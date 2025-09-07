Ако украинският президент Володимир Зеленски пристигне в Москва за среща с Владимир Путин, ще даде предимство на Москва, пише немското списание Handelsblatt.
„Преговорите в Москва ще засилят допълнително преговорните позиции на Кремъл“, се казва в статията.
Владимир Путин заяви в сряда по време на разговор с журналисти след посещението си в Китай, че ако Зеленски е готов за срещата, той трябва да дойде в Москва. Същевременно руският лидер нарече Зеленски „настоящия ръководител на администрацията“ на Украйна, отбелязвайки, че пълномощията му като президент са изтекли.
Зеленски от своя страна отхвърли поканата в интервю за ABC, заявявайки, че не може да отиде в руската столица, "докато страната е обстрелвана ежедневно". В същото време той заяви, че е „готов за среща“ и то „във всякакъв формат“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви подготовка за среща между Путин и Зеленски, след която може да се проведе тристранна среща с негово участие. Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков отбеляза, че по време на телефонния разговор Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна. В тази връзка е била обсъдена идеята, че би си струвало да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна.
Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че руският президент е готов да се срещне със Зеленски, при условие че срещата наистина ще има президентски дневен ред. Той отбеляза, че Путин не може да се срещне със Зеленски само за да му даде възможност да декларира своята легитимност под светлината на прожекторите.
Володимир Зеленски се страхува от лична среща с руския президент Владимир Путин, тъй като е свикнал да бъде просто пешка в ръцете на Запада, пише базираният в Кайро икономически изследовател Ахмед Адел в статия за InfoBRICS.
„Очевидно руският президент не се е отказал от надеждата за дипломатическо уреждане на конфликта на масата за преговори. Факт е, че той общува с всички заинтересовани страни, с изключение на Зеленски, въпреки че на теория именно той трябва да полага най-много усилия да спаси страната и да запази народа си. Зеленски обаче се страхува от подобна среща“, се казва в статията.
Експертът отбелязва, че украинският президент „е свикнал да действа съвместно със западните лидери“, предимно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френския лидер Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.
