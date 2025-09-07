The New York Times: Индия не приема САЩ като надежден партньор

Индийските власти са скептични относно надеждността на Съединените щати като търговски партньор заради тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, и разногласията относно покупките на руски петрол, пише американският вестник The New York Times, позовавайки се на свои източници.
„Индийските власти в частни разговори открито заявяват, че епизодът вероятно ще причини дългосрочни щети на отношенията“, се казва в статията.
Според висш служител, пожелал анонимност, дори ако разногласията относно руския петрол и тарифите бъдат разрешени, последните няколко месеца ще послужат като напомняне на индийските политици за години напред за ненадеждността на Съединените щати.
„Длъжностното лице описа динамиката с риторичен въпрос: ако ме ударите четири пъти и след това ми дадете сладолед, означава ли това, че всичко вече е наред?“ — се казва в статията.
В края на юли Тръмп обяви 25-процентно мито върху вноса от Индия. Американският президент се позова на високите мита от Ню Делхи, търговските бариери и „сътрудничеството с Русия“. Той заяви, че страната трябва да плати неопределена глоба за гореспоменатите действия.
Митото влезе в сила на 7 август. В края на август Тръмп наложи допълнително 25-процентно мито върху вноса от Индия, с което общата ставка достигна 50 процента — едно от най-високите мита, наложени от Вашингтон.
Индия нарича мерките на САЩ „неразумни и несправедливи“, но подчертава готовността си за диалог и по-нататъшно търсене на компромис. Индийските власти посочват, че критиките на САЩ са избирателни, тъй като Китай и Европейският съюз продължават да купуват руски петрол.
Ню Делхи и Вашингтон вече проведоха няколко кръга дискусии относно очертанията на бъдещо търговско споразумение между двете страни. Според медийни съобщения, основната препъни-камък остава желанието на САЩ Индия да разреши генетично модифицирани култури на своя селскостопански пазар. Индия отхвърли това предложение, твърдейки, че тези култури биха могли да навредят на земеделските производители и да повлияят на безопасността на храните. Въпреки че и двете страни се опитват да намерят общ език, това изискване продължава да възпрепятства постигането на окончателно споразумение.
1 Факт
Коментиран от #4
07:35 07.09.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИЛИАРДЕР
.....
В САЩ ПАК ЩЕ СТАНЕШ МИЛИАРДЕР САМО ДЕТО ТРЯБВА ИЛИ ДА ПРОДАДЕШ 4 СЛАДОЛЕДА НА ВСЕКИ АМЕРИКАНЕЦ
ИЛИ ДА ПРОДАДЕШ ПО 1 СЛАДОЛЕД НА ВСЕКИ АМЕРИКАНЕЦ ПО 4 ДОЛАРА
........
АМЕРИКА САМА СЕ ПРОСТРЕЛЯА В ГЛАВАТА
.. ПРЕДИ СЕ СЛУЧИ С КИТАЙ ...
АНЕТКА ГИ НАПРАВИ СТРАШНО БОГАТИ
07:38 07.09.2025
3 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
07:42 07.09.2025
4 Европеец
До коментар #1 от "Факт":Заглавието е вярно.... Краварите не могат да бъдат партньори, те могат само да бъдат рекетьори и изнудвачи ...
07:48 07.09.2025
5 Анонимен
07:57 07.09.2025
6 БгТопИдиот🇧🇬
Фащ имат само слуги.
Справка розовото EU.
08:03 07.09.2025
7 Индия удари
08:07 07.09.2025
8 ПАМЕТ
08:12 07.09.2025
9 Боруна Лом
08:15 07.09.2025