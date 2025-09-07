Арестуван в ОАЕ украински депутат е върнат в Киев

Депутатът от Върховната рада от забранената в Украйна партия „Опозиционна платформа – За живот“ (ОПЗЖ) Фьодор Христенко, който преди това е бил задържан в ОАЕ, е прехвърлен в Киев по споразумение на най-високо политическо ниво, а не по процедурата за екстрадиция, съобщи украинското издание „Зеркало недели“, позовавайки се на осведомени източници.
По-рано в събота Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви задържането в Киев на депутат от Върховната рада от ОПЗЖ по подозрение в държавна измяна. Според съобщения в медиите, може да става въпрос за депутата Фьодор Христенко, който е бил задържан в ОАЕ в края на август за по-нататъшна екстрадиция в Украйна. В момента няма информация за официалната екстрадиция на Христенко.
„Христенко е прехвърлен в Украйна от ОАЕ по споразумение на най-високо политическо ниво и не е екстрадиран по международно установената процедура. Процесът е координиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров“, се казва в съобщението, публикувано в Telegram канала „Огледала на седмицата“.
Според украински журналисти, началникът на отдела за контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, Александър Поклад, е отлетял за ОАЕ заради Христенко, след което Христенко „доброволно“ е решил да се върне в Украйна.
Очаква се депутатът да свидетелства срещу задържания по-рано служител на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.
През юли украинските медии съобщиха за обиски, извършени от СБУ на детективи на НАБУ и САП, и задържане на служители на агенцията. Общо, според украинските медии, местните служители на реда са задържали петима служители на НАБУ, включително Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последният, според съобщения в медиите, е бил замесен в делото на един от най-близките сътрудници на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, включително подслушване на апартамент, който Зеленски често е посещавал. Гусаров и Магамедрасулов са обвинени в държавна измяна и сътрудничество с Руската федерация.
През септември директорът на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семьон Кривонос заяви, че не изключва нова вълна на конфронтация със СБУ - според него, спецслужбата подготвя нови обвинения срещу служители на антикорупционни агенции. Висшият антикорупционен съд (ВАКС) на Украйна също заяви, че се готви за мащабна кампания за дискредитирането му от украинските власти.
На 22 юли Върховната рада подкрепи законопроект, иницииран от партията „Слуга на народа“ на Володимир Зеленски, който премахва независимостта на две антикорупционни агенции - Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура. Зеленски подписа документа. След като обаче в Украйна избухнаха протести, на 24 юли Зеленски обяви, че е одобрил противоположна законодателна инициатива, която уж би засилила независимостта на тези агенции. Украинският парламент вече беше подкрепил законопроекта за връщане на независимостта на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на две четения на 31 юли. Зеленски го подписа същия ден.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
13:39 07.09.2025
2 Пич
Зелю - добър диктатор (ходи по гайдата на кравите) !
Коментиран от #16
13:41 07.09.2025
3 ОАЕ да се чете САЩ
13:43 07.09.2025
4 онзи
13:45 07.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А познайте хора
13:45 07.09.2025
7 Ъхъъъъъ....
13:48 07.09.2025
8 Рускиня
13:49 07.09.2025
9 Тоя ли герой
Коментиран от #13
13:52 07.09.2025
10 Механик
Комунизма бил намсикъфси, понеже не позовлявал други партии, а?
Демокрация, баце и честити банане!!!
Кой не скача е червен!!!
Коментиран от #14
13:55 07.09.2025
11 стоян георгиев
13:56 07.09.2025
12 Цензура
Коментиран от #15
13:56 07.09.2025
13 Механик
До коментар #9 от "Тоя ли герой":Ааа, Пеевски не са го били в ОАЕ. Друго правеха, ама то бит и ..... си не признават.
13:56 07.09.2025
14 стоян георгиев
До коментар #10 от "Механик":Не бе по време на война ще ти позволят да си с врага.
Коментиран от #23
13:56 07.09.2025
15 стоян георгиев
До коментар #12 от "Цензура":Ще лежи в затвора за държавна измяна по време на война.има и в ес бая избягали.трябва да ги върнем до един.
13:57 07.09.2025
16 Еее, ти отрки Америка
До коментар #2 от "Пич":И понеже говорим за Америка, виж Южна Америка.
До преди 20-30 гоини беше пълна с диктатори (Пиночет, Стреснер) и голяма част от тях бяха на власт с помощта и поддръжката на САЩ.
Коментиран от #19
14:02 07.09.2025
17 Ъхъъъъъ....
14:03 07.09.2025
18 Името е без значение
14:07 07.09.2025
19 Пич
До коментар #16 от "Еее, ти отрки Америка":Благодаря за тази тъй важна за мен информация , която научавам с интерес ! Бих ви го сложил десет пъти плюса , но успях само веднъж !
14:08 07.09.2025
20 Бай Цоньо
14:35 07.09.2025
21 Мравояд
14:48 07.09.2025
22 София
14:50 07.09.2025
23 Въпросче
До коментар #14 от "стоян георгиев":Кой и кога обяви война в краината? Зеленски ли?
Коментиран от #24
15:19 07.09.2025
24 Честити банани!
До коментар #23 от "Въпросче":Верно бе, зеленото що още не е обявило война на лошия Путин? За кога чака?
15:23 07.09.2025