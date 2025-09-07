САЩ са готови да продължат военните операции на Карибите за борба с наркокартелите

Съединените щати са готови да продължат военните операции в района на Карибските острови за борба с наркокартелите. Това се посочва в писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп до председателя на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Майк Джонсън и временния председател на Сената Чък Грасли.

„Искам да ви информирам за военните действия, предприети на 2 септември 2025 г. в Карибско море, и перспективата за подобни действия в бъдеще. В този момент е невъзможно да се предвиди мащабът и продължителността на военните операции. Въоръжените сили на САЩ остават готови да проведат по-нататъшни военни операции“, се казва в писмото от 4 септември. То беше публикувано в събота от журналистката на CNN Алайна Трин.

На 2 септември президентът на САЩ обяви, че въоръжените сили на САЩ са унищожили 11 членове на венецуелски наркокартел по време на операция в международни води. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с трафика на наркотици. Президентът на Венецуела Николас Мадуро изрази мнение, че републиката е изправена пред най-сериозната заплаха от нахлуване от страна на Съединените щати през последните 100 години.

Според Ройтерс, на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) са били изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела, „за да проведат операции срещу наркокартелите“. Съобщава се също, че в района са били разположени ядрената подводница USS Newport News, ракетният крайцер USS Lake Erie, десантни кораби и 4,5 хиляди военнослужещи.