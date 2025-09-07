Новини
Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник"
  Тема: Украйна

Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник"

7 Септември, 2025 21:54, обновена 7 Септември, 2025 22:01

Москва подготвя най-мащабната програма за превъоръжаване от 80-те години насам, заяви началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна

Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов призна, че Украйна не е способна да прехване ракетата „Орешник“.

„Това е много сериозно оръжие. Няма да можем да го прехванем“, каза той в интервю за YouTube канала „Апостроф“.

На 21 ноември миналата година Русия удари голям украински военно-промишлен комплекс в Днепропетровск, тествайки системата за среден обсег „Орешник“. Ударът беше извършен в отговор на използването на американско и британско оръжие от украинските въоръжени сили.

В началото на август президентът Владимир Путин обяви, че първата серийна ракета „Орешник“ е произведена и доставена на войските.
Както отбеляза държавният глава, когато се използва в група, ударът с помощта на този комплекс е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.

Москва подготвя най-мащабната програма за превъоръжаване от 80-те години насам. Още до 2030 г. Русия може да атакува Европа, заяви Буданов в интервю за предаването "Ход Тузова" по Апостроф TV, цитиран от ФОКУС.

Той отбеляза, че към момента такава заплаха за европейските страни не съществува.

Според него подобна прогноза е свързана с "плановете и мечтите" на Руската федерация.

"Те планират и ще се подготвят", добавя Буданов.

Началникът на ГРУ добавя, че в Европа знаят за тази заплаха. Как ще реагират на това – времето ще покаже.

"В момента се подготвя мащабна програма за развитие на оръжията. Това по същество е превъоръжаване на Руската федерация в периода до 2037 г. Ударният темп там е до 2030 г. Това е най-мащабната програма от 80-те години насам. В момента тя е изчислена на около 1,2 трилиона долара, предназначени изцяло за превъоръжаване. Това не е бюджетът на Министерството на отбраната на РФ, а средства, предназначени изцяло за програми за модернизация и превъоръжаване. Това са сериозни програми и сериозни средства“, коментира още Буданов.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивка Бейбе

    42 7 Отговор
    Дубре, Кирчо.😍

    22:03 07.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Злобното Джуджи

    90 14 Отговор
    Подожди....
    Нали Орешника уж беше няква стара грохнала ракета от съветско време. Что случилось ? 😁

    Коментиран от #7, #49

    22:04 07.09.2025

  • 4 Орбан днес казал..

    14 65 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Че Украйна ще бъде поделена между запада и раша. Значи раша взема 4-те области или 20 процента от територията на Украйна на цената на 2 милиона жертви а запада без нито един убит взема 80 процента.. Ей това е сделка а?!

    Коментиран от #16, #87, #99, #102, #120

    22:05 07.09.2025

  • 5 Не разваляй

    57 5 Отговор
    тъпотиите на няколкото троляка на пропадналият запад. Толкова късат ризи и се влачат по кореми, че няма Орешник или била стара ракета, докато ги подритват хората по зурлите глупави. Не им е лесно да са глупаците по форумите.

    22:06 07.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 2 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    точно стара ракета е на базата на ФАУ//но е балистична , което приравнява шансовете да я свалиш , като тези на метеорит,,примерно над Челябинск

    Коментиран от #17

    22:07 07.09.2025

  • 8 китайски балон

    47 5 Отговор
    Той БайДончо, защо мислите е нервен и истерясва😉

    22:07 07.09.2025

  • 9 Ами коментирайте си...!

    44 2 Отговор
    ,,Това са сериозни програми и сериозни средства, коментира още Буданов."
    Само това ви остана...!

    22:07 07.09.2025

  • 10 Мравояд

    45 4 Отговор
    Ще му ядете на Путин Оршника Укоропи. Ту поме Кирчо е откровен, “неможем”

    22:08 07.09.2025

  • 11 но поне можем да прехванем

    7 16 Отговор
    редовните милиарди от заблудения запад

    и призоваваме цъкачите на копейки
    да ни изпратят крипто за бункера
    щом казват че сме им братя

    22:08 07.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин

    34 6 Отговор
    Ще троша орехите по укренските кратуни.

    Коментиран от #115

    22:09 07.09.2025

  • 14 Мидирка

    23 3 Отговор
    ПрИхване се пише.

    Коментиран от #70

    22:10 07.09.2025

  • 15 Хе хе...

    36 2 Отговор
    Абе, и тоя ли стана платен с рубли агент на Путин?

    Между другото, много ми е интересно как евроатлантическите розАви понита се справят с когнитивния дисонанс? Дали с водка? Избелване на ануса? Синтетика?
    Коментирайте бе, понита!

    22:10 07.09.2025

  • 16 НАЛИ?!

    44 3 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан днес казал..":

    А защо забравяш,или умишлено премълчаваш,колко пари и оръжия наля запада за тази сделка...?!
    Та чак се самозабрави и изпадна в рецесия...,като Германия например...!

    Коментиран от #51

    22:11 07.09.2025

  • 17 Балистични ракети

    3 28 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    има от няколко десетилетия и всички са прехващаеми.

    Коментиран от #21, #24, #27, #39

    22:11 07.09.2025

  • 18 По-нагоре има парад

    15 17 Отговор
    на русофобните шизoфpеници. Аз не съм си представял, че има толкова болни хора в тази държава.

    22:11 07.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    25 0 Отговор

    До коментар #17 от "Балистични ракети":

    Включително и тези със скорост 10 и над 10 Мах...?!?!

    Коментиран от #36

    22:13 07.09.2025

  • 22 Значи могат

    6 4 Отговор
    Мухахахяях Ганьовшциии

    22:13 07.09.2025

  • 23 За 2025 г.рашите

    6 29 Отговор

    До коментар #19 от "Факт козлодуйски":

    Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    22:14 07.09.2025

  • 24 Ами

    19 3 Отговор

    До коментар #17 от "Балистични ракети":

    те укрите са неможачи. Това ни казваш в момента.

    Коментиран от #29, #58

    22:15 07.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "Балистични ракети":

    балистични ракети има от времето на Хитлер-с фау 2 , и са много трудни за прихващане/ затва Рейгън измисли междузвездни войни , с няколко етапа на спътникова защита , и Горбито се предаде(една от причините)

    22:16 07.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 123456

    18 5 Отговор
    на ви Нато ...., що си не седяхте на гзо, ами ви дотряба тарлеж!

    22:18 07.09.2025

  • 31 copoснята каза че

    20 2 Отговор
    Орешника била стара ракета. Вие не можете да прехванете стария модел Орешник, направете си сметката ко става с новия!

    22:19 07.09.2025

  • 32 Копей

    14 3 Отговор
    Ето тази статия ми напълни душата,наздарове
    братишки

    22:19 07.09.2025

  • 33 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    18 5 Отговор
    Кирило Буданов: Не можем да прехванем "Орешник"
    това е най малкият ви проблем ---.А СОЛНЦЕПЕГ ---


    ТОЛКОВА ЛИ СТЕ КУХИ И ПРОСТИ ---АМЕРИКАНЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАС -ПУТИН ДА ПОКАЖЕ НАЙ НОВИТЕ СИ ОРЪЖИЯ--ТОЙ НЯМА ДА ГО НАПРАВИ-.......СРЕЩУ ВАС -ЩЕ СЕ БИЕ С КОПИЯ И ЛЪКОВЕ --АКО ИСКА ТОЙ ЩЕ ВИ ЗАТРИЕ ОТ КОСМОСА --КАКВИ СПЪТНИЦИ ИМАТЕ ВИЕ -КАКВО ИМА ПУТИН ---КОГА ЗАПОЧНА НАДПРЕВАРАТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЕТО -КОГАТО РУСНАЦИТЕ ИЗПЕПЕЛИХА КИТАЙЦИТЕ С ЛАЗЕРА -ЗА КОЙТО АМЕРИКАНЦИТЕ СИ НЯМАХА ПОНЯТИЕ-А КАКВО ИМА СЕГА ----ЗНАЕШ ЛИ -АКО ТРПЪМП Е СИГУРЕН В ПОБЕДА-ЩЕ ЛЯГА ЛИ НА ПУТИН --БЪДИ РЕАЛИСТ --УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА----- N--------ЧАСТИ -- МИНИМУМ-- ПОЛША -УНГАРИЯ .РУСИЯ

    22:19 07.09.2025

  • 34 2 МИЛИОНА УБИТИ РУСНАЦИ

    6 18 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #37

    22:20 07.09.2025

  • 35 Баш Балък

    13 0 Отговор
    Орешници, Кинжали, и т.н. Ами да бягат за памперси.

    22:22 07.09.2025

  • 36 Сериозно я

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Те всички балистични ракети така махат.

    22:23 07.09.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 14 Отговор

    До коментар #34 от "2 МИЛИОНА УБИТИ РУСНАЦИ":

    УКРИТЕ УБИХА 2 МИЛИОНА И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    Коментиран от #41

    22:23 07.09.2025

  • 38 Хе хе...

    12 2 Отговор
    Пък тоя Кирчо е много пpocтo парче и платена вата. Тук и тримата розАви на щат в посолствоТО обясниха, че няма такова нещо като Орешник, ама тоя путинист не, та не! Имало Орешник и то такъв, дето не се прехваща.
    Как може фaTkи да дават думата на никому неизвестен копейкаджия?

    22:23 07.09.2025

  • 39 име

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Балистични ракети":

    Всяка ракета, дрон или управляема бомба бива прихваната в края на краищата. Най-често прихващачите са сладове за хранителни стоки, които гърмят после с часове, ресторанти със западни туристи, щото ся е модерно да се ходи на екскурзия в бандеристан, особено около фронта, и руснаците искат да сринат приходите от туризъм на хунтата, а понякога и детски площадки, които сякаш са бронирани, няма поражения по тях, ама виждаш ли много деца загиват. Но също така наземните компоненти от ПВО Пейтрийт най-редовно прихващат ракети, а понякога и ТЕЦове и други добре "защитени" обекти.

    22:24 07.09.2025

  • 40 Гориил

    18 3 Отговор
    Русия ще нанесе удари по армиите на НАТО на украинска територия. Москва гарантира. Освен това, ако войници на НАТО се появят в Украйна, руски удари ще бъдат нанесени по европейски градове.

    Коментиран от #48, #54

    22:26 07.09.2025

  • 41 Презвитер Козма

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма нужда
    Крадливия ти мозък е взривен по рождение!))) ((((

    22:26 07.09.2025

  • 42 Факт

    4 19 Отговор

    До коментар #12 от "Злобното Джуджи":

    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 3 200 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    Коментиран от #68, #105

    22:28 07.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Страшно е

    2 10 Отговор
    Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)

    01 септември 2025, 13:53 часа 51475 


    Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.

    Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.

    22:30 07.09.2025

  • 45 Няма значение

    2 15 Отговор
    С Орешник без орешник Путин е аут. Дкоро ще се събудят и руснаците и ще му видят сметката

    Коментиран от #52

    22:30 07.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Злобното Джуджи":

    ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ЧАКАМ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ЦЕЛИТЕ НА СВО :))))

    СМЯНА НА ЗЕЛЕНСКИ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ НА УКРАЙНА :)))

    А ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :))))

    А УКРАЙНА ОЩЕ ПО ВЪОРЪЖЕНА:))

    ЗАЩО ПУТИН УБИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ :(((

    АМИ ДА НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ И СВЕТОВЕН ЛИДЕР :)))

    Коментиран от #96

    22:33 07.09.2025

  • 48 Тии

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    Гледай да не те уцели до като мръсиш Европата

    22:33 07.09.2025

  • 49 1944

    1 14 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    не се превъзбуждай. рООсийските тенекета не са видели още новите оръжия. нато си чисти старото от складовете. джавелин примерно е проектиран през 1989г. кво имаха братушките ти тогава?

    22:34 07.09.2025

  • 50 Не виждаш ли,

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    че си оценяван противоположно на това което твърдиш? Не разбираш ли какво означава тази оценка или от злоба пишеш на инат?

    Коментиран от #55

    22:34 07.09.2025

  • 51 Нали?!

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "НАЛИ?!":

    Аре сравни германското БВП и икономика в "рецесия" с руската, която уж голямата работа! И после да се върнем на въпроса колко души пожертва Запада в Украйна? Русия никога няма да спечели тази война, в близките десетилетия ефекта от тази война на Путин ще има унищожителени последствия за русийката. събитията от 90-те ще се повторят, но с много по сериозни последици. Има още народи, който искат да се отцепят от този тюрм. Само мокрите мечти на българските кремълопитеци ще останат, пак ще има скимтене, пак фантазии, пак обвинения че Запада виновен, пак ще се обясняват, че Русия можела, ама видиш ли не искала.....тоя мач вече сме го гледали и резултата от него беше края на СССР

    Коментиран от #64, #89

    22:35 07.09.2025

  • 52 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "Няма значение":

    Руснаците сега виждат сметката на урките, а после ще дойдат да видят и твойта сметка. Така казаха от нато !

    22:35 07.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Обясни ми

    2 9 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    Не мога да разбера вас руснаците ,бягате от руската мизерия в Европа ,и като отидите в Европа искате да направите там същата руска мизерия ,ай обясни ми го

    Коментиран от #66, #75

    22:36 07.09.2025

  • 55 оценки

    0 7 Отговор

    До коментар #50 от "Не виждаш ли,":

    от русотрътки не се броят. това все едно амеба да е на върха на хранителната пирамида

    22:36 07.09.2025

  • 56 Карго 200

    6 3 Отговор
    Господа с каскети,другари обзалагам се,че не знаете кой е шефа на ФСБ-бившо КГБ,но знаете кой е Кирило Буданов:))))

    Коментиран от #62

    22:37 07.09.2025

  • 57 Гориил

    8 2 Отговор
    Руски сателити и дронове ще проследят всеки войник от НАТО и ще го унищожат. Можете да се спасите, ако разделите силите на НАТО на мобилни групи от 3-4 души. Но в този случай войната ще бъде всички срещу всички.Държавите, които произвеждат руски аналози на оръжия за Украйна, неизбежно ще бъдат наказани.

    22:37 07.09.2025

  • 58 1944

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    сметай щом едни неможачи разпърцаха самая магучая кво ги чака ако ги барне некоя читава армия. тръгнали с прашки на нато да скачат.

    22:38 07.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Това звучи много тъпо

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Костадинов":

    С ко го роди? С бъбреци ли? Волгин е срещу закриването на българският лев. Това няма нищо общо да взимаш заплата в Евро.

    22:39 07.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Нормално

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Карго 200":

    да го знаят, вече четвърта година от русйката им казват да го мразят, щото им вади душичката.

    Коментиран от #73

    22:40 07.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така е

    3 16 Отговор

    До коментар #51 от "Нали?!":

    Русията никога няма да спечели тази война ,защото са неможачи.Тази война за да се спечели трябва да се разруши цяла Украйна ,и после какво ще правят с нея ,ще я възтановяват ли ,а и всички украинци ще избягат на запад ,за какво ще и е тая територия на руснята

    Коментиран от #110

    22:41 07.09.2025

  • 65 Тея украинци обаче

    7 1 Отговор
    Все са големи специалисти по Русия а иначе не знаят къде са им изчезнали племената . Всичко живо в Киев се е набутало във метрото и каналите и слуша Гаварит Масква а пък на тея дето се скриха от Зеленски в Чернобил почнаха косми да им растат по гърба и втори ред зъби да им израстват

    22:42 07.09.2025

  • 66 Гориил

    10 2 Отговор

    До коментар #54 от "Обясни ми":

    0,1% от руснаците живеят в Европа и САЩ (не всички са етнически руснаци). Това е техен избор. Но какво правят европейците в Русия? Всеки месец от 500 до 800 семейства идват тук, бягайки от морална катастрофа и стремейки се към християнски ценности.

    Коментиран от #91

    22:44 07.09.2025

  • 67 Стари столици

    3 2 Отговор
    Пълно е с украинци от Западна украйна съвсем различни от тия които бяха в началото на конфликта от източна украйна които бяха руси и синеоки православни хора . Да се надяваме че те са се интегрирали и вече дойде реда на западно украинците и на северномскедонците каквото и да значи това.

    22:44 07.09.2025

  • 68 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Факт е още че днес със злобното джуджи не сте си пили илачите,абе пийте ги че ни омръзна да се смеем на това което пишете.

    22:46 07.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хахах

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мидирка":

    ...ПрИхване се пише....
    Прихваща се трипер, самолет и ракета се прЕхващат.

    Коментиран от #81

    22:47 07.09.2025

  • 71 Кеф кеееф

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Гориил":

    Ще спя ликуващ и радостен от прекрасните новини 👍💯

    22:48 07.09.2025

  • 72 Болни

    0 0 Отговор
    МозЪци !!!

    22:48 07.09.2025

  • 73 Поне научи правопис

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Нормално":

    Тогава се пиши , че си нормално писна ни.

    22:49 07.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Обясни ми":

    Само че мизерията е в онова кухото дето търчи над раменете ти.

    22:50 07.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Именно защото е въпрос на гледна точка

    1 1 Отговор
    Много се крадат никове защо така ?!?

    22:51 07.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тие бамай

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    КАТА

    22:53 07.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Става въпрос за хора , които

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хахах":

    Не са в състояние да разберат твоята забележка. Твърде сложна е за тях.

    Коментиран от #90

    22:56 07.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Анонимен

    1 2 Отговор
    Ракетата Орешник е предназначена да разбива костеливи орехи(глави),като ги взривява мигновено.Не е съставена от стари части за пералня,а е конструирана от редки метали, издържащи на високи температури,заради много високата им скорост .За информация те са добивани само в далечният север(Арктика).Не е възможно да се засича от ПВО.

    22:57 07.09.2025

  • 84 Националист

    3 2 Отговор
    А как малоумни рускопоклоници ще обясните ,че великата русия прави щурмове с магарета и мотопеди?

    22:57 07.09.2025

  • 85 Гориил

    2 2 Отговор
    Руските учебници твърдят, че дестабилизиращата роля на Полша през втората половина на 30-те години на миналия век е причината за избухването на Втората световна война. Берлин не можеше да позволи самоубийственото желание на Варшава за съюз с Лондон и въвеждането на британски войски на полска територия.

    22:57 07.09.2025

  • 86 Въпрос за 1000 долара

    2 5 Отговор
    Защо руснаците твърдят, че Ленин бил създал изкуствената държава Украйна, а първото нещо, което правят в едно окупирано украинско село е да възстановят паметника на Ленин? Някоя копейка да обясни?

    Коментиран от #92, #95

    22:57 07.09.2025

  • 87 Цък

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан днес казал..":

    Лъжи умерено да ти вярват.

    22:58 07.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Запада

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Нали?!":

    И този път няма да ги спасяваме от гладна смърт със салам.

    22:59 07.09.2025

  • 90 Имам предвид хората

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Става въпрос за хора , които":

    От форума без конкретно значение.

    22:59 07.09.2025

  • 91 Може

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Гориил":

    Да е така ,но европейците ако са дошли в русията са дошли за руски мир ,и да живеят по руский мир ,а вие отивате да създадете руский Мор на запад ,има лесно стоите си в мизерията ,не ни я пренасяйте ,за това ви намразих

    23:00 07.09.2025

  • 92 Защото

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Въпрос за 1000 долара":

    Паметниците не трябва да се поругават.

    Коментиран от #97

    23:01 07.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Конфета в небето

    1 1 Отговор
    Орешникът е скъпа и дърта ракета. Освен това е тежка и неефективна. Не може да носи голям заряд. Тоест е една тенекиена балванка за плашен на гаргите. Била е произведена в няколко бройки. Едната я хвърлиха и повредила котелното на завод южмаш. Другата излетя по собствена траектория към Казахстан и се разпадна в небето. Общо взето голям тестис.

    Коментиран от #111

    23:03 07.09.2025

  • 95 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Въпрос за 1000 долара":

    Ленин не създава държава, а вътрешна руска административна единица, където половината от населението се самоопределя като руснаци. Значителна част от деснобережната Украйна е била под полско потисничество и геноцид в продължение на 500 години. Полша забранява Руската православна църква, наказва симпатиите към Русия и изкоренява всякакви опити за говорене на руски език (възниква полско-украински диалект, който Бандера се опитва да обяви за украински език).

    Коментиран от #101, #106, #108, #119

    23:03 07.09.2025

  • 96 Важно е

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Показухата да върви ,спрели ,Путин е чао

    23:05 07.09.2025

  • 97 Въпрос за 1000 долара

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Защото":

    Ами тогава защо унищожават паметниците на Бандера?

    Коментиран от #103

    23:05 07.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Не бе 20 млн

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан днес казал..":

    Това милионите за нищо си ги нямате. Ами тогава задръжте още малко и Русия ще се предаде.

    23:07 07.09.2025

  • 100 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Няма,няма и после няма да може да се прихваща нищо по принцип

    23:08 07.09.2025

  • 101 Дада

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Гориил":

    Вътрешно-административна руска друг път. Тогава русия не съществува, а има СССР. Между другото и сега русия не съществува има руска пендерация. И единствено руснаците нямат свои република. Много плитки лъжи.

    Коментиран от #107

    23:08 07.09.2025

  • 102 Георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан днес казал..":

    Почети малко и новини, не само пропаганда. От днес: Путин оставя на Окрайнина Лвов и четири области около него. Останалото - Малорусия и Новорусия се прибират от майка Русия.

    Коментиран от #104

    23:09 07.09.2025

  • 103 Защото е нацист фашист и злодей

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Въпрос за 1000 долара":

    Национал социализма е забранен в Европа бе момче. Стига пита като малко дете. Отговаряй си сам.

    Коментиран от #109

    23:09 07.09.2025

  • 104 Не вярвам да им остави каквото и да е

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Георгиев":

    Абсолютно не го вярвам това дори да го видя.

    23:11 07.09.2025

  • 105 Прочети какво значи факт

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Факт е 1000 към 19.

    23:11 07.09.2025

  • 106 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Гориил":

    Видели са от англичаните, кво правят с ирландците

    23:13 07.09.2025

  • 107 Гориил

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Дада":

    Това се казва в руските учебници по история за 18 милиона ученици. Нямам причина да не вярвам. Най-вероятно вашите учебници лъжат.

    Коментиран от #112

    23:15 07.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Дада

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Защото е нацист фашист и злодей":

    Абе той, че не е нацист и злодей, не е. Ама Ленин е комунист, болшевик и злодей, отговорен за смъртта на милиони. Но да приемем, че Бандера е "нацист". Защо паметника на болшевика Ленин трябва да се почита, а паметникът на Бандера не трябва? Нали първоначалната ти логика беше че паметниците трябва да се почитат?

    Коментиран от #116, #124

    23:15 07.09.2025

  • 110 Не е така!

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Така е":

    Окрайненци може и да избягат неясно къде, но може и да останат. Ще избягат бандеровци, че има да плащат за греховете си. Ще останат руснаците, бесарабските българи и други миролюбиви народи.

    23:16 07.09.2025

  • 111 ДОБРО УТРО ВИРТНАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Конфета в небето":

    АМИ НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ОБЯСНИШ НА ДЕБ.....ИЛА ЧЕ Е ДЕ.....БИЛ
    ДОРИ И БУДАНОВ НЕ МОЖ ДА МУ ГО ОБЯСНИ

    23:17 07.09.2025

  • 112 Дада

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Гориил":

    Ама ти по съветските учебници ли учиш бе леле леле леле леле. Ти си за психиатър бе момченце 😂😂😂😂 И тръгнал да обясня във форум как стоят нещата, вместо да си посипе главата с пепел 🤣🤣🤣

    Коментиран от #123

    23:17 07.09.2025

  • 113 Уточнение

    1 0 Отговор
    Магаретата са характерни за Южна Европа и Близкия изток. На Север няма магарета. Те там няма с какво да се хранят.

    23:18 07.09.2025

  • 114 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Русия явно се е запътила към дъното с много по бързи темпове от очакваното.подобна програма за превъоръжаване ще ги докара до канибализъм доста по скоро.щомсе отнася до орешника той без ядрена бойна глава няма никаква ефективност.освен пе струва маса пари.от трите опита за изстрелване само единия бе успешен и реално не доведе до нищо.

    23:18 07.09.2025

  • 115 Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    има значение оре, а не орехи, макар наименованието орех да е по айцето, в което се крие вкусно по форма орелче.

    23:18 07.09.2025

  • 116 АМА КАК ША ДА Е ЗЛОДЕЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Дада":

    ТОЙ Е КАТ МАХАТМА ГАНДИ БЕ

    23:19 07.09.2025

  • 117 Отговора на Украйна преди малко

    2 1 Отговор
    Украйна пак удари нефтопровода "Дружба", порази и една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия (ВИДЕО)

    Коментиран от #126

    23:19 07.09.2025

  • 118 джо

    2 0 Отговор
    Как така те всичките ракети ги прихващаха досега как не са могли да я прихват когато Западните П.В.О системи не пропускаха нито една ракета .

    23:20 07.09.2025

  • 119 Туй

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Гориил":

    Рушля...ците сте много нагли ,запомни от мен тази война няма да я спечелите ,не възможно е .И не че съм за украинците ,те са същото пл.еме като вас ,но не са тъйНагли ,но войната няма печелене

    23:21 07.09.2025

  • 120 Нито за 2та милиона е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Орбан днес казал..":

    Нито за 20те процента.
    Русия ще вземе най-малко 30% и то области генериращи 70 процента от икономиката на бивша украйна и най-богата на ресурси. Плюс Азовско море и свързване на Крим по суша.
    Русия е загубила само доброволци както и запада. А Европа е в рецесия и деиндустриализирана окончателно.

    Коментиран от #128

    23:21 07.09.2025

  • 121 Дори германците са се

    1 0 Отговор
    Страхували от Бандера щото не бил злодей.

    23:22 07.09.2025

  • 122 Дори германците са се

    1 0 Отговор
    Страхували от Бандера щото не бил злодей.

    23:22 07.09.2025

  • 123 Този е

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Дада":

    Руснак ,избягал от Русия да ръси руски мозъци тук

    23:23 07.09.2025

  • 124 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Дада":

    Защото бандера е участвал в унищожаването на шест милиона евреи и клането на един милион поляци.

    23:24 07.09.2025

  • 125 Националист

    1 0 Отговор
    А добре,защо русофилите не говорите за чудовищните загуби в жива сила? Защо не говорите за черноморския (потопен наполовина) флот,за курска област,за Сумска област в която вмомента руснаците отстъпват до границата,за стратегическата авиация,за бягството на цялата руска армия 2022 г лятото,за отстъплението от Киев,за нефтените бази и за тоталното зануляване на техника и т.н. на фронта,както и за вече суматите избити генерали на рф???

    Коментиран от #127

    23:24 07.09.2025

  • 126 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Отговора на Украйна преди малко":

    Да си налеем по едно и наздраве

    23:25 07.09.2025

  • 127 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Националист":

    Що ,всьо по плану потери нет ,само няколко генерала скочили от прозорците на високите етажи

    23:28 07.09.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

