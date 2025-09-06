Новини
Спешна среща в Южна Корея заради арестите в Hyundai

Спешна среща в Южна Корея заради арестите в Hyundai

6 Септември, 2025 14:37

Южнокорейският външен министър ще проведе среща относно арестите на граждани в САЩ

Спешна среща в Южна Корея заради арестите в Hyundai - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският външен министър Чо Хюн ще проведе спешна среща относно задържането на граждани на строителна площадка на завод на Hyundai Motor Group в САЩ по подозрение в нарушаване на имиграционните закони, съобщи информационната агенция Yonhap.

По-рано американските власти задържаха 457 души, повече от 300 от които са южнокорейски граждани, на строителна площадка на завод за батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Грузия.

Южнокорейското външно министерство изрази „загриженост и съжаление“ за инцидента. „Икономическата дейност на нашите компании, инвестиращи в САЩ, и правата и интересите на нашите граждани не могат да бъдат несправедливо нарушени. Предадохме опасенията си на американското посолство“, заяви говорителят на южнокорейското външно министерство Лий Дже-ун предния ден. Информационна агенция Йонхап съобщава, че повечето южнокорейски граждани са дошли в Съединените щати с бизнес виза B1 или по програмата за отмяна на визите ESTA за краткосрочни посещения.

На срещата, председателствана от Чо Хюн, ще присъстват заместник-министри, други висши служители от Министерството на външните работи и дипломатически мисии.

На 5 септември Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF) на САЩ съобщи, че около 450 нелегални имигранти са били задържани по време на мащабна операция в завода за батерии на американския автомобилен производител Hyundai в окръг Брайън, Джорджия.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Грузия къде е

    19 0 Отговор
    Грузия къде е да попитам тези всезнаещи Жур @налия . Копи пейст ли е единственото което можете @пън@геРИ??

    Коментиран от #8

    14:47 06.09.2025

  • 2 Явно не съм умен

    12 1 Отговор
    Нищо не можах да разбера ,какво се е случило в Грузия със САЩ и южно корейците

    Коментиран от #13

    14:53 06.09.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 1 Отговор
    Джорджия - Грузия, все там за някои...

    14:54 06.09.2025

  • 4 Сталин

    14 2 Отговор
    В САЩ имат 40 милиона безработни на ЕВТ карти а тези мошеници карат роби от Корея

    14:57 06.09.2025

  • 5 Включих си компота

    8 1 Отговор
    И прочетох тези...... Умнотии...

    14:58 06.09.2025

  • 6 И друг път съм казвал

    18 0 Отговор
    В този сайт работят неграмотници

    14:59 06.09.2025

  • 7 Иван С

    22 0 Отговор
    Тоя превод с гугъл... толкова сте смешни! Даже обща култура нямате. Срам за журналистиката. Грузия?!?

    15:01 06.09.2025

  • 8 А бе

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грузия къде е":

    Ти не знаеш ли че чичко Гугъл превежда Джорджия като Грузия.Това не са жюрналисти а са псевдо -жюрналисти

    15:10 06.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Стана ми пак интересно грузите от кравари ли се управляват ??????

    15:30 06.09.2025

  • 10 Индиянка

    4 1 Отговор
    Ми Щатите първо да осигурят работа на собствените си граждани и след това за чужденците

    15:31 06.09.2025

  • 11 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Да очаквам тогава някое говедо да ми дойде във фирмата ,да ме пита що съм дал работа на некой си и каква дейност извършвам ,това ли е новият световен ред,без мен говеда ще мучат

    15:33 06.09.2025

  • 12 Журналадзе

    0 0 Отговор
    Грузия, Гуам, Мианмар...Корея, САЩ... Всичко е на едно място явно ,там някъде до завода на Хюндай.

    15:35 06.09.2025

  • 13 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Явно не съм умен":

    Навярно в оригиналния текст са имали в предвид ЩАТА Джоржия

    Коментиран от #18

    15:47 06.09.2025

  • 14 Госта..

    0 0 Отговор
    Щата е Джорджия "изял" съм Д

    15:50 06.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коста

    1 1 Отговор
    Само бой по палестинците! Израел е правата вяра!

    16:05 06.09.2025

  • 17 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Нерде Грузия,нерде Джорджия! Ха ха ха

    16:06 06.09.2025

  • 18 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Госта..":

    Начин. Аман от прозтиМисирки с Гугъл преводача

    16:07 06.09.2025

  • 19 бармалей

    0 0 Отговор
    Факти са АНТИфакти - ,, в Грузия си търсят работна сила от дальном востоке " - стоп!
    В сащ работят наемници от близкия запад !
    Мястото е едно и ,,също" като географско понятие , само посоките се менят .
    Гооре написаното не е писано от мен , а от факти !

    16:09 06.09.2025

Новини по държави:
