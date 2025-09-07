Новини
Свят »
Италия »
Над 6000 души за един ден почетоха паметта на Джорджо Армани

Над 6000 души за един ден почетоха паметта на Джорджо Армани

7 Септември, 2025 13:07 506 3

  • джорджо армани-
  • кончина-
  • почит-
  • милано-
  • италия-
  • поклон

Церемонията се провежда в изложбеното пространство Armani/Teatro в Милано

Над 6000 души за един ден почетоха паметта на Джорджо Армани - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 6000 души почетоха паметта на модния дизайнер Джорджо Армани в първия ден на прощаването, съобщи SkyTG24, позовавайки се на организаторите на церемонията.

Церемонията се провежда в изложбеното пространство Armani/Teatro в Милано. Вратите му бяха отворени в събота от 9:00 до 18:00 часа московско време. Още преди откриването на погребалната зала, както съобщава кореспондент на РИА Новости, група служители на Armani се подредиха пред сградата и бяха пуснати първи. От лявата страна на входа имаше редица италианци, простираща се на няколкостотин метра. Гостите чакаха от час и половина до два часа. В неделя церемонията ще продължи в същите часове.

Прощаването с модния дизайнер се провежда в просторна зала, украсена с десетки подови лампи. Те образуват килим, който завършва при затворен ковчег, изработен от светло дърво. Той има поставен почетен караул в знак на националните заслуги на дизайнера. Армани, в частност, беше кавалер на Големия кръст на Ордена за заслуги на Италианската република.

Армани почина в четвъртък на 91-годишна възраст. Според Armani Group, той е починал спокойно, заобиколен от семейство и приятели. В съответствие с желанието на дизайнера, погребението ще бъде частно и ще се състои в понеделник.

Над 6000 души за един ден почетоха паметта на Джорджо Армани


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    3 2 Отговор
    Поживел си е. И колко милиарда занесе на оня свет (въпрос и към тиквун и сфинчо)?

    13:11 07.09.2025

  • 2 Механик

    3 1 Отговор
    Дали са се събрали всички елитни тротинетки или някои от тях са били в цикъл?

    13:20 07.09.2025

  • 3 учудения

    0 0 Отговор
    И какво е направил тоя дятка,че ни надухте главите с неговата личност?Учен ли е,нов химичен елемент ли е открил,Нобелов лауреат ли е?Какво.А има ли деца?ДНуци?

    13:38 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания