Путин осуети плановете на коалицията за разполагане на сили на НАТО в Украйна

Руският президент Владимир Путин осуети плановете на „коалицията на желаещите“ с изявлението си, направено на пленарната сесия на Източния икономически форум (EEF) относно последиците от влизането на войски на НАТО в Украйна, съобщи порталът L'Antidiplomatico.
„Що се отнася до евентуалните военни контингенти в Украйна, това е една от основните причини за въвличането на Украйна в НАТО. Следователно, ако някакви войски се появят там, особено сега, по време на военни операции, ние изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за тяхното унищожаване“, цитира вестникът думите на Путин.
На 4 септември в Париж се проведе среща на така наречената „коалиция на желаещите“, на която лидерите на европейските страни обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна. След срещата се проведе пресконференция, на която френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са се ангажирали да разположат войските си в Украйна след края на военния конфликт. Както обаче отбелязва L'Antidiplomatico, подобна реторика за „миротворчески сили“ е дестабилизиращ фактор в мирния процес и Европейският съюз умишлено се опитва да саботира преговорите.
На 30 август руският външен министър Сергей Лавров заяви, че действията на „коалицията на желаещите“ са насочени към подкопаване на очертаващия се напредък в украинското уреждане след руско-американските контакти. По-рано, в интервю за телевизионния канал NBC News, министърът заяви също, че осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.
7 Майна
Първи си отива Макарон!
След него ще бъдат избрани и останалите
От гражданите си!
Включително и в България!
8 макроня
9 Наблюдател
Или чакахте инструкциите да дойдат?
Бонев
Боруна Лом
Вашето Мнение
13 Хахаха
Мама

До коментар #28 от "бай Натю":Сине, казах ти да не гледаш толкова екшъни от старите по Диема. Състоянието ти се влошава и съчетано с това, че не си вземаш медикаментите навреме, пак почваш да се мислиш за командос и да чертаеш фантастични сценарии.
14 Как точно
До коментар #2 от "БАЦЕ ЕООД":Го видя това,малоумник
Пак измислици
16 Да не говорим
До коментар #3 от "българин":За твоя лайн@н живот в който нищо не ти се получи,мързел
12:58 06.09.2025
Киану Рийвс
18 Боруна Лом
До коментар #13 от "Хахаха":ДЖИЛЯЗКО ТИ ЛИ СИ МА?
Свободен
20 Люси от Пловдив
До коментар #4 от "Вашето Мнение":Къде сте жълтопаветни, къде са ви мешките, къде са ви пушките, вдигнете меки кунки и с пискливо ура тръгвайте за фронта. Урсула е вашето знаме, макрон е вашия бог.
Коментиран от #26, #55
21 А ти кога заминаваш за Москва
До коментар #4 от "Вашето Мнение":Поканата виси от месеци. Всъщност може да пишеш от там,не загрях
стоян георгиев
23 Твойта съм
До коментар #18 от "Боруна Лом":И те чакам да те набия
13:01 06.09.2025
24 Вашето Мнение
До коментар #15 от "Пак измислици":Ти не вдяваш май, защо започна всичко. СВО ще има докато и последния жинжър от натю не се сети, че никога няма да стъпва в украйна или остатъците и.
13:01 06.09.2025
25 Все не си
До коментар #14 от "Как точно":разрал, все някой трябва да ти обяснява ... Капацитет несретен. Майка ти, може да ти обясни ако още и се занимава с подобен провал
13:02 06.09.2025
26 Тук на гарата сме с цветя
До коментар #20 от "Люси от Пловдив":Да ви изпращаме за ссср. Нали ви очакват там на хубавото с господор начело
27 Вашето Мнение
До коментар #21 от "А ти кога заминаваш за Москва":Москва воюва с натю с 10% от капацитета си, защо мислиш, че се нуждае от мен? Виж наркомана ги лови по улиците като дивеч, ти си му нужен.
28 бай Натю
В нощта на 04.08.2025 година е станало това, което ще стане повратна точка на цялата геополитическа конфронтация за последните години. Западът, в лицето на Великобритания и Франция, се е решил на безумна крачка — тайно прехвърляне на военен десант в Одеса с цел, блокиране на южното направление и проваляне на руското настъпление.
Под вида на хуманитарна мисия, на крайбрежието на града се спуснали елитни подразделения на британския спецназ и френския чуждестранен легион. Всичко станало в обстановката на пълна секретност с пълната подкрепа от украинска страна. НАТО решило да въведе в Одеса своите първи сили, за да прегради пътя на руската армия в Приднестровието, да вземе под контрол крайбрежието, да създаде плацдарм за по- нататъшен натиск върху Крим.
Руснаците обаче се усетили . От въздуха се е водило денонощно разузнаване. Всяко движение, всяко включване на връзка, всяка топлинна следа, веднага се проследявали и ставали цел. Руската артилерия покрила всички маршрути за евакуация. Опитите за отстъпление на британците и французите към точките за евакуация завършили с унищожение.
Един от корабите на поддръжката, стоящ в неутрални води, бил принуден веднага да напусне района получавайки предупреждение от руска страна — следващият удар ще е по вода! За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи.
Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района
29 Кой ще яде хурката
1. Източен (азиатско-деспотичен) блок- Русия, Белорус, Китай, Северна Корея, Иран, Буркина Фасо, Нигер.
2. Западен (демократично-свободен) блок- САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Италия, Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, балтийските държави, Украйна, всички останали държави от НАТО, Южна Корея, Япония, Австралия, Канада и т.н.
az СВО Победа80
Сатана Z
13:05 06.09.2025
32 потника наркоман
До коментар #26 от "Тук на гарата сме с цветя":Как пък един не се записа доброволец в украинското посолство .
33 стоенчо
До коментар #22 от "стоян георгиев":кво каза е ? нещо пак си омазал клавиатурата
Пръчат
13:06 06.09.2025
35 Путин е единствения
Да питат грузинците, например.
13:06 06.09.2025
36 Не бе нали ти си разбирача
До коментар #25 от "Все не си":От групата пред входа. Колко бира изпи мързеле? Колко пъти почеса шкембето. Путинска, лакейна подметка. Типичен мързел тарикат и имитатор
13:06 06.09.2025
37 има ли смисъл да питаш
До коментар #29 от "Кой ще яде хурката":Че то само Русия Индия ,Китай,С Корея ,Иран....са повече от половината население на Земята ....
да не говорим че само С Корея събира 10 милиона армия ....Нато - колко ?
38 Е ти поне ядеш
До коментар #8 от "макроня":От твоята
13:07 06.09.2025
39 Люси от Пловдив
До коментар #29 от "Кой ще яде хурката":А ти от кой пол си миличко?
13:08 06.09.2025
удри чичо Вова
минувач
42 Мама
До коментар #28 от "бай Натю":Сине, казах ти да не гледаш толкова екшъни от старите по Диема. Състоянието ти се влошава и съчетано с това, че не си вземаш медикаментите навреме, пак почваш да се мислиш за командос и да чертаеш фантастични сценарии.
43 Пръчат
До коментар #27 от "Вашето Мнение":А къде закопаха другите 90% от непабедимая?
13:09 06.09.2025
45 гол да го ва раш бе козяк
До коментар #42 от "Мама":Карай си козите из драките .
46 стоян георгиев
До коментар #33 от "стоенчо":Казвам че путин прави всичко на обратно от писаното за него.уж осуети пращането на войски в украйна а от 2022 до сега ситуацията се промени кардинално.първо беше категорична без НАТО войски в украйна а сега се разглежда колко и кога ще се вкарат.та да путин осуети настаняването на войски в украйна.като и премести НАТО и демилитаризира съседите си...хахах
13:10 06.09.2025
47 Мало умно нАТО
Полша категорично отказа!
48 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ !!!
ВСИЧКИ ХУБАВИ НЕЩА В РОДИНАТА СТАВАТ СЪС СЪПРОТИВАТА НА РУСИЯ.
13:10 06.09.2025
49 Другия път
13:11 06.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Истината
53 след десанта на 4
55 Ха,ха
До коментар #20 от "Люси от Пловдив":Ма не ни обяснявай кво е нашето знаме селска пръчко, тя Урсула все при вас идва
13:12 06.09.2025
56 гърч за козляците
До коментар #52 от "Истината":Като гледам как неистово се гърчите всичките , май руснаците нищо не са загубили ...
13:13 06.09.2025
57 Наопаки
До коментар #40 от "удри чичо Вова":Къде ще удря чича ти. Той вече е ударен. Днес е Съединението на България, въпреки Русия.
58 Легион г-л Колев
59 Баш Балък
60 искаш ли де ми държиш кесиите
До коментар #51 от "Чичо ти":бе козляк ?
61 Пропагандата не е другата гледна точка!
До коментар #40 от "удри чичо Вова":За твоята,онази с лошата кожа,дето те ожени за себе си. Прав си,твоята за нищо не става
13:15 06.09.2025
63 Вашето Мнение
До коментар #51 от "Чичо ти":За какви технологии говориш ти бе? За превръщането на човек в безволев жинжър ли. Тази СВО показа тоталното превъзходство на руските технологии над цивилизованите глупости.
64 Хайде по-полекинка
До коментар #37 от "има ли смисъл да питаш":Първо не слагай Индия в тази категория. Второ, в днешно време количеството войници са второстепенен фактор при една война.
65 ха ха ха ...
До коментар #57 от "Наопаки":Кой извади България на картата на Света ??!!!
13:15 06.09.2025
66 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴
68 стоян георгиев
До коментар #53 от "след десанта на 4":Хаха...това само руснак може да го измисли.няма по тъп сценарии от този.и точно така постъпват руснаците.така постъпиха 2022.сега се опитваш да фантазираш в обратна посока нали?
13:16 06.09.2025
69 ООрана държава
13:16 06.09.2025
70 Пyтника наркoман
До коментар #32 от "потника наркоман":Как пък един се не записа доброволец вaтянка!
71 Ралица
До коментар #13 от "Хахаха":Росене пратих те да донесеш цветя за водопада, а не да пишеш по форумите.
13:16 06.09.2025
72 Само питам
До коментар #64 от "Хайде по-полекинка":И защо да де я слагам Индия ? Че то бай Доню вчера каза - "Загубихме Индия " !
На тебе ли да вервам или на него ?!!
73 Леля ти
До коментар #51 от "Чичо ти":Как е в Долна Саксония, как върви пропагандата
13:17 06.09.2025
74 стоян георгиев
До коментар #63 от "Вашето Мнение":Дай една руска технология която превъзхожда западните в тази война! Поне една!
75 потника наркоман
До коментар #70 от "Пyтника наркoман":Диваните бойци от козяк са най големите страхливци .
13:17 06.09.2025
76 червена буболечка
77 да бе овчи , мога да ударя един и на теб
До коментар #67 от "Ооо,овчарю":Мераклия ли си ?
78 az СВО Победа80
1.Европа е слаба и снея вече никой не се съобразява в света.
2.Планът на Вашонгтон за унищожението на ЕС като конкурент на САЩ сработи. ЕС потъва с всеки изминал ден все по-дълбоко.
3. Вашингтон, Лондон и ЕС загубиха войната срещу Русия, но най-големият губещ е ЕС - болният човек на света, както би го нарекъл Ботев, ако беше наш съвременник...
80 Ралица
До коментар #6 от "Росен Желязков":Росене, пратих те да донесеш цветя за водопада, а не да пишеш по форумите!
Побързай, че да не ти се случи случка!
13:19 06.09.2025
81 ти кьорав ли си
До коментар #74 от "стоян георгиев":Всичката западна техника стана на жилезо .
А за бай Орешарски например , няма нужда и да спорим .
Коментиран от #92
13:19 06.09.2025
83 Русуфил хардлайнaр
84 Чичо ти
До коментар #63 от "Вашето Мнение":Не разказвай вицове в сайта
13:22 06.09.2025
85 Ивайло
До коментар #74 от "стоян георгиев":СиСи продължаваш ли да купуваш всеки ден пакети Зрънчо с надежда да излезе отвътре късметче нов мерцедес ?Продължавай ,надеждата крепи гллл. паkkka .
13:22 06.09.2025
86 чичо Вова каза
87 Дядо Ванго
До коментар #83 от "Русуфил хардлайнaр":Не го мисли ,яж и пий и си носи новите и старите дрехи и пиши завещание ,щото ще го изпревариш .
13:24 06.09.2025
88 Точно
До коментар #83 от "Русуфил хардлайнaр":Казано
13:24 06.09.2025
89 БАЦЕ ЕООД
До коментар #74 от "стоян георгиев":Ядрена енергия бе калтак. Подводници, Ракети, Корабостроене ... Ти изобщо в няква дупка ли си живял последните 20 години?!
90 Да, ама не
До коментар #72 от "Само питам":Защото нищо не разбираш от политика. Индия никога няма да тръгне на война в съюз с Китай срещу САЩ. Все едно внук да тръгне срещу дядо си. Това, което каза Тръмп се отнася за икономически процеси, не за военни.
91 Трансилвания
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дракула ако се събуди и отиде Долна саксония хахаха
13:25 06.09.2025
92 стоян георгиев
До коментар #81 от "ти кьорав ли си":Щото не съм кьорав за това те питам.коя руска технология е по добра от западната?цялата западна техника включва 36 танка абрамс без специалната броня и около 20 английски танка.за четири години англииските танкове още воюват.за сравнение русия загуби около 10000 съветски танка.орешник е пълен провал.три опита само един успешен и без никакви поражения от него.за сметка на това хаймарс разпампори стотици руски военни колони и складове с оръжие както и десетки щабове.май си го пропуснал това а другар?хаха...малко са ти го по спомня!
93 хахаха
До коментар #74 от "стоян георгиев":Британците вече купуват черни чували и мобилни крематориуми . Нашия мажорет обаче, умора няма
И да помним думите и заветите на Захари Стоянов и възрожденците ни ПО ДАЛЕЧ ОТ РУСИЯ!
13:26 06.09.2025
96 Леко бе, овчи
До коментар #86 от "чичо Вова каза":Аууу, как ни изплаши😂😂😂😂 Ами да дойде и да ни намери, не да се крие в бункера 🤣🤣🤣🤣
97 az СВО Победа80
До коментар #74 от "стоян георгиев":Накратко:
Руснаците превъзхождат във всичко западната техника на бойното поле. Единствено не разполагат с аналог на системата "Starlink", за която в Dir-а още обяснявах, че е предимно за военни цели и много тогава категорично отказваха да повярват .... 🤣
Та, руснаците на разполагат с аналог на "Starlink" не защото не могат да изградят такава система, а защото не са се захванали да я направят. Върхо подобен аналог вече се работи в РФ.
Например руската ГЛОНАСС превъзхожда американската GPS.
98 стоян георгиев
До коментар #89 от "БАЦЕ ЕООД":И кой го няма това? Няма го да речем сащ или франция? Само дето руските технологии са откровенно нискоефективни.няма нито едно руско оръжие което запада да не може же да направи и то много по качествено от руското.в тази война се видя нагледно.
99 верно
До коментар #92 от "стоян георгиев":не си кьорав. просто си изключително глупав . Деветата дупка на кавала, на нея също не и се обяснява
102 Zяхарова
103 И какво е Путин осуетил?
Кой го има за нещо дребния самодържец. Освен зомбираните руснаци?
13:29 06.09.2025
104 Ами например
До коментар #92 от "стоян георгиев":С 400 с обхват 400 км и с 500 с обхват 600 км като бай доброто американско пво тдаа ..нещо такова е около 250 км а Пейтриът 170 км. Защо не бутнат кримския мост...дори и не се опитват да го обстрелват. А за орешник самите урки потвърдиха че е хиперзвукова ...за Посейдон и сармат не мога да твърдя защото не са я пробвали в реална война
105 Върви го сложи на въжето де,
До коментар #58 от "Легион г-л Колев":ко само трошиш във форумите.
13:31 06.09.2025
106 стоян георгиев
До коментар #97 от "az СВО Победа80":Хаха дай вид оръжие бе другар.не мо говори смешки.кое е по добро пейтрът или ц400 или хаймарс и искандер? Руските бтр срещу американските брадли?и ако руското е по добро шо путин е е в киев а се мотае четири години около границата си?за старлинга е най смешното.русия даде около десет милиарда долара за подобна система и като нападна се оказа че не работи.наложи се руснаците да поддържат връзка по клетъчните си телефони които украйна подсулушваше.познай какво им се случи? Измряха маса руски генерали...хаха...та ето така могат ама не искат...тоя празен моабет съм го слушал още от соца.
107 Zахарова
До коментар #97 от "az СВО Победа80":Всичко е лъжа скъпи, не е така. Не ни се лови на измислиците. Нищо нямаме освен роби
13:31 06.09.2025
108 Абе, козяшките укротролове
13:32 06.09.2025
109 Хехехех
111 4хилядници на амбразурата
Браво миленче!
112 Демек викаш контраступа беше
До коментар #106 от "стоян георгиев":успешен и Леопардите и брадлитата освободиха Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост?🤭🤣😂
113 стоян георгиев
До коментар #104 от "Ами например":Да и москвича вдига двеста.нали виждаш какво се случва на руските петролни рафинерии?и то с допотопни ракети не с руските между галактически такива а с пригодените нептун или фламинго.
114 Те много отдавна нямат ракети
До коментар #109 от "Хехехех":даже обикновено стрелково оръжие нямат и се бият със сапьорски лопатки, забрави ли?
115 Внук да тръгне
До коментар #90 от "Да, ама не":С/ у дядо си.... ми как да няма? Виж ги "макетата" с дядовци и баби българи...
13:36 06.09.2025
116 Те всъщност Донецка,
До коментар #113 от "стоян георгиев":Луганска, Запорожка и Херсонска област всъщност нямаха никакво стратегичвско значение и затова ВСУ се изтеглиха на предварително подготвени по-изгодни позиции.🤣😂🤣
117 555
До коментар #28 от "бай Натю":Откъде тази информация?
13:37 06.09.2025
118 стоян георгиев
До коментар #112 от "Демек викаш контраступа беше":Демек викам че контранаступа доведе до това русия която инициира войната с увереност че ще победи да не мърда от позициите си вече три години и половина а вие да се радвате не на руската победа а на това че украйна не е контраатакувала успешно..ако украйна имаше поне половината танкове самолети и ракети ма русия .нали прочете? половината!контранаступа щеше да е завършил още преди три години с тотален руски разгром.русия разчита само на огромния си ресурс на нищо друго
119 Рафинериите
До коментар #113 от "стоян георгиев":Ги удрят с дронове а не с ракети!! Които първо са ниско летящи и няма как да бъдат прихванати от пво а и не около всяка рафинерия има с400....цитирай отхват на най модерното западно пво
120 Пак аз
До коментар #116 от "Те всъщност Донецка,":От къде са се изтеглили? Нещо не си в час отново? Русия след първоначалния си натиск при вероломното нападение 2202 няма никакви сериозни териториални успехи.напротив украйна върна голяма част от окупираното.сега се радвате от две години на три села и два разрушени града.типични копейки дето се радвате на чуждото нещастие за да оправдаете своето.
123 Атина Палада
До коментар #116 от "Те всъщност Донецка,":Сирия,Кавказ, Азербайджан и Армения нямат никакво стратегическо значение.
13:42 06.09.2025
124 Смешник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те в Румъния такъв президент послушник си избраха или по скоро им го избраха че напълно е възможно да изпрати войски в Украйна
До коментар #118 от "стоян георгиев":Бюджета на Русия който беше около 70 млрд с над 200 млрд които запада наля след 2022...с преди също я въоръжи яко. А има един термин умора на материала и тая точка е близо за Украйна . А и Русия завладя 50% от полезните изкопаеми
126 стоян георгиев
До коментар #119 от "Рафинериите":Верно ли?удрят ги и с дронове и с ракети,но даже и да бе верно що русия не ги сваля нали има пво като украинското че и по добро предвид качеството на руските оръжия.за сравнение украйна от самото начало на войната е подложена на терор от руските ракети и тежки дронове и въпреки че цялата и територия е под обстрел губи в пъти по малко инфраструктура от русия.това на какво се дължи а красавец?
127 Ами реално
До коментар #122 от "стоян георгиев":Три години да те бият така както и циганин не си бие кучето.Страшно е!
130 az СВО Победа80
До коментар #106 от "стоян георгиев":Накратко:
1. Руските танкове бяха в Облонски, район на Киев на 10км. от центъра на града още през февруари на 2022г., а ВДВ превзеха летището Гостомел. Путин изтегли войските от Киев в резултат на договореното и парафирано Истанбулско споразумение, което англичаните не разрешиха на Киев да спази.
2. "Т-90" превъзхожда западните аналози. САУ "Коалиция-СВ" превъзхожда западните аналози. "АК-12" превъзхожда западните аналози, "Панцир", "С-400/500" превъзхождат западните аналози, "Ка-52" превъзхожда западните аналози, ПЗРК "Игла" превъзхожда западните аналози,. ПТРК "Корнет" превъзхожда западните аналози. РСЗО "Торнадо-С" превъзхожда западните аналози. "С-34/35" превъзхождат западните аналози. "Искандер" превъзхожда западните аналози. "Бастион" превъзхожда западните аналози. Руските системи за РЕБ превъзхождат западните аналози. "Орешник", "Кинжал", ТОС даже нямат западени аналози.
131 Айде бе
До коментар #126 от "стоян георгиев":Цитирай твоите западни пво....така всеки може да ги сравни с руските а не да изместваш темата
132 стоян георгиев
До коментар #125 от "Ами сравни":Русия бюджет официално е 184 млрд.долара освен това има засекретена част дето никой не знае колко е и това е без да се смята по ппс което би означавало поне по три западната помощ.освен това русия има огромни складови наличности още от ссср на снаряди танкове самолети ракети...и всичко това стана кайма от лошите западни оръжия дето са и в десетки пъти по малко от руските такива на терен.
133 Отделно,
До коментар #125 от "Ами сравни":Тръмпи взе да дава задна, защото вече няма какво да вземе от Украйна
До коментар #131 от "Айде бе":Цитирам ситуацията на фронта.двадесет хайюарса обърнаха войната при херсон и харков.русия има аналог казва се искандер уж е много по ефективен ама резултата му нула въпреки че руснаците го имат в стотици бройки.същото е с пейтрът и ц 400.та при руснака е така дай му да прави статистики.по неговите такива москвича бие БМВ по всичко.
137 Путин като Тръмп
До коментар #130 от "az СВО Победа80":Да да изтегли ги щото си нямаше друга работа...хаха.кой изтегля войската си от столицата ма врага когато побеждава бе другар?и защо като руското оръжие е толкова добро никой не го ще а предпочитат западното макар и в пъти по скъпо?и накрая защо путин не успя с толкова добро оръжие и в такива количества да победи украйна ?
Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦
141 Къде е редовната руска армия?
До коментар #130 от "az СВО Победа80":Ами при Кобзон разбира се.
142 Читател
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти ще ходиш ли доброволец?
До коментар #130 от "az СВО Победа80":извади си пръстите от контакта....димиш.....
До коментар #136 от "стоян георгиев":Пейтриът поука искандера....а още чакам данни за обхвата на Пейтриът или те е срам да ги цитираш....споко има ги в нета и не са тайна
145 стоян георгиев
До коментар #129 от "Тишо":Тише само да те питам на колко си години о защо са те били като куче ?какви щуротии пишат тук другарите.клетви някакви!!!другари нали сте християни като путин защо кълнете като баби?
До коментар #130 от "az СВО Победа80":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря предварително!
147 Я пък тоя
Както като население, така и като територия.
И никой не може, а може би и не иска, да направи нещо за да я спаси.
В мозъчна смърт е, само трябва да ѝ изключат системата и до тук.
Едно 💩 разваля цяла каца с мед.
Зеленски погуби цяла държава.
До коментар #140 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Колкото искаме еврото толкова подкрепяме и бандеровците от азов
149 А где
До коментар #130 от "az СВО Победа80":МОЧАТА?
До коментар #130 от "az СВО Победа80":Абе,момче...сапри се...защото е много качествена за това ли на последното оръжейно изложение Русия не успя да продаде нищо,можеш да провериш.
151 Ха ха
До коментар #17 от "Киану Рийвс":Ха ха ха
До коментар #148 от "Аха":От нова година и тя ще получава заплати в евро.
154 Сметка без кръчмаря
А иначе и по многобройната коалиция на АНТИжелаещите с водещите и най големите държави, като Китай, Индия, Русия и т.н., на срещата при парада в Пекин ще прати войски и ще участва в гаранцията за каквото и да е останало от територията на Усрия.
Но друго е интересно какви гаранции, какви войски, какви 5 лв. на загубилите в тая СВО ще се разполагат и каква е тая сметка без кръчмар или без победителя Русия ... пак от историята се знае, че победителя взима всичко и той определя какви ще са условията за мир, какви репарации ще плащат губещите и т.н.
А даже и Дончо разбра истината ...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
До коментар #146 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Си чакам стратегическото поражение над русия но ЕС още не смее да прати войници в Украйна и дори след края на войната настояват Америка да ги прикрива....смешници
До коментар #97 от "az СВО Победа80":Мосвичът най-добрият автомобил.
Юность най-добрия телевизор.
Самоварът и руската печка са без аналог!
До коментар #144 от "Бе доста":Ти ложе да ми дадеш 1000 работи,но виж резултата.русия губи 88%от ракети и дронове срещу украинското пво и украйна има пътища заводи и рафинерии въпреки руската агресия четири години от друга страна украйна пали заводи рафинерии и щабове уж защитени от доброто руско пво въпреки много по ограничения си ресурс и въпреки огромните руски територии.та както ти казах ти може да ми дадеш статистика как москвича е по добър от бмв.
158 Ясно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ако на референдума гласуваме ЗА, заминаваш на фронта.
159 Последния Софиянец
До коментар #158 от "Ясно":Съгласен.
До коментар #150 от "Герги":ЕС който има над 100 ф35 които са невидими....уж...не смее да изпрати 2-3 на Украйна които да попилеят руснаците а пращат Пейтриът струващ 8 пъти повече!?! Айде пратете раптори и ф35 на Украйна....или ви е страх от издънка
161 Доказан факт
До коментар #141 от "Къде е редовната руска армия?":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
До коментар #157 от "стоян георгиев":За патриот спрямо с400 и с500 си я намерих....а какво общо има военното производство с комерсиални продукти не разбрах. То две.корея не произвежда коли,телевизори но има ядрени ракети
164 Рублевка
Според президента на САЩ срещата на световните лидери ще се проведе в неговия голф клуб.
За европейските лидери са поставени столове в коридора.
165 ГибМелсън
До коментар #160 от "Гледам":САЩ не позволява изпращане на Ф35, защото русвафе ще ги издумка и ще навреди на бизнеса. Индия вече се отказа да купува ефки и ще купи китайски файтери!
До коментар #163 от "Аз статистиката":И какво като си я намерил?ти може да намериш и тази на танка армата или на руския стелт самолет и какво от това?нито вършат работа въпреки измислената статистика нито иска някой да ги купи.
До коментар #164 от "Рублевка":Така е даже в двора..хаха... би трябвало вече да можете да отсявате новините и особено цирковете на рижата,но ...трудна работа както каза вожда борисов...материала сте си такива...хаха...столове в коридора а путин на първия ред а?хаха...така се става голям !
