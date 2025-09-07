Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник"

Началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов призна, че Украйна не е способна да прехване ракетата „Орешник“.

„Това е много сериозно оръжие. Няма да можем да го прехванем“, каза той в интервю за YouTube канала „Апостроф“.

На 21 ноември миналата година Русия удари голям украински военно-промишлен комплекс в Днепропетровск, тествайки системата за среден обсег „Орешник“. Ударът беше извършен в отговор на използването на американско и британско оръжие от украинските въоръжени сили.

В началото на август президентът Владимир Путин обяви, че първата серийна ракета „Орешник“ е произведена и доставена на войските.

Както отбеляза държавният глава, когато се използва в група, ударът с помощта на този комплекс е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.

Москва подготвя най-мащабната програма за превъоръжаване от 80-те години насам. Още до 2030 г. Русия може да атакува Европа, заяви Буданов в интервю за предаването "Ход Тузова" по Апостроф TV, цитиран от ФОКУС.

Той отбеляза, че към момента такава заплаха за европейските страни не съществува.



Според него подобна прогноза е свързана с "плановете и мечтите" на Руската федерация.



"Те планират и ще се подготвят", добавя Буданов.



Началникът на ГРУ добавя, че в Европа знаят за тази заплаха. Как ще реагират на това – времето ще покаже.



"В момента се подготвя мащабна програма за развитие на оръжията. Това по същество е превъоръжаване на Руската федерация в периода до 2037 г. Ударният темп там е до 2030 г. Това е най-мащабната програма от 80-те години насам. В момента тя е изчислена на около 1,2 трилиона долара, предназначени изцяло за превъоръжаване. Това не е бюджетът на Министерството на отбраната на РФ, а средства, предназначени изцяло за програми за модернизация и превъоръжаване. Това са сериозни програми и сериозни средства“, коментира още Буданов.