Зеленски: Путин иска да окупира цяла Украйна. Докато не го направи, победата е наша

В интервю за американския канал ABC, Володимир Зеленски заяви, че ще счита за победа за Украйна, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол.

Украинският президент заяви, че Русия иска да „напълно окупира“ Украйна, твърдейки, че това би била победата на Путин.

„За него това е победа. И докато не го направи, победата е на наша страна“, каза Зеленски.

През юни Путин, говорейки на Международния икономически форум в Санкт Петербург, подчерта, че Русия никога не е поставяла под въпрос правото на украинския народ на независимост и суверенитет. През септември, говорейки на Източния икономически форум, руският лидер отбеляза, че същевременно присъединяването на Украйна към НАТО и разполагането на чуждестранни войски на нейна територия са неприемливи за Руската федерация и трябва да се разработят гаранции за сигурност не само за Киев, но и за Русия.

Освен териториите на т. нар. нови региони на Руската федерация, Русия контролира и територии в Харковска, Сумска и Днепропетровска области и продължава да завзема все повече населени места. Путин отбеляза на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни, че има старо правило: „където стъпи кракът на руски войник, там е наше“.

Референдуми за присъединяването на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област към Руската федерация се проведоха на 23-27 септември 2022 г. Въз основа на резултатите от обработката на 100% от бюлетините, 99,23% от избирателите в ДНР гласуваха за присъединяване към Руската федерация, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонска област и 93,11% в Запорожка област.

На 30 септември 2022 г. руският президент Владимир Путин говори в Кремъл за резултатите от тези референдуми и подписа споразумения за приемане на новите области в състава на Русия.