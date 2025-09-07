Новини
Свят »
Индия »
The New York Times: Индия не приема САЩ като надежден партньор

7 Септември, 2025 07:19, обновена 7 Септември, 2025 07:26 787 9

  • индия-
  • сащ-
  • търговия-
  • мита

Ако ви ударят четири пъти и ви дадат сладолед, означавали, че вече всичко е наред, илюстрира отношенията между двете страни индийски държавник

The New York Times: Индия не приема САЩ като надежден партньор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индийските власти са скептични относно надеждността на Съединените щати като търговски партньор заради тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, и разногласията относно покупките на руски петрол, пише американският вестник The New York Times, позовавайки се на свои източници.

„Индийските власти в частни разговори открито заявяват, че епизодът вероятно ще причини дългосрочни щети на отношенията“, се казва в статията.

Според висш служител, пожелал анонимност, дори ако разногласията относно руския петрол и тарифите бъдат разрешени, последните няколко месеца ще послужат като напомняне на индийските политици за години напред за ненадеждността на Съединените щати.

„Длъжностното лице описа динамиката с риторичен въпрос: ако ме ударите четири пъти и след това ми дадете сладолед, означава ли това, че всичко вече е наред?“ — се казва в статията.

В края на юли Тръмп обяви 25-процентно мито върху вноса от Индия. Американският президент се позова на високите мита от Ню Делхи, търговските бариери и „сътрудничеството с Русия“. Той заяви, че страната трябва да плати неопределена глоба за гореспоменатите действия.

Митото влезе в сила на 7 август. В края на август Тръмп наложи допълнително 25-процентно мито върху вноса от Индия, с което общата ставка достигна 50 процента — едно от най-високите мита, наложени от Вашингтон.

Индия нарича мерките на САЩ „неразумни и несправедливи“, но подчертава готовността си за диалог и по-нататъшно търсене на компромис. Индийските власти посочват, че критиките на САЩ са избирателни, тъй като Китай и Европейският съюз продължават да купуват руски петрол.

Ню Делхи и Вашингтон вече проведоха няколко кръга дискусии относно очертанията на бъдещо търговско споразумение между двете страни. Според медийни съобщения, основната препъни-камък остава желанието на САЩ Индия да разреши генетично модифицирани култури на своя селскостопански пазар. Индия отхвърли това предложение, твърдейки, че тези култури биха могли да навредят на земеделските производители и да повлияят на безопасността на храните. Въпреки че и двете страни се опитват да намерят общ език, това изискване продължава да възпрепятства постигането на окончателно споразумение.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Факт

    9 0 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите!

    Коментиран от #4

    07:35 07.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    АКО ПРОДАДЕШ ПО 1 СЛАДОЛЕД ПО 1 ДОЛАР НА 1.2 МИЛИАРДА ИНДИЙЦИ ВЕДНАГА СТАВАШ
    МИЛИАРДЕР
    .....
    В САЩ ПАК ЩЕ СТАНЕШ МИЛИАРДЕР САМО ДЕТО ТРЯБВА ИЛИ ДА ПРОДАДЕШ 4 СЛАДОЛЕДА НА ВСЕКИ АМЕРИКАНЕЦ
    ИЛИ ДА ПРОДАДЕШ ПО 1 СЛАДОЛЕД НА ВСЕКИ АМЕРИКАНЕЦ ПО 4 ДОЛАРА
    ........
    АМЕРИКА САМА СЕ ПРОСТРЕЛЯА В ГЛАВАТА
    .. ПРЕДИ СЕ СЛУЧИ С КИТАЙ ...
    АНЕТКА ГИ НАПРАВИ СТРАШНО БОГАТИ

    07:38 07.09.2025

  • 3 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ

    7 0 Отговор
    НА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕВРЕИ НИКОЙ НЕ ВЕРВА

    07:42 07.09.2025

  • 4 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Заглавието е вярно.... Краварите не могат да бъдат партньори, те могат само да бъдат рекетьори и изнудвачи ...

    07:48 07.09.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Обичта, приятелството не са сделка!

    07:57 07.09.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    ФАЩ няма партньори!

    Фащ имат само слуги.

    Справка розовото EU.

    08:03 07.09.2025

  • 7 Индия удари

    1 0 Отговор
    Шамар с юмрук на САЩ.

    08:07 07.09.2025

  • 8 ПАМЕТ

    0 0 Отговор
    Няма човек да е видял добро от англосаксите.

    08:12 07.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ХАХАХА! И МАКАРОН Е ОТСВИРЕН!

    08:15 07.09.2025

Новини по държави:
