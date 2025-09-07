Новини
Москва: Западът превърна Балтийско море в арена на хибридна война
Москва: Западът превърна Балтийско море в арена на хибридна война

7 Септември, 2025 18:38, обновена 7 Септември, 2025 18:46 814 9

Малко преди взривяването на „Северен поток“ в Балтийския регион се проведоха учения на НАТО, припомни съветникът на руския президент Николай Патрушев

Москва: Западът превърна Балтийско море в арена на хибридна война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко преди експлозията в „Северен поток“ в Балтийския регион се проведоха учения на НАТО. Това подчерта съветникът на руския президент и председател на Военноморската колегия Николай Патрушев пред вестник „Комерсант“, коментирайки ситуацията с разследването на атаките срещу газопроводите.

„Сега предпочитат да не си спомнят, че буквално в навечерието на експлозията на „Северен поток“ в този регион на Балтика се проведоха военноморски учения на НАТО“, подчерта Патрушев.

Още новини от Украйна

Той обърна внимание и на изявлението на украинците, арестувани по-рано по подозрение за взривяване на газопроводите, според които разследването, което се води срещу тях, има за цел да прехвърли вината върху Украйна и да прикрие истинските организатори и участници в атаката, които са заинтересовани от засилване на напрежението в Балтика. „Анализ на ситуацията в региона потвърждава думите им“, заключи той.

По-рано германските следователи идентифицираха всички саботьори, взривили газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ през 2022 г., съобщи Die Zeit. Издадени са заповеди за арест на шестима украински граждани. Седмият заподозрян е починал през декември 2024 г. в Източна Украйна по време на бойните действия. Според германската федерална прокуратура, диверсионната група се е състояла от шкипер /капитан на ветроходен кораб/, координатор, експерт по взривни вещества и четирима водолази, пристигнали от Рощок на местопрестъплението в Балтийско море с платноходката „Андромеда“.

Странните инциденти с подводна инфраструктура и руски кораби показват, че Западът е превърнал Балтийско море в арена за необявена хибридна война, заяви още Патрушев.

„Серия от странни инциденти с подводни кабели и инциденти с руски кораби показват, че Западът сериозно е решил да повиши залозите“, подчерта Патрушев, отбелязвайки, че западните страни са превърнали Балтийско море „в арена за необявена хибридна война“.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безмозгин

    4 0 Отговор
    Защо ги пускате в нашето море ?

    18:48 07.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Във Варна и Бургас разпращат повиквателни на матроси за Одеса.Казват им че Родината имала нужда от тях.

    Коментиран от #5, #6

    18:54 07.09.2025

  • 4 си дзън

    4 2 Отговор
    Войни водят само руснаците с техните кораби повреждат кабели, тръбопроводи,
    ама им свиха сърмите и сега ривът.

    18:56 07.09.2025

  • 5 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кога ще заминеш в руския рай? Като тръгваш вземи и Радев.

    18:58 07.09.2025

  • 6 Луд

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Верно ли бе

    18:59 07.09.2025

  • 7 Патрашкофф

    3 3 Отговор
    Ей тук е класика в жанра – Москва пак размахва пръст и сочи НАТО за „хибридната война“, все едно някой вярва на приказките им. 🤣 Балтийско море било „арена на хибридна война“, ама кой прати диверсанти, кой заплашва със „затваряне на морета“ и кой взривява доверието в международното право? Кремъл.
    Ако утре на Патрушев му падне тухла на главата, сигурно пак НАТО ще е виновно, защото преди това са имали учения някъде.

    19:01 07.09.2025

  • 8 Безрукин

    2 1 Отговор
    Вън НАТО от Балтийско море !

    19:06 07.09.2025

  • 9 Българин

    3 1 Отговор
    Вън нато от Черно море !

    19:12 07.09.2025

Новини по държави:
