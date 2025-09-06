Захарова: Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество

Западните страни извършват геноцид над украинския народ от ръцете на Володимир Зеленски, който беше доведен на власт, а самият той само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).
Тя отбеляза, че в Украйна се извършва унищожаване на културата, за тази цел се извършва „анулиране“ и преформатиране на народа. „В Украйна, под пряко западно ръководство, има ясно изпълнение на тяхната концепция. Там анулирането вече се случва заедно с унищожението“, каза Захарова.
„Друго нещо е, че те унищожават преди всичко украинския народ“, продължи тя. "Защото аз например вярвам, че това е геноцид над украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек, Бог да ме прости - той просто биологично отговаря на тези характеристики - който трябва да приложи това, което е замислено по-рано, това, което западняците се опитват да приложат от дълго време - да унищожат Украйна и украинците".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 4хилядници на амбразурата
Кондукторката от ПОСОЛь ще те награди допълнително. 🤣
16:16 06.09.2025
4 Факт
16:17 06.09.2025
5 Фен
16:17 06.09.2025
6 Делю Хайдутин
Коментиран от #95
16:17 06.09.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #55
16:18 06.09.2025
10 Най-великият Президент на 21 век
Коментиран от #18, #21, #117
16:19 06.09.2025
11 пешо
16:20 06.09.2025
12 Ехаааа
Коментиран от #36
16:21 06.09.2025
13 Ганя Путинофила
Лев Толстой, руски класик, писател
16:21 06.09.2025
14 Питам:
Коментиран от #40, #114
16:21 06.09.2025
15 000
Коментиран от #29
16:22 06.09.2025
18 гост
До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":Историята помни! Ще запомни Зеленски както помни и Хитлер!
16:23 06.09.2025
19 Налудник
16:24 06.09.2025
20 Разликата между украинец и българин?
Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!
Коментиран от #54, #63, #110
16:24 06.09.2025
21 Не бе,
До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":ПОЛУИДИОТ !
16:25 06.09.2025
22 Захарова е права
Общата дума е геноцид.
16:25 06.09.2025
24 Захарова
16:26 06.09.2025
25 Руска пръдла
16:26 06.09.2025
27 Милено
16:27 06.09.2025
32 Факти
16:29 06.09.2025
34 минувач
16:30 06.09.2025
35 не може да бъде
16:30 06.09.2025
38 Хаха
Коментиран от #58
16:32 06.09.2025
40 пешо
До коментар #14 от "Питам:":на белите линии
16:33 06.09.2025
42 Кривоверен алкаш
16:35 06.09.2025
43 Ъхъъъъъ....
16:36 06.09.2025
45 АБВ
До коментар #16 от "Факти":Какви 250 години, бе ? И за какъв украински народ пишеш ? Кога Украйна е била държава ? Кой я създаде ? Откъде и как е получила територията си ? Едни 4 години през 20-те години на миналия век е била квази-държава и толкова. Или някакво хетманство, съществувало няколко години преди 3 - 4 века, изградено като племенен съюз върху оспорвана територия ?
Коментиран от #49
16:37 06.09.2025
47 За всяка страна запада има план
16:38 06.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Руснаков
До коментар #45 от "АБВ":Ленин я създаде...успокой се...
16:39 06.09.2025
50 роко
Коментиран от #53, #68, #69
16:40 06.09.2025
51 Равините какво казват по въпроса?
16:40 06.09.2025
52 Без коментар
16:40 06.09.2025
53 Хахаха
До коментар #50 от "роко":А Захарова какво е, човешко същество??? Айде бе не прилича хич!!!!!!!
16:42 06.09.2025
54 АБВ
До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":Защо не се сещам някой да се е бил за Крим ? Мисля, че руснаците си го присъединиха без нито един изстрел. Повториха успешно нашето Съединение.
Коментиран от #75
16:42 06.09.2025
55 Сцепи
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":тъпомера, следващо твърдение, масов убиец на руснаци
16:44 06.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дааа
До коментар #38 от "Хаха":На руснаците винаги някой им е виновен
Коментиран от #59
16:45 06.09.2025
59 Сократ
До коментар #58 от "Дааа":Както и на българите.
Коментиран от #109
16:46 06.09.2025
60 Жорко
16:47 06.09.2025
61 Казуар
16:47 06.09.2025
62 Ах те
16:49 06.09.2025
63 Смешко
До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":И защо да те питам Украинеца се бие за Крим? За последните 3000 години колко точно години е бил украински според теб? То ако имаше логика турците трябваше май да се борят и за него че и за Киев впрочем. Никой в Украйна не се бори а просто няма избор да не се бори
16:49 06.09.2025
64 Баш Балък
16:50 06.09.2025
65 тома
16:50 06.09.2025
66 Нашите
16:51 06.09.2025
67 Тези смотани евреи в Киев
16:51 06.09.2025
68 смотань бандерець..
До коментар #50 от "роко":Зеления мухал,направи урсулците за смях,през ден ги събира и ги обработва-казва им какво да правят и колко млрда евра на месец му трябват за да ги налеят в гушата му..оти мужиците в юръпо са послушковци с полички-клечат пред него и дъртио джендър урсул и цукат нозете им
16:51 06.09.2025
69 АБВ
До коментар #50 от "роко":Не се е опълчил един човек, а 50+ държави от НАТО и ЕС. Да ти напомням ли пак историческите факти ?
16:54 06.09.2025
70 Смятайте до къде може да достигне...
16:55 06.09.2025
75 Много точно
До коментар #54 от "АБВ":Русия извършва СЪЕДИНЕНИЕ, не просто СВО.
17:00 06.09.2025
77 Реал Мадрид
Вместо военен успех – показен провал с над 1300 загинали и ранени, изоставени позиции и стратегическо безсилие от страна на руските окупатори
На Покровското направление руските окупационни сили се опитаха да възпроизведат така наречената операция „Поток“, по-известна като „Тръба“ – тактика, вече провалила се в Курската област.
Коментиран от #79, #80, #81
17:01 06.09.2025
78 Баща ти ли е
До коментар #71 от "стоян георгиев":пияният комунист?
Коментиран от #85
17:01 06.09.2025
80 Реал Мадрид
До коментар #77 от "Реал Мадрид":Първата „Тръба“ бе организирана като пиар-акция, целяща да прикрие провалите на руската армия в региона. Операцията стартира едва след като украинските сили вече се изтегляха от Курска област, поради влошена логистика и прекъснато разузнаване от САЩ. Вместо планирания въздушен десант, предложен с участието на Ми-8 и Ми-28Н, руснаците избраха "трудния“ маршрут – 15-километрова канализационна тръба.
Почти идентичен сценарий се разиграва и край Покровск. След пълен провал на опитите за настъпление към Доброполя, в които участват подразделения на 51-ва ОВА, 114-а и 132-а ОМСБр, както и части от 1-ва и 9-а ОМСБр, руските сили се опитват да скрият реалните си загуби с показни, но неефективни тактики. Само за седмица, при опити за пробив, загубите на РОВ надхвърлят 1300 убити и ранени.
Същевременно, окупаторите изоставят агломерацията около Торецк, с което блокират собствения си източен фланг.
Операция „Тръба 2.0“ не само не доведе до успехи, а се превърна в нов символ на стратегическата импотентност и безславие на руската армия.
Коментиран от #90
17:03 06.09.2025
81 Тролчо, ти се проваляш
До коментар #77 от "Реал Мадрид":"тактика, вече провалила се в Курската област"
17:04 06.09.2025
84 Комент
17:07 06.09.2025
85 стоян георгиев
До коментар #78 от "Баща ти ли е":захарова е пияна и фен на комунизма.през втората световна война в българия комунистите създават отряд Райна княгиня който се бори срещу децата на райна княгиня и после убиват децата на райна княгиня.та ей това е конунягата.само много нагъл и пиян човек може да се държи така.в македония правят същото .имат отряд питу гули и друг Никола Карев срещу които се бият децата на питу гули и никола карев.та хубаво е да се замислиш ама се съмнявам че това упражнение би могъл да го извършиш.
17:09 06.09.2025
87 Zахарова
17:11 06.09.2025
90 стоян георгиев
До коментар #80 от "Реал Мадрид":Цирка с тръбата обаче се превърна в гротеска.парчета от тръбата бяха монтирани в няколко църкви като паметник на руската саможертва.огромна част от тези дето влязоха в тръбата сега умират мъчително с изгорени бело дробове и отровени органи.
17:17 06.09.2025
91 ЕДГАР КЕЙСИ
17:17 06.09.2025
92 Българин
Коментиран от #94
17:19 06.09.2025
94 Жалко
До коментар #92 от "Българин":Че не са те ликвидирали братушките като генетичен километра мусор
17:22 06.09.2025
95 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":МАЙКАТА ПУТЛЕР Е .................... СЪЩО ХАЗАРСКА ЕВРЕЙКА .................. ФАКТ !
17:22 06.09.2025
96 Дамян
17:23 06.09.2025
97 Тореро
17:23 06.09.2025
98 Грухо
17:24 06.09.2025
99 Петър
До коментар #93 от "Тервел.":А после територията да се насели с евреи. То вече напредва.
17:24 06.09.2025
100 Ей, тая Машенка,
17:29 06.09.2025
101 Отец Дионисий
17:30 06.09.2025
102 Семката ви
17:31 06.09.2025
103 78291
17:31 06.09.2025
104 Данко Харсъзина
Коментиран от #113
17:31 06.09.2025
105 Петър
17:33 06.09.2025
106 Име
Коментиран от #116
17:33 06.09.2025
107 Име
17:35 06.09.2025
108 За 4 години
Какво става тука бе?!
Коментиран от #111
17:37 06.09.2025
109 Ми то
До коментар #59 от "Сократ":В България пълно с копейки бре ,какво очакваш,всьо по руски образец
17:42 06.09.2025
110 Иво Христов
До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":всъщност имаше в предвид теб.
17:43 06.09.2025
111 Ами
До коментар #108 от "За 4 години":Виж ся за четери години ,клитора ти увисна ,тръбата ти се разхлопа ,зор е
17:44 06.09.2025
112 И при нас мършата
До коментар #37 от "Джефри Сакс":са назначени за лидери! И също не питат стадото
Не е още късно, да спрем еврото и запазим лева си! Ако не сме стадо.
17:45 06.09.2025
113 стоян георгиев
До коментар #104 от "Данко Харсъзина":Копея няма да си мръдне пръста за русия.ти видял ли си копей да се занимава с благотворителност?няма и да видиш.
17:46 06.09.2025
114 Роко Сифреди
До коментар #14 от "Питам:":Защо говориш за Мара в мъжки род?
17:46 06.09.2025
115 За разлика от Захароваа,
17:46 06.09.2025
116 гост
До коментар #106 от "Име":браво...европеец.
17:47 06.09.2025
117 Да като лош пример
До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":който за пари изби народа си.
17:48 06.09.2025
118 Мара Шекера
17:49 06.09.2025
119 Тази
17:49 06.09.2025