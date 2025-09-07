Новини
Израел издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа

Летище „Рамон“ възобнови работа

Израел издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е второто предупреждение за тази сграда и палатките около нея в рамките на малко повече от 24 часа. Там са се подслонили семейства, които са били принудени да напуснат жилищата си.

Междувременно летище „Рамон“ близо до град Ейлат в южната част на Израел, което беше затворено днес, след като пуснат от територията на Йемен дрон се разби в сградата на терминала за пристигащи, възобнови работа, съобщи израелската летищна служба.

Израелската служба са спешна медицинска помощ каза, че двама души са били ранени от осколки.

Летището беше затворено в продължение на около два часа.


Израел
