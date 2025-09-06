Новини
Дълго ще продължи присъединяването на Украйна към ЕС

6 Септември, 2025 17:37

  • роберт фицо-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • словакия-
  • ес-
  • членство

Фицо: Украйна трябва да изпълни всички условия, свързани с членството

Дълго ще продължи присъединяването на Украйна към ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Процесът на присъединяване на Украйна към Европейския съюз ще бъде много дълъг. Тази прогноза беше направена от словашкия премиер Роберт Фицо в предаването „Съботни диалози“ по словашкото радио, коментирайки срещата с Володимир Зеленски, която се проведе в Ужгород в петък.

Украйна трябва да изпълни всички условия, свързани с членството в ЕС“, отбеляза той. „Процесът на присъединяване на Украйна може да бъде много дълъг.“

Фицо каза, че е казал това на Зеленски. „Нека бъде подготвен, че големите страни от ЕС ще създадат огромни пречки за присъединяването на Украйна към Съюза. И това е така, защото те осъзнават, че приемането на толкова голяма страна ще доведе до значителни промени в селскостопанската политика и разделението на финансите в рамките на общността“, отбеляза премиерът.

Словакия, според него, подкрепя изпълнението на плановете за разширяване на ЕС за сметка на Украйна и е готова да сподели с Киев опита си, придобит по време на присъединяването ѝ към общността.

Словакия, както подчерта премиерът, е заинтересована от нормализиране на отношенията с Руската федерация след края на конфликта в Украйна.

„Интересуваме се нещата да потръгнат след края на войната“, отбеляза Фицо. „Ние [Словакия] имаме конструктивен подход към Руската федерация.“

Според премиера двойните стандарти са неприемливи в международните отношения. „Вкъщи [политиците] крещят всякакви морални призиви, а компаниите им продължават да работят в Русия. Мислите ли, че Западът не купува втечнен газ от Русия? Русия е вторият по големина доставчик на втечнен газ за Европа. Моралните призиви са един въпрос, а бизнесът е друг“, каза ръководителят на словашкото правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 налюдател

    1 0 Отговор
    Един от малкото нормални в политиката

    17:43 06.09.2025

  • 2 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Украйна ще влезе много бързо в ес,но хич не е ясно дали там ще са словакия о унгария.фицо получи сериозен шамар от тръмп заедно с орбан и хич не е ясно какво ще се случи с тях в един момент.особено ако народите им ме ги свалят.

    17:44 06.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Щом бугаропитека го взеха в ЕС, ще вземат и укрите!
    Те са издънките на руснята!
    Нещо като нашите македонци!

    17:47 06.09.2025

  • 4 Никой

    0 0 Отговор
    Украйна са мързеливи - по отношение на работата. Виж - пъргави са - когато има банков превод или нещо.

    Евросъюзът е - бедност - не е ясно - защо са се засилили - но нека се движат по някакви утопии. Ще бъде пародия - приемането за член на такава страна.

    Като скакалци са - ще изядат всичко - няма прокуратура там - то тук - няма.

    сигурно ще е политически акт, икономически - нямат никакво покритие.

    17:47 06.09.2025

