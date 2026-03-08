Двама израелски войници загинаха при сблъсъци в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че двама техни войници са загинали при сражения в Южен Ливан, предават международните агенции, цитирана от БТА.

Това са първите загуби на израелската армия от началото на войната с Иран, започнала миналата седмица.

Единият от загиналите е 38-годишният Махер Хатар от друзкото селище Мадждал Шамс на Голанските височини, окупирани от Израел. ЦАХАЛ не е разкрил името на другия войник, тъй като близките му все още не са уведомени.

Ливанските власти съобщават, че при поредица от израелски удари в Южен Ливан тази сутрин са загинали най-малко 15 души, предаде ДПА.

От началото на израелските нападения над Ливан общият брой на загиналите е достигнал 394 души, а ранените са 1160, според ливанския здравен министър Ракан Насередин.

Същия ден Израел е нанесъл два удара по палестинския бежански лагер Аин ел-Хелуе в Южен Ливан, съобщава официалната ливанска осведомителна агенция ННА.

Аин ел-Хелуе е най-големият палестински бежански лагер в Ливан и, според предишни съобщения на израелската армия, в него е забелязано присъствие на палестинското движение „Хамас“.