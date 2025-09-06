Новини
Звезда на Франция се контузи при победата над Украйна

6 Септември, 2025 14:29

Дембеле влезе като резерва през второто полувреме на срещата във полския град Вроцлав и издържа по-малко от 35 минути

Звезда на Франция се контузи при победата над Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Усман Дембеле напусна терена, накуцвайки при победата на Франция над Украйна с 2:0 за старт на квалификациите в зона Европа за Световното първенство през 2026 година, само 12 дни преди клубният му тим Пари Сен Жермен да започне защитата на титлата си в Шампионската лига.

Дембеле влезе като резерва през второто полувреме на срещата във полския град Вроцлав и издържа по-малко от 35 минути. Той напусна терена с контузия, а по пътя към пейката, притискаше задната част на дясното си бедро.

Крилото на Пари Сен Жермен не участва пълноценно в тренировките на националния отбор на Франция по-рано тази седмица също заради здравословен проблем.

Старши треньорът на "петлите" Дидие Дешан беше видимо разочарован, когато контузията на Дембеле стана ясна, пише агенция АП.

Пари Сен Жермен започва участието си в основната фаза на Шампионската лига на 17 септември с домакинство срещу италианския Аталанта.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    изслушайте много внимателно Лъчо Танев//оня другия е вреден даже и за Левски

    14:37 06.09.2025

  • 2 Иван С

    1 0 Отговор
    Ужас! Как можа Франция да предаде Украйна? Защо ги победиха? Коалицията се разпада... краят е близо...

    14:51 06.09.2025

