на войски в украйна а от 2022 до сега ситуацията се промени кардинално.първо беше категорична без НАТО войски в украйна а сега се разглежда колко и кога ще се вкарат.та да путин осуети настаняването на войски в украйна.като и премести НАТО и демилитаризира съседите си...хахах

    13:10 06.09.2025

  • 47 Мало умно нАТО

    11 3 Отговор
    Коалицията на желаещите се опитва да стартира Голяма европейска, а от там и Световна ядрена война, но Тръмп се прави на умряла лисица, а желаещият западен квази-елит иска източно-европейците да водят войната.

    Полша категорично отказа!

    Коментиран от #54

    13:10 06.09.2025

  • 48 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ !!!

    2 12 Отговор
    СЪЕДИНЕНИЕТО СЕ СЪСТОЯ, ВЪПРЕКИ РУСИЯ !

    ВСИЧКИ ХУБАВИ НЕЩА В РОДИНАТА СТАВАТ СЪС СЪПРОТИВАТА НА РУСИЯ.

    13:10 06.09.2025

  • 49 Другия път

    2 12 Отговор
    Путин нищо те е усоитил. Така му се иска, ама ньма да го питат ако решат.

    13:11 06.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Истината

    2 18 Отговор
    Путин загуби още 22-ра. Това което наблюдаваме е агонията му, отчаяният напън да запази властта си и да не изглежда като тотален люзър. Затова е готов да хвърли милиони хора в месомелачката. Иронията е, че колкото повече се старае да избяга от съдбата си, тя е още по-жестока към него.

    Коментиран от #56

    13:11 06.09.2025

  • 53 след десанта на 4

    18 0 Отговор
    Западът се оказал в шок. Десантът, замислен като ефектен дипломатически ход и демонстрация на сила, се обърнал в истинска катастрофа. НАТО очаквали пасивна реакция — максимум, нота на протест, но получили жесток и безпощаден разгром. В Лондон и Париж започнала паника. Официалните лица не знаели как да обяснят на обществото гибелта на своите войници в страна, където НАТО уж не участва в конфликта. Вътре в Алианса станал разкол. Полша изисквала мобилизация на силите и незабавен отговор, а Германия обратното, предложила да се приключи с мисията. Саш, оказали се в позицията на наблюдатели, внезапно осъзнали, че ако сега не се намесят, то техният статус на Хегемон, ще изгори заедно с тези десантчици на Одеския бряг. Всичко това се случва на фона на официалното мълчане на Москва.

    Коментиран от #68

    13:12 06.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха,ха

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "Люси от Пловдив":

    Ма не ни обяснявай кво е нашето знаме селска пръчко, тя Урсула все при вас идва

    13:12 06.09.2025

  • 56 гърч за козляците

    14 3 Отговор

    До коментар #52 от "Истината":

    Като гледам как неистово се гърчите всичките , май руснаците нищо не са загубили ...

    13:13 06.09.2025

  • 57 Наопаки

    2 15 Отговор

    До коментар #40 от "удри чичо Вова":

    Къде ще удря чича ти. Той вече е ударен. Днес е Съединението на България, въпреки Русия.

    Коментиран от #65

    13:14 06.09.2025

  • 58 Легион г-л Колев

    1 16 Отговор
    Ма кой го бръсне тоя недоносения военен престъпник за праскова . Тоя е за въжето

    Коментиран от #105

    13:14 06.09.2025

  • 59 Баш Балък

    12 0 Отговор
    Вчерашната статия Зельо се похвалил за 26 желаещи, Макарон не бил сигурен кои точно са тия, днес Макарон ги бил обявил, а аз си нагъвам доматите с колците, поне не са пластмасови.

    13:14 06.09.2025

  • 60 искаш ли де ми държиш кесиите

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "Чичо ти":

    бе козляк ?

    Коментиран от #67

    13:14 06.09.2025

  • 61 Пропагандата не е другата гледна точка!

    3 2 Отговор
    LAntidiplomatico e италианския поглед инфо ....

    13:15 06.09.2025

  • 62 Навярно говориш

    2 7 Отговор

    До коментар #40 от "удри чичо Вова":

    За твоята,онази с лошата кожа,дето те ожени за себе си. Прав си,твоята за нищо не става

    13:15 06.09.2025

  • 63 Вашето Мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чичо ти":

    За какви технологии говориш ти бе? За превръщането на човек в безволев жинжър ли. Тази СВО показа тоталното превъзходство на руските технологии над цивилизованите глупости.

    Коментиран от #74, #79, #82, #84

    13:15 06.09.2025

  • 64 Хайде по-полекинка

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "има ли смисъл да питаш":

    Първо не слагай Индия в тази категория. Второ, в днешно време количеството войници са второстепенен фактор при една война.

    Коментиран от #72

    13:15 06.09.2025

  • 65 ха ха ха ...

    11 0 Отговор

    До коментар #57 от "Наопаки":

    Кой извади България на картата на Света ??!!!

    13:15 06.09.2025

  • 66 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    2 2 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee! Ще вoooннни, чeppввеeи ппъпллят. гледката ще е стpaxoтна.!.

    13:15 06.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    0 17 Отговор

    До коментар #53 от "след десанта на 4":

    Хаха...това само руснак може да го измисли.няма по тъп сценарии от този.и точно така постъпват руснаците.така постъпиха 2022.сега се опитваш да фантазираш в обратна посока нали?

    13:16 06.09.2025

  • 69 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Еврожелаещите или еврозагорелите не осъзнават реалността

    13:16 06.09.2025

  • 70 Пyтника наркoман

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "потника наркоман":

    Как пък един се не записа доброволец вaтянка!

    Коментиран от #75

    13:16 06.09.2025

  • 71 Ралица

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха":

    Росене пратих те да донесеш цветя за водопада, а не да пишеш по форумите.

    13:16 06.09.2025

  • 72 Само питам

    11 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хайде по-полекинка":

    И защо да де я слагам Индия ? Че то бай Доню вчера каза - "Загубихме Индия " !
    На тебе ли да вервам или на него ?!!

    Коментиран от #90

    13:16 06.09.2025

  • 73 Леля ти

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чичо ти":

    Как е в Долна Саксония, как върви пропагандата

    13:17 06.09.2025

  • 74 стоян георгиев

    0 15 Отговор

    До коментар #63 от "Вашето Мнение":

    Дай една руска технология която превъзхожда западните в тази война! Поне една!

    Коментиран от #81, #85, #89, #93, #97

    13:17 06.09.2025

  • 75 потника наркоман

    8 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пyтника наркoман":

    Диваните бойци от козяк са най големите страхливци .

    13:17 06.09.2025

  • 76 червена буболечка

    1 13 Отговор
    Този из род е злият гений на Европа. Искаше рашистан в НАТО - не го пуснаха и се обърна на 180 градуса. Няма ли да се намери някой да го неутрализира, че да видим мир и спокойствие?!

    13:17 06.09.2025

  • 77 да бе овчи , мога да ударя един и на теб

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ооо,овчарю":

    Мераклия ли си ?

    Коментиран от #100

    13:18 06.09.2025

  • 78 az СВО Победа80

    15 0 Отговор
    Накратко:

    1.Европа е слаба и снея вече никой не се съобразява в света.

    2.Планът на Вашонгтон за унищожението на ЕС като конкурент на САЩ сработи. ЕС потъва с всеки изминал ден все по-дълбоко.

    3. Вашингтон, Лондон и ЕС загубиха войната срещу Русия, но най-големият губещ е ЕС - болният човек на света, както би го нарекъл Ботев, ако беше наш съвременник...

    13:19 06.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ралица

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Росен Желязков":

    Росене, пратих те да донесеш цветя за водопада, а не да пишеш по форумите!
    Побързай, че да не ти се случи случка!

    13:19 06.09.2025

  • 81 ти кьорав ли си

    12 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Всичката западна техника стана на жилезо .
    А за бай Орешарски например , няма нужда и да спорим .

    Коментиран от #92

    13:19 06.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Русуфил хардлайнaр

    3 12 Отговор
    Путин е пyтник! Скоро ще го гледаме препариран в музея! Джуна го е подвела че е безсмъртен!

    Коментиран от #87, #88

    13:21 06.09.2025

  • 84 Чичо ти

    1 7 Отговор

    До коментар #63 от "Вашето Мнение":

    Не разказвай вицове в сайта

    13:22 06.09.2025

  • 85 Ивайло

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    СиСи продължаваш ли да купуваш всеки ден пакети Зрънчо с надежда да излезе отвътре късметче нов мерцедес ?Продължавай ,надеждата крепи гллл. паkkka .

    13:22 06.09.2025

  • 86 чичо Вова каза

    12 1 Отговор
    Ще бъде намерен всеки, който е дошъл на украинска земя с планове да спре Русия. Той ще отиде под украинската земя по-дълбоко, отколкото може да си представи.

    Коментиран от #96

    13:22 06.09.2025

  • 87 Дядо Ванго

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "Русуфил хардлайнaр":

    Не го мисли ,яж и пий и си носи новите и старите дрехи и пиши завещание ,щото ще го изпревариш .

    13:24 06.09.2025

  • 88 Точно

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Русуфил хардлайнaр":

    Казано

    13:24 06.09.2025

  • 89 БАЦЕ ЕООД

    9 1 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Ядрена енергия бе калтак. Подводници, Ракети, Корабостроене ... Ти изобщо в няква дупка ли си живял последните 20 години?!

    Коментиран от #98

    13:24 06.09.2025

  • 90 Да, ама не

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Само питам":

    Защото нищо не разбираш от политика. Индия никога няма да тръгне на война в съюз с Китай срещу САЩ. Все едно внук да тръгне срещу дядо си. Това, което каза Тръмп се отнася за икономически процеси, не за военни.

    Коментиран от #115

    13:25 06.09.2025

  • 91 Трансилвания

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дракула ако се събуди и отиде Долна саксония хахаха

    13:25 06.09.2025

  • 92 стоян георгиев

    1 13 Отговор

    До коментар #81 от "ти кьорав ли си":

    Щото не съм кьорав за това те питам.коя руска технология е по добра от западната?цялата западна техника включва 36 танка абрамс без специалната броня и около 20 английски танка.за четири години англииските танкове още воюват.за сравнение русия загуби около 10000 съветски танка.орешник е пълен провал.три опита само един успешен и без никакви поражения от него.за сметка на това хаймарс разпампори стотици руски военни колони и складове с оръжие както и десетки щабове.май си го пропуснал това а другар?хаха...малко са ти го по спомня!

    Коментиран от #95, #99, #104

    13:25 06.09.2025

  • 93 хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Британците вече купуват черни чували и мобилни крематориуми . Нашия мажорет обаче, умора няма

    13:25 06.09.2025

  • 94 Първанов

    2 5 Отговор
    Честит празник на Съединението!
    И да помним думите и заветите на Захари Стоянов и възрожденците ни ПО ДАЛЕЧ ОТ РУСИЯ!

    13:26 06.09.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Леко бе, овчи

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "чичо Вова каза":

    Аууу, как ни изплаши😂😂😂😂 Ами да дойде и да ни намери, не да се крие в бункера 🤣🤣🤣🤣

    13:26 06.09.2025

  • 97 az СВО Победа80

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Накратко:

    Руснаците превъзхождат във всичко западната техника на бойното поле. Единствено не разполагат с аналог на системата "Starlink", за която в Dir-а още обяснявах, че е предимно за военни цели и много тогава категорично отказваха да повярват .... 🤣

    Та, руснаците на разполагат с аналог на "Starlink" не защото не могат да изградят такава система, а защото не са се захванали да я направят. Върхо подобен аналог вече се работи в РФ.
    Например руската ГЛОНАСС превъзхожда американската GPS.

    Коментиран от #106, #107, #156

    13:27 06.09.2025

  • 98 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #89 от "БАЦЕ ЕООД":

    И кой го няма това? Няма го да речем сащ или франция? Само дето руските технологии са откровенно нискоефективни.няма нито едно руско оръжие което запада да не може же да направи и то много по качествено от руското.в тази война се видя нагледно.

    Коментиран от #101

    13:27 06.09.2025

  • 99 верно

    6 0 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    не си кьорав. просто си изключително глупав . Деветата дупка на кавала, на нея също не и се обяснява

    13:27 06.09.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Zяхарова

    0 1 Отговор
    Ребята ждьом вас,молодци

    13:29 06.09.2025

  • 103 И какво е Путин осуетил?

    0 5 Отговор
    Казал, че не бил съгласен.
    Кой го има за нещо дребния самодържец. Освен зомбираните руснаци?

    13:29 06.09.2025

  • 104 Ами например

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    С 400 с обхват 400 км и с 500 с обхват 600 км като бай доброто американско пво тдаа ..нещо такова е около 250 км а Пейтриът 170 км. Защо не бутнат кримския мост...дори и не се опитват да го обстрелват. А за орешник самите урки потвърдиха че е хиперзвукова ...за Посейдон и сармат не мога да твърдя защото не са я пробвали в реална война

    Коментиран от #110, #113

    13:31 06.09.2025

  • 105 Върви го сложи на въжето де,

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Легион г-л Колев":

    ко само трошиш във форумите.

    13:31 06.09.2025

  • 106 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #97 от "az СВО Победа80":

    Хаха дай вид оръжие бе другар.не мо говори смешки.кое е по добро пейтрът или ц400 или хаймарс и искандер? Руските бтр срещу американските брадли?и ако руското е по добро шо путин е е в киев а се мотае четири години около границата си?за старлинга е най смешното.русия даде около десет милиарда долара за подобна система и като нападна се оказа че не работи.наложи се руснаците да поддържат връзка по клетъчните си телефони които украйна подсулушваше.познай какво им се случи? Измряха маса руски генерали...хаха...та ето така могат ама не искат...тоя празен моабет съм го слушал още от соца.

    Коментиран от #112, #130

    13:31 06.09.2025

  • 107 Zахарова

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "az СВО Победа80":

    Всичко е лъжа скъпи, не е така. Не ни се лови на измислиците. Нищо нямаме освен роби

    13:31 06.09.2025

  • 108 Абе, козяшките укротролове

    3 3 Отговор
    защо квичат на умряло във форумите?

    13:32 06.09.2025

  • 109 Хехехех

    2 2 Отговор
    Русия няма оръжия, бе. Каква война с НАТО 😄😄😄 То цялото им оръжие е 80 процента със западни компоненти, произведено със западни машини. Едвам намират начин да заобикалят санкциите, че да се сдобият с някоя западна част да си закърпят малко останалите тенекии. Война с НАТО щели да водят 😂😂😂 Няма такъв виц просто, много смешно 🤣🤣🤣🤣 4 години хвърлят всичко налично и ядат бой в Украйна, НАТО ще заплашват. Много скоро ще хвърчат ушанки, ако плешивия джендю не преклони глава и не моли опрощение.

    Коментиран от #114

    13:32 06.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 4хилядници на амбразурата

    4 3 Отговор
    Браво на миленчето, в деня на Съединението ни залива само с новини за московското блато и ypoдите обитаващи кремъл.
    Браво миленче!

    13:34 06.09.2025

  • 112 Демек викаш контраступа беше

    4 0 Отговор

    До коментар #106 от "стоян георгиев":

    успешен и Леопардите и брадлитата освободиха Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост?🤭🤣😂

    Коментиран от #118

    13:34 06.09.2025

  • 113 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #104 от "Ами например":

    Да и москвича вдига двеста.нали виждаш какво се случва на руските петролни рафинерии?и то с допотопни ракети не с руските между галактически такива а с пригодените нептун или фламинго.

    Коментиран от #116, #119

    13:35 06.09.2025

  • 114 Те много отдавна нямат ракети

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "Хехехех":

    даже обикновено стрелково оръжие нямат и се бият със сапьорски лопатки, забрави ли?

    13:35 06.09.2025

  • 115 Внук да тръгне

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Да, ама не":

    С/ у дядо си.... ми как да няма? Виж ги "макетата" с дядовци и баби българи...

    13:36 06.09.2025

  • 116 Те всъщност Донецка,

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "стоян георгиев":

    Луганска, Запорожка и Херсонска област всъщност нямаха никакво стратегичвско значение и затова ВСУ се изтеглиха на предварително подготвени по-изгодни позиции.🤣😂🤣

    Коментиран от #122, #123

    13:37 06.09.2025

  • 117 555

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "бай Натю":

    Откъде тази информация?

    13:37 06.09.2025

  • 118 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #112 от "Демек викаш контраступа беше":

    Демек викам че контранаступа доведе до това русия която инициира войната с увереност че ще победи да не мърда от позициите си вече три години и половина а вие да се радвате не на руската победа а на това че украйна не е контраатакувала успешно..ако украйна имаше поне половината танкове самолети и ракети ма русия .нали прочете? половината!контранаступа щеше да е завършил още преди три години с тотален руски разгром.русия разчита само на огромния си ресурс на нищо друго

    Коментиран от #125

    13:39 06.09.2025

  • 119 Рафинериите

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "стоян георгиев":

    Ги удрят с дронове а не с ракети!! Които първо са ниско летящи и няма как да бъдат прихванати от пво а и не около всяка рафинерия има с400....цитирай отхват на най модерното западно пво

    Коментиран от #126

    13:40 06.09.2025

  • 120 Пак аз

    0 3 Отговор
    Киев за три дня когИ?

    13:40 06.09.2025

  • 121 Лелееее....

    4 1 Отговор
    Путин осуети плановете на премиерчето дЖилезку ....хммм...

    13:40 06.09.2025

  • 122 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #116 от "Те всъщност Донецка,":

    От къде са се изтеглили? Нещо не си в час отново? Русия след първоначалния си натиск при вероломното нападение 2202 няма никакви сериозни териториални успехи.напротив украйна върна голяма част от окупираното.сега се радвате от две години на три села и два разрушени града.типични копейки дето се радвате на чуждото нещастие за да оправдаете своето.

    Коментиран от #129

    13:42 06.09.2025

  • 123 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #116 от "Те всъщност Донецка,":

    Сирия,Кавказ, Азербайджан и Армения нямат никакво стратегическо значение.

    13:42 06.09.2025

  • 124 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те в Румъния такъв президент послушник си избраха или по скоро им го избраха че напълно е възможно да изпрати войски в Украйна

    13:42 06.09.2025

  • 125 Ами сравни

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "стоян георгиев":

    Бюджета на Русия който беше около 70 млрд с над 200 млрд които запада наля след 2022...с преди също я въоръжи яко. А има един термин умора на материала и тая точка е близо за Украйна . А и Русия завладя 50% от полезните изкопаеми

    Коментиран от #132, #133

    13:44 06.09.2025

  • 126 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #119 от "Рафинериите":

    Верно ли?удрят ги и с дронове и с ракети,но даже и да бе верно що русия не ги сваля нали има пво като украинското че и по добро предвид качеството на руските оръжия.за сравнение украйна от самото начало на войната е подложена на терор от руските ракети и тежки дронове и въпреки че цялата и територия е под обстрел губи в пъти по малко инфраструктура от русия.това на какво се дължи а красавец?

    Коментиран от #131

    13:45 06.09.2025

  • 127 Ами реално

    5 0 Отговор
    плановете на коалицията за разполагане на сили на НАТО в Украйна започнаха много отдавна с подписването на онези двустранни договори между всяка страна по отделно с Украйна. Още тогава ясно му беше казано на НАТО че този селташки номер няма как да мине. Потресаваща е обаче олигофренията на западните пишман "лидери" и желанието им за световна ядрена война.

    13:46 06.09.2025

  • 128 1111

    3 0 Отговор
    Нещо от фронта има ли, че стана скучно?

    13:47 06.09.2025

  • 129 Тишо

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "стоян георгиев":

    Три години да те бият така както и циганин не си бие кучето.Страшно е!

    Коментиран от #145

    13:48 06.09.2025

  • 130 az СВО Победа80

    5 4 Отговор

    До коментар #106 от "стоян георгиев":

    Накратко:

    1. Руските танкове бяха в Облонски, район на Киев на 10км. от центъра на града още през февруари на 2022г., а ВДВ превзеха летището Гостомел. Путин изтегли войските от Киев в резултат на договореното и парафирано Истанбулско споразумение, което англичаните не разрешиха на Киев да спази.

    2. "Т-90" превъзхожда западните аналози. САУ "Коалиция-СВ" превъзхожда западните аналози. "АК-12" превъзхожда западните аналози, "Панцир", "С-400/500" превъзхождат западните аналози, "Ка-52" превъзхожда западните аналози, ПЗРК "Игла" превъзхожда западните аналози,. ПТРК "Корнет" превъзхожда западните аналози. РСЗО "Торнадо-С" превъзхожда западните аналози. "С-34/35" превъзхождат западните аналози. "Искандер" превъзхожда западните аналози. "Бастион" превъзхожда западните аналози. Руските системи за РЕБ превъзхождат западните аналози. "Орешник", "Кинжал", ТОС даже нямат западени аналози.

    Коментиран от #139, #141, #143, #146, #149, #150

    13:49 06.09.2025

  • 131 Айде бе

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "стоян георгиев":

    Цитирай твоите западни пво....така всеки може да ги сравни с руските а не да изместваш темата

    Коментиран от #136

    13:49 06.09.2025

  • 132 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #125 от "Ами сравни":

    Русия бюджет официално е 184 млрд.долара освен това има засекретена част дето никой не знае колко е и това е без да се смята по ппс което би означавало поне по три западната помощ.освен това русия има огромни складови наличности още от ссср на снаряди танкове самолети ракети...и всичко това стана кайма от лошите западни оръжия дето са и в десетки пъти по малко от руските такива на терен.

    13:49 06.09.2025

  • 133 Отделно,

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Ами сравни":

    Тръмпи взе да дава задна, защото вече няма какво да вземе от Украйна

    13:49 06.09.2025

  • 134 От самото начало на конфликта

    3 2 Отговор
    ПРЕЗ 2014 Г ! , плановете за разполагане на сили на НАТО в Украйна съществуват. Тази престъпна олигофрения никога не е спирала пичове....

    13:49 06.09.2025

  • 135 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Брех мизерниците...хем Украйна да намали въоръжение,личен състав хем да няма гаранти на терен...няма как да стане...

    13:50 06.09.2025

  • 136 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #131 от "Айде бе":

    Цитирам ситуацията на фронта.двадесет хайюарса обърнаха войната при херсон и харков.русия има аналог казва се искандер уж е много по ефективен ама резултата му нула въпреки че руснаците го имат в стотици бройки.същото е с пейтрът и ц 400.та при руснака е така дай му да прави статистики.по неговите такива москвича бие БМВ по всичко.

    Коментиран от #144

    13:52 06.09.2025

  • 137 Путин като Тръмп

    2 3 Отговор
    Пълно право има срещу украинските наркокартели и ядрените програми на Запада да воюва. А това не е война а операция каза Тръмп при нападението на Иран и за това няма чл.5 ...нали така?

    13:53 06.09.2025

  • 138 Пушка

    2 1 Отговор
    Те войските на НАТО ще седят и ще гледат, как им падат бомби на главите? Нали се сещате, че войските на НАТО имат ядрен чадър? Какво ще остане от бункера на Путин, ако пострадат войници на НАТО?

    13:53 06.09.2025

  • 139 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    Да да изтегли ги щото си нямаше друга работа...хаха.кой изтегля войската си от столицата ма врага когато побеждава бе другар?и защо като руското оръжие е толкова добро никой не го ще а предпочитат западното макар и в пъти по скъпо?и накрая защо путин не успя с толкова добро оръжие и в такива количества да победи украйна ?

    13:54 06.09.2025

  • 140 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 4 Отговор
    Слава на Украйна, слава на героите!
    Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦

    Коментиран от #148

    13:54 06.09.2025

  • 141 Къде е редовната руска армия?

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #162

    13:55 06.09.2025

  • 142 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти ще ходиш ли доброволец?

    13:55 06.09.2025

  • 143 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    извади си пръстите от контакта....димиш.....

    13:55 06.09.2025

  • 144 Бе доста

    2 2 Отговор

    До коментар #136 от "стоян георгиев":

    Пейтриът поука искандера....а още чакам данни за обхвата на Пейтриът или те е срам да ги цитираш....споко има ги в нета и не са тайна

    Коментиран от #157

    13:56 06.09.2025

  • 145 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Тишо":

    Тише само да те питам на колко си години о защо са те били като куче ?какви щуротии пишат тук другарите.клетви някакви!!!другари нали сте християни като путин защо кълнете като баби?

    13:56 06.09.2025

  • 146 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?





    Благодаря предварително!

    Коментиран от #155

    13:56 06.09.2025

  • 147 Я пък тоя

    1 3 Отговор
    Каквото и да пишем тук истината е, че Украйна изчезва.
    Както като население, така и като територия.

    И никой не може, а може би и не иска, да направи нещо за да я спаси.
    В мозъчна смърт е, само трябва да ѝ изключат системата и до тук.
    Едно 💩 разваля цяла каца с мед.
    Зеленски погуби цяла държава.

    13:57 06.09.2025

  • 148 Аха

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Колкото искаме еврото толкова подкрепяме и бандеровците от азов

    Коментиран от #153

    13:57 06.09.2025

  • 149 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    МОЧАТА?

    13:57 06.09.2025

  • 150 Герги

    2 4 Отговор

    До коментар #130 от "az СВО Победа80":

    Абе,момче...сапри се...защото е много качествена за това ли на последното оръжейно изложение Русия не успя да продаде нищо,можеш да провериш.

    Коментиран от #160

    13:57 06.09.2025

  • 151 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Киану Рийвс":

    Ха ха ха

    13:58 06.09.2025

  • 152 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Путин като заплашва така може ли да каже,кого точно ще изпрати да ,, унищожи,, когото и да било. За три години Рф се напълни със самовари много повече отколкото през ВСВ.

    13:58 06.09.2025

  • 153 Бедняшката русофилска иzмет

    2 2 Отговор

    До коментар #148 от "Аха":

    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    13:58 06.09.2025

  • 154 Сметка без кръчмаря

    2 0 Отговор
    Както е видно от историята Бг е пак от къде страната на булката...
    А иначе и по многобройната коалиция на АНТИжелаещите с водещите и най големите държави, като Китай, Индия, Русия и т.н., на срещата при парада в Пекин ще прати войски и ще участва в гаранцията за каквото и да е останало от територията на Усрия.
    Но друго е интересно какви гаранции, какви войски, какви 5 лв. на загубилите в тая СВО ще се разполагат и каква е тая сметка без кръчмар или без победителя Русия ... пак от историята се знае, че победителя взима всичко и той определя какви ще са условията за мир, какви репарации ще плащат губещите и т.н.
    А даже и Дончо разбра истината ...

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!

    13:58 06.09.2025

  • 155 Аз пък

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Си чакам стратегическото поражение над русия но ЕС още не смее да прати войници в Украйна и дори след края на войната настояват Америка да ги прикрива....смешници

    13:59 06.09.2025

  • 156 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "az СВО Победа80":

    Мосвичът най-добрият автомобил.
    Юность най-добрия телевизор.
    Самоварът и руската печка са без аналог!

    13:59 06.09.2025

  • 157 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #144 от "Бе доста":

    Ти ложе да ми дадеш 1000 работи,но виж резултата.русия губи 88%от ракети и дронове срещу украинското пво и украйна има пътища заводи и рафинерии въпреки руската агресия четири години от друга страна украйна пали заводи рафинерии и щабове уж защитени от доброто руско пво въпреки много по ограничения си ресурс и въпреки огромните руски територии.та както ти казах ти може да ми дадеш статистика как москвича е по добър от бмв.

    Коментиран от #163

    14:00 06.09.2025

  • 158 Ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ако на референдума гласуваме ЗА, заминаваш на фронта.

    Коментиран от #159

    14:00 06.09.2025

  • 159 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #158 от "Ясно":

    Съгласен.

    14:02 06.09.2025

  • 160 Гледам

    3 1 Отговор

    До коментар #150 от "Герги":

    ЕС който има над 100 ф35 които са невидими....уж...не смее да изпрати 2-3 на Украйна които да попилеят руснаците а пращат Пейтриът струващ 8 пъти повече!?! Айде пратете раптори и ф35 на Украйна....или ви е страх от издънка

    Коментиран от #166

    14:03 06.09.2025

  • 161 Доказан факт

    1 1 Отговор
    Всеки петриът унищожава един кинжал.!

    14:05 06.09.2025

  • 162 Еее па къде е руската армия

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Къде е редовната руска армия?":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    14:05 06.09.2025

  • 163 Аз статистиката

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "стоян георгиев":

    За патриот спрямо с400 и с500 си я намерих....а какво общо има военното производство с комерсиални продукти не разбрах. То две.корея не произвежда коли,телевизори но има ядрени ракети

    Коментиран от #168

    14:08 06.09.2025

  • 164 Рублевка

    0 0 Отговор
    Тръмп кани Путин и Си Дзинпин на срещата на върха на Г-20 в Маями (ВИДЕО)
    Според президента на САЩ срещата на световните лидери ще се проведе в неговия голф клуб.
    За европейските лидери са поставени столове в коридора.

    Коментиран от #169

    14:10 06.09.2025

  • 165 ГибМелсън

    1 1 Отговор
    Толкова много русофили в тая България,а няма един доброволец за СВО-то.Само Ивайло Циганина беше доброволец и вече е на чайник в инвалидна количка.От друга страна при украинците българите са доста по-голяма брой и все още са живи и трепят руски хлебарки.Когато фактите и числата говорят,дори и руските лъжи мълчат.

    14:14 06.09.2025

  • 166 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Гледам":

    САЩ не позволява изпращане на Ф35, защото русвафе ще ги издумка и ще навреди на бизнеса. Индия вече се отказа да купува ефки и ще купи китайски файтери!

    14:15 06.09.2025

  • 167 Факти

    3 0 Отговор
    Путин осуети плановете на руския народ да се измъкне от мизерията. И този век няма да стане.

    14:22 06.09.2025

  • 168 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Аз статистиката":

    И какво като си я намерил?ти може да намериш и тази на танка армата или на руския стелт самолет и какво от това?нито вършат работа въпреки измислената статистика нито иска някой да ги купи.

    14:25 06.09.2025

  • 169 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Рублевка":

    Така е даже в двора..хаха... би трябвало вече да можете да отсявате новините и особено цирковете на рижата,но ...трудна работа както каза вожда борисов...материала сте си такива...хаха...столове в коридора а путин на първия ред а?хаха...така се става голям !

    14:28 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания