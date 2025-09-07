Новини
Погребват Армани в семейна крипта

7 Септември, 2025 18:07

Ривалта е малък град с няколко десетки жители

Погребват Армани в семейна крипта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Модният дизайнер Джорджо Армани ще бъде погребан в семейна крипта до родителите и брат си в малкото селце Ривалта близо до Пиаченца, съобщава вестник La Repubblica, позовавайки се на местната асоциация.

Ривалта е малък град с няколко десетки жители, известен със средновековния си замък, местна забележителност. Модният дизайнер е прекарал детството си там и е посетил гробовете на своите роднини там. Както е посочено, той сам е избрал мястото за погребение.

В Милано, в изложбеното пространство на къщата Армани, продължава сбогуването с модния дизайнер, който почина на 4 септември на 92-годишна възраст. Погребението ще се състои на 8 септември, по негово желание - частно, с не повече от 20 от най-близките му хора. В Милано и Пиаченца беше обявен траур след смъртта на Армани.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    1 1 Отговор
    Дубре.

    18:09 07.09.2025

  • 2 Сталин

    4 1 Отговор
    Абе стига с тоя п€дерунгел ни занимавате днеска 10 пъти

    18:11 07.09.2025

