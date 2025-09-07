Новини
Свят »
Украйна »
Арестуван в ОАЕ украински депутат е върнат в Киев
  Тема: Украйна

Арестуван в ОАЕ украински депутат е върнат в Киев

7 Септември, 2025 13:37 1 520 24

  • украйна-
  • оае-
  • депутат-
  • върховна рада-
  • измяна-
  • фьодор христенко

Христенко е върнат на база споразумение на най-високо политическо ниво, а не по процедурата за екстрадиция

Арестуван в ОАЕ украински депутат е върнат в Киев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от Върховната рада от забранената в Украйна партия „Опозиционна платформа – За живот“ (ОПЗЖ) Фьодор Христенко, който преди това е бил задържан в ОАЕ, е прехвърлен в Киев по споразумение на най-високо политическо ниво, а не по процедурата за екстрадиция, съобщи украинското издание „Зеркало недели“, позовавайки се на осведомени източници.

По-рано в събота Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви задържането в Киев на депутат от Върховната рада от ОПЗЖ по подозрение в държавна измяна. Според съобщения в медиите, може да става въпрос за депутата Фьодор Христенко, който е бил задържан в ОАЕ в края на август за по-нататъшна екстрадиция в Украйна. В момента няма информация за официалната екстрадиция на Христенко.

„Христенко е прехвърлен в Украйна от ОАЕ по споразумение на най-високо политическо ниво и не е екстрадиран по международно установената процедура. Процесът е координиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров“, се казва в съобщението, публикувано в Telegram канала „Огледала на седмицата“.

Според украински журналисти, началникът на отдела за контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, Александър Поклад, е отлетял за ОАЕ заради Христенко, след което Христенко „доброволно“ е решил да се върне в Украйна.

Очаква се депутатът да свидетелства срещу задържания по-рано служител на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

През юли украинските медии съобщиха за обиски, извършени от СБУ на детективи на НАБУ и САП, и задържане на служители на агенцията. Общо, според украинските медии, местните служители на реда са задържали петима служители на НАБУ, включително Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последният, според съобщения в медиите, е бил замесен в делото на един от най-близките сътрудници на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, включително подслушване на апартамент, който Зеленски често е посещавал. Гусаров и Магамедрасулов ​​са обвинени в държавна измяна и сътрудничество с Руската федерация.

През септември директорът на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семьон Кривонос заяви, че не изключва нова вълна на конфронтация със СБУ - според него, спецслужбата подготвя нови обвинения срещу служители на антикорупционни агенции. Висшият антикорупционен съд (ВАКС) на Украйна също заяви, че се готви за мащабна кампания за дискредитирането му от украинските власти.

На 22 юли Върховната рада подкрепи законопроект, иницииран от партията „Слуга на народа“ на Володимир Зеленски, който премахва независимостта на две антикорупционни агенции - Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура. Зеленски подписа документа. След като обаче в Украйна избухнаха протести, на 24 юли Зеленски обяви, че е одобрил противоположна законодателна инициатива, която уж би засилила независимостта на тези агенции. Украинският парламент вече беше подкрепил законопроекта за връщане на независимостта на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура на две четения на 31 юли. Зеленски го подписа същия ден.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 2 Отговор
    Сега онези кръволоци от криминалната организация на Зелю ще го убият !!!

    13:39 07.09.2025

  • 2 Пич

    23 2 Отговор
    Саддам Хюсеин - гаден диктатор ( не ходи по гайдата на кравите ) !
    Зелю - добър диктатор (ходи по гайдата на кравите) !

    Коментиран от #16

    13:41 07.09.2025

  • 3 ОАЕ да се чете САЩ

    20 2 Отговор
    Просто е гнусно да се чете.....

    13:43 07.09.2025

  • 4 онзи

    9 0 Отговор
    На тоя депутатин не му завиждам ...

    13:45 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А познайте хора

    22 1 Отговор
    От 2014 до 2024 г г колко са забранените в Украйна партии ? И що за демокрация е там ...

    13:45 07.09.2025

  • 7 Ъхъъъъъ....

    18 0 Отговор
    по подозрение в "държавна измяна"..... Както и в Кнесата на Израел всеки който думата геноцид спомене и "в държавна измяна" .... страшна демокрация е ей ...

    13:48 07.09.2025

  • 8 Рускиня

    2 2 Отговор
    Съгласно уговорката да бъде, но не бил девствен, а много действен. Трябва да върне капарото!

    13:49 07.09.2025

  • 9 Тоя ли герой

    7 0 Отговор
    Преби Пеевски в ОАЕ? За медал е човека

    Коментиран от #13

    13:52 07.09.2025

  • 10 Механик

    17 0 Отговор
    Сталин бил намсикъфси, понеже провеждал политически гонения, а???
    Комунизма бил намсикъфси, понеже не позовлявал други партии, а?
    Демокрация, баце и честити банане!!!
    Кой не скача е червен!!!

    Коментиран от #14

    13:55 07.09.2025

  • 11 стоян георгиев

    2 12 Отговор
    Възмездие за още един предател.

    13:56 07.09.2025

  • 12 Цензура

    14 0 Отговор
    ПОЗОР за ОАЕ !!! Сега този човек най-вероятно ще бъде изтезаван и убит от нациcтките извeрги. Но и той си е виновен, защо не избяга в Русия или в друга сигурна страна?

    Коментиран от #15

    13:56 07.09.2025

  • 13 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя ли герой":

    Ааа, Пеевски не са го били в ОАЕ. Друго правеха, ама то бит и ..... си не признават.

    13:56 07.09.2025

  • 14 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Не бе по време на война ще ти позволят да си с врага.

    Коментиран от #23

    13:56 07.09.2025

  • 15 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #12 от "Цензура":

    Ще лежи в затвора за държавна измяна по време на война.има и в ес бая избягали.трябва да ги върнем до един.

    13:57 07.09.2025

  • 16 Еее, ти отрки Америка

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И понеже говорим за Америка, виж Южна Америка.
    До преди 20-30 гоини беше пълна с диктатори (Пиночет, Стреснер) и голяма част от тях бяха на власт с помощта и поддръжката на САЩ.

    Коментиран от #19

    14:02 07.09.2025

  • 17 Ъхъъъъъ....

    7 0 Отговор
    Известно е че 2014 г. Христенко е бил доверено лице и кандидат на президента на Украйна Порошенко в окръг №49, Донецка област. Роден е на 11 октомври 1983 г. в село Старогнатовка Донецка област....Порошенко и Кличко са основните противници на Зеленски, които се възползваха от удобен претекст, за да се опитат да подкопаят властта му с протестите преди месец

    14:03 07.09.2025

  • 18 Името е без значение

    3 2 Отговор
    Ще прави компания на Дубински в затвора.

    14:07 07.09.2025

  • 19 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Еее, ти отрки Америка":

    Благодаря за тази тъй важна за мен информация , която научавам с интерес ! Бих ви го сложил десет пъти плюса , но успях само веднъж !

    14:08 07.09.2025

  • 20 Бай Цоньо

    6 0 Отговор
    Жалко за човека,ще го пратят на фронта като доброволец

    14:35 07.09.2025

  • 21 Мравояд

    5 1 Отговор
    Укоропите са подкупили някой Дубайците, пари у Укоропите сега бол и са екстрадирали без съд. Предложили са му или да свидетелства или той да лежи 20-30 години ако не и по лошо. Формата е до болка познат на българите. Само Руска ваксина ще излекува Фашистката чума.

    14:48 07.09.2025

  • 22 София

    1 5 Отговор
    БРАВО НА АРАБЕЛИТЕ НАПРАВО НА ФРОНТА ДА ХОДИ

    14:50 07.09.2025

  • 23 Въпросче

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Кой и кога обяви война в краината? Зеленски ли?

    Коментиран от #24

    15:19 07.09.2025

  • 24 Честити банани!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Въпросче":

    Верно бе, зеленото що още не е обявило война на лошия Путин? За кога чака?

    15:23 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания