Европейският съюз обмисля идеята за налагане на санкции срещу Казахстан, съобщава аг. Bloomberg.

„ЕС обмисля възможността да използва инструмента си за борба със заобикалянето на мерките срещу Казахстан за първи път“, съобщи агенцията, позовавайки се на източници.

Според техни данни, при подобен сценарий на Астана ще бъде забранено да внася известно оборудване, което според европейски служители би могло да бъде пренасочено към Русия. Приемането на тези мерки ще изисква доказателства и подкрепа от всички членове на ЕС.

Ръководителят на европейската дипломация по-рано заяви, че се обсъждат вторични санкции като част от подготовката на 19-ия пакет от ограничения срещу Москва. Тя призна, че приемането на нови мерки става все по-трудно.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, санкциите са нож с две остриета. Русия многократно е заявявала, че счита подобни едностранни действия за незаконни и им се противопоставя.