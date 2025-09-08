Новини
Зеленски: Путин иска да окупира цяла Украйна. Докато не го направи, победата е наша
8 Септември, 2025 06:29, обновена 8 Септември, 2025 06:33

Украинският президент говори пред американския телевизионен канал ABC

Зеленски: Путин иска да окупира цяла Украйна. Докато не го направи, победата е наша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за американския канал ABC, Володимир Зеленски заяви, че ще счита за победа за Украйна, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол.

Украинският президент заяви, че Русия иска да „напълно окупира“ Украйна, твърдейки, че това би била победата на Путин.

„За него това е победа. И докато не го направи, победата е на наша страна“, каза Зеленски.

През юни Путин, говорейки на Международния икономически форум в Санкт Петербург, подчерта, че Русия никога не е поставяла под въпрос правото на украинския народ на независимост и суверенитет. През септември, говорейки на Източния икономически форум, руският лидер отбеляза, че същевременно присъединяването на Украйна към НАТО и разполагането на чуждестранни войски на нейна територия са неприемливи за Руската федерация и трябва да се разработят гаранции за сигурност не само за Киев, но и за Русия.

Освен териториите на т. нар. нови региони на Руската федерация, Русия контролира и територии в Харковска, Сумска и Днепропетровска области и продължава да завзема все повече населени места. Путин отбеляза на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни, че има старо правило: „където стъпи кракът на руски войник, там е наше“.

Референдуми за присъединяването на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област към Руската федерация се проведоха на 23-27 септември 2022 г. Въз основа на резултатите от обработката на 100% от бюлетините, 99,23% от избирателите в ДНР гласуваха за присъединяване към Руската федерация, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонска област и 93,11% в Запорожка област.

На 30 септември 2022 г. руският президент Владимир Путин говори в Кремъл за резултатите от тези референдуми и подписа споразумения за приемане на новите области в състава на Русия.


  • 1 Има проблем ☝️🤔🤣

    7 18 Отговор
    На Путлер ще му трябват още два живота за да окупира цялата Украйна .

    Коментиран от #4, #19, #25, #34

    06:36 08.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    12 3 Отговор
    Зеленски, продължавай да побеждаваш

    Коментиран от #11

    06:38 08.09.2025

  • 4 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":

    Може би си прав, но ако не се вразуми зеления Русия ще бъде принудена да окупира цяла Украйна..... Не че и трябва да храни мързеливите и наглите, но само тогава ще се чувства сигурно от злото наречено Национал атлантическа терористична организация....

    06:40 08.09.2025

  • 5 Сечко

    14 2 Отговор
    Зеленски: Путин иска да окупира цяла Украйна. Докато не го направи, победата е наша -

    Този взе че забълнува на сън - и като се събуди - краката му отвити

    06:42 08.09.2025

  • 6 Не обичам

    16 0 Отговор
    Соросоиди.

    06:42 08.09.2025

  • 7 Коста

    16 0 Отговор
    Там все пак се провеждат Референдуми. В България Референдумс е нещо дяволско, което ще подкопае демокрацията

    06:42 08.09.2025

  • 8 Орк

    12 0 Отговор
    Чуди се човека как да измисли тая велика победа за укрия.

    06:44 08.09.2025

  • 9 победителя той

    11 1 Отговор
    на това се казва тежка фаза на наркомания …

    06:45 08.09.2025

  • 10 Путинистче идиотче

    2 11 Отговор
    Важно е да се избиват колкото си може повече руски захватчици

    06:45 08.09.2025

  • 11 А бе,

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    тоя Зеления какви ги при казва ?

    06:46 08.09.2025

  • 12 АЗОВ

    0 3 Отговор
    Нищо не се пише за руските захватчици напоследък.....

    Коментиран от #26

    06:47 08.09.2025

  • 13 коментар

    8 0 Отговор
    Спрете му белото на тоя бре, спрете му го, че както е тръгнало....след "война до последния украинец", ще последва и "война до последната украинка"!

    Коментиран от #23

    06:47 08.09.2025

  • 14 Стига бе

    1 7 Отговор
    Не се разбра кой кого побеждава.....тоя дето са окопава в контролираните територии или този дето избива путинистите....

    Коментиран от #20

    06:48 08.09.2025

  • 15 Доматите с колците

    8 0 Отговор
    И само педя да вземе Путин от Украйна-реално той е победител...защото ти си в минус дори и сантиметър да е....Явно подготвят хората за "победата" на Украйна...-дали има толкова много канарчета...???

    06:49 08.09.2025

  • 16 Иван

    4 0 Отговор
    Израел капут!

    06:49 08.09.2025

  • 17 Факти

    1 7 Отговор
    Путин го наби на Русия за десетилетия напред. Загубите от пропуснати ползи след окупацията на Крим са за трилиони. Докато всичко утихне и международните отношения се възстановят ще са набъбнали на десетки трилиони. Самата война е много скъпа, но тези разходи са нищо на фона на това, което Русия загуби като скъса отношения със Запада. Путин загуби войната в момента в който я започна.

    Коментиран от #28, #31

    06:49 08.09.2025

  • 18 Смешник и

    6 0 Отговор
    наркоман.

    06:50 08.09.2025

  • 19 Важното е контранаступа да върви

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":

    и Плана за Перемогата.

    Коментиран от #22

    06:50 08.09.2025

  • 20 Путинистче пияндурче

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Стига бе":

    Трепат ни като пилци.....и то с дронове

    06:50 08.09.2025

  • 21 зеленчук

    3 0 Отговор
    Ако има и един жив украинец , ние сме победители !

    Коментиран от #27

    06:51 08.09.2025

  • 22 Перемогата.....

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Важното е контранаступа да върви":

    Като...СВОто

    06:51 08.09.2025

  • 23 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "коментар":

    Кой да му го спре?-- евреина Нарко Рубио ли?

    06:51 08.09.2025

  • 24 Тома

    3 0 Отговор
    Наркотика на никого не прощава

    06:51 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само за победите

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЗОВ":

    на Зеленски и на ВСУ които контранаступват по целия фронт, точно както е и в плана по Перемогата.

    06:51 08.09.2025

  • 27 АЗОВ

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "зеленчук":

    Ние сме живи, ама рашистите нещо намаляват

    06:52 08.09.2025

  • 28 Спри наркотиците

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Долен наркоман от нпо отворено общество

    06:52 08.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Евала Зеленски

    0 0 Отговор
    Шамаросваш руските захватчици......не им цепиш басма.

    06:53 08.09.2025

  • 31 Браточка, пак си почнал

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    да халюцинираш, пий ги тия таблетки !

    06:54 08.09.2025

  • 32 пешо

    0 0 Отговор
    докога ще слушаме глупостите на тоя наркоман

    06:54 08.09.2025

  • 33 Механик

    0 0 Отговор
    От "нито педя украинска земя" стигнахме до "дори педя да ни остане, ще го считаме за победа".
    Какво нещо е реалността, а? Срещу нея не помага ни дрогата, ни перченето.
    Само един пример още ще ви дам. До преди 3 дни, украинското разузнаване отричаше системата "орешник" като изказванията по тоя повод бяха от "няма такава система. Това е руски фейк" до "Ама то това е една много стара и вече демодирана ракетна система, дето само са я боядисали сега". А вчера Буданов каза "не м ожем да прехванем Орешник".

    06:54 08.09.2025

  • 34 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":

    Затова обсъждаха с другаря Си удължаването на живота. Си каза, че може до 150 години. Путин каза, че може вечно. Човекът е наясно, че до 150 няма да успее да вземе Украйна.

    06:54 08.09.2025

  • 35 И само Лвов да остана накрая,

    0 0 Отговор
    Зеления пак го е измислил да е победител.🤣😂🤣

    06:55 08.09.2025

  • 36 Уса

    0 0 Отговор
    Значи е истина,че е агент на Путин и прави всичко възможно Русия да окупира цяла Украйна.Източи западните държави в точния момент нито преди нито по-късно..Тръмп разбра истината и се отегли а ЕС тепърва ще се разпада.

    06:56 08.09.2025

