Арестуван в ОАЕ украински депутат е върнат в Киев

Депутатът от Върховната рада от забранената в Украйна партия „Опозиционна платформа – За живот“ (ОПЗЖ) Фьодор Христенко, който преди това е бил задържан в ОАЕ, е прехвърлен в Киев по споразумение на най-високо политическо ниво, а не по процедурата за екстрадиция, съобщи украинското издание „Зеркало недели“, позовавайки се на осведомени източници.

По-рано в събота Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви задържането в Киев на депутат от Върховната рада от ОПЗЖ по подозрение в държавна измяна. Според съобщения в медиите, може да става въпрос за депутата Фьодор Христенко, който е бил задържан в ОАЕ в края на август за по-нататъшна екстрадиция в Украйна. В момента няма информация за официалната екстрадиция на Христенко.

„Христенко е прехвърлен в Украйна от ОАЕ по споразумение на най-високо политическо ниво и не е екстрадиран по международно установената процедура. Процесът е координиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров“, се казва в съобщението, публикувано в Telegram канала „Огледала на седмицата“.

Според украински журналисти, началникът на отдела за контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, Александър Поклад, е отлетял за ОАЕ заради Христенко, след което Христенко „доброволно“ е решил да се върне в Украйна.

Очаква се депутатът да свидетелства срещу задържания по-рано служител на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

През юли украинските медии съобщиха за обиски, извършени от СБУ на детективи на НАБУ и САП, и задържане на служители на агенцията. Общо, според украинските медии, местните служители на реда са задържали петима служители на НАБУ, включително Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последният, според съобщения в медиите, е бил замесен в делото на един от най-близките сътрудници на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, включително подслушване на апартамент, който Зеленски често е посещавал. Гусаров и Магамедрасулов ​​са обвинени в държавна измяна и сътрудничество с Руската федерация.

През септември директорът на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семьон Кривонос заяви, че не изключва нова вълна на конфронтация със СБУ - според него, спецслужбата подготвя нови обвинения срещу служители на антикорупционни агенции. Висшият антикорупционен съд (ВАКС) на Украйна също заяви, че се готви за мащабна кампания за дискредитирането му от украинските власти.

На 22 юли Върховната рада подкрепи законопроект, иницииран от партията „Слуга на народа“ на Володимир Зеленски, който премахва независимостта на две антикорупционни агенции - Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура. Зеленски подписа документа. След като обаче в Украйна избухнаха протести, на 24 юли Зеленски обяви, че е одобрил противоположна законодателна инициатива, която уж би засилила независимостта на тези агенции. Украинският парламент вече беше подкрепил законопроекта за връщане на независимостта на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на две четения на 31 юли. Зеленски го подписа същия ден.