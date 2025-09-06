Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество
  Тема: Украйна

Захарова: Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество

6 Септември, 2025 16:15 2 083 119

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • мария захарова

Извършва се преформатиране на украинския народ

Захарова: Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Западните страни извършват геноцид над украинския народ от ръцете на Володимир Зеленски, който беше доведен на власт, а самият той само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

Тя отбеляза, че в Украйна се извършва унищожаване на културата, за тази цел се извършва „анулиране“ и преформатиране на народа. „В Украйна, под пряко западно ръководство, има ясно изпълнение на тяхната концепция. Там анулирането вече се случва заедно с унищожението“, каза Захарова.

Още новини от Украйна

„Друго нещо е, че те унищожават преди всичко украинския народ“, продължи тя. "Защото аз например вярвам, че това е геноцид над украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек, Бог да ме прости - той просто биологично отговаря на тези характеристики - който трябва да приложи това, което е замислено по-рано, това, което западняците се опитват да приложат от дълго време - да унищожат Украйна и украинците".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 66 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 4хилядници на амбразурата

    33 38 Отговор
    Браво миленче, преизпълни плана. 🤣🤣
    Кондукторката от ПОСОЛь ще те награди допълнително. 🤣

    16:16 06.09.2025

  • 4 Факт

    24 3 Отговор
    Нищо чудно. Нали някои претендират, че са прескочили еволюцията и са спуснати с космически кораб!

    16:17 06.09.2025

  • 5 Фен

    24 6 Отговор
    А, не е сигурно. Като знаем с кои се гушка...

    16:17 06.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    57 26 Отговор
    Хазарина Зеленски иска да забрани православието в Украйна.

    Коментиран от #95

    16:17 06.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данко Харсъзина

    50 17 Отговор
    Маша ги сцепи.

    Коментиран от #55

    16:18 06.09.2025

  • 10 Най-великият Президент на 21 век

    25 46 Отговор
    Реално Президент Зеленски е полубог, защото историята ще го помни за вечни времена, така както помни Давид и Голиат.

    Коментиран от #18, #21, #117

    16:19 06.09.2025

  • 11 пешо

    54 19 Отговор
    най добрата оценка за зеления наркоман

    16:20 06.09.2025

  • 12 Ехаааа

    32 50 Отговор
    А убийците от Кремъл какви същества са? Убивате хора всеки ден. Жени и деца, а се мислите за хора. Жалко пияндетс.

    Коментиран от #36

    16:21 06.09.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    32 41 Отговор
    "Не трябва да се заблуждавате, че външното сходство на руснака с човека, означава, че е човек"!
    Лев Толстой, руски класик, писател

    16:21 06.09.2025

  • 14 Питам:

    49 11 Отговор
    Вижте подпухналото му лице, вижте торбичките под очите му, увисналия му нос и ехидната усмивка! НА КАКВО ЛИ СЕ ДЪЛЖАТ?

    Коментиран от #40, #114

    16:21 06.09.2025

  • 15 000

    37 7 Отговор
    Колко български младежи са готови да се включат на фронта? Нали сме желаещи!

    Коментиран от #29

    16:22 06.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гост

    40 11 Отговор

    До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Историята помни! Ще запомни Зеленски както помни и Хитлер!

    16:23 06.09.2025

  • 19 Налудник

    35 11 Отговор
    На тая снимка ми прилича на евреин. Или на предрусал. Или на предрусал евреин.

    16:24 06.09.2025

  • 20 Разликата между украинец и българин?

    20 19 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    Коментиран от #54, #63, #110

    16:24 06.09.2025

  • 21 Не бе,

    20 6 Отговор

    До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":

    ПОЛУИДИОТ !

    16:25 06.09.2025

  • 22 Захарова е права

    23 10 Отговор
    Това, което правят с палестинците в Израел юдео-ционистите, юдео-хазарския президент с отдавна изтекъл мандат Зеленски го прави със славяните в Украйна.

    Общата дума е геноцид.

    16:25 06.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Захарова

    18 21 Отговор
    какво е това пиене бе.За теб почивен ден няма ли. Збръчкала си се като бабичка и продължаваш с водката. Помисли малко и за себе си вместо за други народи.

    16:26 06.09.2025

  • 25 Руска пръдла

    20 23 Отговор
    Съвсем описа руската подчовешка олигархия от изверги, убийци и изнасилвачи. Чийто водач е антихриста Путин.

    16:26 06.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Милено

    8 4 Отговор
    Втора статия с гугъл преводач ,поне си ги прегледай после ,че там Джорджия - Грузия по едно време си смениха местата и местоположението

    16:27 06.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факти

    11 20 Отговор
    Маша добре е описала Путин. Той обаче и биологично вече не е много човек. Прекалено много тунинг има по него.

    16:29 06.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 минувач

    24 9 Отговор
    Захарова е права!

    16:30 06.09.2025

  • 35 не може да бъде

    23 6 Отговор
    Е този път Маша улучи със стрела Зеленски точно в зеницата на окото!

    16:30 06.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хаха

    8 17 Отговор
    Те стрелят с ракети после Зеленски им е виновен.

    Коментиран от #58

    16:32 06.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 пешо

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Питам:":

    на белите линии

    16:33 06.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кривоверен алкаш

    10 11 Отговор
    Тази е под убийствена наркоза...Кой убива украинският народ,кой....тази здраво е напушена...какво да я коментираш повече...

    16:35 06.09.2025

  • 43 Ъхъъъъъ....

    14 3 Отговор
    Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    16:36 06.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АБВ

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Какви 250 години, бе ? И за какъв украински народ пишеш ? Кога Украйна е била държава ? Кой я създаде ? Откъде и как е получила територията си ? Едни 4 години през 20-те години на миналия век е била квази-държава и толкова. Или някакво хетманство, съществувало няколко години преди 3 - 4 века, изградено като племенен съюз върху оспорвана територия ?

    Коментиран от #49

    16:37 06.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 За всяка страна запада има план

    9 3 Отговор
    За унищожението или промяната му за охрайна го виждате какъв е плана за бъгъ е чалгарщината и мутропитещината за европата са мигрантите и бежанците и които се противопостави се обявява за диктатор (путин,ким чен ,си зин пин,мадуро и други)

    16:38 06.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Руснаков

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "АБВ":

    Ленин я създаде...успокой се...

    16:39 06.09.2025

  • 50 роко

    7 11 Отговор
    Бръкна ли ви някъде Зеленски, та не можете да повярвате, че един човек се е опълчил срещу Великата Непобедима Съветска Армия? Да, сигурно не е обикновен човек. Според вашите стандарти за савецки человек.

    Коментиран от #53, #68, #69

    16:40 06.09.2025

  • 51 Равините какво казват по въпроса?

    11 2 Отговор
    Евреите някъде да не би случайно да са били дефинирани като "човешко същество"? Къде го пише? А? ....ъхъъъ....

    16:40 06.09.2025

  • 52 Без коментар

    10 2 Отговор
    НАТО катя цяло отслабва.

    16:40 06.09.2025

  • 53 Хахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #50 от "роко":

    А Захарова какво е, човешко същество??? Айде бе не прилича хич!!!!!!!

    16:42 06.09.2025

  • 54 АБВ

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":

    Защо не се сещам някой да се е бил за Крим ? Мисля, че руснаците си го присъединиха без нито един изстрел. Повториха успешно нашето Съединение.

    Коментиран от #75

    16:42 06.09.2025

  • 55 Сцепи

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    тъпомера, следващо твърдение, масов убиец на руснаци

    16:44 06.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дааа

    3 10 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    На руснаците винаги някой им е виновен

    Коментиран от #59

    16:45 06.09.2025

  • 59 Сократ

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дааа":

    Както и на българите.

    Коментиран от #109

    16:46 06.09.2025

  • 60 Жорко

    8 2 Отговор
    Ей,тая му разказа играта,толкова тънко го изхлузи,😁

    16:47 06.09.2025

  • 61 Казуар

    5 7 Отговор
    Захаринка става все по нагла. Украинците трябвало да се предадат на руските завоеватели за да не умират.

    16:47 06.09.2025

  • 62 Ах те

    3 6 Отговор
    асвабадителите! Вече никой ги не ще. Наритва ги яко в задния им двор наобратно в каторгата им.

    16:49 06.09.2025

  • 63 Смешко

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":

    И защо да те питам Украинеца се бие за Крим? За последните 3000 години колко точно години е бил украински според теб? То ако имаше логика турците трябваше май да се борят и за него че и за Киев впрочем. Никой в Украйна не се бори а просто няма избор да не се бори

    16:49 06.09.2025

  • 64 Баш Балък

    2 7 Отговор
    Медведя и Маша къртят

    16:50 06.09.2025

  • 65 тома

    12 1 Отговор
    Всички знаем че редовното шмъркане води до увреждане на мозъка казаха пътуващите във влака

    16:50 06.09.2025

  • 66 Нашите

    2 10 Отговор
    Русофили като чуят за Захарова и започват да си опъват чишките ,много ги възбужда

    16:51 06.09.2025

  • 67 Тези смотани евреи в Киев

    7 4 Отговор
    Разказаха играта на народа

    16:51 06.09.2025

  • 68 смотань бандерець..

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "роко":

    Зеления мухал,направи урсулците за смях,през ден ги събира и ги обработва-казва им какво да правят и колко млрда евра на месец му трябват за да ги налеят в гушата му..оти мужиците в юръпо са послушковци с полички-клечат пред него и дъртио джендър урсул и цукат нозете им

    16:51 06.09.2025

  • 69 АБВ

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "роко":

    Не се е опълчил един човек, а 50+ държави от НАТО и ЕС. Да ти напомням ли пак историческите факти ?

    16:54 06.09.2025

  • 70 Смятайте до къде може да достигне...

    6 7 Отговор
    .... гадоста и наглостта на руските варвари, изречени от устата на тази пияна руска п@====ч@....в===р@.......

    16:55 06.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Много точно

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "АБВ":

    Русия извършва СЪЕДИНЕНИЕ, не просто СВО.

    17:00 06.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Реал Мадрид

    7 6 Отговор
    Операция „Тръба 2.0“: руски провал край Покровск повтаря сценария от Курската област.
    Вместо военен успех – показен провал с над 1300 загинали и ранени, изоставени позиции и стратегическо безсилие от страна на руските окупатори
    На Покровското направление руските окупационни сили се опитаха да възпроизведат така наречената операция „Поток“, по-известна като „Тръба“ – тактика, вече провалила се в Курската област.

    Коментиран от #79, #80, #81

    17:01 06.09.2025

  • 78 Баща ти ли е

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    пияният комунист?

    Коментиран от #85

    17:01 06.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Реал Мадрид

    5 4 Отговор

    До коментар #77 от "Реал Мадрид":

    Първата „Тръба“ бе организирана като пиар-акция, целяща да прикрие провалите на руската армия в региона. Операцията стартира едва след като украинските сили вече се изтегляха от Курска област, поради влошена логистика и прекъснато разузнаване от САЩ. Вместо планирания въздушен десант, предложен с участието на Ми-8 и Ми-28Н, руснаците избраха "трудния“ маршрут – 15-километрова канализационна тръба.

    Почти идентичен сценарий се разиграва и край Покровск. След пълен провал на опитите за настъпление към Доброполя, в които участват подразделения на 51-ва ОВА, 114-а и 132-а ОМСБр, както и части от 1-ва и 9-а ОМСБр, руските сили се опитват да скрият реалните си загуби с показни, но неефективни тактики. Само за седмица, при опити за пробив, загубите на РОВ надхвърлят 1300 убити и ранени.

    Същевременно, окупаторите изоставят агломерацията около Торецк, с което блокират собствения си източен фланг.

    Операция „Тръба 2.0“ не само не доведе до успехи, а се превърна в нов символ на стратегическата импотентност и безславие на руската армия.

    Коментиран от #90

    17:03 06.09.2025

  • 81 Тролчо, ти се проваляш

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Реал Мадрид":

    "тактика, вече провалила се в Курската област"

    17:04 06.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Комент

    4 7 Отговор
    Наша Маша, винаги точна, право в десятката.

    17:07 06.09.2025

  • 85 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #78 от "Баща ти ли е":

    захарова е пияна и фен на комунизма.през втората световна война в българия комунистите създават отряд Райна княгиня който се бори срещу децата на райна княгиня и после убиват децата на райна княгиня.та ей това е конунягата.само много нагъл и пиян човек може да се държи така.в македония правят същото .имат отряд питу гули и друг Никола Карев срещу които се бият децата на питу гули и никола карев.та хубаво е да се замислиш ама се съмнявам че това упражнение би могъл да го извършиш.

    17:09 06.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Zахарова

    7 3 Отговор
    Споко,говоря ги тез неща за пред Вовата. Инак искам да си щъкам из европата и да си харча доларчетата по парижките бутизи

    17:11 06.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Реал Мадрид":

    Цирка с тръбата обаче се превърна в гротеска.парчета от тръбата бяха монтирани в няколко църкви като паметник на руската саможертва.огромна част от тези дето влязоха в тръбата сега умират мъчително с изгорени бело дробове и отровени органи.

    17:17 06.09.2025

  • 91 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 5 Отговор
    ДРУГАРКАТА ZAXAPOBA OTГОВАРЯ НА ГОВОРИТЕЛ НА .................... МАСОВ УБИЕЦ , КАКЪВТО Е ПУТЛЕР ....................... ФАКТ !

    17:17 06.09.2025

  • 92 Българин

    2 5 Отговор
    Братушките избиха 2 млн укри, за да защитят политическите интереси на Русия. Ако трябва ще избият и още 10 пъти повече, защото интересите на Русия са над всичко! Това българите го знаем на генетично ниво!

    Коментиран от #94

    17:19 06.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Жалко

    4 2 Отговор

    До коментар #92 от "Българин":

    Че не са те ликвидирали братушките като генетичен километра мусор

    17:22 06.09.2025

  • 95 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    МАЙКАТА ПУТЛЕР Е .................... СЪЩО ХАЗАРСКА ЕВРЕЙКА .................. ФАКТ !

    17:22 06.09.2025

  • 96 Дамян

    3 5 Отговор
    Ами... права е!

    17:23 06.09.2025

  • 97 Тореро

    2 5 Отговор
    Точно казано!! Слава на Русия и Путин!!

    17:23 06.09.2025

  • 98 Грухо

    5 1 Отговор
    Тази яко дросари тежка синтетика. Пържен мозък говорещ идиотщини.

    17:24 06.09.2025

  • 99 Петър

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Тервел.":

    А после територията да се насели с евреи. То вече напредва.

    17:24 06.09.2025

  • 100 Ей, тая Машенка,

    7 1 Отговор
    бояришникът е довършил и без това много малкото й крепостен акъл...

    17:29 06.09.2025

  • 101 Отец Дионисий

    6 1 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор и копейките му продажни.

    17:30 06.09.2025

  • 102 Семката ви

    5 1 Отговор
    СССР ска,ама вие сте збирщаин от всякаква п,а,п,л,а,ч, .Право нямате да се обаждате Смръдлявежи Т,ъ,п,и,

    17:31 06.09.2025

  • 103 78291

    4 1 Отговор
    За себе си ли говори тая 🐮

    17:31 06.09.2025

  • 104 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Копейките събират вече туби за бензин да пращат на братушките си съдрани, но още не са намерили и една туба, на бунището няма!

    Коментиран от #113

    17:31 06.09.2025

  • 105 Петър

    1 1 Отговор
    Копейки лежешком пълзи!

    17:33 06.09.2025

  • 106 Име

    1 2 Отговор
    "Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество" - евала, ашколсун, аферим, машала.

    Коментиран от #116

    17:33 06.09.2025

  • 107 Име

    1 1 Отговор
    "Зеленски само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество" - това си е поезия.

    17:35 06.09.2025

  • 108 За 4 години

    0 2 Отговор
    Носът му се удължи и увисна, очичките му се смалиха и присвиха, главата му промени формата си в традиционния калъп, каквото и да говори, става дума за пари......
    Какво става тука бе?!

    Коментиран от #111

    17:37 06.09.2025

  • 109 Ми то

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Сократ":

    В България пълно с копейки бре ,какво очакваш,всьо по руски образец

    17:42 06.09.2025

  • 110 Иво Христов

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разликата между украинец и българин?":

    всъщност имаше в предвид теб.

    17:43 06.09.2025

  • 111 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "За 4 години":

    Виж ся за четери години ,клитора ти увисна ,тръбата ти се разхлопа ,зор е

    17:44 06.09.2025

  • 112 И при нас мършата

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Джефри Сакс":

    са назначени за лидери! И също не питат стадото

    Не е още късно, да спрем еврото и запазим лева си! Ако не сме стадо.

    17:45 06.09.2025

  • 113 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Данко Харсъзина":

    Копея няма да си мръдне пръста за русия.ти видял ли си копей да се занимава с благотворителност?няма и да видиш.

    17:46 06.09.2025

  • 114 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питам:":

    Защо говориш за Мара в мъжки род?

    17:46 06.09.2025

  • 115 За разлика от Захароваа,

    0 1 Отговор
    аз се съмнявам дали има и нещо биологично, като по-скоро е атпадък на биологичен екскремент/layно/.

    17:46 06.09.2025

  • 116 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Име":

    браво...европеец.

    17:47 06.09.2025

  • 117 Да като лош пример

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най-великият Президент на 21 век":

    който за пари изби народа си.

    17:48 06.09.2025

  • 118 Мара Шекера

    0 0 Отговор
    Зеленчо е много як пич. Искам да му дам, ама не мога да го хвана да го напия. Ще го изпапкам!

    17:49 06.09.2025

  • 119 Тази

    0 0 Отговор
    Пак е на мотика!

    17:49 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания