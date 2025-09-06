Процесът на присъединяване на Украйна към Европейския съюз ще бъде много дълъг. Тази прогноза беше направена от словашкия премиер Роберт Фицо в предаването „Съботни диалози“ по словашкото радио, коментирайки срещата с Володимир Зеленски, която се проведе в Ужгород в петък.

„Украйна трябва да изпълни всички условия, свързани с членството в ЕС“, отбеляза той. „Процесът на присъединяване на Украйна може да бъде много дълъг.“

Фицо каза, че е казал това на Зеленски. „Нека бъде подготвен, че големите страни от ЕС ще създадат огромни пречки за присъединяването на Украйна към Съюза. И това е така, защото те осъзнават, че приемането на толкова голяма страна ще доведе до значителни промени в селскостопанската политика и разделението на финансите в рамките на общността“, отбеляза премиерът.

Словакия, според него, подкрепя изпълнението на плановете за разширяване на ЕС за сметка на Украйна и е готова да сподели с Киев опита си, придобит по време на присъединяването ѝ към общността.

Словакия, както подчерта премиерът, е заинтересована от нормализиране на отношенията с Руската федерация след края на конфликта в Украйна.

„Интересуваме се нещата да потръгнат след края на войната“, отбеляза Фицо. „Ние [Словакия] имаме конструктивен подход към Руската федерация.“

Според премиера двойните стандарти са неприемливи в международните отношения. „Вкъщи [политиците] крещят всякакви морални призиви, а компаниите им продължават да работят в Русия. Мислите ли, че Западът не купува втечнен газ от Русия? Русия е вторият по големина доставчик на втечнен газ за Европа. Моралните призиви са един въпрос, а бизнесът е друг“, каза ръководителят на словашкото правителство.