Новини
Свят »
Турция »
Привърженици на Народнорепубликанска партия и полицията влязоха в сблъсъци в Истанбул

Привърженици на Народнорепубликанска партия и полицията влязоха в сблъсъци в Истанбул

8 Септември, 2025 05:43, обновена 8 Септември, 2025 04:47 616 0

  • истанбул-
  • полиция-
  • сблъсъци

По-рано съд отстрани окръжното ръководство на политическата сила заради предполагаеми нередности при избора му

Привърженици на Народнорепубликанска партия и полицията влязоха в сблъсъци в Истанбул - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Привърженици на турската опозиционна Народнорепубликанска партия се опитаха да преодолеят полицейски барикади в Истанбул късно снощи, след като по-рано през седмицата съд отстрани окръжното ѝ ръководство заради предполагаеми нередности при избора му, съобщи ДПА, като се позовава на турската телевизия „Халк“.

Въпреки забраната от властите НРП протестира, за да предотврати заемането на истанбулския ѝ офис от назначеното от съда временно ръководство, което трябва да стане днес.

Валийството в Истанбул обяви в неделя вечер временна забрана на публичните събирания в няколко района на града, сред които Бешикташ, Бейоглу, Еюпсултан, Каътхане, Сарийер и Шишли с аргумента за опазване на обществения ред, съобщи „Тюркийе тудей“.

Забраната обхваща всички демонстрации, изявления пред медиите, срещи на открито, палаткови лагери, щандове, окупации, събиране на подписи, възпоменателни събития, разпространение на листовки и поставяне на транспаранти и постери.

Ограниченията ще бъдат в сила до полунощ на 10 септември.

Властите предприеха мерките след назначаването от съда на временно управляващ на истанбулската организация на основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП) след съдебното решение за отстраняването на окръжното ѝ ръководство.

След обявяването на забраната силите за сигурност издигнаха барикади, за да попречат на граждани да се доближат до района на сградата на окръжната организация на НРП.

На събитие на НРП в Истанбул лидерът на партията Йозгюр Йозел призова турците на демонстрации срещу съдебното решение и срещу полицейските ограничения около окръжното ръководство на НРП, предаде Ройтерс. „От тук приканвам всички демократи и членове на НРП, до които достигнат моите думи и глас, да защитят дома на Ататюрк в Истанбул“, заяви Йозел. „Срам за онези, които поставиха нашия дом под полицейска обсада, които доведоха полицейски специални сили в нашия истанбулски окръжен офис, (…) за онези, които се опитват да провалят нашия истанбулски окръжен конгрес чрез незаконни съдилища и да поставят назначен (от тях) там“, допълни опозиционният лидер.

Младежката организация на НРП призова всички граждани на Истанбул да се съберат пред сградата на партията в града. Демонстрация е насрочена и за днес сутринта.

От своя страна турският министър на вътрешните работи Али Йерликая написа в платформата Екс, че съдът е решил да бъде определен временен екип, който да ръководи истанбулската организация на НРП, и че пренебрегването на съдебното решение представлява възпрепятстване на правосъдието. „Пренебрегването на съдебни решения, опитите да се изкарат хора на улиците, е открита съпротива на закона. Никой не е над законите. Държавата ще направи каквото е нужно с решителност срещу всякаква незаконна инициатива“, написа Йерликая.

Във вторник съд анулира резултата от окръжния конгрес на партията в Истанбул през октомври 2023 г. заради предполагаеми нередности, като в резултат са отстранени председателят на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и още 195 души. На тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство на окръжната организация.

НРП, най-голямата опозиционна сила в турския парламент, спечели убедителна победа срещу управляващата Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г.

Оттогава представители на партията в местните власти са мишена на вълна от арести и съдебни дела. През март в затвора бе изпратен популярният и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в корупция, които той отрича.

Арестът на Имамоглу, номиниран от НРП за кандидат за президент и смятан за ключов съперник на Ердоган, предизвика най-масовите протести в страната от 2013 година.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания