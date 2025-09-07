Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник"

Началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов призна, че Украйна не е способна да прехване ракетата „Орешник“.
„Това е много сериозно оръжие. Няма да можем да го прехванем“, каза той в интервю за YouTube канала „Апостроф“.
На 21 ноември миналата година Русия удари голям украински военно-промишлен комплекс в Днепропетровск, тествайки системата за среден обсег „Орешник“. Ударът беше извършен в отговор на използването на американско и британско оръжие от украинските въоръжени сили.
В началото на август президентът Владимир Путин обяви, че първата серийна ракета „Орешник“ е произведена и доставена на войските.
Както отбеляза държавният глава, когато се използва в група, ударът с помощта на този комплекс е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.
Москва подготвя най-мащабната програма за превъоръжаване от 80-те години насам. Още до 2030 г. Русия може да атакува Европа, заяви Буданов в интервю за предаването "Ход Тузова" по Апостроф TV, цитиран от ФОКУС.
Той отбеляза, че към момента такава заплаха за европейските страни не съществува.
Според него подобна прогноза е свързана с "плановете и мечтите" на Руската федерация.
"Те планират и ще се подготвят", добавя Буданов.
Началникът на ГРУ добавя, че в Европа знаят за тази заплаха. Как ще реагират на това – времето ще покаже.
"В момента се подготвя мащабна програма за развитие на оръжията. Това по същество е превъоръжаване на Руската федерация в периода до 2037 г. Ударният темп там е до 2030 г. Това е най-мащабната програма от 80-те години насам. В момента тя е изчислена на около 1,2 трилиона долара, предназначени изцяло за превъоръжаване. Това не е бюджетът на Министерството на отбраната на РФ, а средства, предназначени изцяло за програми за модернизация и превъоръжаване. Това са сериозни програми и сериозни средства“, коментира още Буданов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивка Бейбе
22:03 07.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Злобното Джуджи
Нали Орешника уж беше няква стара грохнала ракета от съветско време. Что случилось ? 😁
Коментиран от #7, #49
22:04 07.09.2025
4 Орбан днес казал..
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Че Украйна ще бъде поделена между запада и раша. Значи раша взема 4-те области или 20 процента от територията на Украйна на цената на 2 милиона жертви а запада без нито един убит взема 80 процента.. Ей това е сделка а?!
Коментиран от #16, #87, #99, #102, #120
22:05 07.09.2025
5 Не разваляй
22:06 07.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":точно стара ракета е на базата на ФАУ//но е балистична , което приравнява шансовете да я свалиш , като тези на метеорит,,примерно над Челябинск
Коментиран от #17
22:07 07.09.2025
8 китайски балон
22:07 07.09.2025
9 Ами коментирайте си...!
Само това ви остана...!
22:07 07.09.2025
10 Мравояд
22:08 07.09.2025
11 но поне можем да прехванем
и призоваваме цъкачите на копейки
да ни изпратят крипто за бункера
щом казват че сме им братя
22:08 07.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин
Коментиран от #115
22:09 07.09.2025
14 Мидирка
Коментиран от #70
22:10 07.09.2025
15 Хе хе...
Между другото, много ми е интересно как евроатлантическите розАви понита се справят с когнитивния дисонанс? Дали с водка? Избелване на ануса? Синтетика?
Коментирайте бе, понита!
22:10 07.09.2025
16 НАЛИ?!
До коментар #4 от "Орбан днес казал..":А защо забравяш,или умишлено премълчаваш,колко пари и оръжия наля запада за тази сделка...?!
Та чак се самозабрави и изпадна в рецесия...,като Германия например...!
Коментиран от #51
22:11 07.09.2025
17 Балистични ракети
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":има от няколко десетилетия и всички са прехващаеми.
Коментиран от #21, #24, #27, #39
22:11 07.09.2025
18 По-нагоре има парад
22:11 07.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #17 от "Балистични ракети":Включително и тези със скорост 10 и над 10 Мах...?!?!
Коментиран от #36
22:13 07.09.2025
22 Значи могат
22:13 07.09.2025
23 За 2025 г.рашите
До коментар #19 от "Факт козлодуйски":Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
22:14 07.09.2025
24 Ами
До коментар #17 от "Балистични ракети":те укрите са неможачи. Това ни казваш в момента.
Коментиран от #29, #58
22:15 07.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Балистични ракети":балистични ракети има от времето на Хитлер-с фау 2 , и са много трудни за прихващане/ затва Рейгън измисли междузвездни войни , с няколко етапа на спътникова защита , и Горбито се предаде(една от причините)
22:16 07.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 123456
22:18 07.09.2025
31 copoснята каза че
22:19 07.09.2025
32 Копей
братишки
22:19 07.09.2025
33 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
това е най малкият ви проблем ---.А СОЛНЦЕПЕГ ---
ТОЛКОВА ЛИ СТЕ КУХИ И ПРОСТИ ---АМЕРИКАНЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАС -ПУТИН ДА ПОКАЖЕ НАЙ НОВИТЕ СИ ОРЪЖИЯ--ТОЙ НЯМА ДА ГО НАПРАВИ-.......СРЕЩУ ВАС -ЩЕ СЕ БИЕ С КОПИЯ И ЛЪКОВЕ --АКО ИСКА ТОЙ ЩЕ ВИ ЗАТРИЕ ОТ КОСМОСА --КАКВИ СПЪТНИЦИ ИМАТЕ ВИЕ -КАКВО ИМА ПУТИН ---КОГА ЗАПОЧНА НАДПРЕВАРАТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЕТО -КОГАТО РУСНАЦИТЕ ИЗПЕПЕЛИХА КИТАЙЦИТЕ С ЛАЗЕРА -ЗА КОЙТО АМЕРИКАНЦИТЕ СИ НЯМАХА ПОНЯТИЕ-А КАКВО ИМА СЕГА ----ЗНАЕШ ЛИ -АКО ТРПЪМП Е СИГУРЕН В ПОБЕДА-ЩЕ ЛЯГА ЛИ НА ПУТИН --БЪДИ РЕАЛИСТ --УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА----- N--------ЧАСТИ -- МИНИМУМ-- ПОЛША -УНГАРИЯ .РУСИЯ
22:19 07.09.2025
34 2 МИЛИОНА УБИТИ РУСНАЦИ
Коментиран от #37
22:20 07.09.2025
35 Баш Балък
22:22 07.09.2025
36 Сериозно я
До коментар #21 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Те всички балистични ракети така махат.
22:23 07.09.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #34 от "2 МИЛИОНА УБИТИ РУСНАЦИ":УКРИТЕ УБИХА 2 МИЛИОНА И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
Коментиран от #41
22:23 07.09.2025
38 Хе хе...
Как може фaTkи да дават думата на никому неизвестен копейкаджия?
22:23 07.09.2025
39 име
До коментар #17 от "Балистични ракети":Всяка ракета, дрон или управляема бомба бива прихваната в края на краищата. Най-често прихващачите са сладове за хранителни стоки, които гърмят после с часове, ресторанти със западни туристи, щото ся е модерно да се ходи на екскурзия в бандеристан, особено около фронта, и руснаците искат да сринат приходите от туризъм на хунтата, а понякога и детски площадки, които сякаш са бронирани, няма поражения по тях, ама виждаш ли много деца загиват. Но също така наземните компоненти от ПВО Пейтрийт най-редовно прихващат ракети, а понякога и ТЕЦове и други добре "защитени" обекти.
22:24 07.09.2025
40 Гориил
Коментиран от #48, #54
22:26 07.09.2025
41 Презвитер Козма
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма нужда
Крадливия ти мозък е взривен по рождение!))) ((((
22:26 07.09.2025
42 Факт
До коментар #12 от "Злобното Джуджи":Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 3 200 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
........😄
Коментиран от #68, #105
22:28 07.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Страшно е
01 септември 2025, 13:53 часа 51475
Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.
Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.
22:30 07.09.2025
45 Няма значение
Коментиран от #52
22:30 07.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Злобното Джуджи":ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ЧАКАМ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ЦЕЛИТЕ НА СВО :))))
СМЯНА НА ЗЕЛЕНСКИ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ НА УКРАЙНА :)))
А ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :))))
А УКРАЙНА ОЩЕ ПО ВЪОРЪЖЕНА:))
ЗАЩО ПУТИН УБИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ :(((
АМИ ДА НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ И СВЕТОВЕН ЛИДЕР :)))
Коментиран от #96
22:33 07.09.2025
48 Тии
До коментар #40 от "Гориил":Гледай да не те уцели до като мръсиш Европата
22:33 07.09.2025
49 1944
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":не се превъзбуждай. рООсийските тенекета не са видели още новите оръжия. нато си чисти старото от складовете. джавелин примерно е проектиран през 1989г. кво имаха братушките ти тогава?
22:34 07.09.2025
50 Не виждаш ли,
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":че си оценяван противоположно на това което твърдиш? Не разбираш ли какво означава тази оценка или от злоба пишеш на инат?
Коментиран от #55
22:34 07.09.2025
51 Нали?!
До коментар #16 от "НАЛИ?!":Аре сравни германското БВП и икономика в "рецесия" с руската, която уж голямата работа! И после да се върнем на въпроса колко души пожертва Запада в Украйна? Русия никога няма да спечели тази война, в близките десетилетия ефекта от тази война на Путин ще има унищожителени последствия за русийката. събитията от 90-те ще се повторят, но с много по сериозни последици. Има още народи, който искат да се отцепят от този тюрм. Само мокрите мечти на българските кремълопитеци ще останат, пак ще има скимтене, пак фантазии, пак обвинения че Запада виновен, пак ще се обясняват, че Русия можела, ама видиш ли не искала.....тоя мач вече сме го гледали и резултата от него беше края на СССР
Коментиран от #64, #89
22:35 07.09.2025
52 Хи хи
До коментар #45 от "Няма значение":Руснаците сега виждат сметката на урките, а после ще дойдат да видят и твойта сметка. Така казаха от нато !
22:35 07.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Обясни ми
До коментар #40 от "Гориил":Не мога да разбера вас руснаците ,бягате от руската мизерия в Европа ,и като отидите в Европа искате да направите там същата руска мизерия ,ай обясни ми го
Коментиран от #66, #75
22:36 07.09.2025
55 оценки
До коментар #50 от "Не виждаш ли,":от русотрътки не се броят. това все едно амеба да е на върха на хранителната пирамида
22:36 07.09.2025
56 Карго 200
Коментиран от #62
22:37 07.09.2025
57 Гориил
22:37 07.09.2025
58 1944
До коментар #24 от "Ами":сметай щом едни неможачи разпърцаха самая магучая кво ги чака ако ги барне некоя читава армия. тръгнали с прашки на нато да скачат.
22:38 07.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Това звучи много тъпо
До коментар #43 от "Костадинов":С ко го роди? С бъбреци ли? Волгин е срещу закриването на българският лев. Това няма нищо общо да взимаш заплата в Евро.
22:39 07.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Нормално
До коментар #56 от "Карго 200":да го знаят, вече четвърта година от русйката им казват да го мразят, щото им вади душичката.
Коментиран от #73
22:40 07.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Така е
До коментар #51 от "Нали?!":Русията никога няма да спечели тази война ,защото са неможачи.Тази война за да се спечели трябва да се разруши цяла Украйна ,и после какво ще правят с нея ,ще я възтановяват ли ,а и всички украинци ще избягат на запад ,за какво ще и е тая територия на руснята
Коментиран от #110
22:41 07.09.2025
65 Тея украинци обаче
22:42 07.09.2025
66 Гориил
До коментар #54 от "Обясни ми":0,1% от руснаците живеят в Европа и САЩ (не всички са етнически руснаци). Това е техен избор. Но какво правят европейците в Русия? Всеки месец от 500 до 800 семейства идват тук, бягайки от морална катастрофа и стремейки се към християнски ценности.
Коментиран от #91
22:44 07.09.2025
67 Стари столици
22:44 07.09.2025
68 Хахахаха
До коментар #42 от "Факт":Факт е още че днес със злобното джуджи не сте си пили илачите,абе пийте ги че ни омръзна да се смеем на това което пишете.
22:46 07.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хахах
До коментар #14 от "Мидирка":...ПрИхване се пише....
Прихваща се трипер, самолет и ракета се прЕхващат.
Коментиран от #81
22:47 07.09.2025
71 Кеф кеееф
До коментар #69 от "Гориил":Ще спя ликуващ и радостен от прекрасните новини 👍💯
22:48 07.09.2025
72 Болни
22:48 07.09.2025
73 Поне научи правопис
До коментар #62 от "Нормално":Тогава се пиши , че си нормално писна ни.
22:49 07.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Хахахаха
До коментар #54 от "Обясни ми":Само че мизерията е в онова кухото дето търчи над раменете ти.
22:50 07.09.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Именно защото е въпрос на гледна точка
22:51 07.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Тие бамай
До коментар #2 от "Град Козлодуй":КАТА
22:53 07.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Става въпрос за хора , които
До коментар #70 от "Хахах":Не са в състояние да разберат твоята забележка. Твърде сложна е за тях.
Коментиран от #90
22:56 07.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Анонимен
22:57 07.09.2025
84 Националист
22:57 07.09.2025
85 Гориил
22:57 07.09.2025
86 Въпрос за 1000 долара
Коментиран от #92, #95
22:57 07.09.2025
87 Цък
До коментар #4 от "Орбан днес казал..":Лъжи умерено да ти вярват.
22:58 07.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Запада
До коментар #51 от "Нали?!":И този път няма да ги спасяваме от гладна смърт със салам.
22:59 07.09.2025
90 Имам предвид хората
До коментар #81 от "Става въпрос за хора , които":От форума без конкретно значение.
22:59 07.09.2025
91 Може
До коментар #66 от "Гориил":Да е така ,но европейците ако са дошли в русията са дошли за руски мир ,и да живеят по руский мир ,а вие отивате да създадете руский Мор на запад ,има лесно стоите си в мизерията ,не ни я пренасяйте ,за това ви намразих
23:00 07.09.2025
92 Защото
До коментар #86 от "Въпрос за 1000 долара":Паметниците не трябва да се поругават.
Коментиран от #97
23:01 07.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Конфета в небето
Коментиран от #111
23:03 07.09.2025
95 Гориил
До коментар #86 от "Въпрос за 1000 долара":Ленин не създава държава, а вътрешна руска административна единица, където половината от населението се самоопределя като руснаци. Значителна част от деснобережната Украйна е била под полско потисничество и геноцид в продължение на 500 години. Полша забранява Руската православна църква, наказва симпатиите към Русия и изкоренява всякакви опити за говорене на руски език (възниква полско-украински диалект, който Бандера се опитва да обяви за украински език).
Коментиран от #101, #106, #108, #119
23:03 07.09.2025
96 Важно е
До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Показухата да върви ,спрели ,Путин е чао
23:05 07.09.2025
97 Въпрос за 1000 долара
До коментар #92 от "Защото":Ами тогава защо унищожават паметниците на Бандера?
Коментиран от #103
23:05 07.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Не бе 20 млн
До коментар #4 от "Орбан днес казал..":Това милионите за нищо си ги нямате. Ами тогава задръжте още малко и Русия ще се предаде.
23:07 07.09.2025
100 Ха,ха
23:08 07.09.2025
101 Дада
До коментар #95 от "Гориил":Вътрешно-административна руска друг път. Тогава русия не съществува, а има СССР. Между другото и сега русия не съществува има руска пендерация. И единствено руснаците нямат свои република. Много плитки лъжи.
Коментиран от #107
23:08 07.09.2025
102 Георгиев
До коментар #4 от "Орбан днес казал..":Почети малко и новини, не само пропаганда. От днес: Путин оставя на Окрайнина Лвов и четири области около него. Останалото - Малорусия и Новорусия се прибират от майка Русия.
Коментиран от #104
23:09 07.09.2025
103 Защото е нацист фашист и злодей
До коментар #97 от "Въпрос за 1000 долара":Национал социализма е забранен в Европа бе момче. Стига пита като малко дете. Отговаряй си сам.
Коментиран от #109
23:09 07.09.2025
104 Не вярвам да им остави каквото и да е
До коментар #102 от "Георгиев":Абсолютно не го вярвам това дори да го видя.
23:11 07.09.2025
105 Прочети какво значи факт
До коментар #42 от "Факт":Факт е 1000 към 19.
23:11 07.09.2025
106 ,,,,,,
До коментар #95 от "Гориил":Видели са от англичаните, кво правят с ирландците
23:13 07.09.2025
107 Гориил
До коментар #101 от "Дада":Това се казва в руските учебници по история за 18 милиона ученици. Нямам причина да не вярвам. Най-вероятно вашите учебници лъжат.
Коментиран от #112
23:15 07.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Дада
До коментар #103 от "Защото е нацист фашист и злодей":Абе той, че не е нацист и злодей, не е. Ама Ленин е комунист, болшевик и злодей, отговорен за смъртта на милиони. Но да приемем, че Бандера е "нацист". Защо паметника на болшевика Ленин трябва да се почита, а паметникът на Бандера не трябва? Нали първоначалната ти логика беше че паметниците трябва да се почитат?
Коментиран от #116, #124
23:15 07.09.2025
110 Не е така!
До коментар #64 от "Така е":Окрайненци може и да избягат неясно къде, но може и да останат. Ще избягат бандеровци, че има да плащат за греховете си. Ще останат руснаците, бесарабските българи и други миролюбиви народи.
23:16 07.09.2025
111 ДОБРО УТРО ВИРТНАМ
До коментар #94 от "Конфета в небето":АМИ НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ОБЯСНИШ НА ДЕБ.....ИЛА ЧЕ Е ДЕ.....БИЛ
ДОРИ И БУДАНОВ НЕ МОЖ ДА МУ ГО ОБЯСНИ
23:17 07.09.2025
112 Дада
До коментар #107 от "Гориил":Ама ти по съветските учебници ли учиш бе леле леле леле леле. Ти си за психиатър бе момченце 😂😂😂😂 И тръгнал да обясня във форум как стоят нещата, вместо да си посипе главата с пепел 🤣🤣🤣
Коментиран от #123
23:17 07.09.2025
113 Уточнение
23:18 07.09.2025
114 стоян георгиев
23:18 07.09.2025
115 Орешник
До коментар #13 от "Путин":има значение оре, а не орехи, макар наименованието орех да е по айцето, в което се крие вкусно по форма орелче.
23:18 07.09.2025
116 АМА КАК ША ДА Е ЗЛОДЕЙ
До коментар #109 от "Дада":ТОЙ Е КАТ МАХАТМА ГАНДИ БЕ
23:19 07.09.2025
117 Отговора на Украйна преди малко
Коментиран от #126
23:19 07.09.2025
118 джо
23:20 07.09.2025
119 Туй
До коментар #95 от "Гориил":Рушля...ците сте много нагли ,запомни от мен тази война няма да я спечелите ,не възможно е .И не че съм за украинците ,те са същото пл.еме като вас ,но не са тъйНагли ,но войната няма печелене
23:21 07.09.2025
120 Нито за 2та милиона е вярно
До коментар #4 от "Орбан днес казал..":Нито за 20те процента.
Русия ще вземе най-малко 30% и то области генериращи 70 процента от икономиката на бивша украйна и най-богата на ресурси. Плюс Азовско море и свързване на Крим по суша.
Русия е загубила само доброволци както и запада. А Европа е в рецесия и деиндустриализирана окончателно.
Коментиран от #128
23:21 07.09.2025
121 Дори германците са се
23:22 07.09.2025
122 Дори германците са се
23:22 07.09.2025
123 Този е
До коментар #112 от "Дада":Руснак ,избягал от Русия да ръси руски мозъци тук
23:23 07.09.2025
124 Гориил
До коментар #109 от "Дада":Защото бандера е участвал в унищожаването на шест милиона евреи и клането на един милион поляци.
23:24 07.09.2025
125 Националист
Коментиран от #127
23:24 07.09.2025
126 Ами
До коментар #117 от "Отговора на Украйна преди малко":Да си налеем по едно и наздраве
23:25 07.09.2025
127 Как
До коментар #125 от "Националист":Що ,всьо по плану потери нет ,само няколко генерала скочили от прозорците на високите етажи
23:28 07.09.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.