Звезда на Франция се контузи при победата над Украйна

Усман Дембеле напусна терена, накуцвайки при победата на Франция над Украйна с 2:0 за старт на квалификациите в зона Европа за Световното първенство през 2026 година, само 12 дни преди клубният му тим Пари Сен Жермен да започне защитата на титлата си в Шампионската лига.

Дембеле влезе като резерва през второто полувреме на срещата във полския град Вроцлав и издържа по-малко от 35 минути. Той напусна терена с контузия, а по пътя към пейката, притискаше задната част на дясното си бедро.

Крилото на Пари Сен Жермен не участва пълноценно в тренировките на националния отбор на Франция по-рано тази седмица също заради здравословен проблем.

Старши треньорът на "петлите" Дидие Дешан беше видимо разочарован, когато контузията на Дембеле стана ясна, пише агенция АП.

Пари Сен Жермен започва участието си в основната фаза на Шампионската лига на 17 септември с домакинство срещу италианския Аталанта.