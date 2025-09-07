Малко преди експлозията в „Северен поток“ в Балтийския регион се проведоха учения на НАТО. Това подчерта съветникът на руския президент и председател на Военноморската колегия Николай Патрушев пред вестник „Комерсант“, коментирайки ситуацията с разследването на атаките срещу газопроводите.

„Сега предпочитат да не си спомнят, че буквално в навечерието на експлозията на „Северен поток“ в този регион на Балтика се проведоха военноморски учения на НАТО“, подчерта Патрушев.

Той обърна внимание и на изявлението на украинците, арестувани по-рано по подозрение за взривяване на газопроводите, според които разследването, което се води срещу тях, има за цел да прехвърли вината върху Украйна и да прикрие истинските организатори и участници в атаката, които са заинтересовани от засилване на напрежението в Балтика. „Анализ на ситуацията в региона потвърждава думите им“, заключи той.

По-рано германските следователи идентифицираха всички саботьори, взривили газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ през 2022 г., съобщи Die Zeit. Издадени са заповеди за арест на шестима украински граждани. Седмият заподозрян е починал през декември 2024 г. в Източна Украйна по време на бойните действия. Според германската федерална прокуратура, диверсионната група се е състояла от шкипер /капитан на ветроходен кораб/, координатор, експерт по взривни вещества и четирима водолази, пристигнали от Рощок на местопрестъплението в Балтийско море с платноходката „Андромеда“.

Странните инциденти с подводна инфраструктура и руски кораби показват, че Западът е превърнал Балтийско море в арена за необявена хибридна война, заяви още Патрушев.

„Серия от странни инциденти с подводни кабели и инциденти с руски кораби показват, че Западът сериозно е решил да повиши залозите“, подчерта Патрушев, отбелязвайки, че западните страни са превърнали Балтийско море „в арена за необявена хибридна война“.