Израел издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това е второто предупреждение за тази сграда и палатките около нея в рамките на малко повече от 24 часа. Там са се подслонили семейства, които са били принудени да напуснат жилищата си.
Междувременно летище „Рамон“ близо до град Ейлат в южната част на Израел, което беше затворено днес, след като пуснат от територията на Йемен дрон се разби в сградата на терминала за пристигащи, възобнови работа, съобщи израелската летищна служба.
Израелската служба са спешна медицинска помощ каза, че двама души са били ранени от осколки.
Летището беше затворено в продължение на около два часа.
