Спешна среща в Южна Корея заради арестите в Hyundai

Южнокорейският външен министър Чо Хюн ще проведе спешна среща относно задържането на граждани на строителна площадка на завод на Hyundai Motor Group в САЩ по подозрение в нарушаване на имиграционните закони, съобщи информационната агенция Yonhap.
По-рано американските власти задържаха 457 души, повече от 300 от които са южнокорейски граждани, на строителна площадка на завод за батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Грузия.
Южнокорейското външно министерство изрази „загриженост и съжаление“ за инцидента. „Икономическата дейност на нашите компании, инвестиращи в САЩ, и правата и интересите на нашите граждани не могат да бъдат несправедливо нарушени. Предадохме опасенията си на американското посолство“, заяви говорителят на южнокорейското външно министерство Лий Дже-ун предния ден. Информационна агенция Йонхап съобщава, че повечето южнокорейски граждани са дошли в Съединените щати с бизнес виза B1 или по програмата за отмяна на визите ESTA за краткосрочни посещения.
На срещата, председателствана от Чо Хюн, ще присъстват заместник-министри, други висши служители от Министерството на външните работи и дипломатически мисии.
На 5 септември Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF) на САЩ съобщи, че около 450 нелегални имигранти са били задържани по време на мащабна операция в завода за батерии на американския автомобилен производител Hyundai в окръг Брайън, Джорджия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грузия къде е
Коментиран от #8
14:47 06.09.2025
2 Явно не съм умен
Коментиран от #13
14:53 06.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:54 06.09.2025
4 Сталин
14:57 06.09.2025
5 Включих си компота
14:58 06.09.2025
6 И друг път съм казвал
14:59 06.09.2025
7 Иван С
15:01 06.09.2025
8 А бе
До коментар #1 от "Грузия къде е":Ти не знаеш ли че чичко Гугъл превежда Джорджия като Грузия.Това не са жюрналисти а са псевдо -жюрналисти
15:10 06.09.2025
9 Kaлпазанин
15:30 06.09.2025
10 Индиянка
15:31 06.09.2025
11 Kaлпазанин
15:33 06.09.2025
12 Журналадзе
15:35 06.09.2025
13 Госта..
До коментар #2 от "Явно не съм умен":Навярно в оригиналния текст са имали в предвид ЩАТА Джоржия
Коментиран от #18
15:47 06.09.2025
14 Госта..
15:50 06.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коста
16:05 06.09.2025
17 Сатана Z
16:06 06.09.2025
18 Коста
До коментар #13 от "Госта..":Начин. Аман от прозтиМисирки с Гугъл преводача
16:07 06.09.2025
19 бармалей
В сащ работят наемници от близкия запад !
Мястото е едно и ,,също" като географско понятие , само посоките се менят .
Гооре написаното не е писано от мен , а от факти !
16:09 06.09.2025