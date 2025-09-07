The New York Times: Индия не приема САЩ като надежден партньор

Индийските власти са скептични относно надеждността на Съединените щати като търговски партньор заради тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, и разногласията относно покупките на руски петрол, пише американският вестник The New York Times, позовавайки се на свои източници.

„Индийските власти в частни разговори открито заявяват, че епизодът вероятно ще причини дългосрочни щети на отношенията“, се казва в статията.

Според висш служител, пожелал анонимност, дори ако разногласията относно руския петрол и тарифите бъдат разрешени, последните няколко месеца ще послужат като напомняне на индийските политици за години напред за ненадеждността на Съединените щати.

„Длъжностното лице описа динамиката с риторичен въпрос: ако ме ударите четири пъти и след това ми дадете сладолед, означава ли това, че всичко вече е наред?“ — се казва в статията.

В края на юли Тръмп обяви 25-процентно мито върху вноса от Индия. Американският президент се позова на високите мита от Ню Делхи, търговските бариери и „сътрудничеството с Русия“. Той заяви, че страната трябва да плати неопределена глоба за гореспоменатите действия.

Митото влезе в сила на 7 август. В края на август Тръмп наложи допълнително 25-процентно мито върху вноса от Индия, с което общата ставка достигна 50 процента — едно от най-високите мита, наложени от Вашингтон.

Индия нарича мерките на САЩ „неразумни и несправедливи“, но подчертава готовността си за диалог и по-нататъшно търсене на компромис. Индийските власти посочват, че критиките на САЩ са избирателни, тъй като Китай и Европейският съюз продължават да купуват руски петрол.

Ню Делхи и Вашингтон вече проведоха няколко кръга дискусии относно очертанията на бъдещо търговско споразумение между двете страни. Според медийни съобщения, основната препъни-камък остава желанието на САЩ Индия да разреши генетично модифицирани култури на своя селскостопански пазар. Индия отхвърли това предложение, твърдейки, че тези култури биха могли да навредят на земеделските производители и да повлияят на безопасността на храните. Въпреки че и двете страни се опитват да намерят общ език, това изискване продължава да възпрепятства постигането на окончателно споразумение.