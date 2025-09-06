Западните страни извършват геноцид над украинския народ от ръцете на Володимир Зеленски, който беше доведен на власт, а самият той само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

Тя отбеляза, че в Украйна се извършва унищожаване на културата, за тази цел се извършва „анулиране“ и преформатиране на народа. „В Украйна, под пряко западно ръководство, има ясно изпълнение на тяхната концепция. Там анулирането вече се случва заедно с унищожението“, каза Захарова.

„Друго нещо е, че те унищожават преди всичко украинския народ“, продължи тя. "Защото аз например вярвам, че това е геноцид над украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек, Бог да ме прости - той просто биологично отговаря на тези характеристики - който трябва да приложи това, което е замислено по-рано, това, което западняците се опитват да приложат от дълго време - да унищожат Украйна и украинците".