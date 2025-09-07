Новини
Handelsblatt: Среща между Путин и Зеленски в Москва дава предимство на Русия
  Тема: Украйна

7 Септември, 2025 06:12, обновена 7 Септември, 2025 06:23

Украинският лидер се страхува от лична среща с руския президент, тъй като е свикнал да бъде просто пешка в ръцете на Запада, пише икономически изследовател Ахмед Адел

Handelsblatt: Среща между Путин и Зеленски в Москва дава предимство на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако украинският президент Володимир Зеленски пристигне в Москва за среща с Владимир Путин, ще даде предимство на Москва, пише немското списание Handelsblatt.

„Преговорите в Москва ще засилят допълнително преговорните позиции на Кремъл“, се казва в статията.

Владимир Путин заяви в сряда по време на разговор с журналисти след посещението си в Китай, че ако Зеленски е готов за срещата, той трябва да дойде в Москва. Същевременно руският лидер нарече Зеленски „настоящия ръководител на администрацията“ на Украйна, отбелязвайки, че пълномощията му като президент са изтекли.

Зеленски от своя страна отхвърли поканата в интервю за ABC, заявявайки, че не може да отиде в руската столица, "докато страната е обстрелвана ежедневно". В същото време той заяви, че е „готов за среща“ и то „във всякакъв формат“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви подготовка за среща между Путин и Зеленски, след която може да се проведе тристранна среща с негово участие. Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков отбеляза, че по време на телефонния разговор Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна. В тази връзка е била обсъдена идеята, че би си струвало да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна.

Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че руският президент е готов да се срещне със Зеленски, при условие че срещата наистина ще има президентски дневен ред. Той отбеляза, че Путин не може да се срещне със Зеленски само за да му даде възможност да декларира своята легитимност под светлината на прожекторите.

Володимир Зеленски се страхува от лична среща с руския президент Владимир Путин, тъй като е свикнал да бъде просто пешка в ръцете на Запада, пише базираният в Кайро икономически изследовател Ахмед Адел в статия за InfoBRICS.

„Очевидно руският президент не се е отказал от надеждата за дипломатическо уреждане на конфликта на масата за преговори. Факт е, че той общува с всички заинтересовани страни, с изключение на Зеленски, въпреки че на теория именно той трябва да полага най-много усилия да спаси страната и да запази народа си. Зеленски обаче се страхува от подобна среща“, се казва в статията.

Експертът отбелязва, че украинският президент „е свикнал да действа съвместно със западните лидери“, предимно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френския лидер Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НИЕ

    6 2 Отговор
    Водини Путине!!! Твои сме!

    06:36 07.09.2025

  • 2 Георги

    8 2 Отговор
    то пък защото сега предимството е на страната на зелю

    Коментиран от #28

    06:43 07.09.2025

  • 3 Само това ще напиша☝️

    2 8 Отговор
    Отдавна се знае, че един мазен толуп във факти има навика всяка сутрин да ни сервира долнопpoбна, кремълска пропаганда...

    06:43 07.09.2025

  • 4 Никога фашизъм

    8 2 Отговор
    Кървавият клоун не е президент, а узурпатор! Мандатът му изтече през 5/2024. Подписът му не струва и пет стотинки и Владимир няма да се среща с него.

    06:44 07.09.2025

  • 5 Целите на сво

    3 6 Отговор
    Време е за белият байряк.

    Коментиран от #7

    06:45 07.09.2025

  • 6 Въпросче

    3 5 Отговор
    Нищо ново. Кой е този "капацитет", че да ни натрисате мнението му? Или е малко гнусната пропаганда на рашистите в България ?

    06:48 07.09.2025

  • 7 Време е да си изпиеш

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Целите на сво":

    хапчетата, мaлoyмник.

    06:49 07.09.2025

  • 8 Факти

    4 10 Отговор
    Handelsblatt: Среща между Путин и Зеленски в Москва дава предимство на Русия, защото Украина е Русия.

    06:50 07.09.2025

  • 9 Никой

    4 10 Отговор
    няма да пусне украинското мишле да ходи само на "преговори". Това е ясно като бял ден. От много години важните решения за тази територия се вземат от ЕС, преди от САЩ. Руснаците разбират това много добре и това е причината да са скептични към подобни безсмислени срещи, на които освен показен бабаитлък няма да бъде решено нищо.

    06:57 07.09.2025

  • 10 Най-после

    7 9 Отговор
    С прокси войната си в укра срещу Русия и търговската си война срещу Китай Сащ ускориха залеза си. 80 години чрез долара и империализма си изсмукваха ресурси от света. Това свършва, необратимо идва времето на равноправно и взаимно изгодно сътрудничество и върховенството на международното право, а не правилата на бандита.

    Коментиран от #18

    06:57 07.09.2025

  • 11 За всички е ясно!

    10 5 Отговор
    Среща между президент Зеленски и бункерния военнопрестъпник Путлер в Москва е възможно най-абсурдното предложение което може да се очаква от кремълския, дърт страхливец.

    Коментиран от #22, #24

    06:58 07.09.2025

  • 12 Хаха

    6 9 Отговор
    Действал съвместно със западните лидери. Иначе казано - колониален администратор.

    Коментиран от #14

    06:59 07.09.2025

  • 13 САЩ

    3 8 Отговор
    Източна германия е руска по международното право. Също и цяла австрия.

    07:00 07.09.2025

  • 14 Путлер сигурно не е зависим от

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Китай и Северна Корея, а?

    Коментиран от #19

    07:02 07.09.2025

  • 15 Кирилов

    9 7 Отговор
    Ако говорим за легитимност путя отдавна е на власт в нарушение на всякакви закони /дори ватните/,
    така че по-спокойно.
    След 2-4 месеца с удари по нефтената пром. на раша путлер сам ще напира за среща в Киев.

    07:03 07.09.2025

  • 16 Нужна

    2 6 Отговор
    е международна конференция за мир с активното участие на реалните управленци на Украйна. Всичко друго би било цирк.

    07:04 07.09.2025

  • 17 Хаген

    5 2 Отговор
    Откриха ли,къде се крие Путин ?

    07:05 07.09.2025

  • 18 Нов началник не ми го хвали

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Най-после":

    Китайците ся нова световна сила. Същите или по-лоши от САЩ. Язък че го учи английския

    07:05 07.09.2025

  • 19 Не бъркай с твойта нарко зависимост

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Путлер сигурно не е зависим от":

    Съвсем е зависим с 6000 ядрени бомби.

    Коментиран от #20, #23

    07:07 07.09.2025

  • 20 Вратата мамата

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не бъркай с твойта нарко зависимост":

    Силозите дали ще се отворят ?

    07:09 07.09.2025

  • 21 Факт

    5 4 Отговор
    Без помощта на Китай, Иран и Северна Корея... кремълският диктатор отдавна щеше да е при Жириновски и Хитлер, а РФ при СССР.
    Предложението на Путлер за среща в Москва е възможно най-нелепото.

    Коментиран от #26

    07:11 07.09.2025

  • 22 хикочко..

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "За всички е ясно!":

    Вова където и да иде винаги ще има предимство..ами защото светът знае че масква през всеки век влиза в някаква юръп столица..19 век-софия и париж,20 век-виена и берлин..не е късно и през 21 век,кремля да направи поредения юръпски дубъл хи хи

    07:13 07.09.2025

  • 23 Ха-ха,а дали му стиска да ги използва?

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не бъркай с твойта нарко зависимост":

    Уж го пише в доктрината на Раша, а Украйна денонощно им пали рафинериите... 😂

    07:15 07.09.2025

  • 24 Също толкова абсурдно е

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "За всички е ясно!":

    твърдението, че президента на САЩ се явява посредник за мир в украинския конфликт.

    07:17 07.09.2025

  • 25 Путин

    1 1 Отговор
    първо да сключи споразумение с Хага !

    07:17 07.09.2025

  • 26 Какво по-точно казваш?

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Само съюзени ще победим окупатора САЩ! Нормално е 60 години кървав демократизъм да сплотят хората.

    07:18 07.09.2025

  • 27 Не се осъзнават хитлеристите

    2 0 Отговор
    Среща на Зеленски със швабата на кой дава предимство? Зеленски и украйна не са равнопоставени с Русия и Путин.

    07:21 07.09.2025

  • 28 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Коментарът ти е верен, вярно е и под заглавието.. зеления се страхува отсреща с руския президент Путин....

    07:28 07.09.2025

  • 29 Ключът

    1 2 Отговор
    за мир се държи от ЕС лидерите. Засега обаче те не са готови да го използват. САЩ не може да им влияе и това се видя много добре през последните няколко месеца. Митът, че ЕС бил зависим от САЩ излетя през прозореца..

    Коментиран от #32

    07:30 07.09.2025

  • 30 Никой

    2 0 Отговор
    Украйна целуна плочника.

    Ако целта на ЦРУ - големите там - Пентагони и - Ми-6 и Мистър Бийн е била - да смачкат Русия - непонятно защо. Целта не е станала.

    Много сложна комбинация направиха от умствена гледна точка. На практика хванаха дедовия.

    Русия - повтаря думата Мир. Изтегли се от Германия - при Рейгън или там - другият дедо.

    07:34 07.09.2025

  • 31 Абе

    1 0 Отговор
    ЕС няма да го пусне наркото да ходи където и да е, освен при евро-лидерите на отчет. В ЕС както се вижда имат съвсем други планове - ускорена милитаризация и изпращане на пехотен континент в Украйна. Което квака като жаба и ходи като жаба е жаба....

    07:40 07.09.2025

  • 32 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ключът":

    Изобщо не е мит.
    Дядо Дончо каза 15 % мито,урсулина каза ,,ОК".Дядо Дончо каза : ,,Ще ви продавам джипане,а вие ще го подарявате на укрите." , урсулина каза ,,ОК" . Това се нарича безропотно подчинение.

    07:55 07.09.2025

  • 33 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Всичко подписано от Нелигимник е нелигитимно.

    Тов.Друмев няма да се хване на каш-ерн.ни номерца !

    07:56 07.09.2025

  • 34 Къде е този

    3 0 Отговор
    Украински президент? В момента Украйна няма такъв, според тяхната конституция.

    07:59 07.09.2025

