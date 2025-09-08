Зеленски: Путин иска да окупира цяла Украйна. Докато не го направи, победата е наша

В интервю за американския канал ABC, Володимир Зеленски заяви, че ще счита за победа за Украйна, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол.
Украинският президент заяви, че Русия иска да „напълно окупира“ Украйна, твърдейки, че това би била победата на Путин.
„За него това е победа. И докато не го направи, победата е на наша страна“, каза Зеленски.
През юни Путин, говорейки на Международния икономически форум в Санкт Петербург, подчерта, че Русия никога не е поставяла под въпрос правото на украинския народ на независимост и суверенитет. През септември, говорейки на Източния икономически форум, руският лидер отбеляза, че същевременно присъединяването на Украйна към НАТО и разполагането на чуждестранни войски на нейна територия са неприемливи за Руската федерация и трябва да се разработят гаранции за сигурност не само за Киев, но и за Русия.
Освен териториите на т. нар. нови региони на Руската федерация, Русия контролира и територии в Харковска, Сумска и Днепропетровска области и продължава да завзема все повече населени места. Путин отбеляза на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни, че има старо правило: „където стъпи кракът на руски войник, там е наше“.
Референдуми за присъединяването на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област към Руската федерация се проведоха на 23-27 септември 2022 г. Въз основа на резултатите от обработката на 100% от бюлетините, 99,23% от избирателите в ДНР гласуваха за присъединяване към Руската федерация, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонска област и 93,11% в Запорожка област.
На 30 септември 2022 г. руският президент Владимир Путин говори в Кремъл за резултатите от тези референдуми и подписа споразумения за приемане на новите области в състава на Русия.
1 Има проблем ☝️🤔🤣
Коментиран от #4, #19, #25, #34
06:36 08.09.2025
3 Българин
Коментиран от #11
06:38 08.09.2025
4 Европеец
До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":Може би си прав, но ако не се вразуми зеления Русия ще бъде принудена да окупира цяла Украйна..... Не че и трябва да храни мързеливите и наглите, но само тогава ще се чувства сигурно от злото наречено Национал атлантическа терористична организация....
06:40 08.09.2025
5 Сечко
Този взе че забълнува на сън - и като се събуди - краката му отвити
06:42 08.09.2025
6 Не обичам
06:42 08.09.2025
7 Коста
06:42 08.09.2025
8 Орк
06:44 08.09.2025
9 победителя той
06:45 08.09.2025
10 Путинистче идиотче
06:45 08.09.2025
11 А бе,
До коментар #3 от "Българин":тоя Зеления какви ги при казва ?
06:46 08.09.2025
12 АЗОВ
Коментиран от #26
06:47 08.09.2025
13 коментар
Коментиран от #23
06:47 08.09.2025
14 Стига бе
Коментиран от #20
06:48 08.09.2025
15 Доматите с колците
06:49 08.09.2025
16 Иван
06:49 08.09.2025
17 Факти
Коментиран от #28, #31
06:49 08.09.2025
18 Смешник и
06:50 08.09.2025
19 Важното е контранаступа да върви
До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":и Плана за Перемогата.
Коментиран от #22
06:50 08.09.2025
20 Путинистче пияндурче
До коментар #14 от "Стига бе":Трепат ни като пилци.....и то с дронове
06:50 08.09.2025
21 зеленчук
Коментиран от #27
06:51 08.09.2025
22 Перемогата.....
До коментар #19 от "Важното е контранаступа да върви":Като...СВОто
06:51 08.09.2025
23 Иван
До коментар #13 от "коментар":Кой да му го спре?-- евреина Нарко Рубио ли?
06:51 08.09.2025
24 Тома
06:51 08.09.2025
26 Само за победите
До коментар #12 от "АЗОВ":на Зеленски и на ВСУ които контранаступват по целия фронт, точно както е и в плана по Перемогата.
06:51 08.09.2025
27 АЗОВ
До коментар #21 от "зеленчук":Ние сме живи, ама рашистите нещо намаляват
06:52 08.09.2025
28 Спри наркотиците
До коментар #17 от "Факти":Долен наркоман от нпо отворено общество
06:52 08.09.2025
30 Евала Зеленски
06:53 08.09.2025
31 Браточка, пак си почнал
До коментар #17 от "Факти":да халюцинираш, пий ги тия таблетки !
06:54 08.09.2025
32 пешо
06:54 08.09.2025
33 Механик
Какво нещо е реалността, а? Срещу нея не помага ни дрогата, ни перченето.
Само един пример още ще ви дам. До преди 3 дни, украинското разузнаване отричаше системата "орешник" като изказванията по тоя повод бяха от "няма такава система. Това е руски фейк" до "Ама то това е една много стара и вече демодирана ракетна система, дето само са я боядисали сега". А вчера Буданов каза "не м ожем да прехванем Орешник".
06:54 08.09.2025
34 Факти
До коментар #1 от "Има проблем ☝️🤔🤣":Затова обсъждаха с другаря Си удължаването на живота. Си каза, че може до 150 години. Путин каза, че може вечно. Човекът е наясно, че до 150 няма да успее да вземе Украйна.
06:54 08.09.2025
35 И само Лвов да остана накрая,
06:55 08.09.2025
36 Уса
06:56 08.09.2025