САЩ са готови да продължат военните операции на Карибите за борба с наркокартелите

7 Септември, 2025 05:13, обновена 7 Септември, 2025 05:16

Мащабът и продължителността им още не са ясни

САЩ са готови да продължат военните операции на Карибите за борба с наркокартелите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са готови да продължат военните операции в района на Карибските острови за борба с наркокартелите. Това се посочва в писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп до председателя на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Майк Джонсън и временния председател на Сената Чък Грасли.

„Искам да ви информирам за военните действия, предприети на 2 септември 2025 г. в Карибско море, и перспективата за подобни действия в бъдеще. В този момент е невъзможно да се предвиди мащабът и продължителността на военните операции. Въоръжените сили на САЩ остават готови да проведат по-нататъшни военни операции“, се казва в писмото от 4 септември. То беше публикувано в събота от журналистката на CNN Алайна Трин.

На 2 септември президентът на САЩ обяви, че въоръжените сили на САЩ са унищожили 11 членове на венецуелски наркокартел по време на операция в международни води. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с трафика на наркотици. Президентът на Венецуела Николас Мадуро изрази мнение, че републиката е изправена пред най-сериозната заплаха от нахлуване от страна на Съединените щати през последните 100 години.

Според Ройтерс, на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) са били изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела, „за да проведат операции срещу наркокартелите“. Съобщава се също, че в района са били разположени ядрената подводница USS Newport News, ракетният крайцер USS Lake Erie, десантни кораби и 4,5 хиляди военнослужещи.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    0 0 Отговор
    Подкрепям борбата на мистър Тръмп срещу наркокартелите,които получават оръжия от българския Виниту и неговия глиган

    05:27 07.09.2025

  • 2 Тортуга

    0 0 Отговор
    Тежки дни за карибските пирати.

    05:28 07.09.2025

  • 3 дядото

    1 0 Отговор
    "основателна" причина за военна намеса в държави,които не приемат "ценностите" на американската демокрация

    06:13 07.09.2025