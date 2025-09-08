Новини
Свят »
Белгия »
ЕС обмисля санкции срещу Казахстан
  Тема: Казахстан

ЕС обмисля санкции срещу Казахстан

8 Септември, 2025 12:27 630 14

  • казахстан-
  • ес-
  • санкции

Това се случва за първи път

ЕС обмисля санкции срещу Казахстан - 1
Снимка: М. Богданова
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обмисля идеята за налагане на санкции срещу Казахстан, съобщава аг. Bloomberg.

ЕС обмисля възможността да използва инструмента си за борба със заобикалянето на мерките срещу Казахстан за първи път“, съобщи агенцията, позовавайки се на източници.

Според техни данни, при подобен сценарий на Астана ще бъде забранено да внася известно оборудване, което според европейски служители би могло да бъде пренасочено към Русия. Приемането на тези мерки ще изисква доказателства и подкрепа от всички членове на ЕС.

Ръководителят на европейската дипломация по-рано заяви, че се обсъждат вторични санкции като част от подготовката на 19-ия пакет от ограничения срещу Москва. Тя призна, че приемането на нови мерки става все по-трудно.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, санкциите са нож с две остриета. Русия многократно е заявявала, че счита подобни едностранни действия за незаконни и им се противопоставя.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    19 2 Отговор
    Европейците ме кефят. Колко са тъпи, де.
    Все една и съща мотика настъпват. И очакват всеки път различен резултат. А то не остана здраво място по главата им.

    Коментиран от #7

    12:29 08.09.2025

  • 2 ЮРОПЕЙЦИТЕ

    15 2 Отговор
    Пак ме разсмяха. Благодаря.

    12:29 08.09.2025

  • 3 Гончар Романенко

    7 2 Отговор
    Той друго не може да "обмисля" !
    Мислители....

    12:31 08.09.2025

  • 4 Наблюдател

    10 1 Отговор
    В момента в който решиха да си построят втора и трета АЕЦ и тръгнаха санкциите.
    Това ми прилича на психични отклонения и то сериозни.

    Време е за Възраждане!

    12:32 08.09.2025

  • 5 Най на края ЕС

    11 1 Отговор
    Ще си остане сама в коптора със санкциите ...

    12:32 08.09.2025

  • 6 Иван Грозни

    6 1 Отговор
    Тия са по-големи наркомани от зеления. Явно ги е зарибил. Сега пък Казакстан им пречи. Басмачите не прощават никакви гаври.

    12:32 08.09.2025

  • 7 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Това всъщност е чудесно-ЕС ще се разпадне по-бързо отколкото очаквах...Замислен като едно наистина добро нещо, той се изроди в тоталитарна диктатура...

    12:33 08.09.2025

  • 8 В ЕК са пълни тъпунгери

    5 0 Отговор
    Психично болни хора, избягали от психиатрията

    12:34 08.09.2025

  • 9 шаа

    2 0 Отговор
    подобен акт ще е в полза на Русия. жалко само че ще е на наш гръб, но ако това помогне да се заличи туморът ЕС, ще изтърпя тази санкция и още 18 след нея

    12:34 08.09.2025

  • 10 Накъде е тръгнала Европа?

    3 0 Отговор
    Европа бавно, но целенасочено се отдалечава от Азия, което е малко странно, имайки предвид, че страните от този континент са във възход. Тази изолация, която е плод на комплексите и липсата на стратегическо мислене от т.нар европейски лидери.

    12:35 08.09.2025

  • 11 Виждащ

    4 0 Отговор
    Обявиха, че ще строят още 2 атомни централи и акциите на казахската атомна индустрия скочиха веднага със седем процента.
    Държавите с рецесия и зелени самоубийци, това не могат да понесът.

    12:37 08.09.2025

  • 12 Нож с две отриета

    1 0 Отговор
    Второто острие на ножа, който вадят в Брюксел, е срещу кръглите иде оти в еС. А покрай тях и за всичките евро-овци.

    12:38 08.09.2025

  • 13 защо

    1 0 Отговор
    Удри Урсулаа, малко ти остана.

    12:39 08.09.2025

  • 14 Пука им

    0 0 Отговор
    на Астана че щяло да им бъде забранено от ЕК да внасят известно оборудване. За 40 милиарда долара договори за инвестиции със Китай подписаха. 27+ 12,8

    12:41 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания