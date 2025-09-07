Над 6000 души за един ден почетоха паметта на Джорджо Армани

Над 6000 души почетоха паметта на модния дизайнер Джорджо Армани в първия ден на прощаването, съобщи SkyTG24, позовавайки се на организаторите на церемонията.

Церемонията се провежда в изложбеното пространство Armani/Teatro в Милано. Вратите му бяха отворени в събота от 9:00 до 18:00 часа московско време. Още преди откриването на погребалната зала, както съобщава кореспондент на РИА Новости, група служители на Armani се подредиха пред сградата и бяха пуснати първи. От лявата страна на входа имаше редица италианци, простираща се на няколкостотин метра. Гостите чакаха от час и половина до два часа. В неделя церемонията ще продължи в същите часове.

Прощаването с модния дизайнер се провежда в просторна зала, украсена с десетки подови лампи. Те образуват килим, който завършва при затворен ковчег, изработен от светло дърво. Той има поставен почетен караул в знак на националните заслуги на дизайнера. Армани, в частност, беше кавалер на Големия кръст на Ордена за заслуги на Италианската република.

Армани почина в четвъртък на 91-годишна възраст. Според Armani Group, той е починал спокойно, заобиколен от семейство и приятели. В съответствие с желанието на дизайнера, погребението ще бъде частно и ще се състои в понеделник.