ЕС обмисля санкции срещу Казахстан

Европейският съюз обмисля идеята за налагане на санкции срещу Казахстан, съобщава аг. Bloomberg.
„ЕС обмисля възможността да използва инструмента си за борба със заобикалянето на мерките срещу Казахстан за първи път“, съобщи агенцията, позовавайки се на източници.
Според техни данни, при подобен сценарий на Астана ще бъде забранено да внася известно оборудване, което според европейски служители би могло да бъде пренасочено към Русия. Приемането на тези мерки ще изисква доказателства и подкрепа от всички членове на ЕС.
Ръководителят на европейската дипломация по-рано заяви, че се обсъждат вторични санкции като част от подготовката на 19-ия пакет от ограничения срещу Москва. Тя призна, че приемането на нови мерки става все по-трудно.
Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, санкциите са нож с две остриета. Русия многократно е заявявала, че счита подобни едностранни действия за незаконни и им се противопоставя.
1 Някой
Все една и съща мотика настъпват. И очакват всеки път различен резултат. А то не остана здраво място по главата им.
Коментиран от #7
12:29 08.09.2025
2 ЮРОПЕЙЦИТЕ
12:29 08.09.2025
3 Гончар Романенко
Мислители....
12:31 08.09.2025
4 Наблюдател
Това ми прилича на психични отклонения и то сериозни.
Време е за Възраждане!
12:32 08.09.2025
5 Най на края ЕС
12:32 08.09.2025
6 Иван Грозни
12:32 08.09.2025
7 Българин
До коментар #1 от "Някой":Това всъщност е чудесно-ЕС ще се разпадне по-бързо отколкото очаквах...Замислен като едно наистина добро нещо, той се изроди в тоталитарна диктатура...
12:33 08.09.2025
8 В ЕК са пълни тъпунгери
12:34 08.09.2025
9 шаа
12:34 08.09.2025
10 Накъде е тръгнала Европа?
12:35 08.09.2025
11 Виждащ
Държавите с рецесия и зелени самоубийци, това не могат да понесът.
12:37 08.09.2025
12 Нож с две отриета
12:38 08.09.2025
13 защо
12:39 08.09.2025
14 Пука им
12:41 08.09.2025