Двама израелски войници загинаха при сблъсъци в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че двама техни войници са загинали при сражения в Южен Ливан, предават международните агенции, цитирана от БТА.
Това са първите загуби на израелската армия от началото на войната с Иран, започнала миналата седмица.
Единият от загиналите е 38-годишният Махер Хатар от друзкото селище Мадждал Шамс на Голанските височини, окупирани от Израел. ЦАХАЛ не е разкрил името на другия войник, тъй като близките му все още не са уведомени.
Ливанските власти съобщават, че при поредица от израелски удари в Южен Ливан тази сутрин са загинали най-малко 15 души, предаде ДПА.
От началото на израелските нападения над Ливан общият брой на загиналите е достигнал 394 души, а ранените са 1160, според ливанския здравен министър Ракан Насередин.
Същия ден Израел е нанесъл два удара по палестинския бежански лагер Аин ел-Хелуе в Южен Ливан, съобщава официалната ливанска осведомителна агенция ННА.
Аин ел-Хелуе е най-големият палестински бежански лагер в Ливан и, според предишни съобщения на израелската армия, в него е забелязано присъствие на палестинското движение „Хамас“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може и повече еврей да изфирясват
17:38 08.03.2026
2 Ъхъъъъъъ
17:38 08.03.2026
3 Саймън каза
17:39 08.03.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #23
17:39 08.03.2026
5 Българин
17:39 08.03.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:40 08.03.2026
7 Човека КоZа
17:40 08.03.2026
8 Абе,
17:40 08.03.2026
9 Друсалиев
Пък може дори да не са евреи а друзи..
17:43 08.03.2026
10 хаха
Хайде при брадатите пислямисти.
17:43 08.03.2026
11 Путин
Тез ми ревът за двама
17:44 08.03.2026
12 Лайн Ари
17:45 08.03.2026
13 Сталин
17:45 08.03.2026
14 Смешник
17:46 08.03.2026
15 Бункерна Пумия
Ние даваме гордо по 1200-1500 жертви на ден
Ни за сметка на това губим и територия
17:46 08.03.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:49 08.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Добра новина
17:51 08.03.2026
19 Емо
17:52 08.03.2026
20 У Слънчев бряг
17:53 08.03.2026
21 сражения в Южен Ливан е на Ливан нали
17:55 08.03.2026
22 !!!?
17:56 08.03.2026
23 Д-рГалабова
До коментар #4 от "Сатана Z":Иване ,днес не си пи ,халоперидора ,и респиридона. На терапия си .
17:56 08.03.2026
24 Двама израелски терориста
17:58 08.03.2026
25 Ачо
Коментиран от #28
18:00 08.03.2026
26 Ехааааааа
18:04 08.03.2026
27 Биби
18:05 08.03.2026
28 Г200
До коментар #25 от "Ачо":Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ на СИНИТЕ!!
18:06 08.03.2026
29 Бой по канчетата на еврейските фашисти
18:06 08.03.2026
30 Дойато израел не изчезне от картата
18:07 08.03.2026
31 Нетаняхо във затвора !!!!!!
18:07 08.03.2026